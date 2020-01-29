Студия «Кураж-Бамбей» эксклюзивно переведёт и озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»
Материал редакции
Оператор считает такое сотрудничество хорошей альтернативой производству контента.
Создатель студии «Кураж-Бамбей» Денис Колесников подписал годовой контракт с «Ростелекомом», рассказал «Ведомостям» представитель оператора и подтвердил Колесников. Сумму контракта стороны не раскрывают.
«Такое сотрудничество — хорошая альтернатива инвестициям в производство контента, которые, на наш взгляд, скорее являются высокорискованными», — говорят в «Ростелекоме».
Студия переведёт и озвучит 20 фильмов и три сериала. Их эксклюзивно смогут посмотреть пользователи видеосервиса Wink, который в 2018 году запустил «Ростелеком». У Колесникова эксклюзивный контракт — в течение года он не сможет сотрудничать с другими операторами и видеосервисами. На ТВ-проекты это ограничение не распространяется, уточнили в компании.
«Кураж-Бамбей» занимается авторскими переводами и озвучиванием сериалов и фильмов, а также производством аудиорекламы. У You-Tube-канала студии около 70 тысяч подписчиков.
В 2012 году телеканал Paramount Comedy предложил Колесникову контракт на озвучку сериала «Теория большого взрыва», создатель студии стал голосом канала. «Кураж-Бамбей» также переводил сериал «Чудотворцы» для «Кинопоиска». В апреле 2020 года закончится второй сезон, и на этом сотрудничество с Колесниковым пока прекратится , уточнил представитель видеосервиса.
«Ростелеком» не раскрывает финансовые показатели сервиса Wink, у него 1 млн подписчиков. В августе 2019 года партнёром оператора стал Дмитрий «Гоблин» Пучков. Он переведёт и озвучит 11 фильмов, которые будут эксклюзивно доступны только на площадках «Ростелекома» — Wink и видеотеке «Интерактивное кино».
Фёдор Коновалов
Ну вы поняли, где качать :)
Виталий ИльницкийФёдор
На Рострекере? )
Фёдор КоноваловВиталий
Юморист :)
Вася Пражкин
Что дальше, Гоблина позвать на озвучку?
А потом эксклюзивные выпуски Бэда выпускать?
P.S. Сорри, Гоблин уже с ними работает ).
Sergey VlasovВася
Гоблин очень "фрагментарный". Начал смотреть "Тюрьму Оз" с его переводом, а оказывается он только первый сезон осилил.
Leonardo DaVinciSergey
Хочешь продолжения - неси деньги, малолетний дибил (с) Гоблин
lakorosLeonardo
Ну теперь Ростелеком заплатил за 11 фильмов их и можно будет смотреть. У опера нет своих торрент трекеров с рекламой от 1хбет и тп.
Константин Рогов
Я уже плачу нефликсу и амазону зачем мне какой то винкс с ебушки воробушки и прочая тетя глаша приехала?