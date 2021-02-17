Разработчики будут платить за показы с оптимизацией на целевые действия пользователей.

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Реклама приложений будет автоматической — не нужно вручную управлять данными, сообщили vc.ru во «ВКонтакте». Объявления будут отображаться в ленте новостей в приложении соцсети для iOS и Android.

Запустить рекламу можно по модели oCPM: рекламодатель платит за показы с оптимизацией на целевые действия пользователей — установки приложений, регистрации, добавления товаров в корзину или покупки. Для отслеживания конверсий в установки рекламодатель сможет подключить интеграцию с Adjust, AppsFlyer и myTracker, добавляют в компании.

Новый инструмент построен вокруг VK Connect — единого идентификатора «экосистем ВКонтакте» и Mail.ru Group. Он учитывает интересы пользователей соцсети и их активность в других приложениях экосистемы — благодаря этому в компании обещают высокую эффективность.

Чтобы запустить рекламу приложения в соцсети нужно:

В разделе «Приложения» в рекламном кабинете нужно ввести ссылку на продукт из App Store, Google Play или трекера (AppsFlyer, Adjust или myTracker) и привязать его к своему аккаунту. Если приложение доступно сразу в двух магазинах, то необходимо привязать их по отдельности.

Разработчик получит код — его нужно ввести для старта рекламной кампании.

Затем необходимо создать объявление и выбрать целевую аудиторию — помимо стандартных есть и дополнительные параметры, например, можно подбирать аудиторию по действиям, совершённым в других приложениях.