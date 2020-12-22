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Медиа
Лиана Липанова

Артемий Лебедев отказался от блога на ЖЖ после 20 лет публикаций в пользу сервиса Teletype Материал редакции

«Прощай, ЖЖ! Привет, ТТ!».

48 комментариев
1924 просмотров

Артемий Лебедев сообщил, что перестанет писать в блог на LiveJournal и переедет на новый адрес — blog.tema.ru, который работает на основе блог-платформы Teletype. Архив постов Лебедева в ЖЖ сохранится, добавил он.

«Почти двадцать лет (с небольшими перерывами) я писал тут посты каждый день. ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться», — написал дизайнер.

Teletype принадлежит ИТ-компании Supercoin Corp. В Crunchbase данных о компании нет. Первые упоминания Teletype относятся в 2018 году: в блоге сервиса вышел пост с презентацией его возможностей.

Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании. Сервис позволяет бесплатно привязать к блогу собственный домен.

Свою страницу можно персонализировать, изменив основной цвет в настройках. Кроме того, один блог могут вести несколько авторов, и один автор может писать в несколько разных. Весь контент отображается в одной ленте на главной странице. Также тексты можно разделить по темам и категориям, которые автор может создать сам.

Черновики сохраняются автоматически. Пользователи могут оставлять к ним комментарии. При появлении нового контента подписчики получают уведомления.

В отличие от похожего сервиса Telegra.ph, Teletype.in индексируется поисковиками. Пользователи также могут настроить Google Analytics. Для Telegram и Facebook работает функция мгновенного просмотра Instant View.

Арт-директор и редактор одноимённой студии Евгений Лепёхин осенью 2020 года писал, что Teletype делают «русские ребята из Сан-Франциско».

В LinkedIn сооснователем Teletype с 2016 года указан технический директор рекомендательного сервиса о кино Must Николай Иванушкин. По данным сервиса, президент Must Арташес Туманов — партнёр блог-платформы с июня 2018 года. По данным Crunchbase, Туманов инвестор проекта.

На момент публикации заметки Туманов и Иванушкин не ответили на запросы vc.ru.

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Arthur Niazyan

4
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Denis Shiryaev

4

Варламов, видимо, следующий

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Mircurt

Denis
0

А мне кажется большего смысла нету на какой платформе делать блог когда у тебя именной домен

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Михаил Подивилов

Mircurt
0

Почему?

Ответить

Mircurt

Михаил
0

Ну блоги в лж обычно привязаны к поддомену tema.livejournal.com 
Ты ограничен функционалом и возможностями движка. А у Варламова как я понимаю тот же движок лж, но только у него полностью развязаны руки. Он может допилить и дизайн и функционал по своему желанию

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Михаил Подивилов

Mircurt
0

Лж тогда уж. Не пугайте так :-)

Ответить

Mircurt

Михаил
0

по привычке)  поправил

Ответить

Alexey Fedorov

1

Блог-платформа в 2020 году? Когда все сидят в Инсте и  Фейсбуке? Интересный ход.

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Станислав Калашников

Alexey
–3

Текстовый блоггинг в принципе отмирает. Будущее за Ютюбом.

Ответить

Alexey Fedorov

Станислав
16

Не соглашусь. Тест может сдавать/отвоёвывать позиции, но он никуда не денется. 

Ответить

Roman Perfilyev

Alexey
6

+

давно еще было исследование что текст человек быстрее и лучше всего воспринимает

то что сейчас мода на 15 секундные видосики ни о чем не говорит

Ответить

Alexey Fedorov

Roman
3

Мода на то и мода. Бумажные книги и газеты тоже уже сколько хоронят. И ничо, читают всё равно)

Ответить

Roman Perfilyev

Alexey
0

мне поэтому и кажется что ЖЖ переживет этот телетайп а лебедев спустя время продолжит туда писать и сделает вид что ничего не было

Ответить

ЯжПрограммист

Roman
0

Тем не менее нужно не забывать, что бывает и так что какие-то платформы всё-таки уходят в мир иной, текст потреблять можно на многих платформах, и всегда продолжать делать это на ЖЖ совсем не обязательно.

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David Goliath

Alexey
0

Все меньше и меньше

Ответить

Alexey Fedorov

David
0

А кто сравнивал? Есть статистика? 

Ответить

Alexey Fedorov

Alexey
0

Светану бложиком тоже http://alexfedorov.ru/
Тёме же можно)

Ответить

Zoibana

Alexey
1

Ну вы то известнее Темы

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Михаил Подивилов

Станислав
3

Тоже не соглашусь. Текстовый блоггинг живее всех живых. Вы просто не там смотрите.

Ответить

Игорь Пугачев

Станислав
1

Это может быть в стране, где продолжительность жизни низкая? А в некоторые и открытки лежат до 100 и даже 105 лет и парфюм выпускается с запахами старины типа Олд Спайса Классик для потребителя постарше. В США до сих пор есть старики в бизнесе, которые подписывают чеки, читают газеты и не умеют пользоваться ничем, кроме телефона. Диверсификацию никто не отменял, любому рекламщику лучше охватывать всю аудиторию, в идеале от новорожденных и до самого старого человека на планете

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Igor Filippov

Станислав
1

Уж лучше баннеры посреди текста чем реклама Авиасейлс посреди ролика. 

Ответить

Yury S

Станислав
0

Блог-платформа в 2020 году?

Текстовый блоггинг в принципе отмирает.

Medium прекрасно себя чувствует

Ответить

Alexey Fedorov

Yury
0

Я ж не говорил, что это неправильно. Это интересно.

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Dmitry Myachin

Alexey
5

все

в Инсте

Там сидят только фанаты той, которая требует сжигать 5G

в Фейсбуке

Там уже давно никто не сидит. Он зарос плесенью и покрылся пылью

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Alexey Fedorov

Dmitry
0

Кажется, ты давно не был в Инсте)

Ответить

Valentin Omelyan

Dmitry
0

Если кто-то сомневаться что ФБ это соцсеть для баранов, то зайдите в раздел настройки рекламы и посмотрите варианты таргетинга.

Этот фб лезет в вашу жизнь и собирает просто жесть какую инфу о вас.

Как вам таргетинг на "одиноких женщин после расставания"? Хаха. Фб топ))

Ответить

Михаил Подивилов

Alexey
1

Я не сижу в Инсте и Фейсбуке, но у меня там есть аккаунты. Зачем вы говорите за всех?

Ответить

Ilgar Dadashov

Alexey
1

А он везде, и в фейсе вечно в бане и в инсте и на ютюбе

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Михаил Подивилов

3

Держу свой блог на Эгее. Приятно знать, что все бэкапы всегда под рукой и никуда не денутся. SaaS решений стараюсь избегать.

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Alexey Fedorov

Михаил
0

Эгея норм, но мне не зашли адреса страниц вида адрес_сайта.ру/all/имя_страницы и дизайны страниц. Поэтому свой блог на вордпрессе.

Ответить

Михаил Подивилов

Alexey
1

Дизайн можно кастомизировать. Посмотрите мою тему «Умлаут»: https://podivilov.ru/blog/

Ещё я написал конфиг, благодаря которому под нжинксом можно Эгею положить в папочку /blog/, например, и она будет работать.

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Alexey Fedorov

Михаил
0

Верю. Я пытался кастомить тему на Эгее, но не получилось. На Вордпрессе достаточно поправить шаблон или дописать пару строк ЦСС — и всё. А вот «конфиг», «нжинск» и всё такое — слишком хардкорно для меня🤷‍♂️

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Mircurt

2

Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды

Фотки медленно загружаются, загрузка всего 11 комментариев заняло примерно 2-3 секунды. Ничего более глюченого не видел. А когда он ссылку дал на блог вообще висела ошибка 502

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Михаил Подивилов

Mircurt
2

Я тоже не понимаю, чем Телетайп всем так понравился. Почему не Вордпресс? Почему не Ghost? Почему не Эгея?

Ответить

Alexey Fedorov

Михаил
0

Я пока не в курсе, а он разве уже «всем понравился»? Не слежу, но вроде про него редко вспоминают.

Ответить

Mircurt

Mircurt
0

вот этот движок действительно быстро работает https://blogengine.ru/

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Artem Petrenkov

2

Вырастут, продадутся условному Мейлу, там их засрут рекламой так, что контент будет грузиться не 1,5 секунды, а 15, там им конец и придёт.

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Artem
0

Все только для этого и создаются.

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Roman Perfilyev

2

почему никто не подумал что это реклама телетайп ?) лебедев давно уже славится спорными "рекламными интеграциями"

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Roman
0

Сразу так решил.

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Андрей Суржиков

1

Все, можно закрывать жж

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Степан Марципан

1

а кто читает этот телетайп? сам лебедев потерял популярность - виноват жж. 

Ответить

Sam Beckett

1

 Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться

Поэтому переезжает на платформу вообще без трафика. Супер!

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Виктор Петров

1

Средний возраст нынешних обитателей ЖЖ - эдак 50+.
Жыжысты давно сменились блогерами.
Среди блогеров преобладают курицы с постами типа "Моя соседка водит домой афроафриканцев. Я считаю, это возмутительно. А ваша соседка водит домой афроафриканцев?", а комментируют их картинками "Приятного утречка!" с блестяшками.
Куда Тёме с такой силищей тягаться? Слабак!

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

пиздит 100%

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Ivan C

0

Кто-то его ещё читает?

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Алексей Кузнецов

0

Сколько ему за рекламу то заплатили? Пытается из трупа последние деньги выжать

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Алексей
0

"Труп" это должно быть бренд артемия

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