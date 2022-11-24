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Полина Лааксо

Amazon заказал мини-сериал о крахе криптобиржи FTX от режиссёров фильмов про «Мстителей» Статьи редакции

Производство планируют начать весной 2023 года.

Энтони и Джо Руссо. Источник: Den of Geek
  • Производством восьмисерийного проекта о бирже FTX и её основателе Сэме Бэнкмане-Фриде займётся студия AGBO и Джо и Энтони Руссо — режиссёры фильмов «Первый мститель: другая война», «Первый мститель: противостояние», «Мстители: война бесконечности», «Мстители: финал».
  • Сценарий к пилотному эпизоду напишет Дэвид Вайль («Охотники», «Одиночества»). Кто будет режиссировать проект — неизвестно. По словам источника Variety, Руссо заявлены как исполнительные продюсеры, но им уже предложили выступить в том числе режиссёрами.
  • В основу сценария лягут «инсайндерские репортажи» журналистов, которые освещают историю FTX, говорят источники, но деталей не раскрывают. Заказчик сериала — Amazon — надеется, что производство начнут весной 2023 года.
  • Роли в сериале могут исполнить актёры, с которыми братья Руссо работали в фильмах про «Мстителей», но пока это только «разговоры», отмечают собеседники издания.
  • В начале ноября 2022 года у FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти от $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.
  • 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в США, на следующий день стало известно, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств. После СМИ узнали, что у компании не было собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.
Финансы
Павел Комаровский
Как кудрявый пухляш сломал крипту: самая полная история краха биржи FTX

На крипторынках фонтаном льется кровь, инвесторы глотают валидол – и всему виной один пухлощекий пацан, который в 30 лет стал практически самым богатым и могущественным криптаном в мире. Объясняю, каким образом состояние Сэма Бэнкмана-Фрида почти полностью испарилось за пару дней (вместе c $200 млрд криптанского капитала), и что всё это значит.

Дамы и господа, Сэм Бэнкман-Фрид – в буквальном смысле гений, миллиардер и филантроп (впрочем, гениальность оказалась в итоге под вопросом, миллиардерство уже по большей части в прошлом, а насчет филантропии даже не спрашивайте…)

#новость #ftx

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15 комментариев
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 Дмитрий Матюшин

вот блокбастер будет то

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Свободный шмель

В главной роли Рон Джереми. ))

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Российские аналоги

Лучше бы от Операции Ы

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flash

Сильное заявление однако, кого ждать в главной роли?

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яйцо со шрамом

Джона Хилл

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Казума Малевич

Таноса конечно же

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Denis Bystruev

Новость звучит, как будто из ленты «Панорамы».

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High Stakes

CEX, drugs, FAANG-bang.
ISDA, в общем.

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Валентин Солодченко

хорошо хоть что не нетфликс заказал)

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Ivan Cato

Надо снимать про тех кто отнес им деньги. Ах да, уже сняли. Идиократия называется.

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Игорь Протасов

С черными криптоинвесторами?

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flash

С чëрным пухляшом!

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Вадим Д.

А лучше бы наоборот – Amazon или Netflix снимает сериал о крахе чего-нибудь и он случается, но все успели подготовиться.

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Anton

Это какой-то тренд или гонка?? Нетфликс и Амазон стали снимать сериалы по любой новости по любому событию

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Andrey Kuragin
В основу сценария лягут «инсайндерские репортажи» журналистов

ага, тех же журналистов мейнстримных сми, которые всячески пытаются создать ему положительный имидж, возможно как раз за те деньги, что он спиздил

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