Проект «Служба поддержки»* Ильи Красильщика объявил о закрытии Статьи редакции
В декабре 2023 года Минюст признал его «нежелательной организацией».
- Проект закрывается, потому что не смог найти финансирование для работы. Команда рассчитывала на гранты, но не смогла их получить. Бот «Первая линия», куда можно анонимно обратиться за помощью, продолжит работать.
- «Службу поддержки»* запустил в июне 2022 года бывший глава «Яндекс Лавки» и один из основателей «Медузы»* Илья Красильщик. Основная задача медиа — помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти».
- Проект объединял сайт, бота и новостное медиа в Instagram** и Telegram. По собственным данным издания, общее количество пользователей, которые читали посты «Службы поддержки», превышало 2 млн в месяц.
- В октябре 2022-го Роскомнадзор внёс сайт проекта в список запрещённых и заблокировал. В декабре 2023 года Минюст включил сам проект в реестр нежелательных организаций.
- В июне 2023 года суд заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии из-за «фейков» о российской армии.
*«Служба поддержки» и «Медуза» признаны в России нежелательными организациями.
**Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
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давно тут столько кремлеботов в комментариях?
Даа уже как-то привычно видеть 15 рублевые комменты на виси
Что ни пост, то в топе комментарии о том, как в России всё плохо.
Ну это, наверное, не боты… Хотя кто знает — может, конкуренты «Службы» гранты отрабатывают.
Так в их мирке, кто не согласен с ними, те боты.
Угу. 15-рублёвые… Аж обидно как-то… дёшево что-то. :(
Так у них 15 гривен, вот и издеваются. Курс то аж 2.31 к рублю, могут себе позволить)
На самом деле, я вот сам иногда таких комментаторов не понимаю.
А потом смотрю как Путин обсуждает цену яиц. И задаюсь вопросом "а они что, так дорого стоят что это обсуждает сам солнцеликий?", но нет, это просто люди у нас нищие настолько, что такая вещь как повышение цен на яйца, является проблемой президентского уровня.
Путин управляет курсом доллара, управляет амеркой, производительностью кур не сушек. Всем управляет.
Глупые боты, не туда воюют(
Работаем
Да тут одни кремлеботы и есть. Кому то кремль нравится, кому то нет.
Никто бесплатно бы не стал насмехаться над благородным продвинутым Красильщиком и его великими проектами с надеждой на гранты, действительно
Сколько запрещённых организаций в одном материале, воистину, РФ - страна возможностей.
А «Служба поддержки»* не получила поддержки, иронично.
Вадим из Рязани, рекламирующий российский софт в своих статейках, в комментариях к другим статьям саркастически отзывается об РФ. Вот это лицемерие еще и администрация прикрывает.
Эх, не сможет теперь Илья купить новую квартиру в Берлине за счет американских налогоплательщиков.
Бакалейщик из яндекса теперь с еаропейским туром колесит с байками из прошлой жизни
вот кто нить может объяснить, за какие заслуги ему дали место в Лавке? этот днарь сам в интервью говорил, что ему дали место за красивые глаза, т.е. бухнул пивка/раздвинул булочки и получил теплое местечко. теперь будет всю карьеру на лохах бабки стричь. @Яндекс почему к вам только через постель берут?
Умер максим да и хер с ним
Положили его в гроб, хрен уперся в потолок
Он здоровенный был мужик
Чё бубнить то
Кононенко умер, да, но это несколько дней назад уже было.
хоть что-то полезное от Ильи осталось
Страна, где всё запрещено, осталась без саппорта.
Сингапур или Таиланд имеется в виду? А может Афганистан или Китай? Или ОАЭ?
Уточните, я встревожен.
Вот вот, почему то все забывают про Азию и про восточные страны, там бы открытия такой организации не допустили
По факту, я не уверен, что допустили бы вот так запросто и в любой западной стране. Россия при всех её особенностях много свободнее многих других стран.
Но тут речь скорее о строгости закона в целом. У нас не рубят головы за гороскопы, не закидывают камнями за "блуд", не сажают в зиндан на 10 лет за плевок мимо урны.
Упускаем возможности, упускаем.
Конкуренция за гранты нешуточная — жёсткая рыночная борьба за них идёт.
Ходор сказал что Россия победила. Всё, расходимся.
Поддержки не будет, расходимся, дальше сами
"Основная задача — помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти»."
Илья Красильщиков сам то будет писать в «Службу поддержки»*?
- Здравствуйте, это «Служба поддержки»* ?
- Да, представьтесь пожалуйста
- Илья Красильщик
- Спасибо, Илья. Поддержите нас, пожалуйста.
И кто же теперь всех нас поддержит :(
- Вы пострадали от действий власти?
- Да!
- Держитесь.
на что он рассчитывал? в любой стране бы такую организацию бы быстро прикрыли...Проект просто пиар ход
Видимо от действий российской власти, кроме Ильюхи, больше никто не страдает.
"... и один из основателей «Медузы»*"
Всё ясно:)
пук пук
Это что, получается еще раз придется на собес сходить? Ух эта цена свободы
ну порешает алгосики на литкоде, проблем то)
Т.е. идейных людей чтобы помогать тем кто "пострадал" не нашлось? Они все работают за деньги? Как так?
Занятно, раздающего советы пострадавшим от российской власти - самого посадили. А чего западные гранты-то не выдали, списали что ли?
"превышало 2 млн в месяц"
Пиздобол.
Команда рассчитывала на гранты, но не смогла их получить.
Удивительно 😅
Большое количество: 140 млн минус чиновники.
Большое количество: 140 млн минус чиновники.
Знаменитый мистер Илья "теплое местечко с безлимит баблом" Красильщик вновь оказался не успешным управленцем, а рукопожатым в тусовочке бездарем, который только на траншах яндекса или Ходора может быть успешным, а на деле - некомпетентный дегенерат, который бизнесы только и банкротить может. А еще оставляет свою телегу публично, а потом истерит и банит как девочка, когда читает про себя правду. Помни, россиянин - у тебя два стула - вот такой вот либераха далбаеб банкрот или зетник хозяйственник коррупционер, другим в этой стране управлять чем либо не дают