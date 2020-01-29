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Татьяна Боброва
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Студия «Кураж-Бамбей» эксклюзивно переведёт и озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома» Материал редакции

Оператор считает такое сотрудничество хорошей альтернативой производству контента.

  • Создатель студии «Кураж-Бамбей» Денис Колесников подписал годовой контракт с «Ростелекомом», рассказал «Ведомостям» представитель оператора и подтвердил Колесников. Сумму контракта стороны не раскрывают.
  • «Такое сотрудничество — хорошая альтернатива инвестициям в производство контента, которые, на наш взгляд, скорее являются высокорискованными», — говорят в «Ростелекоме».
  • Студия переведёт и озвучит 20 фильмов и три сериала. Их эксклюзивно смогут посмотреть пользователи видеосервиса Wink, который в 2018 году запустил «Ростелеком». У Колесникова эксклюзивный контракт — в течение года он не сможет сотрудничать с другими операторами и видеосервисами. На ТВ-проекты это ограничение не распространяется, уточнили в компании.
  • «Кураж-Бамбей» занимается авторскими переводами и озвучиванием сериалов и фильмов, а также производством аудиорекламы. У You-Tube-канала студии около 70 тысяч подписчиков.
  • В 2012 году телеканал Paramount Comedy предложил Колесникову контракт на озвучку сериала «Теория большого взрыва», создатель студии стал голосом канала. «Кураж-Бамбей» также переводил сериал «Чудотворцы» для «Кинопоиска». В апреле 2020 года закончится второй сезон, и на этом сотрудничество с Колесниковым пока прекратится , уточнил представитель видеосервиса.
  • «Ростелеком» не раскрывает финансовые показатели сервиса Wink, у него 1 млн подписчиков. В августе 2019 года партнёром оператора стал Дмитрий «Гоблин» Пучков. Он переведёт и озвучит 11 фильмов, которые будут эксклюзивно доступны только на площадках «Ростелекома» — Wink и видеотеке «Интерактивное кино».
«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для…
Авторские переводы привлекают новых платящих пользователей, говорит оператор
www.vedomosti.ru

#новость #ростелеком

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8 комментариев
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Фёдор Коновалов

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Ну вы поняли, где качать :)

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Виталий Ильницкий

Фёдор
0

На Рострекере? )

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Фёдор Коновалов

Виталий
0

Юморист :)

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Вася Пражкин

0

Что дальше, Гоблина позвать на озвучку?
А потом эксклюзивные выпуски Бэда выпускать?

P.S. Сорри, Гоблин уже с ними работает ).

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Sergey Vlasov

Вася
0

Гоблин очень "фрагментарный". Начал смотреть "Тюрьму Оз" с его переводом, а оказывается он только первый сезон осилил.

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Leonardo DaVinci

Sergey
0

Хочешь продолжения - неси деньги, малолетний дибил (с) Гоблин

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lakoros

Leonardo
0

Ну теперь Ростелеком заплатил за 11 фильмов их и можно будет смотреть. У опера нет своих торрент трекеров с рекламой от 1хбет и тп.

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Константин Рогов

0

Я уже плачу нефликсу и амазону зачем мне какой то винкс с ебушки воробушки и прочая тетя глаша приехала?

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