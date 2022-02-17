Среди других популярных тематик — трейдинг, инвестиции и бизнес.

{"id":366756,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":366756,"gtm":null} 896 просмотров

Показатель CPM (цена за тысячу показов) в этой категории за год вырос в 4,5 раза, до 6700 рублей. Об этом говорится в исследовании биржи рекламы в каналах Telega.in, пишут «Ведомости».

Реклама криптовалюты также впервые заняла третье место среди тематических категорий по оборотам рекламы в Telegram — на неё приходится 6%, следует из исследования. Другие популярные категории — инвестиции с долей 12,8% и бизнес с 9,8%.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Показатель CPM в Telegram-каналах на тему инвестиций вырос почти в 1,8 раза, до 3400 рублей, в каналах о бизнесе и стартапах — в 2,5 раза, до 2100 рублей. Весь рынок рекламы в мессенджере, по оценкам биржи, вырос на 70%, до 21,7 млрд рублей.

«Ведомости»

Для исследования Telega.in проанализировала все доступные данные по общему количеству размещённых рекламных постов в каналах мессенджера (58,8 млн сообщений) и их CPM. Также анализировали данные о заказах, размещаемых через саму биржу.

У мессенджера большая аудитория, которая подходит для раскрутки криптопроектов, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. К тому же в нём нет алгоритмической ленты, как в Facebook, и не надо «подкармливать» владельцев, чтобы быть в ленте.