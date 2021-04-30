Исключение сделают для дипломатических и иммиграционных виз в экстренных случаях.

С 12 мая посольство США в Москве перестанет оказывать консульские услуги, предупредила дипмиссия. Исключение сделают для услуг американцам в экстренных случаях и экстренной выдачи иммиграционных виз в ситуациях, когда речь идет о «жизни и смерти».

Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена. Это визы, необходимые россиянам для въезда в США.

Американцам, у которых истекает российская виза, дипмиссия рекомендовала покинуть страну до 15 июня.

Посольство объяснило эти меры тем, что численность консульской службы придётся сократить на 75%. В апреле Владимир Путин ограничил наём сотрудников из России в диппредставительства «недружественных стран».

В августе 2017 года США уже приостановливали выдачу неиммиграционных виз россиянам из-за ограничения количества сотрудников дипмиссии. Россияне могли получить визы только в Москве. В ноябре того же года выдачу виз возобновили во всех консульствах в России.



С 1 апреля 2021 года россияне опять могут получить американскую визу только в посольстве США в Москве.

