Магазин Lego в рекламе сравнил наборы со «светлой» и «тёмной» стороной из Star Wars — но обе модели относятся к «тёмной»

На сайте сети магазинов «Мир кубиков», одного из главных партнёров Lego в России, появилась реклама со «сравнением» двух наборов — Дарта Вейдера и имперского штурмовика. Пользователям предлагалось выбрать «светлую» сторону (штурмовика) или «тёмную» (Вейдера).