Посольство США приостановит выдачу большинства виз для россиян Статьи редакции
Исключение сделают для дипломатических и иммиграционных виз в экстренных случаях.
С 12 мая посольство США в Москве перестанет оказывать консульские услуги, предупредила дипмиссия. Исключение сделают для услуг американцам в экстренных случаях и экстренной выдачи иммиграционных виз в ситуациях, когда речь идет о «жизни и смерти».
Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена. Это визы, необходимые россиянам для въезда в США.
Американцам, у которых истекает российская виза, дипмиссия рекомендовала покинуть страну до 15 июня.
Посольство объяснило эти меры тем, что численность консульской службы придётся сократить на 75%. В апреле Владимир Путин ограничил наём сотрудников из России в диппредставительства «недружественных стран».
- В августе 2017 года США уже приостановливали выдачу неиммиграционных виз россиянам из-за ограничения количества сотрудников дипмиссии. Россияне могли получить визы только в Москве. В ноябре того же года выдачу виз возобновили во всех консульствах в России.
- С 1 апреля 2021 года россияне опять могут получить американскую визу только в посольстве США в Москве.
Грустно когда авторитет пары старичков ставится выше жизней сотен миллионов людей.
Сотни миллионов россиян планировали получить визу сша? 🤔
Я думаю автор коммента не столько о выдаче виз, сколько в целом о ситуации в стране
Чел, вот ты хотел сарказмировать, а вместо этого, поднял бы свой анус и прошелся бы по торговому центру и провел бы опрос "хотели бы вы съездить в сша как туристы". Думаю там выборка была бы под 100%.
Если хотят, могли бы поднять свой анус, да заработать бабла на это и поехать туда. Вот ток все впадлу ок работать
Миллиарды!!
Речь в целом про ухудшение отношений, последствия которых будут влиять на всех, в большем на россиян конечно.
Я не ухудшал отношения с американцами, отлично общаюсь с парой человек оттуда, дружим
Старички выросли и войны не видели. Только воевать не они будут, один в бункере отсидится, другой в капитолии. Тот что в капитолии будет сидеть, судя по состоянию, умрёт не от войны, а споткнувшись на лестнице
Странно стебать человека тем что он старый и одновременно пиздеть как нужно стариков уважать, поднимать им пенсии и тд.
В основном одного старичка, так как гражданам другой страны нахрен не нужны визы сюда
Почему-то здесь только не сказано, что мера со стороны российских властей зеркальна мерам американских властей по отношению к российскому посольству в США
Зеркально? США запрещали нанимать гражданский персонал российскому посольству?
Уведомление от посольства, если что
Location: Russia
Event: Reduction of Consular Services – Effective May 12, U.S. Embassy Moscow will reduce consular services offered to include only emergency U.S. citizen services and a very limited number of age-out and life or death emergency immigrant visas. These service reductions are necessary due to the Russian government’s April 23 notification of its intention to prohibit U.S. Mission Russia from employing foreign nationals in any capacity. Non-immigrant visa processing for non-diplomatic travel will cease.
Embassy Moscow will not offer routine notarial services, Consular Reports of Birth Abroad, or renewal passport services for the foreseeable future. If you are resident in Russia and require a new U.S. passport to remain legally present, or if you require an emergency U.S. passport for a demonstrable, life or death emergency (booking travel with an expired U.S. passport does not qualify) please send an email to moscowacs@state.gov and we will work to accommodate your request. Provision of emergency services to U.S. citizens in Russia may also be delayed or limited due to staff’s constrained ability to travel outside of Moscow.
If you are a U.S. citizen present in Russia and your visa has expired, we strongly urge you to depart Russia before the June 15 deadline set by the Russian government. If you plan to remain in Russia past this deadline, please visit your local Ministry of Internal Affairs (MVD) office to start the necessary paperwork as recently suggested by MVD. Embassy Moscow is unable to answer any specific questions about Russian residency or Russian visas, as this process is managed entirely by the Russian government.
We regret that the actions of the Russian government have forced us to reduce our consular work force by 75%, and will endeavor to offer to U.S. citizens as many services as possible. Thank you.
Assistance:
U.S. Embassy Moscow
Bolshoy Deviatinsky Pereulok No. 8
Moscow 121099, Russian Federation
Telephone: +(7) (495) 728-5000 or +(7) (495) 728-5577
Emergency After-Hours Telephone: +(7) (495) 728-5000
Fax: +(7) (495) 728-5084
Email: moscowacs@state.gov
Неужели вы и до vc добрались. Не особо люблю «Ура патриотов» и либералов за их однобокость. Ты тут только ради этого комментария?
А кто сказал, что я ура патриот?) vc читаю давно, комменты не писала, не было необходимости регистрироваться
да да, верим
Я не нуждаюсь в вашем доверии ;)
а вот тут прямо появилась необходимость зарегиться и отписаться, какое совпадение
Мой любимый жанр. "Проницательные" ребята, которым в любом комментарии мерещатся оплаченные боты, и нужно с такой легкой надменной улыбочкой всем об этом сообщить
Гигантский калькулятор
Да ладно, многие так карьеру комментатора начинают. Видят, что-то кто-то не прав и не могут молчать 😁
А еще можно сказать, кто начал первый, но кому интересно разбираться, да?
Финский бокал
Зачем зеркалить, если надо не через надутую губу работать, а головой в интересах граждан РФ, которые власть и избрали. В интересах граждан РФ иметь возможность выезжать по личным и рабочим вопросам на все четыре стороны. Сокращая численность персонала консульской службы, власти РФ в каком-то смысле бомбят Воронеж. Неужто не было варианта ответить так, чтобы своих не задело?
Не хочется говорить плохого, но так можно и до войны доехать.. Всё в ссср живём, хотя 2021. Позорище
Есть вариант жить в США. Можно же переехать, если не понимание зачем мы отстаиваем свой суверенитет. Не всем нравится, что мы самостоятельные.
Изоляция и самостоятельность - разные вещи. Ссср и юкей отличные примеры.
Согласен с одной стороны.
С другой спорно.
Хотелось бы как то между.
Можно же и в окопе оказаться за "самостоятельность".
У нас слишком много геополитики.
Но возможен ли баланс?
Возможна ли золотая середина, или для такой страны как Россия это невозможно, слишком много интересантов?
Да какая там война. Они же формально не отказываются визы выдавать. Просто говорят, что из-за запрета некому работать будет. Щелкнули по носу.
Я вот просто поражаюсь, насколько текущая российская власть всего боится. Просто дикий параноидальный страх.
СССР это идеология. Мы социалисты, они капиталисты. Мы строим светлое будущее для всех, они эксплуатируют рабочих, линчуют негров и все такое.
Щас какая идеология? Мы духовные, у нас куча людей до сих пор срет в дырки, вырытые в земле, они нам завидуют и хотят чтобы мы стали плясать под их дудку, срать в белые сортиры и жрать макдональдс?
Половина чиновников будут на другой стороне, у них там имущество и семьи))
95% чиновников против, остальные 5% генералы которые будут за войну
Ну у нас уже лет сто в элитах среди людей, принимающих верхнеуровневые решения генералов в смысле настоящих военных нет. И вообще политически влиятельные военные мягко говоря верхушкой не жаловались и быстро убирались с пробега с той или иной степенью хардкора. А Шойгу и прочие даже в армии не служившие - еще те "генералы".
Стрёмно конечно. Парализует бизнес США с Россией.
Скиньте кто-нибудь позитивную новость
Пожалуйста. П.с. никто не говорил, что позитивной новость должна быть для россиян
Когда умирала мать моей девушки и нужен был аппарат, то она была бы рада, зная, что где-то в индии он нужнее.
Вчера отлично нахватался минусов за медузу, ладно думаю наверное идиот и ватник, читаю сею грустную новость и думаю, дайка я первоисточник почитаю, а то хитрые журналюги, пока читал первоисточник, банерок с интересной статьей, Враги, округ враги, одни враги, хочу отметить это вам не соловьев, это на домне .gov написано, хорошего чтения.
https://ru.usembassy.gov/ru/reaffirming-and-reimagining-americas-alliances-speech-by-secretary-blinken-at-nato-headquarters-ru/
Активный Абдужаббор
И правда будто на программу к Соловьеву попал)
Железный занавес обязательно откроется вновь. А пока, будем отдыхать в здравницах Крыма!
много знаете людей которые отдыхали в США?
ну помимо отдыха люди например в выставках участвуют, по работе перемещаются. закрытие границ не только пузо греть
по работе это понятно, просто человек писал именно про отдых (как в Крыму)
О, олигархи подтянулись. Ну наверное таким как ты не проблема визу в другой стране получить?
В январе 20 года, не послушал умных людей и не сделал визу "что бы просто была", теперь жалею, в случае чего не смогу быстро покинуть наш дружелюбный концлагерь.
В мире еще более сотни стран, что тебе мешает уехать?
многие из них никуда уезжать не хотят. пока про уехать тут сказали только вы. уехать можно и без визы в США. более того, её даже сделать сейчас можно в других странах. Так что, не сдерживайте себя - все дороги открыты
А вы попробуйте сделать ))) получите в большинстве мест "нерезидентам низя", а в остальных "невозможно подтвердить неиммиграционные намерения" 😉
Так им и виза в США не нужна...
Какая разница что они хотят, речь о тебе. Можешь ехать на все 4 стороны, тебя тут никто не держит в "концлагере"
Давай мне -тучу работы свою )))
Государство всё ближе и ближе к тому чтобы сдохнуть
Потому что нынешняя власть – это те самые люди из компартии 80-х годов, вот их надо менять и заводить во власть капиталистов, жаждущих рыночных отношений и голодных до денег. Вот тогда будет партнёрство и наше государство начнёт ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не выжимать последние соки из всего и вся.
Вы очень точно описали начало девяностых. «Партнёрство» закончилось разграблением
Вот и приехали, уже год не могу туристическую визу получить, теперь видно вообще не получу
Два маразматика не могут никак наиграться во власть. Заебали.
Текст статьи вводит в заблуждение - ограничения накладываются на визы гражданам США, а не России
Как всегда будут испытывать неудобства обычные люди. Чиновники как катались, так и будут.
Опять в другой стране придётся визу делать =/
Уже два года так, алё )) хрен запишешься на собес, ботоводы процветают
жаль, что дипломаты-ватники, как получали, так и будут получать визы. Мне же, надо будет куда-то выезжать и тратить кучу времени, денег и сил
Будем в дружественную Северную Корею ездить, Венесуэлу, где ещё диктаторы есть,
Туркмению конечно)
А их разве выдавали? Все кого я знаю, кто получал последние пару лет - Киев, Прага, Тбилиси.
Ну а грин кард подскажите (в случае выйгрыша) где можно будет теперь пройти собеседование ?
А если я родился не в России, а скажем, в Прибалтике, я ведь должен подавать на визу в США по месту рождения, то есть в Прибалтике?
Ожидаемо и заслужено
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