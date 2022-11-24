Amazon заказал мини-сериал о крахе криптобиржи FTX от режиссёров фильмов про «Мстителей» Статьи редакции
Производство планируют начать весной 2023 года.
- Производством восьмисерийного проекта о бирже FTX и её основателе Сэме Бэнкмане-Фриде займётся студия AGBO и Джо и Энтони Руссо — режиссёры фильмов «Первый мститель: другая война», «Первый мститель: противостояние», «Мстители: война бесконечности», «Мстители: финал».
- Сценарий к пилотному эпизоду напишет Дэвид Вайль («Охотники», «Одиночества»). Кто будет режиссировать проект — неизвестно. По словам источника Variety, Руссо заявлены как исполнительные продюсеры, но им уже предложили выступить в том числе режиссёрами.
- В основу сценария лягут «инсайндерские репортажи» журналистов, которые освещают историю FTX, говорят источники, но деталей не раскрывают. Заказчик сериала — Amazon — надеется, что производство начнут весной 2023 года.
- Роли в сериале могут исполнить актёры, с которыми братья Руссо работали в фильмах про «Мстителей», но пока это только «разговоры», отмечают собеседники издания.
- В начале ноября 2022 года у FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти от $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.
- 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в США, на следующий день стало известно, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств. После СМИ узнали, что у компании не было собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.
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вот блокбастер будет то
В главной роли Рон Джереми. ))
Лучше бы от Операции Ы
Сильное заявление однако, кого ждать в главной роли?
Джона Хилл
Таноса конечно же
Новость звучит, как будто из ленты «Панорамы».
CEX, drugs, FAANG-bang.
ISDA, в общем.
хорошо хоть что не нетфликс заказал)
Надо снимать про тех кто отнес им деньги. Ах да, уже сняли. Идиократия называется.
С черными криптоинвесторами?
С чëрным пухляшом!
А лучше бы наоборот – Amazon или Netflix снимает сериал о крахе чего-нибудь и он случается, но все успели подготовиться.
Это какой-то тренд или гонка?? Нетфликс и Амазон стали снимать сериалы по любой новости по любому событию
ага, тех же журналистов мейнстримных сми, которые всячески пытаются создать ему положительный имидж, возможно как раз за те деньги, что он спиздил