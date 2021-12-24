Ozon добавил в свою подписку доступ к фильмам и сериалам Megogo и Kion Статьи редакции
Стоит 199 рублей в месяц.
С 24 декабря фильмы и сериалы из библиотеки онлайн-кинотеатров можно будет посмотреть через подписку Ozon Premium, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.
Подписка стоит 199 рублей в месяц и включает кэшбэк, доступ к закрытым распродажам, увеличенный срок возврата товаров и другое. Отдельно подписка на Kion стоит 199 рублей в месяц, на Megogo – 397 рублей.
Стороны не раскрывают условия сотрудничества. Ритейлер предлагал партнерам фиксированную плату за каждого пользователя, рассказали знакомые с переговорами источники издания, но не раскрыли её размер.
Доступ к фильмам и сериалам в интернете пользуется спросом, а Megogo и Kion — активные участники медиарынка, объяснил выбор партнёров гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян. С начала года число подписчиков Ozon Premium выросло более чем в четыре раза, добавил он, но не раскрыл конкретные данные.
Ритейлер несколько месяцев вел переговоры с видеосервисами, и рассматривал покупку видеоплатформы, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух сервисов. Но Ozon отказался от идеи, потому что это дорого (инвестиции оцениваются в $80–200 млн) и долго (на запуск нужен минимум год).
- В сентябре 2021 года похожую подписку запустил «Мегафон». В неё вошли онлайн-кинотеатры ivi, Start, сервис электронных книг MyBook и «Сберзвук».
- Крупнейшими экосистемными подписками по итогам 2020 года стали «Яндекс.Плюс», «Сберпрайм», «МТС Premium», Tinkoff.Pro и Tinkoff Premium и VK Combo. Ими пользуются около 11% жителей России, сообщает издание со ссылкой на данные J’son & Partners Consulting.
Интересно, кто все это смотрит? Неужели времени хватает? А главное - что там такого , чего нет на торрентах?
В том то и дело что они подсаживают на официалы, а торренты блокают
Омерзительно! Вкладывают деньги в создание контента, а потом ещё хотят что-то с этого получить, это немыслимо.
Как Озон или Яндекс могут блокировать торренты?
Яндекс начал же убирать из поиска адрес торрентов. Это уже начало.
так никто в здравом уме не ищет по запросам типо "смотреть елки 6 онлайн"
Не уверен конечно в этом, но соглашусь
Да. Никто.
Ну суммарно по фильмам десятки миллионов запросов в день есть. Только там не торренты ищут, а пиратские сайты, где сразу можно посмотреть. Сейчас так искать очень сложно, но привычка у людей осталась. Да и какие торренты на телефонах и планшетах, это больше половины трафика.
Знающие люди, кто в теме, подскажите в чем подвох? Мне подписка Озон не нужна, т.к. только периодически им пользуюсь (раз в 2-3 мес.), но фильмы заинтересовали, давно хотел подписаться на онлайн-кинотеатры.
netflix your choice
подвоха нет, если много покупаешь на озоне, подписка отбивается, особенно если покупать пакет сразу на год - я её взял типа "в черную пятницу", и она обошлась мне в сто рублей в месяц, то есть 1200 рублей в год. раньше она была не особо выгодна тк часто многие продаваны не давали кэшбэк с товаров при подписке. но сейчас озон начал всех продавцов активно загонять под бонусы по подписке для премиум покупателей, и теперь выходит как в "ленте" - оч глупо ходить туда за продуктами без их карты.
Я не пользуюсь онлайн-кинотеатрами - спроси меня как!
Выглядит как какие-то конвульсии. Никто не будет покупать твою подписку, озон!
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