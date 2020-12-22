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Артемий Лебедев отказался от блога на ЖЖ после 20 лет публикаций в пользу сервиса Teletype Материал редакции
«Прощай, ЖЖ! Привет, ТТ!».
Артемий Лебедев сообщил, что перестанет писать в блог на LiveJournal и переедет на новый адрес — blog.tema.ru, который работает на основе блог-платформы Teletype. Архив постов Лебедева в ЖЖ сохранится, добавил он.
«Почти двадцать лет (с небольшими перерывами) я писал тут посты каждый день. ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться», — написал дизайнер.
Teletype принадлежит ИТ-компании Supercoin Corp. В Crunchbase данных о компании нет. Первые упоминания Teletype относятся в 2018 году: в блоге сервиса вышел пост с презентацией его возможностей.
Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании. Сервис позволяет бесплатно привязать к блогу собственный домен.
Свою страницу можно персонализировать, изменив основной цвет в настройках. Кроме того, один блог могут вести несколько авторов, и один автор может писать в несколько разных. Весь контент отображается в одной ленте на главной странице. Также тексты можно разделить по темам и категориям, которые автор может создать сам.
Черновики сохраняются автоматически. Пользователи могут оставлять к ним комментарии. При появлении нового контента подписчики получают уведомления.
В отличие от похожего сервиса Telegra.ph, Teletype.in индексируется поисковиками. Пользователи также могут настроить Google Analytics. Для Telegram и Facebook работает функция мгновенного просмотра Instant View.
Арт-директор и редактор одноимённой студии Евгений Лепёхин осенью 2020 года писал, что Teletype делают «русские ребята из Сан-Франциско».
В LinkedIn сооснователем Teletype с 2016 года указан технический директор рекомендательного сервиса о кино Must Николай Иванушкин. По данным сервиса, президент Must Арташес Туманов — партнёр блог-платформы с июня 2018 года. По данным Crunchbase, Туманов инвестор проекта.
На момент публикации заметки Туманов и Иванушкин не ответили на запросы vc.ru.
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Варламов, видимо, следующий
Почему?
Лж тогда уж. Не пугайте так :-)
Блог-платформа в 2020 году? Когда все сидят в Инсте и Фейсбуке? Интересный ход.
Текстовый блоггинг в принципе отмирает. Будущее за Ютюбом.
Не соглашусь. Тест может сдавать/отвоёвывать позиции, но он никуда не денется.
+
давно еще было исследование что текст человек быстрее и лучше всего воспринимает
то что сейчас мода на 15 секундные видосики ни о чем не говорит
Мода на то и мода. Бумажные книги и газеты тоже уже сколько хоронят. И ничо, читают всё равно)
мне поэтому и кажется что ЖЖ переживет этот телетайп а лебедев спустя время продолжит туда писать и сделает вид что ничего не было
Тем не менее нужно не забывать, что бывает и так что какие-то платформы всё-таки уходят в мир иной, текст потреблять можно на многих платформах, и всегда продолжать делать это на ЖЖ совсем не обязательно.
Все меньше и меньше
Светану бложиком тоже http://alexfedorov.ru/
Тёме же можно)
Тоже не соглашусь. Текстовый блоггинг живее всех живых. Вы просто не там смотрите.
Это может быть в стране, где продолжительность жизни низкая? А в некоторые и открытки лежат до 100 и даже 105 лет и парфюм выпускается с запахами старины типа Олд Спайса Классик для потребителя постарше. В США до сих пор есть старики в бизнесе, которые подписывают чеки, читают газеты и не умеют пользоваться ничем, кроме телефона. Диверсификацию никто не отменял, любому рекламщику лучше охватывать всю аудиторию, в идеале от новорожденных и до самого старого человека на планете
Уж лучше баннеры посреди текста чем реклама Авиасейлс посреди ролика.
все
в Инсте
Там сидят только фанаты той, которая требует сжигать 5G
в Фейсбуке
Там уже давно никто не сидит. Он зарос плесенью и покрылся пылью
Если кто-то сомневаться что ФБ это соцсеть для баранов, то зайдите в раздел настройки рекламы и посмотрите варианты таргетинга.
Этот фб лезет в вашу жизнь и собирает просто жесть какую инфу о вас.
Как вам таргетинг на "одиноких женщин после расставания"? Хаха. Фб топ))
Я не сижу в Инсте и Фейсбуке, но у меня там есть аккаунты. Зачем вы говорите за всех?
Держу свой блог на Эгее. Приятно знать, что все бэкапы всегда под рукой и никуда не денутся. SaaS решений стараюсь избегать.
Эгея норм, но мне не зашли адреса страниц вида адрес_сайта.ру/all/имя_страницы и дизайны страниц. Поэтому свой блог на вордпрессе.
Дизайн можно кастомизировать. Посмотрите мою тему «Умлаут»: https://podivilov.ru/blog/
Ещё я написал конфиг, благодаря которому под нжинксом можно Эгею положить в папочку /blog/, например, и она будет работать.
Верю. Я пытался кастомить тему на Эгее, но не получилось. На Вордпрессе достаточно поправить шаблон или дописать пару строк ЦСС — и всё. А вот «конфиг», «нжинск» и всё такое — слишком хардкорно для меня🤷♂️
Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды
Фотки медленно загружаются, загрузка всего 11 комментариев заняло примерно 2-3 секунды. Ничего более глюченого не видел. А когда он ссылку дал на блог вообще висела ошибка 502
Я тоже не понимаю, чем Телетайп всем так понравился. Почему не Вордпресс? Почему не Ghost? Почему не Эгея?
Я пока не в курсе, а он разве уже «всем понравился»? Не слежу, но вроде про него редко вспоминают.
Вырастут, продадутся условному Мейлу, там их засрут рекламой так, что контент будет грузиться не 1,5 секунды, а 15, там им конец и придёт.
почему никто не подумал что это реклама телетайп ?) лебедев давно уже славится спорными "рекламными интеграциями"
а кто читает этот телетайп? сам лебедев потерял популярность - виноват жж.
Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться
Поэтому переезжает на платформу вообще без трафика. Супер!
Средний возраст нынешних обитателей ЖЖ - эдак 50+.
Жыжысты давно сменились блогерами.
Среди блогеров преобладают курицы с постами типа "Моя соседка водит домой афроафриканцев. Я считаю, это возмутительно. А ваша соседка водит домой афроафриканцев?", а комментируют их картинками "Приятного утречка!" с блестяшками.
Куда Тёме с такой силищей тягаться? Слабак!
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Сколько ему за рекламу то заплатили? Пытается из трупа последние деньги выжать
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