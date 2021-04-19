«Счищаем нагар с мозга»: КБ «Палиндром» и Максим Ильяхов запустили издание «Кинжал» Статьи редакции
«"Кинжал" — это hard blog o soft skills для каждого rock star».
- О запуске нового СМИ говорится в Telegram-канале Ильяхова «Главред». На сайте «Кинжала» написано, что его издателем стало КБ «Палиндром».
- В сообщении говорится, что «Кинжал» пишет о том, что «даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье».
- Ильяхов назвал «фишкой издания» визуализацию. На сайте есть четыре раздела — «Учиться», «Пахать», «Кайфовать» и «Спать».
- В КБ «Палиндром» рассказали vc.ru, что сейчас в команде проекта 15 человек. На запуск проекта потратили 3,5 месяца, а сколько вложили денег в компании не раскрывают.
- «Кинжал» будет ещё одним бренд-медиа, которое издаёт КБ «Палиндром». Пока он не рассказывает, для кого издаётся журнал. «Сейчас мы работаем над контентом и прочими приятностями. Как только оттестируем все в бою, расскажем про бренд», — говорят в КБ «Палиндром».
- Максим Ильяхов — создатель сервиса для проверки текстов «Главред», а также автор книг «Пиши, сокращай» и «Ясно, понятно». КБ «Палиндром» также выпускает бренд-медиа «про программирование без снобизма» «Код» для «Яндекс.Практикума», о недвижимости «Свои» для «Самолёта» и другие.
«Кинжал»?
Издание «Нож» начинает что-то подозревать.
И в принципе аналогия понятна..... посмотрим, а то обычный мультитул окажется.
"Кинжал" — это hard blog o soft skills для каждого rock star
Больше похоже на big cringe
Просто someone nicht verstehen сарказм
Не. Это когда хочется ботать по фене, но наблатыкаться удалось только среди каких-то залётных фуцманов мутной масти.
Идея крутая. Тексты, я почти не сомневаюсь, будут ещё круче.
Но вот всё что связано с визуализацией и Максимом Ильяховым у меня никогда не вязалось. Он пытается в последнее время делать акцент на том, в чём его слабость, а не сила.
В блоге у него бардак, Тинькофф Журнал только к 2021 году привели в порядок (и то условно), а новое издание выглядит максимально неприятно. И опять эти кучи колонок - глаза разбегаются, не за что зацепиться. Это удобно потреблять только переходя по ссылкам с соц.сетей.
По этой же причине я не стал обучаться визуальному стилю в бюро, которое он периодически публиковал. Если там учат вот этому - то я к сожалению, не понимаю ценности. Не моё. Да и само Бюро Горбунова выглядит как трэш. Голову сломал с первой страницы.
Всё же издания "Комитета" более менее эталон по потреблению информации. Пускай тут и не пахнет визуализацией, но всё удобно.
Ножи... Кинжалы...
Ты бойся не ножа, а бойся вилки,
Один раз ткнешь - 4 дырки.
Господин Ильяхов, бесплатная идея для названия вашего следующего бизнеса)
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