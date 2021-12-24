Стоит 199 рублей в месяц.

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С 24 декабря фильмы и сериалы из библиотеки онлайн-кинотеатров можно будет посмотреть через подписку Ozon Premium, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

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Подписка стоит 199 рублей в месяц и включает кэшбэк, доступ к закрытым распродажам, увеличенный срок возврата товаров и другое. Отдельно подписка на Kion стоит 199 рублей в месяц, на Megogo – 397 рублей.

Стороны не раскрывают условия сотрудничества. Ритейлер предлагал партнерам фиксированную плату за каждого пользователя, рассказали знакомые с переговорами источники издания, но не раскрыли её размер.

Доступ к фильмам и сериалам в интернете пользуется спросом, а Megogo и Kion — активные участники медиарынка, объяснил выбор партнёров гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян. С начала года число подписчиков Ozon Premium выросло более чем в четыре раза, добавил он, но не раскрыл конкретные данные.

Ритейлер несколько месяцев вел переговоры с видеосервисами, и рассматривал покупку видеоплатформы, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух сервисов. Но Ozon отказался от идеи, потому что это дорого (инвестиции оцениваются в $80–200 млн) и долго (на запуск нужен минимум год).