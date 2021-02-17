«ВКонтакте» запустила инструмент для рекламы мобильных приложений Статьи редакции
Разработчики будут платить за показы с оптимизацией на целевые действия пользователей.
Реклама приложений будет автоматической — не нужно вручную управлять данными, сообщили vc.ru во «ВКонтакте». Объявления будут отображаться в ленте новостей в приложении соцсети для iOS и Android.
Запустить рекламу можно по модели oCPM: рекламодатель платит за показы с оптимизацией на целевые действия пользователей — установки приложений, регистрации, добавления товаров в корзину или покупки. Для отслеживания конверсий в установки рекламодатель сможет подключить интеграцию с Adjust, AppsFlyer и myTracker, добавляют в компании.
Новый инструмент построен вокруг VK Connect — единого идентификатора «экосистем ВКонтакте» и Mail.ru Group. Он учитывает интересы пользователей соцсети и их активность в других приложениях экосистемы — благодаря этому в компании обещают высокую эффективность.
Чтобы запустить рекламу приложения в соцсети нужно:
- В разделе «Приложения» в рекламном кабинете нужно ввести ссылку на продукт из App Store, Google Play или трекера (AppsFlyer, Adjust или myTracker) и привязать его к своему аккаунту. Если приложение доступно сразу в двух магазинах, то необходимо привязать их по отдельности.
- Разработчик получит код — его нужно ввести для старта рекламной кампании.
Затем необходимо создать объявление и выбрать целевую аудиторию — помимо стандартных есть и дополнительные параметры, например, можно подбирать аудиторию по действиям, совершённым в других приложениях.
Управлять подключёнными продуктами пользователи будут также в разделе «Приложения». Там они получат интерактивный отчёт по достигнутым целям. Доступ к продвижению можно выдать и другим пользователям, добавили во «ВКонтакте».
Блоги компаний
Показать еще