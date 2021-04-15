Маркетинг
Таня Боброва

Мэрия Москвы и «Яндекс» предложили малому бизнесу возместить 90% затрат на интернет-рекламу Статьи редакции

Предприниматели смогут разместить рекламу со скидкой в сервисах компании на два месяца.

18 18 комментариев
1917 просмотров

Правительство Москвы и «Яндекс» запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса, рассказали vc.ru в интернет-компании.

Предприниматели смогут пройти бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а после получить двухмесячную рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса». Её на 90% оплатят правительство Москвы и «Яндекс». После окончания подписки её можно будет продлить на три или шесть месяцев за полцены.

Сумму инвестиций в программу и сколько вложит каждая сторона, в «Яндексе» не раскрывают.

Чтобы воспользоваться льготой, юрлицо или ИП должны быть зарегистрированы в Москве и иметь офлайн-точку или пункт самовывоза. Предприниматели не должны продавать товары из списка запрещённых к рекламе. Также среди условий — предприниматели должны воспользоваться рекламной подпиской или приоритетным размещением впервые.

Для размещения рекламы предпринимателю будет нужно заполнить карточку организации и загрузить материалы, а алгоритмы подготовят объявления и настроят показы. Показы будут отображаться в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене» и на площадках рекламной сети.

Подать заявку на участие можно до 15 июля 2021 года. Программу могут продлить, говорится на сайте проекта.

  • В начале апреля столичные власти предложили малому и среднему бизнесу возместить до 50% затрат на интернет-рекламу. Подать документы можно до 30 апреля.

#новость #яндекс #москва

18 18 комментариев
0
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18 комментариев
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Алина Фомина

9

звучит как что-то щедрое 
надо брать 

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ЯжПрограммист

Алина
2

Так думала каждая мышь когда лезла в мышеловку за щедрым подгоном.

Ответить

Алина Фомина

ЯжПрограммист
0

Но не всякая мышь была прибита после съеденного сыра)

Ответить

Региональный

Алина
0

Живыми ушли единицы. И больше не клевали на эту удочку

Ответить

Marat Biktashev

Алина
1

Надо брать!)

Ответить

Сергей Щукин

5

Ключевое сообщение это:

Предприниматели смогут пройти бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а после получить двухмесячную рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса».

Фактически - Яндекс платит за онбординг в свой сервис. Что более удивительно - за это же платят и москвичи, из налогов которых Москва доплачивает Яндексу

🤔

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Sergiu Romanu

Сергей
0

Поэтому меня это и не удивило. Я сначала начал думать про ОКВЭД, потом про регион. Потом понял, что это кликбейт.

Ответить

Андрей Филимонов

Сергей
0

платит вся страна, головные офисы крупных компаний и госмонополий в Москве базируются и платят налоги в Москву, а расходы на Россиюшку перекладывают

Ответить

Ivan Bushmakin

3

Только работает это с определёнными оквэдами, которые в 90% случаев не подходят

Ответить

Алина Фомина

Ivan
0

Обычная история во всех таких историях. При обратном раскладе, желающих бы получилось очень много, есть мнение

Ответить

Федор Чеботарев

Ivan
0

Не оч много на самом деле, стандартно не будут двигать «карты, деньги, два ствола» https://yandex.ru/legal/msp_program/

Условия программы поддержки малого и среднего…
Данный документ является действующим, если расположен по адресу
yandex.ru
Ответить

Allestor Krei

1

Тем временем бизнес в регионах...

Ответить

Сергей Шипелев

0

Регионам сосать?

Ответить

Виктор Петров

Сергей
0

Башлять-то мэрия будет. Регионалы готовы башлять своему бизнесу?

Ответить

Sergiu Romanu

0

Пардон. А раньше было, оплата по ежемесячному тарифу или выше, и у тебя свой менеджер Яндекс. Такого больше нету?

Ответить

Роман Волгасов

0

Кто знает, какой средний бюджет выделят на рекламу? Или можно хоть 20 лямов вкатить в рекламу шаурмы?

Ответить

Виктор Петров

Роман
0

Снимут для метро очередной пафосный ролик с оленеводом, ну и кому-то из близких откатят из выделенного бюджета. остальным вряд ли что-то перепадёт.
Кроме просмотров ролика в метро.

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Madina Djalilova

0

Только новичкам и только 100 000 рублей на рекламную компанию? Смешно, при том, что с таким пафосом рекламируется по сути яндекс с привлечением правительства Москвы, а для яндекса затрат на рекламу по сути то и нет. Короче, пшик

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