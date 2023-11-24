Минфин предложил обложить налогом рекламу без маркировки — Forbes Статьи редакции
Её могут отнести к необоснованным тратам.
- Минфин разработал поправки, ограничивающие вычет расходов на рекламу из выручки компаний, рассказали Forbes источники, знакомые с процессом подготовки.
- Ведомство предлагает считать необоснованными траты на рекламу без специальной маркировки и регистрации в Едином реестре интернет-рекламы. Это позволит не учитывать их в качестве расходов и облагать налогом на прибыль, а также взыскивать штрафы и пени.
- Например, если компания, работающая по общей системе налогообложения, не зарегистрировала рекламу на 1 млн рублей, ей придётся заплатить 20% налог от этой суммы и штраф 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки.
- Ведомство обсуждало эту инициативу с представителями администрации президента, уточняют собеседники Forbes. По их словам, чиновники также планируют внести в текст поправок «положения о рекламе на запрещённых в России сайтах», но какие именно — не уточняется.
- Представители «деловых объединений» в рамках дискуссии с Минфином попросили отложить налоговые изменения до 2025 года. Однако поправки могут внести в Госдуму и принять уже до конца 2023-го, говорят источники.
- Правительство, вероятно, полагает, что так бизнес будет охотнее соблюдать закон о рекламе, считает партнёр «Б1» Марина Белякова. И даже если запрещённые сайты не укажут в тексте поправок напрямую, компании вряд ли рискнут размещать на них рекламу, говорит руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.
- При таком подходе Налоговый кодекс станет инструментом «совсем неналоговых целей», отмечает директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин. Изменения, вероятно, разрабатываются в интересах российских площадок, полагает он.
- Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 года. С 1 сентября 2023-го начали действовать и штрафы за отсутствие маркировки: для физлиц — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч.
- После этого в ФАС говорили, что реклама в заблокированных соцсетях не попадает по действие закона. Однако 16 ноября 2023 года Роскомнадзор (РКН) заявил о необходимости маркировать рекламу на запрещённых ресурсах, включая Instagram*.
- 24 ноября РКН опубликовал памятку по размещению токенов в интернет-рекламе. Она содержит рекомендации в том числе для публикаций в Stories и «видеокружках».
*Instragram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Налог на воздух когда уже введут?
Да, это одно и тоже :)
Я бы даже сказал что это уже ГУЛАГ. И геноцид.
Не для ватников 😅 Там пока в пакете родня не возвращается — мало что понимают.
Вот бы их всех бы в пакетики, да ведь?) Вместе с самими этими ватниками ;)
Узнаю правильных патриотов ;)
Нет.
И никто не заявлял о патриотизме.
Да ладно, не сдерживай себя ;)
Неиронично да.
Мне просто интересно, по какой логике вы и вам подобные увязываете в одном контексте "налог на рекламу" и "геноцид"?
Ровно по той же логике, по которой в одно связали "налог на рекламу" и "налог на воздух".
Нет, не ровно. Человек гиперболизировал ситуацию доведя ее до абсурда, а вы попытались неумело накинуть на вентилятор ляпнув что-то невпопад.
У него это нормальное поведение. Вот если будет писать иначе, то уже повод задуматься, все ли с ним в порядке.
я ровно так же гиперболизировал ситуацию. только он в рамках налогов, а я ситуации в целом. он то сделал вид что уже задушили на столько, что осталось только на воздух довесить налоги, а я утверждаю что всё на столько плохо, что это сравнимо с намеренным уничтожением населения.
Всепропальщикам давно пора в район кладбища переезжать, чо уж там.
VC опустеет тогда
и будете вы сами с собою радоваться новостям будущего)
какая уж тут радость без всепропальщиков
о том и речь
Так уже есть. «Дышишь воздухом свободы — плати 30% НДФЛ».
Налог на налог когда будем платить уже
Меня в своё время очень удивил налог на вклады, да ещё и завязанный на ключЦБ.
Люди оплатили НДФЛ с дохода, с каждой покупки физиком от этого дохода после вычета налогов платят НДС с каждого батона, то, что осталось, кладут на хоть какой-то выше 1% депозит - и там здравствуйте.
При том, в ст. 214 НК РФ говорится, что в расчет берутся не только банковские вклады, но и другие продукты, по которым гражданин получает доход в виде процентов.
Дали 3 послабления:
1) из-за ковида 2 года налог за прошлый период не выставляли;
2) наследуемые вклады - пингвин;
3) эскроу не платит, но те, кто отказывает себе и просто копит первый взнос в банке, например зарплатном, где ему с большей вероятностью одобрят ипотеку - платит.
И сейчас, когда одни тут хлопают и подстрекают доверять российской банковской системе и перекладываться под "о, беЖите, беЖите, там 14% ставка уже", другим стоит помнить об этом моменте и о разнице превышения из-за ставок.
Африке опять что-нибудь простим.
Ублюдки.
А чего ты переживаешь, ты же миллиардер, миллиардом больше, миллиардом меньше, дедушка Ленин завещал делится
За державу обидно. Я ж патриот, хуле.
Молодец, епта
Хочу прорекламировать классных ребят из:
https://fas.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/
https://minfin.gov.ru/
Данный пост пишу с целью создать широкую известность им. Очень классно работают, предоставляют широкий спектр услуг. Обращайтесь к ним по всем вопросам.
30к штрафа на физика готов оплатить, маркировки нет(
Вот для чего ввели маркировку на самом деле 😄
Главное без налога на бездетность. А то рабочих рук не рожаем жы
Скоро введут
Нинада @_@
Предлагаю обложить минфин матерком.
Чтоб глава и верхушка минфина стала рекламщиками и упарывались по своим «гениальным» инициативам.облагать налогом на прибыль, а также взыскивать штрафы и пени
То есть одних штрафов мало, надо ещё и налог приплести.
Ловись, штрафдобыча, большая и очень большая!
ВИСИ где маркировка, плоти 20%+500к
Так платит заказчик банкета)
нет, обе стороны
Регать токен должна только одна сторона, за кем закреплено в договоре, тот и платит
Не получалось контролировать со стороны исполнителей, решили упростить администрирование и зайти с другой стороны) Использовали уже известный принцип "налогового агента", только видоизменили. Когда в случае работы юрлиц с физлицами, когда обязательство уплатить налог ложиться на юрлицо (в тч и с зп)
Можно ещё налоги на ношение одежды неугодных цветов, кто в триколоре – тому налоговые каникулы)
Больше налогов хороших и разных!
Надо более лучше убивать бизнес, ясное дело 🤦♀️
Достала эта реклама уже! Другим она видимо нравится.