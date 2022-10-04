После начала мобилизации из России выехало около 700 тысяч человек — Forbes Статьи редакции
Большая часть уехала в Казахстан и Грузию.
- С 21 сентября из России уехали почти 1 млн человек, рассказал источник Forbes, знакомый с кремлёвскими оценками. Другой источник в администрации президента уточняет, что речь о 600-700 тысяч россиян. При этом невозможно подсчитать, кто из них уехал с туристическими целями.
- До сих пор единой оценки количества уехавших нет. Например, по официальным данным, в Казахстан въехали 200 тысяч россиян, при этом из них в стране остались около 50 тысяч.
- По подсчётам «Бумаги», из России в Казахстан, Грузию, Финляндию и Монголию уехало как минимум 334 тысячи человек. Некоторые вернулись в Россию, часть — выехала в другие страны.
- В Грузию, по данным на 30 сентября, въехало 78 тысяч россиян, подсчитало издание. Уехало — около 62 тысяч. В Финляндию, по данным погранслужбы, въехало 49 тысяч человек. С 30 сентября страна не принимает туристов из России — за три дня 508 людям отказали во въезде, но 5499 всё же въехали.
- В Монголию въехали 6 тысяч россиян. Сколько уехали в Армению, Турцию, Норвегию и другие страны — неизвестно. Но пограничное агентство Евросоюза Frontex подсчитало, что с 21 по 28 сентября через сухопутные границы в ЕС въехало 66 тысяч россиян, большинство — через финские и эстонские КПП.
- По подсчётам «Вёрстки», из России с начала мобилизации уехало 355 тысяч человек. Издание приводит оценку и для уехавших в Киргизию — 3526 человек, а также утверждает, что в Финляндию уехали 66 тысяч россиян.
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При ковиде потеряли миллион от избыточной смертности- в основном пожилого возраста, теперь от эмиграции + могилизации больше миллиона мужчин в расцвете сил.
Страшно подумать, какой это ущерб для экономики.
не понял в чем ущерб для экономики от смерти пенсионеров.
Еще посчитать бы, сколько внутри страны затерялось, сколько бросили работу, куда повестку могут принести...
Всё верно, но нет экономики – нет ущерба. Заколачиваются гвозди в крышку.
Да им пофиг. Все равно все, кто уезжает, не их электорат. А им на жизни своего электората плевать.
Крах системы продолжается...
Ждём-с.
А вы ждите... Только зря всё это... Вряд-ли дождетесь.... Уверен на 99.9% ... А знаешь почему??? А потому что Умные Люди всегда вами управляли и будут всегда вами управлять.... А вы пишите там сям дичь всякую... Вас ждут в конце тоннеля не очень светлое ваше будущее... Оно вам не грозит...
Выезд ≠ крах системы. У вас логика основана на том, что кратко и среднесрочная устойчивость системы зависит от благополучия населения. Отнюдь.
Пострадает культура, наука, экономика, остающиеся будут беднеть, а про какой-то прогресс на русском языке можно будет забыть.
Власть чекистов и олигархов над остающимися при этом может только продолжать укрепляться.
По вашему надо было как на Украине запретить выезд мужчинам? Но у нас более свободная страна. Надеюсь демократия её не погубит.
Крахообразующая система.
Соревнования ждунов. Мы ждем краха доллара, вы краха России.
Ждите , система вас проглотит и не заметит
Чего ты ждёшь, инфантил недоделанный? Гражданской войны? Система, крах.. Какая патетика для неокрепших умом.
Поскольку слово "пиздец" скоро запретят использовать на территории РФ, напишем "обстановка весьма драматичная"
обстановка отрицательно позитивная
А можно пояснительную бригаду, почему "пиздец" запретят?) Это же не "война", которой у нас нельзя некоторые вещи называть 😂
Отрицательный ахуенчик.
Ситуация вызывает некоторую настороженность.
Все вот эти ненужные уехали: врачи, учение, IT, инженеры, предприниматели.
Зато за исключением тех кто не смог уехать, остался весь сок соловьевщены и россии 1.
В основном уезжают со средним образованием
Че страшного? Даже 1% процента от населения нет. Без паники!
Ну смотри на качество тех кто уехал: 1) работоспособные мужчины призывного возраста 2) люди с деньгами (60+ к за билет не каждый позволит) 3) те кто могут кормить себя работая за границей, а значит имеет квалификацию.
Вопрос вклада в экономику этой группы мягко говоря высок. Прибавь к нему последствия демографической ямы хотябы 90х.
+ Смертность от ковида которая уже внесла вклад в демографию и можно понять что последствия ужасающие.
Чубрики за что минусы?! Все правильно же расписал
«Выехало около 700 тысяч человек», ага, и 8 млн подъехало.
Как именно вы насчитали 8 млн?
Тупо приплюсовали население областей до войны?
Так области не целиком взяли + как бы не большая часть разъехалась после начала боевых действий.
С чего вы решили, что они больше пользы России принесут, нежели вреда саботируя все подряд и мечтая в Украину вернуться?
Эти 8 не мобилизуешь, они видели правду)
следят по симкам
Обменяли хулигана на Луиса Корвалана
Частичная эвакуация
Что-то мало, кстати. Я думал сильно больше...
Особенно глядя на украинские миллионы убежавших от их мобилизации
Что за чушь? В Украине выезд мужчин через границу был закрыт через сутки после начала войны, какие нафиг миллионы?
Беженцы в Европу -это женщины, дети и старики.
Любимая русская забава - а что там в Украине))) как же вы жалко смотритесь
Миллиарды ... Большое количество граждан Украины мужского пола работали в ЕС , просто многие не вернулись .
Интересно, возвращаться уже начали?
Казастан сказал, что уже да. Причем большинство. Но они могут просто хотеть сделать приятное
с чего бы? Для многих это был просто последний звоночек. А тем кто побежал за компанию, не имея удаленки и подушки - логичный вопрос: нахера?
Да, начали. Пока самые неудачные, кто не нашёл нормального жилья за разумные деньги.
Сначала пускай приобретут навыки выживания в неотапливаемой палатке и охоты. Казахская степь идеально подходит. А потом сразу на фронт готовый боец.
А пробок на дорогах меньше не стало. Кто-то врёт или они все на самокатах уехали? Самокатов действительно стало меньше.
Пробки и самокаты это сезонное. Возможно к пробкам добавляется то, что люди не рискуют лезть в метро.
Фанерный маршал уже пишет, что набрали 200к+
не в ту ветку
А ведь скоро подтянутся жены и дети многих этих людей.
На какие шиши? Где столько жилья и вакансий взять? А школ?
Жен и детей уже подтянули те, кто мог.
А те, у кого есть семья в принципе, не думаю что решились на такой отчаянный поступок, как уехать в одиночку. Даже если и есть, то таких очень мало 🤔
Миллион уехали и миллион на фронте потеряем. Не хило, однако
Интересно через сколько они возвращаться все начнут. Деньги – они имеют свойство кончаться. Особенно быстро это происходит заграницей в "сезон".
Поймать пулю в лоб - куда более приятный вариант, безусловно.
у отбывших
сейчас гораздо больше мотивация остаться где нибудь, чем у мартовских, даже если понизится уровень жизни. мобилизация уже идет и останавливаться не собирается.
Даже в Турции не сезон уже, не говоря о Казахстане, Киргизии и т.д
через 30-90 дней (из Казахстана точно). 30 дней просто пребывание, 90 дней если через местный ФМС, а потом повторный въезд в страну через 90 дней
Ха ха информационная война в действии)
спасибо товарищу путину за мотивацию выхода из зоны комфорта
Как резко стало меньше ватных поцреотов на виси. Наверное в очередях в Казахстан стоят
Ничего, сейчас доедут до места повылазят. Любят они родину любить на расстоянии.
Ужас, ужас! Миллиарды уехавших из России! Города опустели, осталась горстка запертых в кремле.
думаю часть вернется в ближайший месяц/два как это было в марте
и скорее всего пожалеют как те кто возвращался тогда
У меня на одном из сайтов по продаже билетов некоторые уже возвращаются
а на другом сайте по продаже билетов возвращаются или нет😂😂
И это еще они семьи не перевезли
700 тыс. выехало, 10 млн. въехало на новых территориях, сальдо положительное
А подсчет тотчный? А то Лиман говорят из состава РФ вышел на следущий день после вхождения, не знаю успел ввп указ подписать или нет еще
не просто 700т - а 700т "пассионариев" - знаю, что термин не научный, но хорошо описывает суть.
700т неуравновешенных истеричек.
Неприятная ситуация
Неприятная ситуация это любые действия правительства, а это логичные вытекающие последствия людей, которые хотят жить спокойно и мирно.
"С начала года по 1 августа численность населения сократилась на 475,5 тысяч человек, или на 0,32%"
"С 21 сентября из России уехали почти 1 млн человек"
Да подумаешь, 1 процентик отток населения за 10 месяцев? Ведь Володька наш всё правильно делает! 🤫🤣
это те кто посчитал ко-во уехавших через финку? а то потом разделили кол-во на время и получилось что переезд границы каждый человек тратил 2 минуты и кто часто ездит спб-финка понимает что это не реально.
А куда делись товарищи законники, которые в марте говорили, что мобилизация невозможна, так как не обьявлено военное положение?
А есть цифры для сравнения, какой бейзлайн числа выехавших за аналогичный период можно было бы ожидать? Сколько за аналогичный период период в доковидные времена выезжало, например?
В 2 раза бы выполнили план.
И че 🙃