Маркетинг
Артур Томилко

Минфин предложил обложить налогом рекламу без маркировки — Forbes Статьи редакции

Её могут отнести к необоснованным тратам.

  • Минфин разработал поправки, ограничивающие вычет расходов на рекламу из выручки компаний, рассказали Forbes источники, знакомые с процессом подготовки.
  • Ведомство предлагает считать необоснованными траты на рекламу без специальной маркировки и регистрации в Едином реестре интернет-рекламы. Это позволит не учитывать их в качестве расходов и облагать налогом на прибыль, а также взыскивать штрафы и пени.
  • Например, если компания, работающая по общей системе налогообложения, не зарегистрировала рекламу на 1 млн рублей, ей придётся заплатить 20% налог от этой суммы и штраф 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки.
  • Ведомство обсуждало эту инициативу с представителями администрации президента, уточняют собеседники Forbes. По их словам, чиновники также планируют внести в текст поправок «положения о рекламе на запрещённых в России сайтах», но какие именно — не уточняется.
  • Представители «деловых объединений» в рамках дискуссии с Минфином попросили отложить налоговые изменения до 2025 года. Однако поправки могут внести в Госдуму и принять уже до конца 2023-го, говорят источники.
  • Правительство, вероятно, полагает, что так бизнес будет охотнее соблюдать закон о рекламе, считает партнёр «Б1» Марина Белякова. И даже если запрещённые сайты не укажут в тексте поправок напрямую, компании вряд ли рискнут размещать на них рекламу, говорит руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.
  • При таком подходе Налоговый кодекс станет инструментом «совсем неналоговых целей», отмечает директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин. Изменения, вероятно, разрабатываются в интересах российских площадок, полагает он.
  • Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 года. С 1 сентября 2023-го начали действовать и штрафы за отсутствие маркировки: для физлиц — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч.
  • После этого в ФАС говорили, что реклама в заблокированных соцсетях не попадает по действие закона. Однако 16 ноября 2023 года Роскомнадзор (РКН) заявил о необходимости маркировать рекламу на запрещённых ресурсах, включая Instagram*.
  • 24 ноября РКН опубликовал памятку по размещению токенов в интернет-рекламе. Она содержит рекомендации в том числе для публикаций в Stories и «видеокружках».

*Instragram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #маркировка

1.7K показов
1.4K открытий
0
40 комментариев
Написать комментарий...
 Techno George

Налог на воздух когда уже введут?

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

Да, это одно и тоже :)
Я бы даже сказал что это уже ГУЛАГ. И геноцид.

Ответить
Развернуть ветку
Mr. xXx

Не для ватников 😅 Там пока в пакете родня не возвращается — мало что понимают.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

Вот бы их всех бы в пакетики, да ведь?) Вместе с самими этими ватниками ;)
Узнаю правильных патриотов ;)

Ответить
Развернуть ветку
Mr. xXx

Нет.
И никто не заявлял о патриотизме.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

Да ладно, не сдерживай себя ;)

Ответить
Развернуть ветку
Горка Тлетов

Неиронично да.

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Мне просто интересно, по какой логике вы и вам подобные увязываете в одном контексте "налог на рекламу" и "геноцид"?

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

Ровно по той же логике, по которой в одно связали "налог на рекламу" и "налог на воздух".

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Нет, не ровно. Человек гиперболизировал ситуацию доведя ее до абсурда, а вы попытались неумело накинуть на вентилятор ляпнув что-то невпопад.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

У него это нормальное поведение. Вот если будет писать иначе, то уже повод задуматься, все ли с ним в порядке.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

я ровно так же гиперболизировал ситуацию. только он в рамках налогов, а я ситуации в целом. он то сделал вид что уже задушили на столько, что осталось только на воздух довесить налоги, а я утверждаю что всё на столько плохо, что это сравнимо с намеренным уничтожением населения.

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Всепропальщикам давно пора в район кладбища переезжать, чо уж там.

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

VC опустеет тогда

Ответить
Развернуть ветку
Яэль

и будете вы сами с собою радоваться новостям будущего)

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

какая уж тут радость без всепропальщиков

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

о том и речь

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Так уже есть. «Дышишь воздухом свободы — плати 30% НДФЛ».

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Barkov

Налог на налог когда будем платить уже

Ответить
Развернуть ветку
Яэль

Меня в своё время очень удивил налог на вклады, да ещё и завязанный на ключЦБ.
Люди оплатили НДФЛ с дохода, с каждой покупки физиком от этого дохода после вычета налогов платят НДС с каждого батона, то, что осталось, кладут на хоть какой-то выше 1% депозит - и там здравствуйте.
При том, в ст. 214 НК РФ говорится, что в расчет берутся не только банковские вклады, но и другие продукты, по которым гражданин получает доход в виде процентов.
Дали 3 послабления:
1) из-за ковида 2 года налог за прошлый период не выставляли;
2) наследуемые вклады - пингвин;
3) эскроу не платит, но те, кто отказывает себе и просто копит первый взнос в банке, например зарплатном, где ему с большей вероятностью одобрят ипотеку - платит.
И сейчас, когда одни тут хлопают и подстрекают доверять российской банковской системе и перекладываться под "о, беЖите, беЖите, там 14% ставка уже", другим стоит помнить об этом моменте и о разнице превышения из-за ставок.

Ответить
Развернуть ветку
Яэль

Африке опять что-нибудь простим.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ублюдки.

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

А чего ты переживаешь, ты же миллиардер, миллиардом больше, миллиардом меньше, дедушка Ленин завещал делится

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

За державу обидно. Я ж патриот, хуле.

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

Молодец, епта

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Станков

Хочу прорекламировать классных ребят из:
https://fas.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/
https://minfin.gov.ru/
Данный пост пишу с целью создать широкую известность им. Очень классно работают, предоставляют широкий спектр услуг. Обращайтесь к ним по всем вопросам.

30к штрафа на физика готов оплатить, маркировки нет(

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Вот для чего ввели маркировку на самом деле 😄

Ответить
Развернуть ветку
H A

Главное без налога на бездетность. А то рабочих рук не рожаем жы

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Chernev

Скоро введут

Ответить
Развернуть ветку
H A

Нинада @_@

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
обложить налогом

Предлагаю обложить минфин матерком.

Чтоб глава и верхушка минфина стала рекламщиками и упарывались по своим «гениальным» инициативам.

облагать налогом на прибыль, а также взыскивать штрафы и пени

То есть одних штрафов мало, надо ещё и налог приплести.

Ловись, штрафдобыча, большая и очень большая!

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Станков

ВИСИ где маркировка, плоти 20%+500к

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Так платит заказчик банкета)

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Станков

нет, обе стороны

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Регать токен должна только одна сторона, за кем закреплено в договоре, тот и платит

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Sergeevich

Не получалось контролировать со стороны исполнителей, решили упростить администрирование и зайти с другой стороны) Использовали уже известный принцип "налогового агента", только видоизменили. Когда в случае работы юрлиц с физлицами, когда обязательство уплатить налог ложиться на юрлицо (в тч и с зп)

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Я.
Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Можно ещё налоги на ношение одежды неугодных цветов, кто в триколоре – тому налоговые каникулы)

Больше налогов хороших и разных!

Ответить
Развернуть ветку
Petra Kavalsky

Надо более лучше убивать бизнес, ясное дело 🤦‍♀️

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Беркут

Достала эта реклама уже! Другим она видимо нравится.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
37 комментариев
Раскрывать всегда
null