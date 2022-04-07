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Медиа
Симпатичный Валера

Rutube устроил большую презентацию сервиса: позвал пранкеров Вована и Лексуса, пообещал снимать свои шоу Статьи редакции

На фоне слухов о возможной блокировке YouTube.

1599 просмотров

7 апреля видеосервис Rutube, который принадлежит «Газпром-медиа», провёл большую презентацию в Московском планетарии. Ведущими стали пранкеры Вован и Лексус, которые заявили, что будут амбассадорами сервиса, пишет Sostav.

Telegram-канал Alperina

Что показали на презентации

  • Официально представили редизайн платформы, который анонсировали 5 апреля. Сервис обновил цвета, ввёл отметки верификации каналов, добавил возможность комментирования видео.
Boletskaya
А вот это классно: на презентации RuTube про новый дизайн сервиса сначала рассказал блогер, известный обзорами тюнинга тачек. А потом и сам гендиректор RuTube Александр Моисеев (на фото) в ролике о перезапуске выступил как механик, который поставил на тачку новый мотор.
  • Объявили о запуске подразделения Originals: Rutube будет делать собственные оригинальные шоу с молодыми звёздами сервиса. Одно из них — шоу «На связуюших». В нём ведущий, блогер и музыкант Кирилл Фокин-Сазонов, будет искать номера известных людей и пытаться дозвониться им. Среди других проектов — шоу «Аукцион», где подписчики могут выиграть вещи блогеров, и комедия про семью из деревни «Полупановы».
  • Представили новые функции — просмотр видео в фоновом режиме и интеграцию трансляций телеканалов.
Alperina
Понятно, почему презентация была в планетарии. В конце космонавт Антон Шкаплеров представил канал Роскосмоса. Не хватило только Шипенко с Пересильд. И … Александра Жарова

По словам гендиректора Rutube Александра Моисеева, сервис не должен быть, как другие платформы. «Он должен стать платформой, за которой будущее, технологическим хостингом-трендсеттером», — цитирует топ-менеджера Sostav.

  • Rutube провёл презентацию на фоне слухов о возможной блокировке YouTube. В середине марта об этом, в частности, говорил источник «РИА Новости».
  • Тогда же Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян. Регулятор также требовал от видеосервиса прекратить распространять «недостоверную» рекламу и восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ и общественных деятелей. Кроме этих аккаунтов YouTube заблокировал и канал Вована и Лексуса.
  • Опрошенные Forbes эксперты говорили, что в случае блокировки YouTube заменить его в России будет нечем. Даже если перетащить все популярные видео на Rutube, что технически невозможно из-за цензуры и нехватки серверов, все равно пропадет большое количество частных видео, образовательных роликов и многое другое, отмечало издание.

#новость #rutube

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46 комментариев
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Маджид Гаджиев

Пока похоже на

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D. Trump

Ему потом женщина еще понадобилась. Я думаю, что будет в роли "бабы" для рутуба и как это будет выглядеть? Понимаю что отвратительно, но очень интересно.

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Никита Кашонков

По описанию - уже дно

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Таир Бакиев

Я вот правда не понимаю они целенаправленно делают рутюб загончиком исключительно для кондовых путинистов? Любого оппозиционно или просто нейтрально или аполитичного человека, который зайдет на рутюб сразу стошнит от обилия пропаганды, а точнее отсутствия чего-либо кроме нее на главной. А теперь еще и пранкеры ФСБшники как амбассадоры, чтобы вообще отбить всякое желание туда даже заглянуть.

Куда делась умелая пропаганда времен Суркова и спасибо Евы?

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lakoros

Зашел, прям сплошная пропаганда фсб и путина.

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Таир Бакиев

Щас глянул, они провели редизайн, молодцы. Но раньше там было то же, что и сейчас во вкладке "популярное"

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lakoros

ну и не факт что в популярном идёт сильная накрутка политических передач. Все развлекательные блогеры на ютубе твиче и тиктоке. Кто-то пойдет искать своих любимых блогеров на рутубе? нет.
Ютуб вроде блокировал RT поэтому его и смотрят на рутубе.

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Таир Бакиев

Ну если это сервис -убежище для гос пропаганды, то ОК. Но мне кажется что на словах они его как-то по другому позиционируют, а по факту выходит как выходит.

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lakoros

ну судя по новости которая выше. Они только начали менять политику и привлекать опять "развлечение" посмотрим.

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Rax034

У РуТуба только одна беда, ключевая, такая же как у VK Видео - нет алгоритмов. Пока не будет нормальных алгоритмов, хоть всех блохеров туда перетащите, работать нормально это не будет.

Для зрителя - нечего посмотреть за пределами подписки, нет нормальных рекомендаций.

Для блогера - нет новых зрителей кроме тех кто уже подписан, рекомендации не подгоняют новый трафик. А он составляет 80% дохода от системы монетизации.

Некоторые блохеры-хомячки ноют что их больше смотрят без подписки и не понимают, что именно поэтому у них и есть доход. Если бы их смотрели только подписчики - это было бы полтора просмотра. Подписки не решают ровным счетом ничего. Поэтому сколько дизайн не меняй, сколько блогеров не зови и денег не вкладывай - все будут материться, мучится, страдать, но смотреть... ютуб через VPN.

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Вася Пражкин

У РуТуба только одна беда
 ..одна
 У РуТуба..

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Артем П.

Одна беда. Нафиг никому ненужная.

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Non Existence

У них кругОм одна беда.

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Yo Yo

Я бы начал с ренейминга....

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Таир Бакиев

Имя это единственное, почему о нем вспоминают, как и росграмм.
Мамонты, которые еще застали его популярность почти вымерли.

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Лев Коптев

Я еще жив )))
Но, справедливости ради, он не был популярным никогда.
Всегда тормозил и был кривой.
Я еще помню MySpace

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Сергей Мазур

РоссHub например)

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Yo Yo

Хотя бы так)) редизайн точно не поможет )

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Sergei Zotov

долго думал зачем кому-то называть сервис ПоккХаб(

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D. Trump

А ребятки уже хоть как-то восстановили свою просранную репутацию ублюдочного сервиса, который впихивает в глотку рекламу своим пользователям и считает их за гавно?

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Olga RRR

Всё-то у них превращается в первый канал.

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Ware Wow

Кстати какие звания у этих "пранкеров"?

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Russian lives matter

По заслугам и скилам явно не ниже полковников:))

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Таир Бакиев

Полковнику будут сливать контакты высокопоставленных британских чиновников? Ну ну.
Думаю у них точно генеральские звания

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Russian lives matter

Блин ну а где Симонян, Киселев? В конце концов где Соловьев? Или он на вражеской трубе стримит до сих пор? Тухлая вечеринка без них.

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Allestor Krei

ему канал свой на телике дали, инторнет не нужон

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Таир Бакиев

Так они все на рутюбе. Вкладку "популярное" откройте. В первой же странице Соловьев собственной персоны

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Ware Wow

Вообще жесть.... могли сразу товарища майора ведущим сделать...

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Andre Macareno

а где Мэддисон с обзорами плохих игр?

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Иван Шеметов

на трово

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Константин Кузнецов

Прочитал вместо "трендсеттер" - "трансгендер". Долго думал.
Кстати, что за слово такое буржуйское?

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Mr. Boogie

Не, пожалуй, в случае безвыходной ситуации лучше смотреть ничего чем что-то на rutube 🤮 Кто знает они до сих пор оставили свою «фичу»? Посмотри рекламу которую нельзя пропустить-ответь на вопрос «что было в рекламе?»-если не правильно, то смотри ещё раз 😂

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Non Existence

Купи колбасу, получи видео в подарок.

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NNM ASSN

Зашёл чекнуть как там поживает мертворождённый, поклацал, наткнулся на видео какое то, решил на фуллскрин поставить.
F не работает. Вышел нахуй. Вы вообще что ли конченные блять? Какой к хуям ребрендинг, там основного функционала нет.

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Таир Бакиев

там до недавнего времени даже комментов не было.

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lakoros

Дизайн и плеер обновили? вроде стало получше.

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Silverjohn

По словам гендиректора Rutube Александра Моисеева, сервис не должен быть, как другие платформы.
Название - калька с YouTube

«Он должен стать платформой, за которой будущее, технологическим хостингом-трендсеттером», — цитирует топ-менеджера Sostav.
Пиздеть - не мешки ворочать

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Андрей Чуринов

Начать надо с названия - Рутуб - это как Абибас. Стыдно.

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lakoros

Русская труба! Это как северный поток.

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Non Existence

Video from Russia - ViRus

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Артем П.

Надо было Брюса Уиллиса позвать. Он понял что такое понты кидать и как оно бывает.

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Paul Patlakh

Классическая российская "бизнес модель" - в любой непонятной ситуации делай редизайн и говори, что вот сейчас все будет по новому работать, мы все починили. А по факту же перекрасили запорожец, а ехать он будет так же хреново. Конечно сейчас они будут говорить много громких слов, показывать красивые цифры. Но опять же это вообще ничего не будет говорить о качестве сервиса и о каком-то техническом прогрессе, просто на безрыбье и рак рыба.

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Таир Бакиев

проблема рутюба в том, что рыбы много. Даже если заблокируют рутюб.
ВК видео и Дзен намного лучше рутюба. Первый и с авторами уже работает и весь необходимый функционал (кроме нормальных алгоритмов, которых и на рутюбе нет) и аудиторию имеет.

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Akbar Turgunov

🤦🏻‍♂️

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Тимур Петров

Rutube устроил большую презентацию сервиса: позвал пранкеров Вована и Лексуса
 Звучит как антиреклама.

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Re Mora

Пробовал недавно загружать туда пару видео с котиками.
1) Загрузка через одно место, часто заканчивается ошибками. На ютубе ни разу не видел такого вообще.
2) После загрузки обработка заняла около трех дней. Без шуток.
3) Предмодерация видео заняла месяц. Я не преувеличиваю. В конечном итоге обоим видео дали рейтинг 12+, довольно забавно. Видимо играющие котики это перебор для неокрепшей психики 11-летнего.
4) Для входа в аккаунт рутуб каждый раз звонит на телефон и просит ввести 4 последние цифры номера с которого звонили. Это самый неудобный способ входа который я когда-либо использовал.
5) Удалить аккаунт невозможно. Кнопка есть, но при нажатии на нее всплывает ошибка.

В общем, я сто раз пожалел что связался с этой недоплатформой. Лучше вообще никуда не загружать видео чем сюда.

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