Советы против выгорания от топ-разработчиков

В старой шутке говорится, что если вам третий день не хочется работать, значит сегодня среда. Но если это повторяется каждую неделю, нужно что-то менять. Выгорание — популярная проблема увлечённых людей, это тяжёлое состояние, в котором невозможно создавать что-то новое. Неудивительно, что оно знакомо многим знаменитым разработчикам. Мы собрали…