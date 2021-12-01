Сотруднику выдали шинель и фуражку, а рюкзак поменяли на ящик с кожаными ремешками.

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Курьер Delivery Club в Рыбинске Delivery Club

С 2018 года в центре Рыбинска Ярославской области все наружные баннеры должны быть сделаны в дореволюционном стиле. В конце ноября «ВкусВилл» открыл «Магазинъ продуктовъ для здорового питания», чтобы вписаться в облик исторической части города. Delivery Club в поддержку запустил «ретро-доставку», рассказали TJ в компании.

В сервисе решили, что «блюда из рестораций, фрукты, зелень, овощи и “дичь” из магазинов» должны доставлять ретро-курьеры. Вместо обычной формы сотруднику выдали шинель, фуражку и перчатки. Зелёный рюкзак заменили на короб с кожаными ремешками и логотипом в дореволюционном стиле.

Курьер Delivery Club в Рыбинске Delivery Club

«Современная форма курьеров гораздо удобнее исторической, поэтому носить шинель ежедневно курьеры вряд ли будут. Но мы горячо поддерживаем инициативу администрации Рыбинска, поэтому необычные курьеры на улицах города периодически обязательно будут появляться», — рассказали в Delivery Club.

Курьер Delivery Club в Рыбинске Delivery Club

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Идею сделать в Рыбинске вывески магазинов в старинном стиле в 2018 году предложил основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» Митя Кузнецов. Его поддержали власти города: они обязали бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их изготовления субсидии предпринимателям.