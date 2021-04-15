Предприниматели смогут разместить рекламу со скидкой в сервисах компании на два месяца.

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Правительство Москвы и «Яндекс» запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса, рассказали vc.ru в интернет-компании.

Предприниматели смогут пройти бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а после получить двухмесячную рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса». Её на 90% оплатят правительство Москвы и «Яндекс». После окончания подписки её можно будет продлить на три или шесть месяцев за полцены.

Сумму инвестиций в программу и сколько вложит каждая сторона, в «Яндексе» не раскрывают.

Чтобы воспользоваться льготой, юрлицо или ИП должны быть зарегистрированы в Москве и иметь офлайн-точку или пункт самовывоза. Предприниматели не должны продавать товары из списка запрещённых к рекламе. Также среди условий — предприниматели должны воспользоваться рекламной подпиской или приоритетным размещением впервые.

Для размещения рекламы предпринимателю будет нужно заполнить карточку организации и загрузить материалы, а алгоритмы подготовят объявления и настроят показы. Показы будут отображаться в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене» и на площадках рекламной сети.

Подать заявку на участие можно до 15 июля 2021 года. Программу могут продлить, говорится на сайте проекта.