Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
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 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
Медиа
Газетный корабль

Уход Netflix и закрытие Megogo не привели к резкому падению подписчиков у онлайн-кинотеатров в России — GfK Статьи редакции

Большинство продолжило пользоваться подписками на другие видеосервисы. А лидером среди онлайн-кинотеатров остался «Кинопоиск».

  • Количество подписчиков онлайн-кинотеатров снизилось впервые с начала проведения исследований GfK — компания публикует их с начала 2021 года. Во втором квартале 2022 года подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 42% опрошенных (по сравнению с 46% в первом квартале), платили за подписку — 28% (против 30%).
  • Эксперты GfK отмечают, что уход Netflix, Megogo и других сервисов сказался на снижении общего количества подписчиков онлайн-кинотеатров в России, но не сильно — большинство продолжило пользоваться другими видеосервисами.
  • На количестве подписчиков могли сказаться другие факторы — люди переключились с развлекательного контента на информационный, в онлайн-кинотеатрах стало меньше нового контента, а сами они сократили маркетинговую активность.

  • Лидером среди онлайн-кинотеатров в России остался «Кинопоиск»: как по общему количеству подписчиков — 14,7%, так и по количеству платящих — 10,5%. На втором месте ivi (10,1% — общее количество подписчиков, 5,9% — с платной подпиской).

  • Общее число подписчиков Okko с апреля по июнь сократилось до 6,7% (с 7,9% в первом квартале), количество пользователей сервиса, у которых оформлена платная подписка — 3,7% (против с 4,2%). Из-за этого сервис уступил третье место в рейтинге онлайн-кинотеатру Wink: 7,3% — общее количество подписчиков, 5,3% — с платной подпиской.
  • Пятое место вместо Netflix во втором квартале занял Kion: 3,8% — общее число подписчиков, 2,3% — количество платящих пользователей.

#новость #кинопоиск #wink #ivi #онлайнкинотеатры #netflix #megogo

1458 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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31 комментарий
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 Макс Макс

Многие подписку на торренты оформили

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Artyom

Rutrackflix

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Дмитрий Филиппов

Какая еще подписка? Zetflix и Kinoplay же.

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СвяТой_ТапоК

Только торренты.

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Александр Хрусталев

Только реклама букмекеров))

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Эдуард

Лучше всего NUM

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Martin Prestone

Zetflix... они что то знали!

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Dima Tsurkan

И зачем была эта эра осознанных людей против пиратства, которые имели подписки на всё, сколько споров тут было.

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Слегка Придурковатый

Выёбывались, пока была возможность. А сейчас уже дошло до того, что торренты в кинотеатрах крутят. Хехе.

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Darth Swordman

Идейные просто очень шумные, поэтому кажется, что они повестку задают. На деле же рядовой юзер готов платить в первую очередь за удобство, а не за идею. Чтобы тык кнопочку — и кино в хорошем качестве и дубляже стримилось без лишней возни. А не все эти телодвижения с отдельным софтом, иногда VPN, да ещё и надо отзывы читать, а то вдруг экранка или озвучка хреновая. Я своё время просто дороже оцениваю, чем подписку на условный кинопоиск, и никакой в этом нет морали или идеологии)

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Слегка Придурковатый

Есть только один флаг, и он такой же черный, как наши сердца!

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Политический Паша

Все хорошо пока воруют не из вашего кошелька?

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Слегка Придурковатый

Если ты спиздишь с моего кошелька сотку, но она у меня останется (парадокс!) - то потроши хоть весь мой сейф.

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Александр Добриневский

Пиратство это не воровство

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Политический Паша

Поясните пожалуста, а что тогда? Начнем с начала вы взяли кредит и сделали продукт фильм или музыку. Оформили диск или фильм и пришли в ретейл и отдали для распространения... ждете денег для закрытия кредита.... Но тут приходит пират покупает одну копию и все прадажи остановились ...

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Максим Мещеряков

А если вы сдаёте квартиру, но не декларируете доход — можно вас назвать вором? Где та грань?

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Александр Добриневский

Где тут воровство? Во-первых, пират ПОКУПАЕТ копию, он ее не ворует. Во-вторых, я в свою очередь НЕ ворую ее у того, кто выложил ее в открытый доступ.

Продажи остановились

Это полная хуйня, абсолютно вся индустрия развлечений окупает свои затраты - музыка, голливудское кино, геймдев - так что пиратство не останавливает продажи.

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Александр

Только есть одно большое НО - все эти подписки и онлайн просмотры новинок фильмов - не должны стоить не соразмерно реальным доходам населения...
Вы же в магазине хлеб или другие продукты покупаете по регулируемой цене, а не то, что магазин от балды решил поставить и зарабатывать миллиарды только на одном продукте типа хлеб...
А то хочешь кино посмотреть, а на него ценник как сходить в кинотеатр - не логично...

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Darth Swordman
зарабатывать миллиарды только на одном продукте типа хлеб...

Где-то взгрустнул один Герман Стерлигов =)

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Максим Мещеряков

Ерунда, а не данные. У сервисов нет тридцати миллионов платных пользователей.

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Максим Мещеряков

Поправлю сам себя: может быть, речь шла о наличии доступа к функциям платной подписки, типа батя забыл отключить, и вся семья пользуется.

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Blackrock

А может это 10 миллионов пользователей с 3 подписками?)

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Александр

Тем более, что нужно считать каждую подписку как минимум на 2-х человек, а то и 3-4 х (т. е. все же подписка на семью)....

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Денис Картошкин

Почему исход этих ребят должен был снизить аудиторию у тех, кто остался? По идее стоило ожидать рост

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Revenant

Megogo был шикарен, все что осталось - качеством хуже.

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Алексей Девятов

Kion очень даже неплох

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Никита Кашонков

Кинопаб вполне устраивает. Правда платно

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Вадим Д.

Надо торренты встраивать, а не одноклассников всяких на девайсы (-:
У меня семейная подписка Яндекса, но торренты не забыты и регулярно качаются, ибо ни один сервис пока не может обеспечить прямо всем контентом. Ну и торренты — они не только про фильмы.

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Андрей

Okko надоели звонить и предлагать бесплатный доступ. Но при этом у них до сих пор нет функции выбора скорости воспроизведения.
И почему же они падают по подписчикам, интересно.

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Christofor

интересно сколько подписчиков у одного подпольного сервиса, цена подписки сравнима с яндекс плюс, с учетом санкций они вполне могли бы выйти из тени

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Эдуард

Много кто просто NUM установил в андроид телека или коробку и всё, хотя много кого знаю кто на премиум нетфликс сидел легально до последнего

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