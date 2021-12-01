Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8721,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0440\u044b\u0431\u044c\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0448\u0443\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=8721&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/316632-odezhda-kotoraya-rastet-vmeste-s-rebenkom-biotoplivo-i-krossovki-iz-chaynogo-griba&placeBit=1&hash=3f7bfd5e764a97a666a0f91fc9e9278a2147bac49abdacebb6449b781d4d5ca0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
TJ

Фото: Курьер Delivery Club из Рыбинска в ретро-форме Статьи редакции

Сотруднику выдали шинель и фуражку, а рюкзак поменяли на ящик с кожаными ремешками.

9 9 комментариев
604 просмотров
Курьер Delivery Club в Рыбинске Delivery Club

С 2018 года в центре Рыбинска Ярославской области все наружные баннеры должны быть сделаны в дореволюционном стиле. В конце ноября «ВкусВилл» открыл «Магазинъ продуктовъ для здорового питания», чтобы вписаться в облик исторической части города. Delivery Club в поддержку запустил «ретро-доставку», рассказали TJ в компании.

В сервисе решили, что «блюда из рестораций, фрукты, зелень, овощи и “дичь” из магазинов» должны доставлять ретро-курьеры. Вместо обычной формы сотруднику выдали шинель, фуражку и перчатки. Зелёный рюкзак заменили на короб с кожаными ремешками и логотипом в дореволюционном стиле.

Курьер Delivery Club в Рыбинске Delivery Club

«Современная форма курьеров гораздо удобнее исторической, поэтому носить шинель ежедневно курьеры вряд ли будут. Но мы горячо поддерживаем инициативу администрации Рыбинска, поэтому необычные курьеры на улицах города периодически обязательно будут появляться», — рассказали в Delivery Club.

Курьер Delivery Club в Рыбинске Delivery Club

Идею сделать в Рыбинске вывески магазинов в старинном стиле в 2018 году предложил основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» Митя Кузнецов. Его поддержали власти города: они обязали бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их изготовления субсидии предпринимателям.

При изготовлении баннеров используют стилизованное дореволюционное написание слов, определённые шрифты, цвета и декоративные элементы конструкции. Это делают, чтобы не нарушать архитектурно-художественный облик города.

Фото: Вывески магазинов и офисов в старинном…
Сделанные по старинным технологиям современными мастерами.
tjournal.ru

#рыбинск #deliveryclub

9 9 комментариев
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
ivan krapivin

Рыбинскъ это новая ​метавселенная. Куда можно ​просто вкрячить свой ​брендъ​ и слѣпить кейсъ.

Ответить
1
Andrew Freez

внѣдрить любопытный саквояжъ

Ответить
2
Oleg Gerasimov

Имхо, мне кажется Деливери Клабу, невзирая на неудобства от ношения формы, ничего не стоило просто повысить оклад именно тем курьерам, которые готовы были бы потерпеть (их в любом случае много и не требуется), зато какой плюсик к имиджу на постоянке…

Ответить
1
Andrew Freez

плюсик к имиджу

хехе, да, до имиджа FAANG пары плюсиков только не хватает

Ответить
0
Dark Falcon

Скоро в этом загадочным Рыбинске начнут ездить на повозках и введут крепостное право. -)
Форма прикольная конечно, но даже в самой новости написано, что курьеры скорее всего, ее носить не будут. Для фотографий красивых одели 1 раз и все.
Современная форма курьеров гораздо удобнее исторической, поэтому носить шинель ежедневно курьеры вряд ли будут.

Ответить
0
Pavel Aleshin

надели

Ответить
2
Andrew Freez

Тогда уж так.
А то на вашем фото барчук-бездельник или гимназист-прогульщик.

Ответить
0
Маркетолог

Хоть кому-то принесли в таком наряде? Или просто взяли актера, нарядили, сфоткали, отправили по сми и интернету. Все свободны, расходимся

Ответить
0
Leonid Busygin

Круто!

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
ОЭЗ Технополис Москва
Плюшки – от робота, а преференции – для резидента

Как наладить взаимовыгодное сотрудничество на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

0 Обсудить
0
Маркетинг
Маша Цепелева
IKEA начала сдавать в Токио квартиры в 10 м² за $0,86 в месяц, чтобы показать, что в них тоже можно жить Статьи редакции

Внутри есть мини-спальня, рабочая зона, диван, стиральная машина и другое.

255 255 комментариев
56
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Право
Василий Черепанов
Зло должно быть наказано - Судимся с ЛжеЮристами

Привет! В этот раз расскажу о безнадежном, на первый взгляд, кейсе нашего клиента, который под влиянием обмана заплатил за претензию 100 000 рублей ЛжеЮристам и как мы через суд возвращали эти деньги.

25 25 комментариев
21
Registratura
Разговор PRO: аналитика рекламы

Эксперты компании Registratura, входящей в iConText Group, вместе со своим клиентом «Олант» приняли участие в спецпроекте AdIndex.ru, где поговорили о рекламной аналитике.
Сергей Ерофеев, генеральный директор Registratura, Андрей Сахаров, руководитель отдела продаж Registratura, и Филипп Иванов, директор по интернет-маркетингу и e-commerce «Олант»…

0 Обсудить
0
Трибуна
Stas Kravtsov
Кейс «АнтиШколы»: мы впустую потратили два года на разработку своей платформы и выжили в пандемию благодаря Edvibe

После вуза мы с партнером запустили неформальную АнтиШколу по английскому — с кофе, печеньками, играми и атмосферой антикафе. Но столкнулись с проблемой в онлайне: два года разрабатывали приложение для студентов и потратили порядка $40 тысяч в никуда. Рассказываю, как это было.

Так мы занимаемся английским на крыше! Никаких унылых парт
9 9 комментариев
17
Техника
Полина Лааксо
Как обустроить домашнюю студию звукозаписи при скромном бюджете Статьи редакции

Почему сведённый трек нужно проверять на паршивой Bluetooth-колонке, какие плагины выгоднее брать новичку и с каким синтезатором работал Ханс Циммер, создавая саундтрек к «Тёмному рыцарю», — в пересказе Pitchfork.

AudioMunk
29 29 комментариев
28
Истории
Полина Лааксо
«Как иронично, что фирме в сфере психического здоровья плевать на психическое здоровье собственных работников» Статьи редакции

Сотрудники Spring Health жалуются на соучредительницу Эйприл Го: она запугивает их, увольняет при всех, вынуждает работать по 70 часов в неделю и не нанимает тех, кто спрашивает про переработки. Го объясняет: «Мы носимся как безголовые цыплята, потому что на кону человеческие жизни».

Эйприл Го — на ноябрь 2021 года самая молодая женщина-директор компании с оценкой более $1 млрд Slush
189 189 комментариев
64
Банк «Открытие»
Юбилей кешбэка: как в 130 лет выглядеть «на все сто»

Кешбэк — возврат определенного процента наличных на карточный счет клиента после покупок в магазинах-партнерах банка или полетах на самолетах авиакомпаний-партнеров-банка или вообще за любые покупки в конкретный период времени — очень популярен в народе. Он выглядит как современная модная финансовая фишка

1 1 комментарий
2
Тинькофф
Зимний набор на оплачиваемую стажировку в Тинькофф Старт: какие задачи решают стажеры

Стажировка пройдет по направлениям: аналитика, QA, бэкенд-разработка (Java, C++, Python, Scala, .Net, Golang), фронтенд, мобильная разработка (iOS и Android), ML, маркетинг и менеджмент образовательных проектов.

5 5 комментариев
1
Право
DTF
В США представили законопроект о запрете ботов-перекупщиков консолей и других дефицитных или популярных товаров Статьи редакции

«Гринч-ботов» решили остановить перед Рождеством.

60 60 комментариев
20
Маркетинг
TJ
Фото: Курьер Delivery Club из Рыбинска в ретро-форме Статьи редакции

Сотруднику выдали шинель и фуражку, а рюкзак поменяли на ящик с кожаными ремешками.

9 9 комментариев
5
Больше статей
null