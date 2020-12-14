За день количество видео на сайте уменьшилось с 13,5 млн до 4,7 млн и продолжает сокращаться.

PornHub после изменения политики сервиса стал удалять видео, загруженные неверифицированными пользователями. Теперь на сайте должен остаться контент, загруженный партнёрами или участниками Модельной программы, куда входят верифицированные аккаунты, продающие свой контент через PornHub.

Сервис объявил об изменениях политики и запрете на загрузку видео на сайт 9 декабря, но не предупреждал, что удалит контент. Motherboard утверждает, что с сайта исчезли «миллионы» видео, но точное число неизвестно.

Издание отмечает, что 13 декабря в строке поиска на сайте говорилось о 13,5 млн загруженных роликов. На следующий день их стало 4,7 млн. На момент публикации этой заметки на сайте 2,9 млн роликов. Motherboard делает вывод, что сервис удалил большую часть своего контента, и отмечает, что пока непонятно, сколько всего роликов удалят.

Видео, загруженные от неверифицированных пользователей, получают специальную отметку. В тексте сказано, что их отметили для проверки «в соответствии с политикой доверия и безопасности». Motherboard пишет, что их могут вернуть на сайт после верификации автора, но это произойдёт не раньше 2021 года.

4 декабря колумнист The New York Times Николас Кристоф выпустил статью о публикации контента с несовершеннолетними на PornHub и обвинил сервис в плохой модерации контента, призвав финансовые компании, сотрудничающие с сервисом, разорвать партнёрство. MasterCard и Visa провели расследования и запретили платежи на сайте через свои системы.