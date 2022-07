Медиа Газетный корабль 53 минуты назад 53 мин Уход Netflix и закрытие Megogo не привели к резкому падению подписчиков у онлайн-кинотеатров в России — GfK Статьи редакции Большинство продолжило пользоваться подписками на другие видеосервисы. А лидером среди онлайн-кинотеатров остался «Кинопоиск». Количество подписчиков онлайн-кинотеатров снизилось впервые с начала проведения исследований GfK — компания публикует их с начала 2021 года. Во втором квартале 2022 года подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 42% опрошенных (по сравнению с 46% в первом квартале), платили за подписку — 28% (против 30%). Эксперты GfK отмечают, что уход Netflix, Megogo и других сервисов сказался на снижении общего количества подписчиков онлайн-кинотеатров в России, но не сильно — большинство продолжило пользоваться другими видеосервисами.

На количестве подписчиков могли сказаться другие факторы — люди переключились с развлекательного контента на информационный, в онлайн-кинотеатрах стало меньше нового контента, а сами они сократили маркетинговую активность.

Лидером среди онлайн-кинотеатров в России остался «Кинопоиск»: как по общему количеству подписчиков — 14,7%, так и по количеству платящих — 10,5%. На втором месте ivi (10,1% — общее количество подписчиков, 5,9% — с платной подпиской).

Общее число подписчиков Okko с апреля по июнь сократилось до 6,7% (с 7,9% в первом квартале), количество пользователей сервиса, у которых оформлена платная подписка — 3,7% (против с 4,2%). Из-за этого сервис уступил третье место в рейтинге онлайн-кинотеатру Wink: 7,3% — общее количество подписчиков, 5,3% — с платной подпиской. Пятое место вместо Netflix во втором квартале занял Kion: 3,8% — общее число подписчиков, 2,3% — количество платящих пользователей.

