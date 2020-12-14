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PornHub удалил больше половины всех роликов после решения Mastercard и Visa остановить приём платежей на платформе Материал редакции

За день количество видео на сайте уменьшилось с 13,5 млн до 4,7 млн и продолжает сокращаться.

PornHub после изменения политики сервиса стал удалять видео, загруженные неверифицированными пользователями. Теперь на сайте должен остаться контент, загруженный партнёрами или участниками Модельной программы, куда входят верифицированные аккаунты, продающие свой контент через PornHub.

Сервис объявил об изменениях политики и запрете на загрузку видео на сайт 9 декабря, но не предупреждал, что удалит контент. Motherboard утверждает, что с сайта исчезли «миллионы» видео, но точное число неизвестно.

Издание отмечает, что 13 декабря в строке поиска на сайте говорилось о 13,5 млн загруженных роликов. На следующий день их стало 4,7 млн. На момент публикации этой заметки на сайте 2,9 млн роликов. Motherboard делает вывод, что сервис удалил большую часть своего контента, и отмечает, что пока непонятно, сколько всего роликов удалят.

Видео, загруженные от неверифицированных пользователей, получают специальную отметку. В тексте сказано, что их отметили для проверки «в соответствии с политикой доверия и безопасности». Motherboard пишет, что их могут вернуть на сайт после верификации автора, но это произойдёт не раньше 2021 года.

4 декабря колумнист The New York Times Николас Кристоф выпустил статью о публикации контента с несовершеннолетними на PornHub и обвинил сервис в плохой модерации контента, призвав финансовые компании, сотрудничающие с сервисом, разорвать партнёрство. MasterCard и Visa провели расследования и запретили платежи на сайте через свои системы.

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Максим Федоров

22

Разработчик: просто изменил SQL запрос
Пользователи: Аааа, пропали и удалили МИЛЛИОНЫ видео

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Соня Карлова

Максим
28

Какая душная шутейка. Есть какая-то принципиальная важность в том, что миллионы видео пропали именно при помощи sql запроса, или это эдакое «смотрите на меня, я погромист»? 

Ответить

Пирожок с мясом

Соня
19

Дайте человеку почувствовать своё превосходство. Вы себе не представляете какая травля на стековерфлоу или хабре.

Ответить

Хозяин

Пирожок
0

:D

Ответить

Stas Klymenko

Соня
2

Принципиальная важность здесь в том, что ролики не удалили. Они так и лежат в базе данных, но не выводятся пользователям.
Выводят сейчас только от верифицированных аккаунтов, чтобы урегулировать проблему. И, вероятно, дальше так и будут делать.

Ответить

Соня Карлова

Stas
1

Принципиальная важность здесь в том, что ролики не удалили.

Совершенно никакой разницы. Никто не будет заниматься очищением прав на 8 миллионов порнороликов, да это и бессмысленно  — в любой день может появиться герой\героиня любого из роликов и сказать, что он\она не давала согласие на его публикацию и вообще на видео насилие и ужас-кошмар. В сложившейся ситуации единственный выход для порнхаба — запретить и убрать неверифицированный контент, что они и сделали. Поэтому обратно ничего не вернется.

Ответить

Güero

Соня
2

Они убили ПорнХаб. Сволочи!

Ответить

Соня Карлова

Güero
0

Икзектли!

Ответить

Güero

Соня
0

На самом деле пох. Состоятельные люди дрочат в Зуме: https://www.vice.com/en/article/epdgm4/new-yorker-suspends-jeffrey-toobin-for-zoom-dick-incident

Ответить

Güero

Stas
0

Тру-программистам складывать видео в БД стремно. Смотрите на меня, я программист)

Ответить

Андрей Николаев

Güero
1

Тогда утюг мне почини, еще винда что-то слетела, не настроишь?)

Ответить

Андрей Николаев

Соня
1

или это эдакое «смотрите на меня, я погромист»?

А какой в этом смыл? В очередной раз услышать: "ооо, ты точно сможешь мне утюг починить!!!" ?

Ответить

Соня Карлова

Андрей
0

А как же «капец он умный»?

Ответить

Андрей Николаев

Соня
5

Хз, сам прогер уже 10 лет, ни разу не слышал: "ребят, он умный". Слышал много всего противоположного на форумах, и что-то даже про мою мать...

Ответить

Mikhail

Андрей
2

Не про твою, а про мать ЦП!

Ответить

Андрей Браиловский

Максим
2

Когда дал джуну переделать выдачу и он забыл про флаг в SQL запросе

Ответить

Güero

Максим
0

Лайк за то, что под статьей про порно набросил за SQL и программистов)

Ответить

Krem-brule

Максим
0

И что это значит?

Ответить

Nikolay Ganin

18

Нет уж извините, ладно ещё месяц дома сидеть, ладно кафе и рестораны в 23:00 закрываются, но это уже перебор даже для 2020го

Ответить

Вадим Зарипов

15

2020, остановись...

Ответить

Serghei Lisii

15

Вспомнился эпизод из Кремниевой Долины

Ответить

Ренат Зайдуллин

Serghei
0

😂😂👍

Ответить

Dimitri Savin

10

Расчехляем старые запасы порнушки с дисков

Ответить

Konstantin Prohorov

Dimitri
2

А их кто-то зачехлял?

Ответить

Александра Корбут

9

Миша обиделся

Ответить

Vasiliy coconut

6

Ужас .. совести нет у людей

Ответить

Шизоидная обезьяна

4

"Мир" — настало твоё время!

Ответить

Anatoliy Shirokov

Шизоидная
4

Ахах, здесь наверно неуместно, но скажу: с языка снял!

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Амирхан Урусбиев

3

Звёздный час для карты «МИР»))

Ответить

Giant Schlong

3

Да похеру

Ответить

Daria Enina

2

Факин слейвс..

Ответить

Güero

Daria
1

Нетолерантно. Правильно будет - факинг секондарис. Пруф https://en.wikipedia.org/wiki/Master/slave_(technology)#Terminology_concerns

Ответить

Daria Enina

Güero
0

Одобрено

Ответить

Deniss Karpak

1

На что дрочить изволите теперь?

Ответить

Konstantin

Deniss
1

4,7 млн. видео. Даже если каждое из них по минуте - это 78 тыс. часов. Больше 3200 суток.

Ответить

Александра Корбут

Konstantin
1

Убираем разделы гей-порно, БДСМ и старушек - и уже не так много остаётся)

Ответить

Paul_N

Алексан…
28

зачем убираем?

Ответить

Александра

Paul_N
0

Ну я имела в виду "фильтруем" :) Я не думаю, что любителей вышеупомянутых жанров подавляющее большинство :)

Ответить

Anatoliy

Алексан…
2

Но это уже совсем другая история)

Ответить

Александра Корбут

Deniss
1

Ну это не последний сайт с таким контентом 😄

Ответить

Василий Клименко

Александра
0

Александра в теме🤝

Ответить

max smirnoff

Deniss
0

на портрет Его, видимо

Ответить

Mark Rapida Gromov

Deniss
0

могу вам несколько моделей порекомендовать

Ответить

Илитный Иксперт

–3

Написал под прошлой новостью про порнхаб, что удалят все видосы с натуралами, потому что в 2020 даже обычный фильм без 🏳️‍🌈 нельзя снять, а тут целый сайт забитый видосами где мужики с женщинами ебутся, но моча_ка предсказуемо удалила комент.

Переделают порнхаб под 🏳️‍🌈 контент и всю оплату обратно им включат

Как видите, половину видосов уже потерли

Ответить

Сергей Леопольдович

Илитный
1

Слышу я победные фанфары между строк. Напьетесь с радости или может быть 9-ку откроете под рыбку и селедочку? 

Ответить

Giant Schlong

Сергей
1

Он напишет «Белоруссия» и будет адски хохотать

Ответить

Сергей

Giant
0

Если это привнесет 2,5 секунды солнца и радости в его сумеречный мир - никто не против когда другим хорошо ))))

Ответить

Илитный Иксперт

Сергей
0

Ты даже в ветку ответом попасть не можешь, умник

Ответить

Сергей

Илитный
0

Не наказывай меня, может быть исправлюсь. 

Ответить

Илитный Иксперт

Сергей
0

Не хочу даже думать о том какие ты там любишь наказания.

Хотя не, придумал - секс с женщиной например

Ответить

Сергей

Илитный
0

Для тебя это наказание?

Ответить

Илитный Иксперт

Сергей
0

Кароч ничего более интересного чем no, u придумать не можешь, понятно

Ответить

Сергей

Илитный
1

Ну поговорили сами с собой, вечер удался. аминь!

Ответить

Илитный Иксперт

Илитный
–1

🏳️‍🌈-десант минусаторов бодро высадился конечно

Ответить

Андрей Николаев

1

Ну блин, накой делать "избранное", если как туда не зайдешь, так "видео больше недоступно". Сволочи!!!!

Ответить

Александра Корбут

Андрей
1

Согласна, это больно(

Ответить

Artemy

0

Психанули.

Ответить

Александра Корбут

Artemy
1

Подрочили

Ответить

John Rickman

Александра
4

и хватит

Ответить

Сергей Леопольдович

Александра
0

Чьерт! Так вот кто испортил диски с тем что пропало! ))))

Ответить

Zmitr0k

1

Ну и что? Будем смотреть YouPorn, тем более название знакомо начинается :)

Ответить

Leonid Bitkin

0

Зажрались...

Ответить

Giant Schlong

0

Факинг щит!

Ответить

Shutov Danil

0

Ох уж этот 2020, остановись!

Ответить

Дитюк Данило

0

*я который скачивал любимую порнушку 😎*

Ответить

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Небольшой рубин

0

Почувствуй могущество платежных систем ! 

Ответить

Михаил М

0

Помяним

Ответить

Güero

0

Gen Z производит львиную долю контента не только в TikTok'е)

Ответить

Вел Колдин

0

ой, сразу занялись делом, после того, как копеечка уменьшилась

Ответить

Konstantin Prohorov

Вел
0

Безусловно. Деньги решают всё и не любят шума.

Ответить

Сергей Леопольдович

0

D

Ответить

Nikolai Zinin

0

Снова я напиваюсь, снова говорю пока 👋
Где мое блять порно?! Его нету них....я

Ответить

Семен Смирнов

0

Motherboard делает вывод, что сервис удалил большую часть своего контента

По цифре в окне поиска, но не реальным фактам удаления видео?

Ответить

Ренат Зайдуллин

Семен
0

Смысл удалять? Скрыли от пользователей, по мере модерации будут открывать. Базу платящих передергивателей терять никто не захочет.

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