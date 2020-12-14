PornHub удалил больше половины всех роликов после решения Mastercard и Visa остановить приём платежей на платформе Материал редакции
За день количество видео на сайте уменьшилось с 13,5 млн до 4,7 млн и продолжает сокращаться.
PornHub после изменения политики сервиса стал удалять видео, загруженные неверифицированными пользователями. Теперь на сайте должен остаться контент, загруженный партнёрами или участниками Модельной программы, куда входят верифицированные аккаунты, продающие свой контент через PornHub.
Сервис объявил об изменениях политики и запрете на загрузку видео на сайт 9 декабря, но не предупреждал, что удалит контент. Motherboard утверждает, что с сайта исчезли «миллионы» видео, но точное число неизвестно.
Издание отмечает, что 13 декабря в строке поиска на сайте говорилось о 13,5 млн загруженных роликов. На следующий день их стало 4,7 млн. На момент публикации этой заметки на сайте 2,9 млн роликов. Motherboard делает вывод, что сервис удалил большую часть своего контента, и отмечает, что пока непонятно, сколько всего роликов удалят.
Видео, загруженные от неверифицированных пользователей, получают специальную отметку. В тексте сказано, что их отметили для проверки «в соответствии с политикой доверия и безопасности». Motherboard пишет, что их могут вернуть на сайт после верификации автора, но это произойдёт не раньше 2021 года.
4 декабря колумнист The New York Times Николас Кристоф выпустил статью о публикации контента с несовершеннолетними на PornHub и обвинил сервис в плохой модерации контента, призвав финансовые компании, сотрудничающие с сервисом, разорвать партнёрство. MasterCard и Visa провели расследования и запретили платежи на сайте через свои системы.
Разработчик: просто изменил SQL запрос
Пользователи: Аааа, пропали и удалили МИЛЛИОНЫ видео
Какая душная шутейка. Есть какая-то принципиальная важность в том, что миллионы видео пропали именно при помощи sql запроса, или это эдакое «смотрите на меня, я погромист»?
Дайте человеку почувствовать своё превосходство. Вы себе не представляете какая травля на стековерфлоу или хабре.
Принципиальная важность здесь в том, что ролики не удалили. Они так и лежат в базе данных, но не выводятся пользователям.
Выводят сейчас только от верифицированных аккаунтов, чтобы урегулировать проблему. И, вероятно, дальше так и будут делать.
Принципиальная важность здесь в том, что ролики не удалили.
Совершенно никакой разницы. Никто не будет заниматься очищением прав на 8 миллионов порнороликов, да это и бессмысленно — в любой день может появиться герой\героиня любого из роликов и сказать, что он\она не давала согласие на его публикацию и вообще на видео насилие и ужас-кошмар. В сложившейся ситуации единственный выход для порнхаба — запретить и убрать неверифицированный контент, что они и сделали. Поэтому обратно ничего не вернется.
Икзектли!
На самом деле пох. Состоятельные люди дрочат в Зуме: https://www.vice.com/en/article/epdgm4/new-yorker-suspends-jeffrey-toobin-for-zoom-dick-incident
или это эдакое «смотрите на меня, я погромист»?
А какой в этом смыл? В очередной раз услышать: "ооо, ты точно сможешь мне утюг починить!!!" ?
А как же «капец он умный»?
Хз, сам прогер уже 10 лет, ни разу не слышал: "ребят, он умный". Слышал много всего противоположного на форумах, и что-то даже про мою мать...
Когда дал джуну переделать выдачу и он забыл про флаг в SQL запросе
Нет уж извините, ладно ещё месяц дома сидеть, ладно кафе и рестораны в 23:00 закрываются, но это уже перебор даже для 2020го
Вспомнился эпизод из Кремниевой Долины
Расчехляем старые запасы порнушки с дисков
"Мир" — настало твоё время!
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Факин слейвс..
Нетолерантно. Правильно будет - факинг секондарис. Пруф https://en.wikipedia.org/wiki/Master/slave_(technology)#Terminology_concerns
На что дрочить изволите теперь?
4,7 млн. видео. Даже если каждое из них по минуте - это 78 тыс. часов. Больше 3200 суток.
Убираем разделы гей-порно, БДСМ и старушек - и уже не так много остаётся)
Ну это не последний сайт с таким контентом 😄
Написал под прошлой новостью про порнхаб, что удалят все видосы с натуралами, потому что в 2020 даже обычный фильм без 🏳️🌈 нельзя снять, а тут целый сайт забитый видосами где мужики с женщинами ебутся, но моча_ка предсказуемо удалила комент.
Переделают порнхаб под 🏳️🌈 контент и всю оплату обратно им включат
Как видите, половину видосов уже потерли
Слышу я победные фанфары между строк. Напьетесь с радости или может быть 9-ку откроете под рыбку и селедочку?
Он напишет «Белоруссия» и будет адски хохотать
Ты даже в ветку ответом попасть не можешь, умник
Не хочу даже думать о том какие ты там любишь наказания.
Хотя не, придумал - секс с женщиной например
Ну блин, накой делать "избранное", если как туда не зайдешь, так "видео больше недоступно". Сволочи!!!!
Психанули.
Подрочили
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ой, сразу занялись делом, после того, как копеечка уменьшилась
Снова я напиваюсь, снова говорю пока 👋
Где мое блять порно?! Его нету них....я
Motherboard делает вывод, что сервис удалил большую часть своего контента
По цифре в окне поиска, но не реальным фактам удаления видео?
Смысл удалять? Скрыли от пользователей, по мере модерации будут открывать. Базу платящих передергивателей терять никто не захочет.
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