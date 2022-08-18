«Небольшая подборка наитупейших в мире реклам» — от маркетплейса eBay, ресторанов Burger King и кофе Jacobs Статьи редакции
Абсурдные постеры и ролики собрал копирайтер Марк Даффи.
Производитель кофе Jacobs
Страна — Израиль, рекламное агентство — JWT.
Отец уходит из семьи, потому что в доме нет кофе Jacobs.
Сеть Burger King
Страна — Германия, рекламное агентство — Interone.
Большой непереваренный бургер формирует очертания накачанного пресса.
Производитель подушек и матрасов Kurlon
Страна — Индия, рекламное агентство — O&M.
Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай получает пулю в лицо, падает на матрас и «отпружинивает» вверх за наградой (в 2012 году она действительно была ранена боевиками, а в 2014-м получила Нобелевскую премию мира — vc.ru).
Книжный магазин Saída De Emergência
Страна — Португалия, рекламное агентство — Fuel.
Большие поливальные установки орошают мозг знаниями.
Маркетплейс eBay
Страна — США, рекламное агентство — Venables Bell & Partners.
На совещании все сотрудники делают пометки в электронном планшете, кроме одного — он сидит с ручкой и листком бумаги. За это его высмеивают как допотопного человека.
Журнал Gossip News
Страна — Уругвай, рекламное агентство — Soul Fast.
Голова певицы и актрисы Линдси Лохан с перевёрнутым вверх ногами телом.
Производитель шампуней и кондиционеров для волос Pert Plus
Страна — США, рекламное агентство — Sigma Group.
Мужчина, обращённый в собаку, жалуется соседу, что не угодил жене с подарком, и спрашивает, как ему удаётся не попадать в такие ситуации. Тот рассказывает, что внимателен к деталям, дарит цветы и следит за чистотой волос.
Магазин женского белья WonderBra
Страна — Греция, рекламное агентство — XL.
Бренд бюстгалтеров Wonderbra «притягивает мужчин как магниты железо», а точнее их имена. На изображении их свыше 3500 — ни одно не повторяется.
Производитель багажа Samsonite
Страна — Южная Корея, рекламное агентство — Comma Communications Creative Boutique.
Чемодан Cosmolite — настолько лёгкий, что можно использовать как клюшку, и достаточно крепкий, чтобы отбить шайбу.
Слушайте, ну с клюшками и именами более-менее норм, креативненько.
чудесно))
За рекламу матрасов надо просто бить ебальник
это еще что...