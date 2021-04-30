Миграция
Таня Боброва

Посольство США приостановит выдачу большинства виз для россиян Статьи редакции

Исключение сделают для дипломатических и иммиграционных виз в экстренных случаях.

С 12 мая посольство США в Москве перестанет оказывать консульские услуги, предупредила дипмиссия. Исключение сделают для услуг американцам в экстренных случаях и экстренной выдачи иммиграционных виз в ситуациях, когда речь идет о «жизни и смерти».

Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена. Это визы, необходимые россиянам для въезда в США.

Американцам, у которых истекает российская виза, дипмиссия рекомендовала покинуть страну до 15 июня.

Посольство объяснило эти меры тем, что численность консульской службы придётся сократить на 75%. В апреле Владимир Путин ограничил наём сотрудников из России в диппредставительства «недружественных стран».

  • В августе 2017 года США уже приостановливали выдачу неиммиграционных виз россиянам из-за ограничения количества сотрудников дипмиссии. Россияне могли получить визы только в Москве. В ноябре того же года выдачу виз возобновили во всех консульствах в России.
  • С 1 апреля 2021 года россияне опять могут получить американскую визу только в посольстве США в Москве.

#новость #сша

4390 просмотров
110 110 комментариев
17
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 110, "likes": 17, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "migrate", "id": 240762, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Apr 2021 10:57:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
110 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Кучеряев

63

Грустно когда авторитет пары старичков ставится выше жизней сотен миллионов людей.

Ответить

Eugene Danilov

Александр
2

Сотни миллионов россиян планировали получить визу сша? 🤔

Ответить

Sergei Lapshin

Eugene
6

Я думаю автор коммента не столько о выдаче виз, сколько в целом о ситуации в стране

Ответить

Eugene Danilov

Sergei
0

В таком случае это некорректное обобщение

Ответить

Дмитрий Евсеев

Sergei
0

Что с ситуацией в стране? Сотни миллионов умирают?

Ответить

Сергей Подгорный

Eugene
3

Чел, вот ты хотел сарказмировать, а вместо этого, поднял бы свой анус и прошелся бы по торговому центру и провел бы опрос "хотели бы вы съездить в сша как туристы". Думаю там выборка была бы под 100%.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Сергей
1

Если хотят, могли бы поднять свой анус, да заработать бабла на это и поехать туда. Вот ток все впадлу ок работать

Ответить

Сергей Подгорный

Дмитрий
0

Че блять несете оба? Причем тут желание поехать и возможность? 

Ответить

andee

Сергей
0

Хотели бы многие, а могли бы не только лишь все, как говорится.

Ответить

Павел Бондаренко

Eugene
1

Миллиарды!!

Ответить

Гигантский

Павел
0

...расстрелянных лично Путиным )

Ответить

Александр Кучеряев

Eugene
0

Речь в целом про ухудшение отношений, последствия которых будут влиять на всех, в большем на россиян конечно.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Алексан…
0

Я не ухудшал отношения с американцами, отлично общаюсь с парой человек оттуда, дружим

Ответить

Дмитрий Евсеев

Eugene
0

Ага или умереть

Ответить

Nesterov Igor

Александр
0

Старички выросли и войны не видели. Только воевать не они будут, один в бункере отсидится, другой в капитолии. Тот что в капитолии будет сидеть, судя по состоянию, умрёт не от войны, а споткнувшись на лестнице

Ответить

Ware Wow

Nesterov
1

В капитолии трудно будет отсидеться

Ответить

Георгий Михнов

Ware
0

В бункере под Капитолием тогда

Ответить

Дмитрий Евсеев

Nesterov
0

Странно стебать человека тем что он старый и одновременно пиздеть как нужно стариков уважать, поднимать им пенсии и тд.

Ответить

Герман Воронов

Александр
2

В основном одного старичка, так как гражданам другой страны нахрен не нужны визы сюда

Ответить

Полина Ищенко

11

Почему-то здесь только не сказано, что мера со стороны российских властей зеркальна мерам американских властей по отношению к российскому посольству в США

Ответить

Дэни Трэхо

Полина
12

Тут так не принято. Главное набросить в стиле тж. 😂

Ответить

Maxim Petrukhin

Полина
5

Зеркально? США запрещали нанимать гражданский персонал российскому посольству? 

Ответить

Полина Ищенко

Maxim
3

Уведомление от посольства, если что

Location: Russia

Event: Reduction of Consular Services – Effective May 12, U.S. Embassy Moscow will reduce consular services offered to include only emergency U.S. citizen services and a very limited number of age-out and life or death emergency immigrant visas. These service reductions are necessary due to the Russian government’s April 23 notification of its intention to prohibit U.S. Mission Russia from employing foreign nationals in any capacity. Non-immigrant visa processing for non-diplomatic travel will cease.

Embassy Moscow will not offer routine notarial services, Consular Reports of Birth Abroad, or renewal passport services for the foreseeable future. If you are resident in Russia and require a new U.S. passport to remain legally present, or if you require an emergency U.S. passport for a demonstrable, life or death emergency (booking travel with an expired U.S. passport does not qualify) please send an email to moscowacs@state.gov and we will work to accommodate your request. Provision of emergency services to U.S. citizens in Russia may also be delayed or limited due to staff’s constrained ability to travel outside of Moscow.

If you are a U.S. citizen present in Russia and your visa has expired, we strongly urge you to depart Russia before the June 15 deadline set by the Russian government. If you plan to remain in Russia past this deadline, please visit your local Ministry of Internal Affairs (MVD) office to start the necessary paperwork as recently suggested by MVD. Embassy Moscow is unable to answer any specific questions about Russian residency or Russian visas, as this process is managed entirely by the Russian government.

We regret that the actions of the Russian government have forced us to reduce our consular work force by 75%, and will endeavor to offer to U.S. citizens as many services as possible. Thank you.

Assistance:

U.S. Embassy Moscow

Bolshoy Deviatinsky Pereulok No. 8
Moscow 121099, Russian Federation
Telephone: +(7) (495) 728-5000 or +(7) (495) 728-5577
Emergency After-Hours Telephone: +(7) (495) 728-5000
Fax: +(7) (495) 728-5084
Email: moscowacs@state.gov

Ответить

Николай Шелопугин

Полина
4

Неужели вы и до vc добрались. Не особо люблю «Ура патриотов» и либералов за их однобокость. Ты тут только ради этого комментария?

Ответить

Полина Ищенко

Николай
2

А кто сказал, что я ура патриот?) vc читаю давно, комменты не писала, не было необходимости регистрироваться

Ответить

Dmitry Grinin

Полина
1

да да, верим

Ответить

Полина Ищенко

Dmitry
3

Я не нуждаюсь в вашем доверии ;)

Ответить

Dmitry Grinin

Полина
0

а вот тут прямо появилась необходимость зарегиться и отписаться, какое совпадение

Ответить

Андрей

Dmitry
0

Она на работе. А может и не она, а он...))

Ответить

Eugene Danilov

Андрей
1

Мой любимый жанр. "Проницательные" ребята, которым в любом комментарии мерещатся оплаченные боты, и нужно с такой легкой надменной улыбочкой всем об этом сообщить

Ответить

Полина Ищенко

Андрей
0

“Обожаю” людей, делающих необоснованные выводы)

Ответить

Гигантский калькулятор

Николай
0

Да ладно, многие так карьеру комментатора начинают. Видят, что-то  кто-то не прав и не могут молчать 😁

Ответить

John Johnson

Полина
2

А еще можно сказать, кто начал первый, но кому интересно разбираться, да?

Ответить

Финский бокал

Полина
0

Зачем зеркалить, если надо не через надутую губу работать, а головой в интересах граждан РФ, которые власть и избрали. В интересах граждан РФ иметь возможность выезжать по личным и рабочим вопросам на все четыре стороны. Сокращая численность персонала консульской службы, власти РФ в каком-то смысле бомбят Воронеж. Неужто не было варианта ответить так, чтобы своих не задело?

Ответить

Artem Kapnist

11

Не хочется говорить плохого, но так можно и до войны доехать.. Всё в ссср живём, хотя 2021. Позорище

Ответить

Aleksandr Dorozhkin

Artem
–14

Есть вариант жить в США. Можно же переехать, если не понимание зачем мы отстаиваем свой суверенитет. Не всем нравится, что мы самостоятельные.

Ответить

tamerlan seitov

Aleksandr
19

Изоляция и самостоятельность - разные вещи. Ссср и юкей отличные примеры.

Ответить

Ware Wow

Aleksandr
0

Согласен с одной стороны.
С другой спорно.
Хотелось бы как то между.
Можно же и в окопе оказаться за "самостоятельность".
У нас слишком много геополитики.

Но возможен ли баланс?

Возможна ли золотая середина, или для такой страны как Россия это невозможно, слишком много интересантов?

Ответить

Murat Oshroev

Aleksandr
0

Поржал. 

Ответить

evilnw

Artem
3

США и странам Нато вообще нет смысла в войне с Россией. Из страны и так уезжают толпы ученых и просто образованных людей. Разве что деду нужна маленькая локальная заварушка, чтобы поправить свой обвалившиеся рейтинги.

Ответить

- -

evilnw
0

Зачем, если Эрдоган уже недавно протестировал отечественное вооружение?

Ответить

Maxim Petrukhin

Artem
0

Да какая там война. Они же формально не отказываются визы выдавать. Просто говорят, что из-за запрета некому работать будет. Щелкнули по носу.
Я вот просто поражаюсь, насколько текущая российская власть всего боится. Просто дикий параноидальный страх. 

Ответить

- -

Artem
0

СССР это идеология. Мы социалисты, они капиталисты. Мы строим светлое будущее для всех, они эксплуатируют рабочих, линчуют негров и все такое.
Щас какая идеология? Мы духовные, у нас куча людей до сих пор срет в дырки, вырытые в земле, они нам завидуют и хотят чтобы мы стали плясать под их дудку, срать в белые сортиры и жрать макдональдс?

Ответить

Стандартный кофе

14

Прям начало войны)) 

Ответить

Вячеслав Григорьев

Стандартный
14

Половина чиновников будут на другой стороне, у них там имущество и семьи))

Ответить

Allestor Krei

Вячеслав
1

95% чиновников против, остальные 5% генералы которые будут за войну

Ответить

Arsenii Kirsanov

Allestor
0

Ну у нас уже лет сто в элитах среди людей, принимающих верхнеуровневые решения генералов в смысле настоящих военных нет. И вообще политически влиятельные военные мягко говоря верхушкой не жаловались и быстро убирались с пробега с той или иной степенью хардкора. А Шойгу и прочие даже в армии не служившие - еще те "генералы".

Ответить

Ware Wow

Вячеслав
1

да уже не факт. им там опасно держать активы.

Ответить

Raimond Vladimirov

14

Стрёмно конечно. Парализует бизнес США с Россией.

Ответить

SG

Raimond
9

Так срок ожидания визы в Москве итак был по полгода, многие получали в других странах. Сильно ничего не изменится 

Ответить

Bet Papa

SG
0

Как раз хотел спросить, а в каких странах получают чаще? Нахожусь на Урале, слышал что у нас в Казахстане получают, там быстрее.

Ответить

SG

Bet
1

Точно не знаю, у меня иммиграционная виза (уже ставшая гринкой), получала в Москве в прошлом году. Слышала, что в Грузию люди ездили, из спб в Хельсинки  

Ответить

Ware Wow

SG
–2

Что думаете про грядущее повышение налогов?
И вообще про налоговую систему США, объективно?

Ответить

A B

Bet
0

Там тоже уже очень сложно, редко места бывают (знакомый на 2022 записался), и уже не раз отменяли/переносили записи.
Я жду когда ЕС откроется, придется там продлевать.

Ответить

Анна Григорьева

4

Скиньте кто-нибудь позитивную новость

Ответить

Vladislav Stan

Анна
8

Пожалуйста. П.с. никто не говорил, что позитивной новость должна быть для россиян

Ответить

tamerlan seitov

Vladislav
8

Когда умирала мать моей девушки и нужен был аппарат, то она была бы рада, зная, что где-то в индии он нужнее.

Ответить

Александр Якунин

5

Вчера отлично нахватался минусов за медузу, ладно думаю наверное идиот и ватник, читаю сею грустную новость и думаю, дайка я первоисточник почитаю, а то хитрые журналюги, пока читал первоисточник, банерок с интересной статьей, Враги, округ враги, одни враги, хочу отметить это вам не соловьев, это на домне .gov написано, хорошего чтения.

https://ru.usembassy.gov/ru/reaffirming-and-reimagining-americas-alliances-speech-by-secretary-blinken-at-nato-headquarters-ru/

Ответить

Активный Абдужаббор

Александр
1

И правда будто на программу к Соловьеву попал)

Ответить

Александр Якунин

Активный
–1

во во

Ответить

Кирилл Паркс

1

Железный занавес обязательно откроется вновь. А пока, будем отдыхать в здравницах Крыма!

Ответить

Александр Св-Ко

Кирилл
2

много знаете людей которые отдыхали в США?

Ответить

Рулона Обоева

Александр
1

ну помимо отдыха люди например в выставках участвуют, по работе перемещаются. закрытие границ не только пузо греть

Ответить

Александр Св-Ко

Рулона
0

по работе это понятно, просто человек писал именно про отдых (как в Крыму)

Ответить

idk91

Александр
–1

Каждый год куча людей ездит отдыхать в LA.
Но барнаульцам не понять 

Ответить

Александр Св-Ко

idk91
–2

О, олигархи подтянулись. Ну наверное таким как ты не проблема визу в другой стране получить?

Ответить

idk91

Алексан…
3

Олигарх для тебя тот кто может купить билет в LA за 30к? Пиздец у вас там мозги засраны. 
Хотя что взять с совковопромытых.

Ответить

Георгий Михнов

Кирилл
0

Несвязанные вещи связываете) Речь же не про Турецкое консульство )

Ответить

Red Boy

2

В январе 20 года, не послушал умных людей и не сделал визу "что бы просто была", теперь жалею, в случае чего не смогу быстро покинуть наш дружелюбный концлагерь.

Ответить

Александр Св-Ко

Red
–3

В мире еще более сотни стран, что тебе мешает уехать?

Ответить

Red Boy

Александр
0

Ты-это людям с зарплатой 15 тысяч скажи, патриот

Ответить

Dmitry Ryzhov

Red
5

многие из них никуда уезжать не хотят. пока про уехать тут сказали только вы. уехать можно и без визы в США. более того, её даже сделать сейчас можно в других странах. Так что, не сдерживайте себя - все дороги открыты

Ответить

Герман Воронов

Dmitry
0

А вы попробуйте сделать ))) получите в большинстве мест "нерезидентам низя", а в остальных "невозможно подтвердить неиммиграционные намерения" 😉

Ответить

Владимир Кузьмин

Red
1

Так им и виза в США не нужна...

Ответить

Red Boy

Владимир
0

Они может и хотят, но не могут, вообщем и раньше было сложно, сейчас стало ещё хуже, к сожалению

Ответить

Александр Св-Ко

Red
–1

Какая разница что они хотят, речь о тебе. Можешь ехать на все 4 стороны, тебя тут никто не держит в "концлагере"

Ответить

Nikolai O

Red
0

много есть таких знакомых за 15 тысяч у вас? Если что, дайте номера телефонов, есть для таких куча работы. 

Ответить

ARTEM IGOREVITCH

Nikolai
0

Давай мне -тучу работы свою ))) 

Ответить

Nikolai O

ARTEM
0

напиши в личку номер, я сейчас же тебе и позвоню. Не забудь, за 15 тысяч в месяц. 

Ответить

John Johnson

Red
0

В январе 21 года она бы уже истекла. Или на 3 года до сих пор выдают?

Ответить

Nikolai O

Red
0

не боитесь не успеть? Может уже пора, не тяните.

Ответить

Pavel Quatrix

1

Государство всё ближе и ближе к тому чтобы сдохнуть

Ответить

Eugene Danilov

Pavel
2

^ влажные фантазии сторонников навального и некоторых украинцев

Ответить

Николай Шелопугин

1

Потому что нынешняя власть – это те самые люди из компартии 80-х годов, вот их надо менять и заводить во власть капиталистов, жаждущих рыночных отношений и голодных до денег. Вот тогда будет партнёрство и наше государство начнёт ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не выжимать последние соки из всего и вся.

Ответить

Eugene Danilov

Николай
1

Вы очень точно описали начало девяностых. «Партнёрство» закончилось разграблением

Ответить

Nikolai O

Николай
0

"люди из компартии 80-х годов" - Ходорковский, что ли?

Ответить

Георгий Михнов

2

Неудобно, особенно когда бизнес связан с США( 

Ответить

Red Boy

2

Вот и приехали, уже год не могу туристическую визу получить, теперь видно вообще не получу

Ответить

Игорь

2

Два маразматика не могут никак наиграться во власть. Заебали.

Ответить

Герман Воронов

Игорь
0

Один маразматик, один )

Ответить

Alexander Voloshchuk

–2

Текст статьи вводит в заблуждение - ограничения накладываются на визы гражданам США, а не России

Ответить

A B

Alexander
3

Гражданам США не нужны визы, алё

Ответить

Алексей Кравцов

0

Как всегда будут испытывать неудобства обычные люди. Чиновники как катались, так и будут.

Ответить

Vasiliy coconut

0

Печально , только виза закончилась

Ответить

Gleb Tyutikov

–4

Нечего там россиянам делать. Страна недружественная. Пора занавес вешать.

Ответить

Sergei Timofeyev

1

когда речь идет о «жизни и смерти»

Вообще-то "или". 

Ответить

idk91

1

Правильной дорогой идёте, товарисЧи. Удачного вам зааналивания. 

Ответить

Финский бокал

0
Ответить

Andrei Apanasik

0

Опять в другой стране придётся визу делать =/

Ответить

Герман Воронов

Andrei
0

Уже два года так, алё )) хрен запишешься на собес, ботоводы процветают

Ответить

Murat Oshroev

0

жаль, что дипломаты-ватники, как получали, так и будут получать визы. Мне же, надо будет куда-то выезжать и тратить кучу времени, денег и сил 

Ответить

Zurab Pro

0

Будем в дружественную Северную Корею ездить, Венесуэлу, где ещё диктаторы есть,
Туркмению конечно)

Ответить

Mr. Z

0

А их разве выдавали? Все кого я знаю, кто получал последние пару лет - Киев, Прага, Тбилиси.

Ответить

ARTEM IGOREVITCH

Mr.
0

Ну а грин кард подскажите (в случае выйгрыша) где можно будет теперь пройти собеседование ?

Ответить

Юрий Костенко

0

м-да....... что-то я не в восторге от этой новости. мягко говоря

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Останется только доллар запретить, как в Белоруссии :)

Ответить

Kesha Pazzy

0

А если я родился не в России, а скажем, в Прибалтике, я ведь должен подавать на визу в США по месту рождения, то есть в Прибалтике?

Ответить

Кирилл Паркс

–1

deleted

Ответить

Илья Шишкунов

–1

Ожидаемо и заслужено

Ответить

Александр Якунин

Илья
0

расширьте свою мысль

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

dentsu Russia
Подписан
Отписаться
Стать лидером, не изобретая велосипед: как ментор помогает бизнесу
Рассказывают лидеры компаний Boiron, dentsu, Google, Jacobs, Rodnya и Unilever.
Точка
Подписан
Отписаться
Демо Точки: новые сервисы для таксопарков, бирж самозанятых и предпринимателей на патенте
На очередном Большом Демо Точки команда презентовала новые возможности для бизнеса, которые Точка подготовила за 6-неде…
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Московский акселератор определил лучших участников трека BuildTech
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Bruce Robertson
за день
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов
Анатолий Дмитриевич
за неделю
Это новые меры поддержки бизнеса?
Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

Комментарии

Дмитрий Евсеев

Посольство США приостановит…

Тинькофф

Это бесит не только тебя. Тест…

Сергей Подгорный

Посольство США приостановит…

ARTEM IGOREVITCH

Посольство США приостановит…

Алексис Второй

Посольство США приостановит…

Степан И.

«Медуза» объявила о сборе…

Alex S.

«Медуза» рассказала, чем…

Kesha Pazzy

Посольство США приостановит…

Nikolai O

Посольство США приостановит…

Ilya Sorokin

Посольство США приостановит…

Ray Smith

Скорость мобильного интернета…

Murat Oshroev

Посольство США приостановит…

Дмитрий Евсеев

Посольство США приостановит…

- -

Посольство США приостановит…

ARTEM IGOREVITCH

Посольство США приостановит…

Дмитрий Евсеев

Посольство США приостановит…

Герман Воронов

Посольство США приостановит…

Полина Ищенко

Посольство США приостановит…

Алексей Любимов

В Китае приняли закон по борьбе…

Дмитрий Большаков

Онлайн-кинотеатр Okko потерял…
null