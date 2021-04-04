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Андрей Фролов

Магазин Lego в рекламе сравнил наборы со «светлой» и «тёмной» стороной из Star Wars — но обе модели относятся к «тёмной»

Баннер «для знающих» оказался с ошибкой.

На сайте сети магазинов «Мир кубиков», одного из главных партнёров Lego в России, появилась реклама со «сравнением» двух наборов — Дарта Вейдера и имперского штурмовика. Пользователям предлагалось выбрать «светлую» сторону (штурмовика) или «тёмную» (Вейдера).

По канонам киновселенной Star Wars штурмовики относятся к «тёмной» стороне и противостоят повстанцам и джедаям, которые считаются «светлой» стороной.

митрофан @mitrofanbelov
Плохо, когда делаешь рекламу и не понимаешь что именно ты рекламируешь https://t.co/ZN1CFjR4ep

#starwars #lego

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