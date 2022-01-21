TikTok отказался от идеи готовить еду в США — и уволил главу маркетинга, который объявил об этом, никого не предупредив Статьи редакции
«TikTok не занимается ресторанным бизнесом», — заявил сотрудникам один из руководителей компании перед его увольнением.
18 января The Information со ссылкой на источники сообщило, что глава отдела отдела маркетинга Ник Тран покинул компанию. Причины его ухода были неизвестны, источники считали, что дело в разногласиях с руководством. Позже представитель TikTok подтвердил Ad Age, что Тран больше не работает в компании.
Согласно информации The New York Post, причиной увольнения стали маркетинговые кампании, которые придумывал Тран.
Например, в декабре 2021 года TikTok сообщил, что запустит доставку еды в США в марте 2022-го. Блюда должны были готовить по самым популярным рецептам из соцсети.
По словам одного из источников издания, в начале января один из руководителей компании на звонке, где присутствовало около 200 человек из отдела маркетинга, заявил, что «TikTok не занимается ресторанным бизнесом и не должен притворяться им». Сразу после этого Трана уволили.
Другая причина — коллекция NFT, которую TikTok решил выпустить вместе с пользователями и знаменитостями, среди которых называл рэпера Lil Nas X, певицу Grimes и блогера Беллу Порч. Запуск не состоялся, а Тран попытался замять историю.
По мнению TikTok, кампании, которые предлагал Тран, не соответствовали целям соцсети и уводили пользователей слишком далеко от основного бизнеса компании.
Тран присоединился к TikTok в 2020 году, до этого он работал с Samsung, Hulu и Taco Bell. Как пишет The New York Post, за достижения в маркетинге Тран не раз получал награды от Forbes, Fortune, Adweek и AdAge.
Вот сейчас как обозлится, запилит свой сервис доставки жратвы TikTran и магазин по продаже NFT TranTok - и пизда ТикТоку.
Так можно совместить. Nft- хавчик
😅😅😅🔥
Непонятый гений
Эффективный менеджер
Вполне норм. Берешь хайп и говоришь "у нас тоже". Сбер тоже так любит.
Или нет.
По мне идея была интересная, хоть и революционная, как минимум в сфере доставки многие всполошились
Вот именно. Сидишь такой в тиктоке, смотришь рецепты, а рядом кнопка — заказать. Заказываешь, ешь, смотришь тикток дальше. Genialno
А что если я скажу, что многие смотрят тикток на горшке?
Есть такое, я ещё и в уборной тикток смотрю, чтобы контент выходил куда надо
🔥🔥🔥
чем же она интересная?
Вообще никак не связана ни с сервисом, ни с процессами. На нее даже не понятно, как трафик гнать
А мне кажется с едой интересная тема
Да и с NFT (для их аудитории) достаточно жизнеспособная тема была. Жаль, что не получилось
с McDonald конкурировать?
А Он причём?
Хоть это и совершенно не важно, но есть подозрение, что парень из статьи совсем не Тран, если он предположительно вьетнамец. Просто интересно стало, как правильно на русском эту фамилию написать. Мне кажется он Ник Чан, по аналогии с городом Nha Trang — «Нячанг».
"Вон тот гук из тиктока"
До десяти лет я думал, что меня зовут "заткнись".
Все тоже думают, что я хороший продакт и умею преподать баг как фичу, а я просто с детства научился врать, оправдываться, прикидываться и выдавать действительное за желаемое
который отвечал за эту историю
Хватит писать "эта история" где попало
вы думаете эта история себя изжила?
Кампания?
Сосредоточатся на духовной пище.
да чувак просто набивал цитируемость сервису на уровне юмора ИД Панорама )
Эффективный менеджер хотел схватить хайп. Следующим этапом была бы - метавселенная. Чем то Грефа напомнил.
VR-танцульки на пару тысяч рыл могли бы и выстрелить, кстати
Это гениально, представьте только какой популярностью пользовалась бы эта доставка.
Ну и правильно, зачем из хорошего сервиса городить непонятные и неудобные супераппы? Для всего должно быть отдельное приложение: хочешь такси качай такси, хочешь поесть скачай доставку еды
TikTok не будет доставлять еду в США
Что же делать??? Пендосы же голодать будут.
«TikTok не занимается ресторанным бизнесом», — заявил сотрудникам один из руководителей компании перед его увольнением.
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