Медиа
Лиана Липанова

«Я бы не хотел конкурировать с китайцами, русскими и американцами»: сооснователь Revolut дал интервью Олегу Тинькову Статьи редакции

Николай Сторонский рассказал в «Бизнес-секретах», что Revolut «сильно прибыльна» и пока не планирует выходить в Россию.

1 1 комментарий
728 просмотров

С 6-7 лет хотелось быть бизнесменом. Я читал много книг, связанных с бизнесом и экономикой, постоянно участвовал в олимпиадах по экономике.

Первые проекты, в которых можно было заработать быстрые деньги, я начал делать в университете. Первые $10 тысяч я заработал 20 лет назад: делал вне учёбы research-проекты для международных институтов, за которые платили по $1000-2000, а потом передавал проекты другим студентам за процент.

После университета я хотел сразу открыть что-то своё, но подумал, что будет лучше поехать в Лондон поработать в банке Lehman Brothers какие-то два года. Эти два года растянулись на семь лет: когда ты приезжаешь на визе в Англию, тебе очень сложно уйти с работы, потому что тебе в течение 20 дней надо найти другую работу. Меня это держало. Я уволился в тот же день, когда получил паспорт.

Николай Сторонский

Сторонский проработал в Lehman Brothers с 2006 года до банкротства компании в 2008 году. Следующие пять лет он был трейдером швейцарского управляющего фондами Credit Suisse.

Почему уехал из России

Уехал, потому что была возможность. Я учился сначала на Физтехе (Московский физико-технический институт), потом в РЭШке (Российская экономическая школа).

В то время, в 2006-2007 годы, инвестиционные банки активно нанимали в России. Я попал на стажировку: там был большой конкурс, они отобрали четырёх человек, в итоге мне одному дали оффер.

Николай Сторонский

О показателях Revolut

В июле 2021 года Revolut исполнится пять лет. Сейчас у нас 35 стран запущено. Около 20 млн клиентов. Мы работаем по всей Европе, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, в Штатах. Сейчас открываем Индию, Бразилию, Мексику, Филиппины. Смотрим на Корею и Китай.

Цель компании — построить глобальный банк, который предоставляет все финансовые услуги в 10 раз дешевле по сравнению с другими банками.

Сейчас в компании работает больше чем 2500 человек, ещё 1000 или 1500 на аутсорсе. Несмотря на ковид, мы выросли раза в два по количеству клиентов, а по выручке — раза в три. Компания довольно сильно прибыльна. У этого бизнеса очень хороший потенциал.

Николай Сторонский

Как компания насчитывает 20 млн клиентов

У нас Monthly Active (уникальные пользователи, которые пользуются приложением хотя бы раз в месяц) где-то около 8-9 млн, Daily — 2 млн клиентов.

Мы предоставляем банковские услуги, трейдинг, cryptocurrency, страховку, в некоторых странах есть уже кредит — мы стараемся покрыть весь спектр финансовых услуг.

Николай Сторонский

Ближайшие планы Revolut

Одна из идей, которую мы делаем: вы получаете зарплату, грубо говоря, 25 числа каждого месяца. Вместо того чтобы брать кредит в банке (до зарплаты — vc.ru), нажимаешь кнопку в приложении, допустим, 15 числа, и мы вам пропорционально зарплату на ваш банковский счёт зачисляем.

Ещё интересный продукт запускаем — social trading. То есть можно будет смотреть на всех топ-трейдеров, подписываться на них, делать копии их трейдов.

Николай Сторонский

Кто сейчас основной конкурент компании

Скорее всего, в Америке это [мобильные платёжные системы] CashApp и Chime. В Европе конкурентов не особо уже видно.

Николай Сторонский

В июне 2020 года бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили финтех-стартап Vivid Money в Германии. Компания разработала мобильное приложение и карту для управления личными финансами со смартфона.

«Тинькофф» инвестировала в проект €25 млн. Тогда близкий к основателям источник «Ведомостей» говорил, что основные конкуренты Vivid Money — немецкий мобильный банк N26 и британский необанк Monzo. Олег Тиньков на своей странице в Instagram писал, что компания собирается «покорять Европу» и рассчитывает на конкуренцию с Revolut.

В разговоре со Сторонским Тиньков спросил, как основатель Revolut относится к Vivid Money. «Тоже физтеховцем и бывшим "тинькофцем" основана. Он вчера мне говорил, что физтеховцы — "специальные" люди. Объясни, почему так», — сказал Тиньков.

Vivid — это хорошая компания, хорошая и опытная команда. Должно в принципе всё получиться.

В Физтехе, не знаю, как сейчас, но лет 20-30 назад там была очень сильная конкуренция. По всему Союзу собирали самых лучших ребят, потом их очень сильно нагружали. Те, кто выживал — был в топе всегда.

Николай Сторонский

Тиньков добавил, что в его банке работает больше тысячи человек, окончивших Физтех. «Примерно такое же количество людей с мехмата МГУ. Но физтеховцы всё равно чуть круче, чем мехмат. А почему?», — спросил Тиньков.

Мне кажется, в основном потому, что в Физтехе много экспатов. Очень много приезжает ребят из небольших городов. Естественно, они голодные, хотят чего-то добиться. В МГУ в моё время больше всё-таки москвичей училось.

Николай Сторонский

«В Россию у нас пока нет планов, к сожалению», — ответил Сторонский на вопрос о планах запускаться в России.

«Согласен с тобой. Конкурировать с "Тинькофф" в России, я думаю, пустое», — отметил Тиньков.

В октябре 2018 года Тиньков заявил, что Revolut уже бессмысленно начинать работу в России — «Тинькофф» уже реализовал идею сервиса.

В интервью «Дождю» на вопрос, сохранились ли у него амбиции «надрать задницу» Сторонскому, Тиньков ответил, что в этом нет смысла, так как у компаний разные модели.

Кто «самый крутой финтех в мире»

На вопрос Тинькова о лидере мирового финтех-рынка Сторонский назвал китайский AliPay и китайский мессенджер WeChat, через который можно платить.

В плане продукта, выручки, креативности — они вперёд вырвались, потому что не было регулирования.

Николай Сторонский

Тиньков добавил, что такому развитию компании помог protected market — в Китае нет систем Visa и Mastercard.

«Ты говоришь: "Я в Китай пойду". Ещё непонятно, как ты туда пойдёшь. Иностранных игроков они не особо пускают. Легко быть крутым, когда ты защищён своим государством», — заметил Тиньков.

Если смотреть на весь мир, с кем бы я не хотел конкурировать — это с китайцами, русскими и американцами. Это три нации, у которых самые сильные компании и самая агрессивная бизнес-среда.

Там действительно очень тяжело конкурировать. Потому что там какое-то сочетание и истории, и хорошего образования, и большой экономики, и может государство какие-то протекционистские меры принимает.

Николай Сторонский

Поэтому я тебе и говорил, и ещё раз на публику скажу: я считаю ошибкой, что Revolut пошёл в США. Потому что вы там закопаетесь. Это огромный конкурентный рынок. Туда надо идти хотя бы с миллиардом долларов инвестиций, а желательно с тремя, иначе совсем нечего делать.

Миллиард есть, Коля? Сколько оценка вашей компании? И когда будет следующий подъём денег? Последняя оценка была $5,5 млрд, но сейчас даже «Тинькофф» уже почти $12 млрд стоит. Вы нас догнали уже?

Олег Тиньков

Тяжело сказать капитализацию, когда пока нет раунда. Я думаю, в три-четыре раза больше по сравнению с предыдущей оценкой.

Николай Сторонский

Тиньков ответил, что придётся «опять догонять» Revolut. «Хоть с кем-то конкурируете. А то всё со "Сбербанком"», — заявил Сторонский.

В ответ на это Тиньков попросил передать что-нибудь председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу: «Он смотрит 100%. Я знаю, что он продвинутый».

Мне кажется, люди [из «Сбера»], которых мы интервьюировали, какие-то слишком расслабленные для бизнеса. Насколько я знаю, там все очень мало работают, очень много программистов, огромные ресурсы тратятся.

Через 5-10 лет может произойти такое же, как с большими банками в Штатах, в Англии: когда много ресурсов, мало конкуренции, нет постоянного притока молодой крови, то немножко всё на спад идёт.

Николай Сторонский

Будущее физических отделений

Через 10 лет, конечно, не будет такого, что придётся стоять в очереди в отделение. Я помню, как встречался с гендиректором JPMorgan Джейми Даймоном: у него наоборот стратегия, что branch надо оставлять, потому что каждый branch приносит по $1-2 млн в месяц. А сейчас, спустя два года, даже они начинают сворачивать.

Николай Сторонский

Те, с кем я общаюсь — Пётр Авен (председатель правления «Альфа-банка» — vc.ru), Герман Греф и так далее — они все очень защищают свои отделения и говорят, что они прибыльные.

Олег Тиньков

Ну, конечно, они прибыльные, потому что если есть отделение, то туда кто-то идёт. Вы закройте отделение, естественно, люди, которые шли туда, будут в приложении всё делать, и оно станет прибыльнее.

Николай Сторонский

Тиньков попросил назвать ещё «крутых имён» компаний, за которыми надо следить. Сторонский назвал сервис для торговли акциями Robinhood, CashApp и Chime, «Тинькофф», WeChat, AliPay.

Пресса о Revolut

Последние годы не очень хорошая пресса по Revolut, про твою корпоративную структуру. Ты как-то можешь прокомментировать, почему это? Это русофобия? Или ты что-то делаешь не так? Даже сегодня видел на Sifted статью с твоей фотографией, что какие-то люди топовые от тебя уходят опять.

Олег Тиньков

Когда человек или компания становятся очень успешными, они становятся популярнее в прессе. И, естественно, негативные статьи более читаемые, чем позитивные. То есть скандалы лучше продаются.

Журналистика — это тоже бизнес. Там есть клики, конверсия и другое. Естественно, журналисты замотивированы более негативно писать. Не только моя компания проходит через это, но и многие другие.

Николай Сторонский

Я тут с тобой чуть-чуть не соглашусь. Есть, например, [британский финтех] Wise, который эстонцами сделан. Я что-то про них какого-то негатива не читаю. Мне кажется, всё-таки нас, русских, не очень любят.

Олег Тиньков

Профессия будущего

«Сейчас программисты, а что следующее?», — спросил Тиньков.

Я думаю, что-то на стыке точных наук и естественных: биология, химия, математика, физика, генетика, генный инженеринг. 5-15 лет самые популярные продукты будут связаны с автоматизацией и генной модификацией.

Николай Сторонский

Тиньков согласился с предположением Сторонского. Он добавил, что в компании Сторонского работают сотрудники множества разных национальностей, и спросил, у кого из них какие сильные стороны.

В западной Америке очень сильный дизайн, маркетинг и креативщики, ну и программисты. В восточной Америке —финансисты очень хорошие, банкиры сильные.
В Англии очень хорошие продажники, всего понемножку, но очень тяжело найти хороших людей, потому что всего несколько очень хороших школ и университет. Поскольку население большое, процент хороших специалистов гораздо ниже по сравнению с другими странами.

Во Франции очень сильные математики и продуктологи. С Испанией и Италией я как-то меньше сталкивался. Голландия — очень сильная бизнес-среда, они даже чем-то похожи на русских.

В России, естественно, сильные программисты и технические профессии. Индия — то же самое. В Китае в принципе всё есть.

Николай Сторонский

Павел Дуров и Telegram

Тиньков отметил, что Сторонский и Павел Дуров похожи своими отрицательными качествами — какими именно, не уточнил. Он спросил у сооснователя Revolut, что он думает о Дурове и сколько может стоить Telegram.

Сложно сказать. Для начала должна быть какая-то бизнес-модель, дальше надо думать, сколько они потенциально могут заработать. Скорее всего, будет как YouTube или больше. Сколько YouTube сейчас стоит? (По оценке Morgan Stanley, стоимость отдельного бизнеса YouTube составляет $160 млрд — vc.ru).

Telegram может стоить $50-100 млрд. Если бы я был инвестором, то по такой оценке вкладывал бы.

Николай Сторонский

Меня интересует феномен Telegram. Он вообще ноль в западных странах, в отличие от Revolut, который в каждой цивилизованной стране представлен. Telegram только в каких-то мутных странах, диктаторских развивается. Почему, на твой взгляд, у них цивилизованный мир не заходит? Что они не так делают?

Олег Тиньков

Думаю, исторически так сложилось, что изначально весь западный мир был на WhatsApp, потом появился Telegram. Поскольку у него русский основатель, приложение стало очень популярно в России, а из России уже пошло на margin markets.

Николай Сторонский

Бизнес в пандемию

Когда в конце марта 2020 года всё закрыли, у нас выручка упала на 40%.

В течение 9 месяцев мы много оптимизаций сделали, и у нас выручка увеличилась раза в два, а gross profit (валовая прибыль), наверное, раз в 10 увеличилась.

Это связано с тем, что сидя дома, люди начали больше торговать, покупать акции, поскольку процентные ставки упали — в Европе уже совсем невыгодно держать деньги в депозите.

Николай Сторонский

Тиньков спросил, не упадут ли обратно бизнесы, которые выросли в пандемию. Сторонский заявил, что возвращение путешествий вернёт и оплату карточками, поэтому компании не должны упасть.

Кто важнее: предприниматель или менеджер

Я могу быть и предпринимателем, и менеджером, поскольку я и продуктом занимаюсь и реализацией. Я могу и идеи новые генерировать, и возможности видеть, и при этом строить системы для реализации этих возможностей.

Менеджеры строят системы: как выстроить организацию, правильные точки, правильных людей, правильные метрики и так далее.

Николай Сторонский

Тиньков рассказал, что у них с гендиректором «Тинькофф» была дискуссия — кто важнее: предприниматель, который придумывает продукты, создаёт тренды и стратегически двигает компанию, или хороший менеджер, который всех строит.

Люди делятся на builders и conductor. Первые могут с нуля и организацию построить, продукт выстроить. Вторые полируют, выстраивают процессы, оптимизируют.

И те, и те бизнесу важны: на начальном этапе builder, а затем важно профессиональных conductor нанимать.

Николай Сторонский

Совет начинающим предпринимателям

Важно всегда пробовать. Страшно не деньги потерять, а здоровье и жизнь. В основном люди переоценивают риск. Люди, которые берут риск в правильном направлении с умом, они получают все benefits.

Важно пробовать, учиться на ошибках, ставить цели и постоянно поднимать планку.

Николай Сторонский

#бизнессекреты #revolut

1 1 комментарий
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u044b","revolut"], "comments": 1, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 224063, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Mar 2021 14:38:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Для Сохранения

0

Всё же недолго Олег побыл на vc.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IVI
Подписан
Отписаться
IVI и Warner music сняли клип на трек Фогеля «Дуракам везет» со звездами сериала «По Колено»
Видео на песню «Дуракам везет» выходит 24 марта в рамках продвижения комедийного сериала IVI Originals.
0
Columbus Russia
Подписан
Отписаться
5 шагов к цифровой трансформации вашего бизнеса
Цифровая трансформация – это одновременно и угроза, и возможность: под ее действием разоряются одни компании (например,…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Распознавание речи с помощью инструментов машинного обучения
В своей работе мы столкнулись с необходимостью проверить записи звонков на соблюдение сотрудниками скрипта разговора с…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Степан Марципан
за день
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

Вадим Демидов

Маленькие секреты работы…

Гала Перидоловна

Почему ты не станешь…

Ivan Kolyhalov

Как я решил построить дом…

Александр Кучеряев

Knight Frank спрогнозировала до…

Евгений Дроздов

ЦБ изменит дизайн купюр и…

Mikhail Kashkin

Как я решил построить дом…

Ivanov Andriy

Goldman Sachs запретит работать…

Григорий Дунилов

ЦБ изменит дизайн купюр и…

Степан Марципан

Как и сколько персонал ворует в…

Yury Evseev

Getcourse, свой сайт или что-то…

ЮЛИЯ

Как я решил построить дом…

Евгений Трифонов

Основатель соцсети Dispo Дэвид…

Ivan Kolyhalov

Как я решил построить дом…

L A

ЦБ изменит дизайн купюр и…

Ivanov Andriy

Goldman Sachs запретит работать…

Денис Демидов

Goldman Sachs запретит работать…

Ivan Kolyhalov

Как я решил построить дом…

Саня Видосов

ЦБ изменит дизайн купюр и…

ЮЛИЯ

Как я решил построить дом…
null