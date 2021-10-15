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TJ

В Японии установили торговые автоматы со случайными авиабилетами по стране Статьи редакции

Peach Aviation не получает большой прибыли от автоматов, зато на популярности компании это сказывается хорошо.

8 8 комментариев
741 просмотров

Капсульный вендинговый аппарат (гачапон) установили в универмаге Shinsaibashi Parco в токийском районе Сибуя. Всего он предлагает 11 маршрутов из аэропорта Нарита — в Саппоро, Сендай, Нагоя, Фукуока или Наха. Об этом пишет Vice.

Аппарат Peach Aviation Vice

По словам менеджера Peach Aviation Шунтаро Косаса, авиакомпания запустила автомат с намерением предложить что-то весёлое на фоне депрессивного настроения, вызванного пандемией, и в то же время дать авиакомпании возможность общаться с клиентами.

Клиент платит в гачапоне за капсулу пять тысяч японских иен (около 3000 рублей) и получает мили в размере шести тысяч иен (около 3700 рублей). В них находится лист бумаги с указанием места путешествия и промо-код, который можно использовать для покупки авиабилетов в полученный пункт назначения.

Содержимое капсул от авиакомпании Peach Aviation Vice

Первый автомат Peach Aviation установила в августе в городе Осака. Он стал популярен в соцсетях, после чего компания решила поставить такой же в торговом центре в Токио. За последние пару месяцев авиакомпания продала больше трёх тысяч капсул.

Торговый автомат в Сибуе будет доступен до декабря. В авиакомпании уже рассматривают возможность установки таких же аппаратов в других регионах Японии.

  • Peach Aviation также выпустит 150 билетов за $182 (около 13 тысяч рублей) на неограниченное количество полётов внутри страны в месяц.

#новость #авиаперелёты #япония

8 8 комментариев
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Александр Колесников

В России бы зашли автоматы со случайными билетами из страны)

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3
Serj Koss

ога, в Чад или Украину)

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1
Александр Колесников

Фортуна уважает смелых!)

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1
Игорь Рачук

В Афганистан!

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0
Fred Han

Японка в подарок 📦

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0
Вася Пражкин

авиакомпания запустила автомат с намерением предложить что-то весёлое на фоне депрессивного настроения

Надо было к нам билеты продавать, весело тут до усрачки. Потом приедут к себе и поймут, как хорошо жить на этом свете в у себя Японии.

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0
Стас Кукушкин

Случайные билеты по России... Магадан, Соликамск, Кинешма, Мценск, Сегежа, Выборг, Улан-Уде... ммм, дух захватывает от непредсказуемости!

Идея для стартапа. ред.

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0
Mikhail Shamov

Тобольск ещё. Там как раз недавно открыли аэропорт, сегодня должны начаться регулярные рейсы.

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