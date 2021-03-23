«Я бы не хотел конкурировать с китайцами, русскими и американцами»: сооснователь Revolut дал интервью Олегу Тинькову Статьи редакции
Николай Сторонский рассказал в «Бизнес-секретах», что Revolut «сильно прибыльна» и пока не планирует выходить в Россию.
Сторонский проработал в Lehman Brothers с 2006 года до банкротства компании в 2008 году. Следующие пять лет он был трейдером швейцарского управляющего фондами Credit Suisse.
Почему уехал из России
О показателях Revolut
Как компания насчитывает 20 млн клиентов
Ближайшие планы Revolut
Кто сейчас основной конкурент компании
В июне 2020 года бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили финтех-стартап Vivid Money в Германии. Компания разработала мобильное приложение и карту для управления личными финансами со смартфона.
«Тинькофф» инвестировала в проект €25 млн. Тогда близкий к основателям источник «Ведомостей» говорил, что основные конкуренты Vivid Money — немецкий мобильный банк N26 и британский необанк Monzo. Олег Тиньков на своей странице в Instagram писал, что компания собирается «покорять Европу» и рассчитывает на конкуренцию с Revolut.
В разговоре со Сторонским Тиньков спросил, как основатель Revolut относится к Vivid Money. «Тоже физтеховцем и бывшим "тинькофцем" основана. Он вчера мне говорил, что физтеховцы — "специальные" люди. Объясни, почему так», — сказал Тиньков.
Тиньков добавил, что в его банке работает больше тысячи человек, окончивших Физтех. «Примерно такое же количество людей с мехмата МГУ. Но физтеховцы всё равно чуть круче, чем мехмат. А почему?», — спросил Тиньков.
«В Россию у нас пока нет планов, к сожалению», — ответил Сторонский на вопрос о планах запускаться в России.
«Согласен с тобой. Конкурировать с "Тинькофф" в России, я думаю, пустое», — отметил Тиньков.
В октябре 2018 года Тиньков заявил, что Revolut уже бессмысленно начинать работу в России — «Тинькофф» уже реализовал идею сервиса.
В интервью «Дождю» на вопрос, сохранились ли у него амбиции «надрать задницу» Сторонскому, Тиньков ответил, что в этом нет смысла, так как у компаний разные модели.
Кто «самый крутой финтех в мире»
На вопрос Тинькова о лидере мирового финтех-рынка Сторонский назвал китайский AliPay и китайский мессенджер WeChat, через который можно платить.
Тиньков добавил, что такому развитию компании помог protected market — в Китае нет систем Visa и Mastercard.
«Ты говоришь: "Я в Китай пойду". Ещё непонятно, как ты туда пойдёшь. Иностранных игроков они не особо пускают. Легко быть крутым, когда ты защищён своим государством», — заметил Тиньков.
Тиньков ответил, что придётся «опять догонять» Revolut. «Хоть с кем-то конкурируете. А то всё со "Сбербанком"», — заявил Сторонский.
В ответ на это Тиньков попросил передать что-нибудь председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу: «Он смотрит 100%. Я знаю, что он продвинутый».
Будущее физических отделений
Тиньков попросил назвать ещё «крутых имён» компаний, за которыми надо следить. Сторонский назвал сервис для торговли акциями Robinhood, CashApp и Chime, «Тинькофф», WeChat, AliPay.
Пресса о Revolut
Профессия будущего
«Сейчас программисты, а что следующее?», — спросил Тиньков.
Тиньков согласился с предположением Сторонского. Он добавил, что в компании Сторонского работают сотрудники множества разных национальностей, и спросил, у кого из них какие сильные стороны.
Павел Дуров и Telegram
Тиньков отметил, что Сторонский и Павел Дуров похожи своими отрицательными качествами — какими именно, не уточнил. Он спросил у сооснователя Revolut, что он думает о Дурове и сколько может стоить Telegram.
Бизнес в пандемию
Тиньков спросил, не упадут ли обратно бизнесы, которые выросли в пандемию. Сторонский заявил, что возвращение путешествий вернёт и оплату карточками, поэтому компании не должны упасть.
Кто важнее: предприниматель или менеджер
Тиньков рассказал, что у них с гендиректором «Тинькофф» была дискуссия — кто важнее: предприниматель, который придумывает продукты, создаёт тренды и стратегически двигает компанию, или хороший менеджер, который всех строит.
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