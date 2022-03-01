Роскомнадзор заблокировал доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» по требованию Генпрокуратуры России Статьи редакции
По данным регулятора, издания публикуют ложную информацию о действиях российских военных на Украине.
Доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» потребовали ограничить также из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности. Об говорится в телеграм-канале ведомства.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венидиктов отказался прокомментировать «Медузе» блокировку. Об этом сможет рассказать только редактор сайта утром 2 марта.
GlobalCheck пишет, что доступ к их сайтам уже начали блокировать.
Пройдемте сэр, у вас мысли не по госту
С такими темпами перемен скоро россиянам Северная Корея начнет казаться очень свободной страной.
Сравнил палец с 1/6 частью суши
Думаешь, чтобы спрятаться от РКН, всегда можно будет выкопать землянку в вечной мерзлоте?
«Эхо Москвы» вообще пишет бред, и про тех и про других, это не инфо ресурс, это сборище деградантов.
Так там тоже дед главный. только другой, с бородой
Иногда, с возрастом, лучше остановиться, и уйти, чтоб память о тебе была достойной. Я о Венедиктове.
Ну тот дед, по крайней мере, харизматичен
Но, заносит их порой не хило
Не беспокойтесь, главреда РенТВ- не переплюнет)
Ого, и Веника задело осколком… совсем жара пошла.
ОМОН кончается
И TJ туда в эту же помойку
Удивлен как канал Настоящее время на ютубе еще не заблокирован. Там на 100% однобокая пропаганда против россии. Особенно учитывая его связь с Радио свобода.
Сейчас, скорее, это просто альтернативная точка зрения. РКН может заблочить всё, что не соответствует официальному вранью. Хотя да, порой всё это выглядит как пропаганда - но ведь условия информационной войны не они навязали, а государство.
хорошо, что есть ЧС на ресурсе. начнём-с
Лучше подскажите хорошие блокировщики, а то ручками уже надоело все блочить в ютубе, гугле, отовсюду всякая ненужная дичь лезет
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
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Компании объяснили ограничения санкциями из-за войны на Украине.