В Японии установили торговые автоматы со случайными авиабилетами по стране Статьи редакции
Peach Aviation не получает большой прибыли от автоматов, зато на популярности компании это сказывается хорошо.
Капсульный вендинговый аппарат (гачапон) установили в универмаге Shinsaibashi Parco в токийском районе Сибуя. Всего он предлагает 11 маршрутов из аэропорта Нарита — в Саппоро, Сендай, Нагоя, Фукуока или Наха. Об этом пишет Vice.
По словам менеджера Peach Aviation Шунтаро Косаса, авиакомпания запустила автомат с намерением предложить что-то весёлое на фоне депрессивного настроения, вызванного пандемией, и в то же время дать авиакомпании возможность общаться с клиентами.
Клиент платит в гачапоне за капсулу пять тысяч японских иен (около 3000 рублей) и получает мили в размере шести тысяч иен (около 3700 рублей). В них находится лист бумаги с указанием места путешествия и промо-код, который можно использовать для покупки авиабилетов в полученный пункт назначения.
Первый автомат Peach Aviation установила в августе в городе Осака. Он стал популярен в соцсетях, после чего компания решила поставить такой же в торговом центре в Токио. За последние пару месяцев авиакомпания продала больше трёх тысяч капсул.
Торговый автомат в Сибуе будет доступен до декабря. В авиакомпании уже рассматривают возможность установки таких же аппаратов в других регионах Японии.
- Peach Aviation также выпустит 150 билетов за $182 (около 13 тысяч рублей) на неограниченное количество полётов внутри страны в месяц.
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