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TJ

Роскомнадзор заблокировал доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» по требованию Генпрокуратуры России Статьи редакции

По данным регулятора, издания публикуют ложную информацию о действиях российских военных на Украине.

Доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» потребовали ограничить также из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности. Об говорится в телеграм-канале ведомства.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венидиктов отказался прокомментировать «Медузе» блокировку. Об этом сможет рассказать только редактор сайта утром 2 марта.

GlobalCheck пишет, что доступ к их сайтам уже начали блокировать.

#новость #днрилнр #генпрокуратура

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SilanseR

Пройдемте сэр, у вас мысли не по госту

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21
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Senas Klipata

С такими темпами перемен скоро россиянам Северная Корея начнет казаться очень свободной страной.

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6
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Andrey Shevtsov

Сравнил палец с 1/6 частью суши

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0
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Кирилл Далинин

Думаешь, чтобы спрятаться от РКН, всегда можно будет выкопать землянку в вечной мерзлоте?

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Covid 19

«Эхо Москвы» вообще пишет бред, и про тех и про других, это не инфо ресурс, это сборище деградантов.

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3
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Владимир Степанов

Так там тоже дед главный. только другой, с бородой

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1
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Covid 19

Иногда, с возрастом, лучше остановиться, и уйти, чтоб память о тебе была достойной. Я о Венедиктове.

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Тимур Устинов

Ну тот дед, по крайней мере, харизматичен
Но, заносит их порой не хило

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Давид Муравьёв

Не беспокойтесь, главреда РенТВ- не переплюнет)

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0
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Valentin Dombrovsky

Ого, и Веника задело осколком… совсем жара пошла.

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Андрей Чураев

ОМОН кончается

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3
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Fred Han

И TJ туда в эту же помойку

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Виктор Якунин

Удивлен как канал Настоящее время на ютубе еще не заблокирован. Там на 100% однобокая пропаганда против россии. Особенно учитывая его связь с Радио свобода.

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Кирилл Далинин

Сейчас, скорее, это просто альтернативная точка зрения. РКН может заблочить всё, что не соответствует официальному вранью. Хотя да, порой всё это выглядит как пропаганда - но ведь условия информационной войны не они навязали, а государство.

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Nikolay Pomeschenko

хорошо, что есть ЧС на ресурсе. начнём-с

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SilanseR

Лучше подскажите хорошие блокировщики, а то ручками уже надоело все блочить в ютубе, гугле, отовсюду всякая ненужная дичь лезет

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