Миграция
Уполномоченный магнит

После начала мобилизации из России выехало около 700 тысяч человек — Forbes Статьи редакции

Большая часть уехала в Казахстан и Грузию.

  • С 21 сентября из России уехали почти 1 млн человек, рассказал источник Forbes, знакомый с кремлёвскими оценками. Другой источник в администрации президента уточняет, что речь о 600-700 тысяч россиян. При этом невозможно подсчитать, кто из них уехал с туристическими целями.
  • До сих пор единой оценки количества уехавших нет. Например, по официальным данным, в Казахстан въехали 200 тысяч россиян, при этом из них в стране остались около 50 тысяч.
  • По подсчётам «Бумаги», из России в Казахстан, Грузию, Финляндию и Монголию уехало как минимум 334 тысячи человек. Некоторые вернулись в Россию, часть — выехала в другие страны.
  • В Грузию, по данным на 30 сентября, въехало 78 тысяч россиян, подсчитало издание. Уехало — около 62 тысяч. В Финляндию, по данным погранслужбы, въехало 49 тысяч человек. С 30 сентября страна не принимает туристов из России — за три дня 508 людям отказали во въезде, но 5499 всё же въехали.
  • В Монголию въехали 6 тысяч россиян. Сколько уехали в Армению, Турцию, Норвегию и другие страны — неизвестно. Но пограничное агентство Евросоюза Frontex подсчитало, что с 21 по 28 сентября через сухопутные границы в ЕС въехало 66 тысяч россиян, большинство — через финские и эстонские КПП.
  • По подсчётам «Вёрстки», из России с начала мобилизации уехало 355 тысяч человек. Издание приводит оценку и для уехавших в Киргизию — 3526 человек, а также утверждает, что в Финляндию уехали 66 тысяч россиян.

#новость #казахстан #грузия #мобилизация

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147 комментариев
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 Васисуалий Лоханкин

При ковиде потеряли миллион от избыточной смертности- в основном пожилого возраста, теперь от эмиграции + могилизации больше миллиона мужчин в расцвете сил.
Страшно подумать, какой это ущерб для экономики.

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Константин Пронин

не понял в чем ущерб для экономики от смерти пенсионеров.

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17 комментариев
Денис Демидов

Еще посчитать бы, сколько внутри страны затерялось, сколько бросили работу, куда повестку могут принести...

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Вадим Д.

Всё верно, но нет экономики – нет ущерба. Заколачиваются гвозди в крышку.

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Techno George

Да им пофиг. Все равно все, кто уезжает, не их электорат. А им на жизни своего электората плевать.

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Александр Рюмин

Крах системы продолжается...
Ждём-с.

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Гусейнов Сафар

А вы ждите... Только зря всё это... Вряд-ли дождетесь.... Уверен на 99.9% ... А знаешь почему??? А потому что Умные Люди всегда вами управляли и будут всегда вами управлять.... А вы пишите там сям дичь всякую... Вас ждут в конце тоннеля не очень светлое ваше будущее... Оно вам не грозит...

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12 комментариев
Егор

Выезд ≠ крах системы. У вас логика основана на том, что кратко и среднесрочная устойчивость системы зависит от благополучия населения. Отнюдь.

Пострадает культура, наука, экономика, остающиеся будут беднеть, а про какой-то прогресс на русском языке можно будет забыть.

Власть чекистов и олигархов над остающимися при этом может только продолжать укрепляться.

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Alexander Golubev

По вашему надо было как на Украине запретить выезд мужчинам? Но у нас более свободная страна. Надеюсь демократия её не погубит.

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1 комментарий
Вадим Д.

Крахообразующая система.

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Fedor

Соревнования ждунов. Мы ждем краха доллара, вы краха России.

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melkiyPadonok

Ждите , система вас проглотит и не заметит

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Alex Ro

Чего ты ждёшь, инфантил недоделанный? Гражданской войны? Система, крах.. Какая патетика для неокрепших умом.

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Солнечный рак

Поскольку слово "пиздец" скоро запретят использовать на территории РФ, напишем "обстановка весьма драматичная"

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Александр Саввин

обстановка отрицательно позитивная

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3 комментария
Ирина Голунова

А можно пояснительную бригаду, почему "пиздец" запретят?) Это же не "война", которой у нас нельзя некоторые вещи называть 😂

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Михаил

Отрицательный ахуенчик.

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Вадим Д.

Ситуация вызывает некоторую настороженность.

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Alexey Taruntaev

Все вот эти ненужные уехали: врачи, учение, IT, инженеры, предприниматели.
Зато за исключением тех кто не смог уехать, остался весь сок соловьевщены и россии 1.

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Eozvarit

В основном уезжают со средним образованием

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7 комментариев
Марсель

Че страшного? Даже 1% процента от населения нет. Без паники!

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Alexey Taruntaev

Ну смотри на качество тех кто уехал: 1) работоспособные мужчины призывного возраста 2) люди с деньгами (60+ к за билет не каждый позволит) 3) те кто могут кормить себя работая за границей, а значит имеет квалификацию.

Вопрос вклада в экономику этой группы мягко говоря высок. Прибавь к нему последствия демографической ямы хотябы 90х.
+ Смертность от ковида которая уже внесла вклад в демографию и можно понять что последствия ужасающие.

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4 комментария
Марсель

Чубрики за что минусы?! Все правильно же расписал

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3 комментария
Вадим Д.

«Выехало около 700 тысяч человек», ага, и 8 млн подъехало.

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Денис Демидов

Как именно вы насчитали 8 млн?
Тупо приплюсовали население областей до войны?
Так области не целиком взяли + как бы не большая часть разъехалась после начала боевых действий.
С чего вы решили, что они больше пользы России принесут, нежели вреда саботируя все подряд и мечтая в Украину вернуться?

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2 комментария
Леонид Гнездилов

Эти 8 не мобилизуешь, они видели правду)

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Cindy Moore

следят по симкам

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Mikhail Stroev

Обменяли хулигана на Луиса Корвалана

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High Stakes

Частичная эвакуация

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Eozvarit

Что-то мало, кстати. Я думал сильно больше...
Особенно глядя на украинские миллионы убежавших от их мобилизации

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Васисуалий Лоханкин

Что за чушь? В Украине выезд мужчин через границу был закрыт через сутки после начала войны, какие нафиг миллионы?
Беженцы в Европу -это женщины, дети и старики.

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6 комментариев
Vladimir Kadalashvili

Любимая русская забава - а что там в Украине))) как же вы жалко смотритесь

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2 комментария
melkiyPadonok

Миллиарды ... Большое количество граждан Украины мужского пола работали в ЕС , просто многие не вернулись .

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2 комментария
Егор

Интересно, возвращаться уже начали?

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Eozvarit

Казастан сказал, что уже да. Причем большинство. Но они могут просто хотеть сделать приятное

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2 комментария
Dmitry Shmakov

с чего бы? Для многих это был просто последний звоночек. А тем кто побежал за компанию, не имея удаленки и подушки - логичный вопрос: нахера?

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1 комментарий
Alexander Golubev

Да, начали. Пока самые неудачные, кто не нашёл нормального жилья за разумные деньги.

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Fedor

Сначала пускай приобретут навыки выживания в неотапливаемой палатке и охоты. Казахская степь идеально подходит. А потом сразу на фронт готовый боец.

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Fedor

А пробок на дорогах меньше не стало. Кто-то врёт или они все на самокатах уехали? Самокатов действительно стало меньше.

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Бублик

Пробки и самокаты это сезонное. Возможно к пробкам добавляется то, что люди не рискуют лезть в метро.

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2 комментария
Александр Кудин

Фанерный маршал уже пишет, что набрали 200к+

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Alexey Taruntaev

не в ту ветку

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Urmat Chokoev

А ведь скоро подтянутся жены и дети многих этих людей.

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Alexander Golubev

На какие шиши? Где столько жилья и вакансий взять? А школ?

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1 комментарий
Ирина Голунова

Жен и детей уже подтянули те, кто мог.
А те, у кого есть семья в принципе, не думаю что решились на такой отчаянный поступок, как уехать в одиночку. Даже если и есть, то таких очень мало 🤔

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Someone Young

Миллион уехали и миллион на фронте потеряем. Не хило, однако

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Alexander Golubev

Интересно через сколько они возвращаться все начнут. Деньги – они имеют свойство кончаться. Особенно быстро это происходит заграницей в "сезон".

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Maxim Petrukhin

Поймать пулю в лоб - куда более приятный вариант, безусловно.

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2 комментария
Garmonbon

у отбывших
сейчас гораздо больше мотивация остаться где нибудь, чем у мартовских, даже если понизится уровень жизни. мобилизация уже идет и останавливаться не собирается.

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3 комментария
Geoff Peterson
в "сезон"

Даже в Турции не сезон уже, не говоря о Казахстане, Киргизии и т.д

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1 комментарий
Алексей Долонгис

через 30-90 дней (из Казахстана точно). 30 дней просто пребывание, 90 дней если через местный ФМС, а потом повторный въезд в страну через 90 дней

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Ринат

Ха ха информационная война в действии)

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Aleksey Bobkov

спасибо товарищу путину за мотивацию выхода из зоны комфорта

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K..

Как резко стало меньше ватных поцреотов на виси. Наверное в очередях в Казахстан стоят

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Andrew Simon

Ничего, сейчас доедут до места повылазят. Любят они родину любить на расстоянии.

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Fedor

Ужас, ужас! Миллиарды уехавших из России! Города опустели, осталась горстка запертых в кремле.

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Alex Tramp

думаю часть вернется в ближайший месяц/два как это было в марте
и скорее всего пожалеют как те кто возвращался тогда

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Тбилисский сверчок

У меня на одном из сайтов по продаже билетов некоторые уже возвращаются

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Garmonbon

а на другом сайте по продаже билетов возвращаются или нет😂😂

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Таможенный микрофон

И это еще они семьи не перевезли

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Pavel Pavel

700 тыс. выехало, 10 млн. въехало на новых территориях, сальдо положительное

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Vladimir Kadalashvili

А подсчет тотчный? А то Лиман говорят из состава РФ вышел на следущий день после вхождения, не знаю успел ввп указ подписать или нет еще

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Александр

не просто 700т - а 700т "пассионариев" - знаю, что термин не научный, но хорошо описывает суть.

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Fedor

700т неуравновешенных истеричек.

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4 комментария
Андрей Тараненко

Неприятная ситуация

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Ирина Голунова

Неприятная ситуация это любые действия правительства, а это логичные вытекающие последствия людей, которые хотят жить спокойно и мирно.

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Кот учённый

"С начала года по 1 августа численность населения сократилась на 475,5 тысяч человек, или на 0,32%"

"С 21 сентября из России уехали почти 1 млн человек"

Да подумаешь, 1 процентик отток населения за 10 месяцев? Ведь Володька наш всё правильно делает! 🤫🤣

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Алексей Русаков

это те кто посчитал ко-во уехавших через финку? а то потом разделили кол-во на время и получилось что переезд границы каждый человек тратил 2 минуты и кто часто ездит спб-финка понимает что это не реально.

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Vladimir Kadalashvili

А куда делись товарищи законники, которые в марте говорили, что мобилизация невозможна, так как не обьявлено военное положение?

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Ivan Susanin

А есть цифры для сравнения, какой бейзлайн числа выехавших за аналогичный период можно было бы ожидать? Сколько за аналогичный период период в доковидные времена выезжало, например?

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Совет безопасности

В 2 раза бы выполнили план.

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MOOD

И че 🙃

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