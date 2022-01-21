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Маркетинг
Евгения Евсеева

TikTok отказался от идеи готовить еду в США — и уволил главу маркетинга, который объявил об этом, никого не предупредив Статьи редакции

«TikTok не занимается ресторанным бизнесом», — заявил сотрудникам один из руководителей компании перед его увольнением.

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18 января The Information со ссылкой на источники сообщило, что глава отдела отдела маркетинга Ник Тран покинул компанию. Причины его ухода были неизвестны, источники считали, что дело в разногласиях с руководством. Позже представитель TikTok подтвердил Ad Age, что Тран больше не работает в компании.

Согласно информации The New York Post, причиной увольнения стали маркетинговые кампании, которые придумывал Тран.

Например, в декабре 2021 года TikTok сообщил, что запустит доставку еды в США в марте 2022-го. Блюда должны были готовить по самым популярным рецептам из соцсети.

По словам одного из источников издания, в начале января один из руководителей компании на звонке, где присутствовало около 200 человек из отдела маркетинга, заявил, что «TikTok не занимается ресторанным бизнесом и не должен притворяться им». Сразу после этого Трана уволили.

Другая причина — коллекция NFT, которую TikTok решил выпустить вместе с пользователями и знаменитостями, среди которых называл рэпера Lil Nas X, певицу Grimes и блогера Беллу Порч. Запуск не состоялся, а Тран попытался замять историю.

По мнению TikTok, кампании, которые предлагал Тран, не соответствовали целям соцсети и уводили пользователей слишком далеко от основного бизнеса компании.

Ник Тран

Тран присоединился к TikTok в 2020 году, до этого он работал с Samsung, Hulu и Taco Bell. Как пишет The New York Post, за достижения в маркетинге Тран не раз получал награды от Forbes, Fortune, Adweek и AdAge.

#новость #tiktok

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Семен Переделкин

Вот сейчас как обозлится, запилит свой сервис доставки жратвы TikTran и магазин по продаже NFT TranTok - и пизда ТикТоку.

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35
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Lexx Sky

Так можно совместить. Nft- хавчик

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Эльмира Косман

😅😅😅🔥

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Benjamin Button

Непонятый гений

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12
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Сергей Янзин

Эффективный менеджер

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Чит Чат

Вполне норм. Берешь хайп и говоришь "у нас тоже". Сбер тоже так любит.

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1
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Sam Beckett

Или нет.

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Galymzhan Mussagaliyev

По мне идея была интересная, хоть и революционная, как минимум в сфере доставки многие всполошились

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4
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WAVEWITHME

Вот именно. Сидишь такой в тиктоке, смотришь рецепты, а рядом кнопка — заказать. Заказываешь, ешь, смотришь тикток дальше. Genialno

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Полный блик

Ебать ты животное :)

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Lexx Sky

А что если я скажу, что многие смотрят тикток на горшке?

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WAVEWITHME

Есть такое, я ещё и в уборной тикток смотрю, чтобы контент выходил куда надо

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Эльмира Косман

🔥🔥🔥

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Чит Чат

чем же она интересная?
Вообще никак не связана ни с сервисом, ни с процессами. На нее даже не понятно, как трафик гнать

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Степан Фадеев

А мне кажется с едой интересная тема

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3
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Nurlan N. Shine Scheranov

Да и с NFT (для их аудитории) достаточно жизнеспособная тема была. Жаль, что не получилось

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Чит Чат

с McDonald конкурировать?

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Степан Фадеев

А Он причём?

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Dmitrii Efanov

Хоть это и совершенно не важно, но есть подозрение, что парень из статьи совсем не Тран, если он предположительно вьетнамец. Просто интересно стало, как правильно на русском эту фамилию написать. Мне кажется он Ник Чан, по аналогии с городом Nha Trang — «Нячанг».

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2
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Lexx Sky

"Вон тот гук из тиктока"

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Семен Переделкин

До десяти лет я думал, что меня зовут "заткнись".

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Полный блик

У чувака банальное ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), а все по ошибке думали что это он такой "креативный".

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2
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Lexx Sky

Все тоже думают, что я хороший продакт и умею преподать баг как фичу, а я просто с детства научился врать, оправдываться, прикидываться и выдавать действительное за желаемое

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1
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Михаил Октябрьский

который отвечал за эту историю
 Хватит писать "эта история" где попало

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Serj Koss

вы думаете эта история себя изжила?

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selecadm

Кампания?

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Artemy

Сосредоточатся на духовной пище.

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Агнец невинный

да чувак просто набивал цитируемость сервису на уровне юмора ИД Панорама )

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Чит Чат

Эффективный менеджер хотел схватить хайп. Следующим этапом была бы - метавселенная. Чем то Грефа напомнил.

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Lexx Sky

VR-танцульки на пару тысяч рыл могли бы и выстрелить, кстати

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ivan krapivin
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S. v.S

Это гениально, представьте только какой популярностью пользовалась бы эта доставка.

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Полный блик

Эьи рецепты может и выглядят на картинке привлекательно, но по вкусовым качествам оставляет желать лучшего, т.е - говно.

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Святослав Белов

Ну и правильно, зачем из хорошего сервиса городить непонятные и неудобные супераппы? Для всего должно быть отдельное приложение: хочешь такси качай такси, хочешь поесть скачай доставку еды

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Полный блик

При всем неоднозначном отношении к Тиктоку, я бы тоже не стал делать из него Сбер.

"Вот выбрали направление - и идём!" © Кин-дза-дза

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Gedevan

TikTok не будет доставлять еду в США
 Что же делать??? Пендосы же голодать будут.

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TikTok отказался от идеи готовить еду в США — и уволил главу маркетинга, который объявил об этом, никого не предупредив Статьи редакции

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