Они рассчитывают, что один из создателей газеты поможет с финансированием.
- Семеро журналистов — бывшие и действующие сотрудники газеты «Ведомости» — планируют в ближайшее время запустить новое медиа, пишет «Проект».
- Новое СМИ также будет деловым, но без бумажной версии, рассказали изданию участники проекта. Какой будет концепция медиа, они не раскрыли.
- В новом издании будут работать почти все бывшие заместители главного редактора «Ведомостей», а также начальники некоторых отделов и корреспонденты газеты, утверждает «Проект».
- Создатели медиа рассчитывают, что с финансированием проекта им поможет издатель The Moscow Times, один из создателей «Ведомостей» Дерк Сауэр. На вопросы издания Сауэр не ответил.
- Пятеро заместителей главного редактора, и.о. шеф-редактора сайта газеты «Ведомости» и ещё несколько сотрудников решили уволиться в середине июня 2020 года после назначения главой издания Андрея Шмарова. Компанию также покинул гендиректор издателя «Ведомостей» Глеб Прозоров.
- В апреле 2020 года, когда Шмаров работал в статусе и.о. главреда, журналисты «Ведомостей» обвинили его во вмешательстве в редакционную политику и подрыве репутации издания.
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