Мэрия Москвы и «Яндекс» предложили малому бизнесу возместить 90% затрат на интернет-рекламу Статьи редакции
Предприниматели смогут разместить рекламу со скидкой в сервисах компании на два месяца.
Правительство Москвы и «Яндекс» запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса, рассказали vc.ru в интернет-компании.
Предприниматели смогут пройти бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а после получить двухмесячную рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса». Её на 90% оплатят правительство Москвы и «Яндекс». После окончания подписки её можно будет продлить на три или шесть месяцев за полцены.
Сумму инвестиций в программу и сколько вложит каждая сторона, в «Яндексе» не раскрывают.
Чтобы воспользоваться льготой, юрлицо или ИП должны быть зарегистрированы в Москве и иметь офлайн-точку или пункт самовывоза. Предприниматели не должны продавать товары из списка запрещённых к рекламе. Также среди условий — предприниматели должны воспользоваться рекламной подпиской или приоритетным размещением впервые.
Для размещения рекламы предпринимателю будет нужно заполнить карточку организации и загрузить материалы, а алгоритмы подготовят объявления и настроят показы. Показы будут отображаться в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене» и на площадках рекламной сети.
Подать заявку на участие можно до 15 июля 2021 года. Программу могут продлить, говорится на сайте проекта.
- В начале апреля столичные власти предложили малому и среднему бизнесу возместить до 50% затрат на интернет-рекламу. Подать документы можно до 30 апреля.
звучит как что-то щедрое
надо брать
Так думала каждая мышь когда лезла в мышеловку за щедрым подгоном.
Но не всякая мышь была прибита после съеденного сыра)
Ключевое сообщение это:
Предприниматели смогут пройти бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а после получить двухмесячную рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса».
Фактически - Яндекс платит за онбординг в свой сервис. Что более удивительно - за это же платят и москвичи, из налогов которых Москва доплачивает Яндексу
🤔
Поэтому меня это и не удивило. Я сначала начал думать про ОКВЭД, потом про регион. Потом понял, что это кликбейт.
платит вся страна, головные офисы крупных компаний и госмонополий в Москве базируются и платят налоги в Москву, а расходы на Россиюшку перекладывают
Только работает это с определёнными оквэдами, которые в 90% случаев не подходят
Обычная история во всех таких историях. При обратном раскладе, желающих бы получилось очень много, есть мнение
Не оч много на самом деле, стандартно не будут двигать «карты, деньги, два ствола» https://yandex.ru/legal/msp_program/
Регионам сосать?
Пардон. А раньше было, оплата по ежемесячному тарифу или выше, и у тебя свой менеджер Яндекс. Такого больше нету?
Кто знает, какой средний бюджет выделят на рекламу? Или можно хоть 20 лямов вкатить в рекламу шаурмы?
Снимут для метро очередной пафосный ролик с оленеводом, ну и кому-то из близких откатят из выделенного бюджета. остальным вряд ли что-то перепадёт.
Кроме просмотров ролика в метро.
Только новичкам и только 100 000 рублей на рекламную компанию? Смешно, при том, что с таким пафосом рекламируется по сути яндекс с привлечением правительства Москвы, а для яндекса затрат на рекламу по сути то и нет. Короче, пшик
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