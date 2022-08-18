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Маркетинг
Полина Лааксо

«Небольшая подборка наитупейших в мире реклам» — от маркетплейса eBay, ресторанов Burger King и кофе Jacobs Статьи редакции

Абсурдные постеры и ролики собрал копирайтер Марк Даффи.

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Оригинальная публикация.

Производитель кофе Jacobs

Страна — Израиль, рекламное агентство — JWT.

Отец уходит из семьи, потому что в доме нет кофе Jacobs.

«Нет Jacobs — нет смысла оставаться»

Сеть Burger King

Страна — Германия, рекламное агентство — Interone.

Большой непереваренный бургер формирует очертания накачанного пресса.

«Прислушайся к своему нутру»

Производитель подушек и матрасов Kurlon

Страна — Индия, рекламное агентство — O&M.

Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай получает пулю в лицо, падает на матрас и «отпружинивает» вверх за наградой (в 2012 году она действительно была ранена боевиками, а в 2014-м получила Нобелевскую премию мира — vc.ru).

«С отскоком»

Книжный магазин Saída De Emergência

Страна — Португалия, рекламное агентство — Fuel.

Большие поливальные установки орошают мозг знаниями.

«Читай и расти»

Маркетплейс eBay

Страна — США, рекламное агентство — Venables Bell & Partners.

На совещании все сотрудники делают пометки в электронном планшете, кроме одного — он сидит с ручкой и листком бумаги. За это его высмеивают как допотопного человека.

Как только начальник замечает, что один сотрудник не достал планшет, его коллега шутливо кричит: «Я брать ручка! Я использовать ручка!»

Журнал Gossip News

Страна — Уругвай, рекламное агентство — Soul Fast.

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Голова певицы и актрисы Линдси Лохан с перевёрнутым вверх ногами телом.

«Другая сторона новостей»

Производитель шампуней и кондиционеров для волос Pert Plus

Страна — США, рекламное агентство — Sigma Group.

Мужчина, обращённый в собаку, жалуется соседу, что не угодил жене с подарком, и спрашивает, как ему удаётся не попадать в такие ситуации. Тот рассказывает, что внимателен к деталям, дарит цветы и следит за чистотой волос.

Магазин женского белья WonderBra

Страна — Греция, рекламное агентство — XL.

Бренд бюстгалтеров Wonderbra «притягивает мужчин как магниты железо», а точнее их имена. На изображении их свыше 3500 — ни одно не повторяется.

Производитель багажа Samsonite

Страна — Южная Корея, рекламное агентство — Comma Communications Creative Boutique.

Чемодан Cosmolite — настолько лёгкий, что можно использовать как клюшку, и достаточно крепкий, чтобы отбить шайбу.

#рекламныекампании

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6 комментариев
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 Владимир Бычко

Слушайте, ну с клюшками и именами более-менее норм, креативненько.

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Евгения Маленкова
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Andrei Bourdine
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Виктор Сергеевич

чудесно))

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Чёрный русский

За рекламу матрасов надо просто бить ебальник

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Angelica

это еще что...

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