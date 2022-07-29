Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
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Уход Netflix и закрытие Megogo не привели к резкому падению подписчиков у онлайн-кинотеатров в России — GfK Статьи редакции
Большинство продолжило пользоваться подписками на другие видеосервисы. А лидером среди онлайн-кинотеатров остался «Кинопоиск».
- Количество подписчиков онлайн-кинотеатров снизилось впервые с начала проведения исследований GfK — компания публикует их с начала 2021 года. Во втором квартале 2022 года подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 42% опрошенных (по сравнению с 46% в первом квартале), платили за подписку — 28% (против 30%).
- Эксперты GfK отмечают, что уход Netflix, Megogo и других сервисов сказался на снижении общего количества подписчиков онлайн-кинотеатров в России, но не сильно — большинство продолжило пользоваться другими видеосервисами.
- На количестве подписчиков могли сказаться другие факторы — люди переключились с развлекательного контента на информационный, в онлайн-кинотеатрах стало меньше нового контента, а сами они сократили маркетинговую активность.
Лидером среди онлайн-кинотеатров в России остался «Кинопоиск»: как по общему количеству подписчиков — 14,7%, так и по количеству платящих — 10,5%. На втором месте ivi (10,1% — общее количество подписчиков, 5,9% — с платной подпиской).
- Общее число подписчиков Okko с апреля по июнь сократилось до 6,7% (с 7,9% в первом квартале), количество пользователей сервиса, у которых оформлена платная подписка — 3,7% (против с 4,2%). Из-за этого сервис уступил третье место в рейтинге онлайн-кинотеатру Wink: 7,3% — общее количество подписчиков, 5,3% — с платной подпиской.
- Пятое место вместо Netflix во втором квартале занял Kion: 3,8% — общее число подписчиков, 2,3% — количество платящих пользователей.
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Многие подписку на торренты оформили
Rutrackflix
Какая еще подписка? Zetflix и Kinoplay же.
Только торренты.
Только реклама букмекеров))
Лучше всего NUM
Zetflix... они что то знали!
И зачем была эта эра осознанных людей против пиратства, которые имели подписки на всё, сколько споров тут было.
Выёбывались, пока была возможность. А сейчас уже дошло до того, что торренты в кинотеатрах крутят. Хехе.
Идейные просто очень шумные, поэтому кажется, что они повестку задают. На деле же рядовой юзер готов платить в первую очередь за удобство, а не за идею. Чтобы тык кнопочку — и кино в хорошем качестве и дубляже стримилось без лишней возни. А не все эти телодвижения с отдельным софтом, иногда VPN, да ещё и надо отзывы читать, а то вдруг экранка или озвучка хреновая. Я своё время просто дороже оцениваю, чем подписку на условный кинопоиск, и никакой в этом нет морали или идеологии)
Есть только один флаг, и он такой же черный, как наши сердца!
Все хорошо пока воруют не из вашего кошелька?
Если ты спиздишь с моего кошелька сотку, но она у меня останется (парадокс!) - то потроши хоть весь мой сейф.
Пиратство это не воровство
Поясните пожалуста, а что тогда? Начнем с начала вы взяли кредит и сделали продукт фильм или музыку. Оформили диск или фильм и пришли в ретейл и отдали для распространения... ждете денег для закрытия кредита.... Но тут приходит пират покупает одну копию и все прадажи остановились ...
А если вы сдаёте квартиру, но не декларируете доход — можно вас назвать вором? Где та грань?
Где тут воровство? Во-первых, пират ПОКУПАЕТ копию, он ее не ворует. Во-вторых, я в свою очередь НЕ ворую ее у того, кто выложил ее в открытый доступ.Продажи остановились
Это полная хуйня, абсолютно вся индустрия развлечений окупает свои затраты - музыка, голливудское кино, геймдев - так что пиратство не останавливает продажи.
Только есть одно большое НО - все эти подписки и онлайн просмотры новинок фильмов - не должны стоить не соразмерно реальным доходам населения...
Вы же в магазине хлеб или другие продукты покупаете по регулируемой цене, а не то, что магазин от балды решил поставить и зарабатывать миллиарды только на одном продукте типа хлеб...
А то хочешь кино посмотреть, а на него ценник как сходить в кинотеатр - не логично...
Где-то взгрустнул один Герман Стерлигов =)
Ерунда, а не данные. У сервисов нет тридцати миллионов платных пользователей.
Поправлю сам себя: может быть, речь шла о наличии доступа к функциям платной подписки, типа батя забыл отключить, и вся семья пользуется.
А может это 10 миллионов пользователей с 3 подписками?)
Тем более, что нужно считать каждую подписку как минимум на 2-х человек, а то и 3-4 х (т. е. все же подписка на семью)....
Почему исход этих ребят должен был снизить аудиторию у тех, кто остался? По идее стоило ожидать рост
Megogo был шикарен, все что осталось - качеством хуже.
Kion очень даже неплох
Кинопаб вполне устраивает. Правда платно
Надо торренты встраивать, а не одноклассников всяких на девайсы (-:
У меня семейная подписка Яндекса, но торренты не забыты и регулярно качаются, ибо ни один сервис пока не может обеспечить прямо всем контентом. Ну и торренты — они не только про фильмы.
Okko надоели звонить и предлагать бесплатный доступ. Но при этом у них до сих пор нет функции выбора скорости воспроизведения.
И почему же они падают по подписчикам, интересно.
интересно сколько подписчиков у одного подпольного сервиса, цена подписки сравнима с яндекс плюс, с учетом санкций они вполне могли бы выйти из тени
Много кто просто NUM установил в андроид телека или коробку и всё, хотя много кого знаю кто на премиум нетфликс сидел легально до последнего