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Маркетинг
Таня Боброва

Криптовалюта стала самой дорогой рекламной тематикой в Telegram в 2021 году — исследование Статьи редакции

Среди других популярных тематик — трейдинг, инвестиции и бизнес.

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Показатель CPM (цена за тысячу показов) в этой категории за год вырос в 4,5 раза, до 6700 рублей. Об этом говорится в исследовании биржи рекламы в каналах Telega.in, пишут «Ведомости».

Реклама криптовалюты также впервые заняла третье место среди тематических категорий по оборотам рекламы в Telegram — на неё приходится 6%, следует из исследования. Другие популярные категории — инвестиции с долей 12,8% и бизнес с 9,8%.

Показатель CPM в Telegram-каналах на тему инвестиций вырос почти в 1,8 раза, до 3400 рублей, в каналах о бизнесе и стартапах — в 2,5 раза, до 2100 рублей. Весь рынок рекламы в мессенджере, по оценкам биржи, вырос на 70%, до 21,7 млрд рублей.

«Ведомости»

Для исследования Telega.in проанализировала все доступные данные по общему количеству размещённых рекламных постов в каналах мессенджера (58,8 млн сообщений) и их CPM. Также анализировали данные о заказах, размещаемых через саму биржу.

У мессенджера большая аудитория, которая подходит для раскрутки криптопроектов, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. К тому же в нём нет алгоритмической ленты, как в Facebook, и не надо «подкармливать» владельцев, чтобы быть в ленте.

Кроме того, платформа практически никак не контролирует распространение рекламы, в том числе с точки зрения соблюдения российского законодательства, добавил он. Близкий к руководству Telegram источник издания рассказал, что в мессенджере нет специальных ограничений в отношении рекламы криптовалюты.

#новость #telegram

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Vsevolod Cherepanov

Что такое «сливы заработок»?

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NotFop

Что-то с сельским хозяйством связано наверно.

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Sergey Khohlachev

Казино наверно, там весь заработок сливают.

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2
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MedievalRain

Видеокурсы про успешный успех скорее всего.

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Vladislav Stan

Услуги ассенизаторов, наверное. Ну или может сантехники

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Владимир Кролико

Это... "Т-с-с, парни, палю тему как быстро поднять бабла, нужно зарегаться там-то что-то сделать и тогда ну прям богатство.."

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Костя Маркин

Вся телега в одной теме

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Пабы старой Руси

Как по мне, все топ-10 категорий можно было в криптовалюты записать. Ощущение, что больше ничего не рекламируют

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Сергей Кашин

у меня ощущение, что рекламу запустили в целом, чтобы сделать популярным TON. Но при этом там вообще выхлопа нет. Регуляорно слежу за динамикой владельцев. Их очень мало.

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1
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Vladislav Stan

Кроме того, платформа практически никак не контролирует распространение рекламы, в том числе с точки зрения соблюдения российского законодательства...
Начнём с того что российское законодательство само себя не контролирует.

Я надеюсь, что в будущем будет все больше и больше альтернатив гуглу, яндексу и фейсбуку в плане рекламы.
Это просто невыносимо , когда бот банит тебя за каждый шаг, а потом приходится общаться с поддержкой по десять дней.
Не говоря уже о всяких правилах, что можно, а что нельзя рекламировать, какие слова можно, а какие нельзя использовать.

Ну и не удивительно, что крипта рекламируется в телеграмме, причём по всему миру, - каждый раз иметь дело с причудами всех рекламных платформ и их модераций никто не хочет. Тем более никто не хочет, чтобы его бюджет на рекламу был заблочен на месяцок благородными бангладешцами из поддержки фейсбука или гугла.

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Любой химик

Нда, факт есть факт. Реклама в телеге для крипторынка стала стоить космос. Сам веду канал на тему НФТ, искал площадки для рекламы. Это очень дорогое удовольствие, ИМХО цены просто не адекватные. Причем выхлоп с такой рекламы сомнителен, качественных каналов совсем не много.

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