«Прощай, ЖЖ! Привет, ТТ!».

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Артемий Лебедев сообщил, что перестанет писать в блог на LiveJournal и переедет на новый адрес — blog.tema.ru, который работает на основе блог-платформы Teletype. Архив постов Лебедева в ЖЖ сохранится, добавил он.

«Почти двадцать лет (с небольшими перерывами) я писал тут посты каждый день. ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться», — написал дизайнер.

Teletype принадлежит ИТ-компании Supercoin Corp. В Crunchbase данных о компании нет. Первые упоминания Teletype относятся в 2018 году: в блоге сервиса вышел пост с презентацией его возможностей.

Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании. Сервис позволяет бесплатно привязать к блогу собственный домен.

Свою страницу можно персонализировать, изменив основной цвет в настройках. Кроме того, один блог могут вести несколько авторов, и один автор может писать в несколько разных. Весь контент отображается в одной ленте на главной странице. Также тексты можно разделить по темам и категориям, которые автор может создать сам.

Черновики сохраняются автоматически. Пользователи могут оставлять к ним комментарии. При появлении нового контента подписчики получают уведомления.

В отличие от похожего сервиса Telegra.ph, Teletype.in индексируется поисковиками. Пользователи также могут настроить Google Analytics. Для Telegram и Facebook работает функция мгновенного просмотра Instant View.

Арт-директор и редактор одноимённой студии Евгений Лепёхин осенью 2020 года писал, что Teletype делают «русские ребята из Сан-Франциско».

В LinkedIn сооснователем Teletype с 2016 года указан технический директор рекомендательного сервиса о кино Must Николай Иванушкин. По данным сервиса, президент Must Арташес Туманов — партнёр блог-платформы с июня 2018 года. По данным Crunchbase, Туманов инвестор проекта.