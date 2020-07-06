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Галина Мубаракшина
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«Проект»: бывшие журналисты «Ведомостей» запланировали запуск нового делового издания Материал редакции

Они рассчитывают, что один из создателей газеты поможет с финансированием.

  • Семеро журналистов — бывшие и действующие сотрудники газеты «Ведомости» — планируют в ближайшее время запустить новое медиа, пишет «Проект».
  • Новое СМИ также будет деловым, но без бумажной версии, рассказали изданию участники проекта. Какой будет концепция медиа, они не раскрыли.
  • В новом издании будут работать почти все бывшие заместители главного редактора «Ведомостей», а также начальники некоторых отделов и корреспонденты газеты, утверждает «Проект».
  • Создатели медиа рассчитывают, что с финансированием проекта им поможет издатель The Moscow Times, один из создателей «Ведомостей» Дерк Сауэр. На вопросы издания Сауэр не ответил.
  • Пятеро заместителей главного редактора, и.о. шеф-редактора сайта газеты «Ведомости» и ещё несколько сотрудников решили уволиться в середине июня 2020 года после назначения главой издания Андрея Шмарова. Компанию также покинул гендиректор издателя «Ведомостей» Глеб Прозоров.
  • В апреле 2020 года, когда Шмаров работал в статусе и.о. главреда, журналисты «Ведомостей» обвинили его во вмешательстве в редакционную политику и подрыве репутации издания.

#новость #ведомости

Галина Мубаракшина
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