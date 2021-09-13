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Медиа
Полина Лааксо

Семейный кинобизнес в эпоху корпораций: история Брокколи, которые 60 лет контролируют «бондиану» Статьи редакции

Семья с 1961 года выбирает режиссёров и актёров, места для съёмок и рекламные интеграции и получает при этом примерно столько же, сколько компания-производитель. Как продюсеру Альберту Брокколи это удалось — рассказывает The Hustle.

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Альберт «Кабби» Брокколи и Роджер Мур James Bond 007

В июне 1961 года продюсеры Альберт «Кабби» Брокколи и Гарри Зальцман искали киностудию, чтобы экранизировать серию романов Яна Флеминга о шпионе Джеймсе Бонде. Columbia Pictures им отказала, а опцион на экранизацию тем временем истекал.

В надежде всё же заключить сделку они встретились с руководителями киностудии United Artists в Нью-Йорке. После 45-минутной беседы компания выделила продюсерам бюджет в $1 млн.

За 60 лет «бондиана» стала одной из самых продолжительных голливудских франшиз, а мировой прокат принёс создателям около $7 млрд выручки.

Контроль над франшизой на протяжении всего времени сохраняло семейство Брокколи — несмотря на судебные иски, угрозу банкротства и смену партнёров. Всё это в мире, где частных игроков всё чаще поглощают крупные корпорации, пишет The Hustle.

Новый фильм об агенте 007 «Не время умирать» выходит в октябре 2021 года. Семья Брокколи, по ожиданиям аналитиков, получит 10% чистой прибыли, сумма которой обычно составляет около $100 млн.

После смерти Альберта Брокколи управление франшизой перешло его дочери Барбаре и пасынку Майклу Уильсону The Irish Times

Как Брокколи познакомился с владельцем прав на «бондиану»

С 1952 года писатель Ян Флеминг ежегодно выпускал по одному роману о Бонде. Каждый получал одобрение критиков, хорошо продавался и, казалось, был идеальным кандидатом на экранизацию: в нём были эксцентричные злодеи, содержательные диалоги и «горячие» сцены, пишет The Hustle.

Однако кинокомпании оценили труд Флеминга не сразу. В 1954 году канал CBS снял часовую телеадаптацию его первого романа «Казино Рояль», заплатив писателю всего $1000. Позже права на экранизацию купил за $6000 другой продюсер, но проект так и не запустили. «Кино- и телеиндустрия в Америке — это адские джунгли», — писал тогда Флеминг.

Телеадаптация «Казино Рояль» для сериала-антологии Climax! на канале CBS

В 1960 году надежду писателю подарил продюсер Гарри Зальцман:

  • За $50 тысяч он купил права на все романы о Бонде за исключением «Казино Рояль».
  • И пообещал доплатить по $100 тысяч за каждую книгу, которую удастся экранизировать.

Связей в крупных киностудиях у Зальцмана не было, зато они были у продюсера Альберта «Кабби» Брокколи, который давно присматривался к «бондиане», пишет издание.

«Кабби» родился в 1909 году в Нью-Йорке — в итало-американской семье, занимающейся посадкой брокколи. В 20 лет он переехал в Голливуд, где познакомился с режиссёром и предпринимателем Говардом Хьюзом. Благодаря ему Брокколи устроился киноагентом, продюсировал актрис Лану Тёрнер и Аву Гарднер, а позже стал независимым продюсером.

Позже Брокколи стал независимым продюсером и в 1961-м году познакомился с Зальцманом. Он обещал последнему помочь со сделкой и взамен получил 50% прав на «бондиану».

Летом 1961 года за проект взялась кинокомпания United Artists, выделив на производство $1 млн. Продюсерам полагалось 60% прибыли с фильма, а United Artists — 40%.

Решение по бюджету казалось тогда рискованным, пишет издание. По данным IMDB, из примерно 2,5 тысяч фильмов, выпущенных в 1960 году, заработать миллион могли менее 30%.

Впрочем, United Artists вряд ли думали о будущем — для них это была всего лишь очередная сделка. Они тогда не думали даже о второй части, не говоря уже о целой франшизе.

Стивен Джей Рубин
автор «Энциклопедии фильмов о Джеймсе Бонде»

Брокколи заработал на первом фильме больше, чем кинопродюсеры выручали со всех проектов в сумме

После закрытого показа первого фильма о Бонде «Доктор Ноу» United Artists, казалось, жалела о сделке, пишет издание. Руководители сочли картину слишком утрированной и претенциозной, а один из них сказал: «Единственное, что меня радует, — это то, что тысяч 160 мы, уж наверное, заработаем».

Однако своей «претенциозностью» картина, наоборот, вписалась в культурный сдвиг 1960-х годов, пишет издание. «Доктор Ноу» вышел в мировой прокат в октябре 1962 года и собрал $41 млн.

Характерным примером, который отвечал культуре того времени, The Hustle считает также психоделические вступительные титры «Доктора Ноу»

Впрочем, United Artists по-прежнему сомневалась, что фильм про шпиона-европейца близок американской аудитории. Прежде чем выйти на дорогие рынки Нью-Йорка и Чикаго, студия показала его в штате Оклахома. Сборы там составили $16 млн, а фильм стал седьмым по успешности среди всех северно-американских фильмов в 1963 году.

Брокколи и Зальцман, по словам издания, выручили с фильма примерно по $5-10 млн — гораздо больше, чем многие независимые продюсеры заработали бы за всю карьеру.

Как было устроено партнёрство Брокколи с Зальцманом

В 1961 году, перед съёмками «Доктора Ноу», продюсеры основали кинокомпанию EON Productions, со штаб-квартирой в Лондоне. Чтобы платить меньше налогов британскому правительству, права на «бондиану» принадлежали другой компании — холдингу Danjaq, зарегистрированному на тот момент в Швейцарии.

Danjaq основали жёны Зальцмана и Брокколи Дана и Жаклин — на наличные деньги, которые якобы не имели отношения к заработку продюсеров. Именно через него Брокколи и Зальцман оформляли большую часть прибыли, поскольку налоговые ставки в Швейцарии были ниже, чем в Великобритании.

Брокколи также взял на себя контроль над «творческой» составляющей производства: выбирал режиссёров и актёров на роль Бонда, места для съёмок, решал вопросы по рекламным интеграциям.

«Кабби», видно, чувствовал, что у проекта есть будущее, поэтому заранее позаботился о наиболее выгодной для себя сделке.

Стивен Джей Рубин
автор «Энциклопедии фильмов о Джеймсе Бонде»

Бюджет сиквелов Брокколи и Зальцман планировали увеличивать, хотя Голливуд тогда действовал наоборот. Обычно студии сокращали бюджет, поскольку зрители и так ожидали от продолжения зрелищности и всё равно бы пошли в кино, пишет издание.

Финансовые успехи «бондианы»: фильм, год производства, затраты, кассовые сборы и окупаемость The Hustle

Брокколи и сам верил, что секрет успеха «бондианы» — в её увлекательности. «Мы здесь не за "Оскарами", а затем чтобы развлечь зрителей», — признался он после премьеры «Лунного гонщика» в 1979 году.

По словам United Artists, прокат «Лунного гонщика» в одной только Северной Америке принёс компании $163 млн прибыли (около $600 млн сегодня). Брокколи, в свою очередь, получил примерно половину суммы, пишет издание.

Брокколи стал единственным продюсером

Зальцман, пишет издание, продержался в компании недолго. После нескольких неудачных вложений он был вынужден заложить долю в Danjaq. В итоге кредиторы угрожали компании принудительной ликвидацией, поэтому в 1975 году Зальцман продал свою долю United Artists.

66-летний Брокколи стал единственным продюсером и сумел в одиночку справиться с проблемами, которые могли погубить бизнес, пишет издание:

  • В 1981 году United Artists потеряла много денег на производстве фильма «Врата рая». Картина стала одним из крупнейших финансовых провалов в истории кино. В том же году компанию выкупила Metro-Goldwyn-Mayer и стала новым партнёром Брокколи по «бондиане».
  • В 1984 году Шон Коннери подал в суд на Danjaq и MGM — за то, что те якобы не выплатили ему обещанный гонорар за съёмки в фильме «Бриллианты навсегда». Он потребовал от компаний $225 млн, однако решение суда публично так и не огласили, пишет Express UK.
  • В начале 1990-х годах управление над MGM взял голливудский мошенник Джанкарло Парретти. Новый владелец тратил бюджет компании на собственные прихоти и нарушал лицензионные соглашения, из-за чего Danjaq пришлось с ним судится. С 1989 по 1995 год компания не выпустила ни одного фильма о Бонде.

Несмотря на все испытания Брокколи оставался преданным «бондиане», пишет издание: он не отвлекался на сторонние проекты и не пытался стать магнатом, как Зальцман. Ему нравилось проводить время на съёмочной площадке, а съёмочный коллектив стал для него второй семьёй.

Слева направо: Альберт Брокколи, Шон Коннери, Ян Флеминг и Гарри Залцман Ian Fleming

После смерти «Кабби» дело перешло детям Брокколи

В 1995 году, после нескольких операций на сердце, «Кабби» передал управление франшизой дочери Барбаре и пасынку Майклу Уилсону, а в 1996-м скончался. Дети продолжали следовать идеологии отца:

  • Они контролировали наиболее важные детали производства.
  • И следили за тем, чтобы «бондиана» оставалась продуктом для киноэкранов, а не пошла по стопам вселенных Marvel и Star Wars, создатели которых позволили Disney выпускать на их основе бесконечное число сторонних проектов.

Многие прибыльные предприятия, казалось, не могли потерпеть неудачу даже в руках незаинтересованного следующего поколения, однако всё же проваливались. Барбаре и Майклу же каждый раз удавалось подходить к делу творчески.

Джон Корк
автор книги «Джеймс Бонд: Наследие»

В 21-м веке детали о голливудских сделках чаще всего держат в тайне, но известно, что Брокколи каждый раз получают треть прибыли, при том что львиную долю расходов покрывают MGM и дистрибьюторы в лице Sony и Universal:

  • Прибыль Danjaq за каждый фильм составляет 20-35% от общей суммы, писала в 2004 году газета Los Angeles Times.
  • Компания получает часть денег ещё до того, как кинокомпании покроют расходы на производство и кинопрокат.
  • Вышедший в 2012 году фильм «007: Координаты "Скайфолл"» в сумме принёс создателям $1,1 млрд. MGM выручила $179 млн, Danjaq — $109 млн, а Sony — $57 млн.
Экономика «бондианы» на примере «007: Координаты "Скайфолл"»: расходы и прибыль The Hustle

Правда, скоро семейный бизнес рискует столкнуться с новой проблемой, пишет издание. В мае 2021 года компанию MGM выкупила Amazon — примерно за $8,5 млрд. Соавтор сценария «007: Координаты "Скайфолл"» Джон Логан опасается, что корпорация Безоса будет ставить не на качество, а на количество.

Майкл Уилсон и Барбара Брокколи комментарии давать отказались, но The Hustle верит: семья Брокколи сумеет отстоять франшизу.

Однажды папа сказал мне: главное — не дай им всё разрушить.

Барбара Брокколи
в интервью в 2004 году

#кинопрокат

7 7 комментариев
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Амбиент Музыкантов

1

Если его семья занималась выращиванием брокколи, то его фамилия - псевдоним? Или так совпало просто?

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Dmitry Kiselev

Амбиент
2

у него еще и погоняло Кэбби, я так понимаю от слова cabbage. Какой-то двойной капустный каламбур получается))   

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Полина Лааксо

Dmitry
2

привет, ребята. спасибо, что прочитали! :) фамилия у него настоящая, от отца, и выращивала семья, конечно, не только брокколи — это the hustle хотели похохмить (хотя в одном из источников вижу даже теорию, согласно которой брокколи вывел кто-то из его родни, скрестив горох и цветную капусту)))))))) .

а к комментарию Дмитрия про второй капустный каламбур добавлю то, что нашла в тырнетах: прозвище альберту дал его кузен пэт, подарив ему комикс про абрахама кэбибла (abie the agent)

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Ольга Павленко

0

Когда подобные истории происходят в РФ, говорят - откаты... А тут - бизнес )) 

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Сергей

Ольга
0

Это ли имел в виду Медведев, когда говорил, идти в бизнес ? Я не уверен. 

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Ольга Павленко

Сергей
0

Медведев что-то говорил про Брокколи? 

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Alexander Krasov

Ольга
0

Тут бизнес, ибо за ними интеллектуальная собственность. А за откатами исключительно жадность и власть

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Семья с 1961 года выбирает режиссёров и актёров, места для съёмок и рекламные интеграции и получает при этом примерно столько же, сколько компания-производитель. Как продюсеру Альберту Брокколи это удалось — рассказывает The Hustle.

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