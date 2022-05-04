Сервис inDriver перевёз часть сотрудников из России в Казахстан Статьи редакции
Казахстан — «наиболее оптимальное и стабильное место в СНГ», считает основатель сервиса Арсен Томский.
- О релокации российских сотрудников рассказал Forbes представитель inDriver. Компания перевозит сотрудников «в рамках проекта по развитию региональных хабов», других подробностей не раскрыли.
- В апреле 2022 года Томский рассказал казахстанскому Forbes, что компания развивает подразделения в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Африке и других регионах. Казахстан — крупнейший для inDriver рынок в СНГ, потому что это «наиболее оптимальное и стабильное место в регионе».
- Тогда же Томский объяснил, почему Казахстан — удачное место для релокации сотрудников. Русский язык там используется для «межнационального общения», есть программы поддержки ИТ-компаний, в стране «быстроразвивающаяся стабильная экономика».
- 9 марта Томский объявил о закрытии своего якутского СМИ Ykt.Ru, оно работало с 1999 года. В мае он написал в Facebook (владеющая соцсетью компания Meta признана экстремистской в России), что до «спецоперации» «верил в теорию малых дел, что каждый может что-то сделать, но всё это в один день разлетелось на мелкие осколки, которые уже не собрать».
- Доля России в основном бизнесе inDriver небольшая и продолжает снижаться, а команда будет «становиться все более международной», добавил Томский.
- inDriver основан в Якутии в 2013 году. В начале 2021 году сервис привлёк инвестиции по оценке $1,23 млрд. Он развивает такси и курьерский сервис, работает в 39 странах — Бразилии, Мексике, Индонезии, ЮАР и других. Ранее Томский говорил, что сервис планирует выходить на рынок США. Среди инвесторов — американский фонд Insight Partners, фонды Bond Capital, General Catalyst и другие.
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Казахстан — «наиболее оптимальное и стабильное место в СНГ»
Ржу нимагу. А январь 2022-го??)))
Ну так лучше нашего февраля 2022-го.
Серьезно?) Настолько лучше и стабильнее, что пришлось РФ вмешиваться и помогать?)
Серьёзно. Вот ей богу, серьёзно. Это, как бы, обязанность стран ОДКБ. Вот причины и следствия тех события - отдельная тема.
Казахстан, разумеется, не пуп земли, но России вообще никто не помогает, причём при любых движениях. Разного рода голословные "поддержки" Абхазии и прочих республик, думаю, не стоит брать в счёт.
А в СНГ, помимо России и Казахстана, более-менее внятных экономик и хотя бы призрачной надежды на прогресс, ни у кого больше и нет. Армения? Азербайджан? Беларусь? Последняя срослась с Россией набранными долгами.
Я не экономический эксперт, но, думаю, идея релокацию про Казахстан справедливо вполне.
Обязанность ОДКБ это от внешнего воздействия защищать, если я правильно смысл ОДКБ понимаю.
Ну так я и говорю же - причины – это уже отдельная дискуссия. Внешним врагом и/или воздействием можно объявить любую группу. Хоть любителей вышивать крестиком.
Можно подумать, РФ тут единолично подавили восстание. Ну постояли возле стратегических объектов для устрашения. Ни разу даже оружие не применили. Кроме того, это были объединенные силы ОДКБ, а не России.
А вы хотели, чтобы постреляли? И хорошо, что не применили
да, серьёзно. перечитайте источники внимательнее и узнаете, чем именно занимались люди из РФ .
Сдрисни, ботяра
Наше участие было формальным, в рамках ОДКБ. С точки зрения внутренней стабилизации было правильным пригласить дружеские "силы", для того, чтобы в дальнейшем не формировать у населения "негативный образ" к собственным силовым структурам.
В СНГ так-то стабильных мест вообще можно сказать не осталось...
А январь уже был. Май еще будет.
Злоупотребление служебным положением
это вы к чему?
inЖүргізуші
Тамаша
Ну не Дубаи конечно,но тоже жить можно
Релокация:)
конечно, мы такси без офиса в казахстане у себя не разовьём сами ведь
Пример не совсем релевантный, но вот какого хрена до сих пор ничего приличного сами не развили в сфере аренды жилья? По несчастью столкнулся с вашей крышей.kz (я так понял, в Казахстане это флагман). И вот чё за рукожопы это делали? Дичайше неудобный, нефункциональный сервис еще и с кучей багов, что приложение, что сайт, просто кровь из глаз. Циан, конечно, не семи пядей во лбу, но это небо и земля. Уже взять и тупо повторить что-то прилично работающее не можем? Развиватели)
Пытался пользоваться сервисом, один раз повезло монтажную лесенку перевезти. Но как бы Яндексом все проще.