С 6-7 лет хотелось быть бизнесменом. Я читал много книг, связанных с бизнесом и экономикой, постоянно участвовал в олимпиадах по экономике.

Первые проекты, в которых можно было заработать быстрые деньги, я начал делать в университете. Первые $10 тысяч я заработал 20 лет назад: делал вне учёбы research-проекты для международных институтов, за которые платили по $1000-2000, а потом передавал проекты другим студентам за процент.

После университета я хотел сразу открыть что-то своё, но подумал, что будет лучше поехать в Лондон поработать в банке Lehman Brothers какие-то два года. Эти два года растянулись на семь лет: когда ты приезжаешь на визе в Англию, тебе очень сложно уйти с работы, потому что тебе в течение 20 дней надо найти другую работу. Меня это держало. Я уволился в тот же день, когда получил паспорт.