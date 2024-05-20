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Маша Цепелева

Проект «Служба поддержки»* Ильи Красильщика объявил о закрытии Статьи редакции

В декабре 2023 года Минюст признал его «нежелательной организацией».

  • Проект закрывается, потому что не смог найти финансирование для работы. Команда рассчитывала на гранты, но не смогла их получить. Бот «Первая линия», куда можно анонимно обратиться за помощью, продолжит работать.
  • «Службу поддержки»* запустил в июне 2022 года бывший глава «Яндекс Лавки» и один из основателей «Медузы»* Илья Красильщик. Основная задача медиа — помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти».
  • Проект объединял сайт, бота и новостное медиа в Instagram** и Telegram. По собственным данным издания, общее количество пользователей, которые читали посты «Службы поддержки», превышало 2 млн в месяц.
  • В октябре 2022-го Роскомнадзор внёс сайт проекта в список запрещённых и заблокировал. В декабре 2023 года Минюст включил сам проект в реестр нежелательных организаций.
  • В июне 2023 года суд заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии из-за «фейков» о российской армии.

*«Служба поддержки» и «Медуза» признаны в России нежелательными организациями.

**Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новости

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47 комментариев
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 Pawyl

давно тут столько кремлеботов в комментариях?

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Sardor

Даа уже как-то привычно видеть 15 рублевые комменты на виси

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Valentin Dombrovsky

Что ни пост, то в топе комментарии о том, как в России всё плохо.

Ну это, наверное, не боты… Хотя кто знает — может, конкуренты «Службы» гранты отрабатывают.

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Walenok

Так в их мирке, кто не согласен с ними, те боты.

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Valentin Dombrovsky

Угу. 15-рублёвые… Аж обидно как-то… дёшево что-то. :(

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Walenok

Так у них 15 гривен, вот и издеваются. Курс то аж 2.31 к рублю, могут себе позволить)

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Николай Верегин

На самом деле, я вот сам иногда таких комментаторов не понимаю.

А потом смотрю как Путин обсуждает цену яиц. И задаюсь вопросом "а они что, так дорого стоят что это обсуждает сам солнцеликий?", но нет, это просто люди у нас нищие настолько, что такая вещь как повышение цен на яйца, является проблемой президентского уровня.

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Торговец Елдаками

Путин управляет курсом доллара, управляет амеркой, производительностью кур не сушек. Всем управляет.

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Неуловимый Кабачок
Что ни пост, то в топе комментарии о том, как в России всё плохо.

Глупые боты, не туда воюют(

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Васян

Работаем

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Станислав Пржембольский

Да тут одни кремлеботы и есть. Кому то кремль нравится, кому то нет.

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Gollut

Никто бесплатно бы не стал насмехаться над благородным продвинутым Красильщиком и его великими проектами с надеждой на гранты, действительно

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Вадим Д.

Сколько запрещённых организаций в одном материале, воистину, РФ - страна возможностей.
А «Служба поддержки»* не получила поддержки, иронично.

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Walenok

Вадим из Рязани, рекламирующий российский софт в своих статейках, в комментариях к другим статьям саркастически отзывается об РФ. Вот это лицемерие еще и администрация прикрывает.

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Арсений

Эх, не сможет теперь Илья купить новую квартиру в Берлине за счет американских налогоплательщиков.

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Pavel Grishunin

Бакалейщик из яндекса теперь с еаропейским туром колесит с байками из прошлой жизни

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Чо Каво

вот кто нить может объяснить, за какие заслуги ему дали место в Лавке? этот днарь сам в интервью говорил, что ему дали место за красивые глаза, т.е. бухнул пивка/раздвинул булочки и получил теплое местечко. теперь будет всю карьеру на лохах бабки стричь. @Яндекс почему к вам только через постель берут?

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Alexey

Умер максим да и хер с ним

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Sokol

Положили его в гроб, хрен уперся в потолок

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Vladimir Kharitonov

Он здоровенный был мужик

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Николай Юдаев

Чё бубнить то

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Anti Anti

Кононенко умер, да, но это несколько дней назад уже было.

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Хозяин

хоть что-то полезное от Ильи осталось

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Хозяин
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TVRU

Страна, где всё запрещено, осталась без саппорта.

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Виктор Петров

Сингапур или Таиланд имеется в виду? А может Афганистан или Китай? Или ОАЭ?
Уточните, я встревожен.

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Rustam Zzz

Вот вот, почему то все забывают про Азию и про восточные страны, там бы открытия такой организации не допустили

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Виктор Петров

По факту, я не уверен, что допустили бы вот так запросто и в любой западной стране. Россия при всех её особенностях много свободнее многих других стран.
Но тут речь скорее о строгости закона в целом. У нас не рубят головы за гороскопы, не закидывают камнями за "блуд", не сажают в зиндан на 10 лет за плевок мимо урны.
Упускаем возможности, упускаем.

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Valentin Dombrovsky

Конкуренция за гранты нешуточная — жёсткая рыночная борьба за них идёт.

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Станислав Пржембольский

Ходор сказал что Россия победила. Всё, расходимся.

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dr. Dolittle

Поддержки не будет, расходимся, дальше сами

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Maxim Fox

"Основная задача — помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти»."

Илья Красильщиков сам то будет писать в «Службу поддержки»*?

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Станислав Пржембольский

- Здравствуйте, это «Служба поддержки»* ?
- Да, представьтесь пожалуйста
- Илья Красильщик
- Спасибо, Илья. Поддержите нас, пожалуйста.

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ЯжПрограммист

И кто же теперь всех нас поддержит :(
- Вы пострадали от действий власти?
- Да!
- Держитесь.

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Андрей Величин

на что он рассчитывал? в любой стране бы такую организацию бы быстро прикрыли...Проект просто пиар ход

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Станислав Пржембольский

Видимо от действий российской власти, кроме Ильюхи, больше никто не страдает.

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Vladimir Kharitonov

"... и один из основателей «Медузы»*"
Всё ясно:)

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Donatello Supreme

пук пук

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Звенислав Николаевич

Это что, получается еще раз придется на собес сходить? Ух эта цена свободы

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SergeySergey DD

ну порешает алгосики на литкоде, проблем то)

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Василий Буров

Т.е. идейных людей чтобы помогать тем кто "пострадал" не нашлось? Они все работают за деньги? Как так?

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Васян

Занятно, раздающего советы пострадавшим от российской власти - самого посадили. А чего западные гранты-то не выдали, списали что ли?

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Слегка Придурковатый

"превышало 2 млн в месяц"

Пиздобол.

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Невероятный Блондин
Основная задача — помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти».
Команда рассчитывала на гранты, но не смогла их получить.

Удивительно 😅

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Griby Lenina
помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти»

Большое количество: 140 млн минус чиновники.

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Griby Lenina
помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти»

Большое количество: 140 млн минус чиновники.

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Чо Каво

Знаменитый мистер Илья "теплое местечко с безлимит баблом" Красильщик вновь оказался не успешным управленцем, а рукопожатым в тусовочке бездарем, который только на траншах яндекса или Ходора может быть успешным, а на деле - некомпетентный дегенерат, который бизнесы только и банкротить может. А еще оставляет свою телегу публично, а потом истерит и банит как девочка, когда читает про себя правду. Помни, россиянин - у тебя два стула - вот такой вот либераха далбаеб банкрот или зетник хозяйственник коррупционер, другим в этой стране управлять чем либо не дают

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44 комментария
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