Rutube устроил большую презентацию сервиса: позвал пранкеров Вована и Лексуса, пообещал снимать свои шоу Статьи редакции
На фоне слухов о возможной блокировке YouTube.
7 апреля видеосервис Rutube, который принадлежит «Газпром-медиа», провёл большую презентацию в Московском планетарии. Ведущими стали пранкеры Вован и Лексус, которые заявили, что будут амбассадорами сервиса, пишет Sostav.
Что показали на презентации
- Официально представили редизайн платформы, который анонсировали 5 апреля. Сервис обновил цвета, ввёл отметки верификации каналов, добавил возможность комментирования видео.
- Объявили о запуске подразделения Originals: Rutube будет делать собственные оригинальные шоу с молодыми звёздами сервиса. Одно из них — шоу «На связуюших». В нём ведущий, блогер и музыкант Кирилл Фокин-Сазонов, будет искать номера известных людей и пытаться дозвониться им. Среди других проектов — шоу «Аукцион», где подписчики могут выиграть вещи блогеров, и комедия про семью из деревни «Полупановы».
- Представили новые функции — просмотр видео в фоновом режиме и интеграцию трансляций телеканалов.
По словам гендиректора Rutube Александра Моисеева, сервис не должен быть, как другие платформы. «Он должен стать платформой, за которой будущее, технологическим хостингом-трендсеттером», — цитирует топ-менеджера Sostav.
- Rutube провёл презентацию на фоне слухов о возможной блокировке YouTube. В середине марта об этом, в частности, говорил источник «РИА Новости».
- Тогда же Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян. Регулятор также требовал от видеосервиса прекратить распространять «недостоверную» рекламу и восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ и общественных деятелей. Кроме этих аккаунтов YouTube заблокировал и канал Вована и Лексуса.
- Опрошенные Forbes эксперты говорили, что в случае блокировки YouTube заменить его в России будет нечем. Даже если перетащить все популярные видео на Rutube, что технически невозможно из-за цензуры и нехватки серверов, все равно пропадет большое количество частных видео, образовательных роликов и многое другое, отмечало издание.
Изменения вступят в силу после получения необходимых разрешений регуляторов.
Пока их отправили в отпуск, в простой или на другие проекты компании.
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Пока похоже на
Ему потом женщина еще понадобилась. Я думаю, что будет в роли "бабы" для рутуба и как это будет выглядеть? Понимаю что отвратительно, но очень интересно.
По описанию - уже дно
Я вот правда не понимаю они целенаправленно делают рутюб загончиком исключительно для кондовых путинистов? Любого оппозиционно или просто нейтрально или аполитичного человека, который зайдет на рутюб сразу стошнит от обилия пропаганды, а точнее отсутствия чего-либо кроме нее на главной. А теперь еще и пранкеры ФСБшники как амбассадоры, чтобы вообще отбить всякое желание туда даже заглянуть.
Куда делась умелая пропаганда времен Суркова и спасибо Евы?
Зашел, прям сплошная пропаганда фсб и путина.
Щас глянул, они провели редизайн, молодцы. Но раньше там было то же, что и сейчас во вкладке "популярное"
ну и не факт что в популярном идёт сильная накрутка политических передач. Все развлекательные блогеры на ютубе твиче и тиктоке. Кто-то пойдет искать своих любимых блогеров на рутубе? нет.
Ютуб вроде блокировал RT поэтому его и смотрят на рутубе.
Ну если это сервис -убежище для гос пропаганды, то ОК. Но мне кажется что на словах они его как-то по другому позиционируют, а по факту выходит как выходит.
ну судя по новости которая выше. Они только начали менять политику и привлекать опять "развлечение" посмотрим.
У РуТуба только одна беда, ключевая, такая же как у VK Видео - нет алгоритмов. Пока не будет нормальных алгоритмов, хоть всех блохеров туда перетащите, работать нормально это не будет.
Для зрителя - нечего посмотреть за пределами подписки, нет нормальных рекомендаций.
Для блогера - нет новых зрителей кроме тех кто уже подписан, рекомендации не подгоняют новый трафик. А он составляет 80% дохода от системы монетизации.
Некоторые блохеры-хомячки ноют что их больше смотрят без подписки и не понимают, что именно поэтому у них и есть доход. Если бы их смотрели только подписчики - это было бы полтора просмотра. Подписки не решают ровным счетом ничего. Поэтому сколько дизайн не меняй, сколько блогеров не зови и денег не вкладывай - все будут материться, мучится, страдать, но смотреть... ютуб через VPN.
У РуТуба только одна беда
..одна
У РуТуба..
Одна беда. Нафиг никому ненужная.
У них кругОм одна беда.
Я бы начал с ренейминга....
Имя это единственное, почему о нем вспоминают, как и росграмм.
Мамонты, которые еще застали его популярность почти вымерли.
Я еще жив )))
Но, справедливости ради, он не был популярным никогда.
Всегда тормозил и был кривой.
Я еще помню MySpace
РоссHub например)
Хотя бы так)) редизайн точно не поможет )
долго думал зачем кому-то называть сервис ПоккХаб(
А ребятки уже хоть как-то восстановили свою просранную репутацию ублюдочного сервиса, который впихивает в глотку рекламу своим пользователям и считает их за гавно?
Всё-то у них превращается в первый канал.
Кстати какие звания у этих "пранкеров"?
По заслугам и скилам явно не ниже полковников:))
Полковнику будут сливать контакты высокопоставленных британских чиновников? Ну ну.
Думаю у них точно генеральские звания
Блин ну а где Симонян, Киселев? В конце концов где Соловьев? Или он на вражеской трубе стримит до сих пор? Тухлая вечеринка без них.
ему канал свой на телике дали, инторнет не нужон
Так они все на рутюбе. Вкладку "популярное" откройте. В первой же странице Соловьев собственной персоны
Вообще жесть.... могли сразу товарища майора ведущим сделать...
а где Мэддисон с обзорами плохих игр?
на трово
Прочитал вместо "трендсеттер" - "трансгендер". Долго думал.
Кстати, что за слово такое буржуйское?
Не, пожалуй, в случае безвыходной ситуации лучше смотреть ничего чем что-то на rutube 🤮 Кто знает они до сих пор оставили свою «фичу»? Посмотри рекламу которую нельзя пропустить-ответь на вопрос «что было в рекламе?»-если не правильно, то смотри ещё раз 😂
Купи колбасу, получи видео в подарок.
Зашёл чекнуть как там поживает мертворождённый, поклацал, наткнулся на видео какое то, решил на фуллскрин поставить.
F не работает. Вышел нахуй. Вы вообще что ли конченные блять? Какой к хуям ребрендинг, там основного функционала нет.
там до недавнего времени даже комментов не было.
Дизайн и плеер обновили? вроде стало получше.
По словам гендиректора Rutube Александра Моисеева, сервис не должен быть, как другие платформы.
Название - калька с YouTube
«Он должен стать платформой, за которой будущее, технологическим хостингом-трендсеттером», — цитирует топ-менеджера Sostav.
Пиздеть - не мешки ворочать
Начать надо с названия - Рутуб - это как Абибас. Стыдно.
Русская труба! Это как северный поток.
Video from Russia - ViRus
Надо было Брюса Уиллиса позвать. Он понял что такое понты кидать и как оно бывает.
Классическая российская "бизнес модель" - в любой непонятной ситуации делай редизайн и говори, что вот сейчас все будет по новому работать, мы все починили. А по факту же перекрасили запорожец, а ехать он будет так же хреново. Конечно сейчас они будут говорить много громких слов, показывать красивые цифры. Но опять же это вообще ничего не будет говорить о качестве сервиса и о каком-то техническом прогрессе, просто на безрыбье и рак рыба.
проблема рутюба в том, что рыбы много. Даже если заблокируют рутюб.
ВК видео и Дзен намного лучше рутюба. Первый и с авторами уже работает и весь необходимый функционал (кроме нормальных алгоритмов, которых и на рутюбе нет) и аудиторию имеет.
🤦🏻♂️
Rutube устроил большую презентацию сервиса: позвал пранкеров Вована и Лексуса
Звучит как антиреклама.
Пробовал недавно загружать туда пару видео с котиками.
1) Загрузка через одно место, часто заканчивается ошибками. На ютубе ни разу не видел такого вообще.
2) После загрузки обработка заняла около трех дней. Без шуток.
3) Предмодерация видео заняла месяц. Я не преувеличиваю. В конечном итоге обоим видео дали рейтинг 12+, довольно забавно. Видимо играющие котики это перебор для неокрепшей психики 11-летнего.
4) Для входа в аккаунт рутуб каждый раз звонит на телефон и просит ввести 4 последние цифры номера с которого звонили. Это самый неудобный способ входа который я когда-либо использовал.
5) Удалить аккаунт невозможно. Кнопка есть, но при нажатии на нее всплывает ошибка.
В общем, я сто раз пожалел что связался с этой недоплатформой. Лучше вообще никуда не загружать видео чем сюда.