Цифра: за 11 месяцев 2023 года россияне купили в Грузии 5784 квартиры и 1872 участка Статьи редакции
На 6,64% и 15,5% больше, чем за весь 2022 год.
- Данные Минюста Грузии привело агентство Business Media. Согласно изученным изданием сведениям ведомства, за полный 2022 год граждане России стали владельцами 5424 квартир и 1625 участков. Опрошенные «Ъ» риелторы замечают, что 99% квартир располагается в Тбилиси или Батуми.
- Иностранцы могут покупать недвижимость в Грузии без ограничений. Исключение — земли сельхозназначения. Приобретя жильё стоимостью выше $100 тысяч на первичном рынке, можно претендовать как минимум на временный вид на жительство. По данным собеседников «Ъ», именно такие объекты пользуются основным спросом у россиян.
- По итогам 2022 года россияне стали лидерами по покупке квартир в Грузии среди иностранцев (сколько из них одновременно были гражданами и России, и Грузии, не уточнялось). По данным Минюста, которые приводил «Ъ», граждане России за год купили свыше 15 тысяч объектов (квартир, домов и участков).
- 10 мая 2023 года Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Он действовал с лета 2019 года. Вместе с этим с 15 мая также отменили визовый режим для грузинских граждан, приезжающих в Россию, и рекомендацию, что от полётов в Грузию стоит воздерживаться.
- По данным грузинского МВД, за первые три квартала 2023 года в Грузии зарегистрировали 1,508 млн посетителей из России. Выехало из страны — 1,528 млн.
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Ребята не шарят, что надо брать грузинское вино, а не квартиры
Я шарю, сам хотел брать. Но остановило то, что ВНЖ практически не дают сейчас, а без него в один прекрасный момент могут просто не пустить, отказав во въезде из-за «иных причин».
Да и квартиры у застройщиков стоят дороже такой же вторички в новых домах, т.е. потом еще и падают в цене
Дают, но как правило со 2 раза. Несколько знакомых так и получили
Они сначала берут квартиры, потом вино, потом шашлыки... Если вовремя не остановить, то...
Сначала они забрали наши квартиры, но у меня не было квартиры и я молчал. Потом они забрали наше вино, но я был трезвенником и молчал. Потом они забрали наши шашлыки, но говорить что-то было уже поздно.
От меня миллион лайков.😁👍
опять эти нищие россияне всё скупили.
с вашим ником комментарий стал ещё смешнее
А точно 6000 квартир на 140 млн россиян та самая мера измерения достатка россиян?
Тут подешевле будет. За 5 млн. можно двушечку 50 квадратов купить без отделки в новом Батуми. Чем дальше от моря — тем дешевле.
Рад за людей. Сам жить не стал бы в Грузии. Но для отдыха, иметь квартиру на берегу Батуми, милое дело, для тех кто не накопил на Сочи, или Европу😁
Ага, как будто берег Батуми сильно дешевле берега Сочи... Вообще, отдых делается по-другому - берешь несколько недель отпуска, бронируешь отель в Батуми, и отдыхаешь. Ноль геморроя, сэкономлен десяток лимонов.
Собственно
Вот вот. Я тоже не понимаю отдыха в "своей квартире".
Учитывая как Батуми застраивают, недвижка там вырастет за лет 5 в пару раз. Почему бы и нет.
Это где-то в море, метрах в ста от берега, с видом на набережую?
Вот ваще не понял, как у тебя родилась такая ассоциативная цепочка 🤔
Ну, «в Батуми на берегу моря» | «в море на берегу Батуми».
Я бы не брал в Грузии, настроения некоторых элит и части народа могут превратить выгодную инвестицию в чемодан без ручки
Если переезд навсегда, получение гражданства. То нормально. А так, чтобы было, сейчас опасно где угодно брать. Хз, кого завтра во враги запишут.
Ох, нифига... В Грузии было столько квартир?
С собой привезли. Из Турции.
🤣
А столько еще строится — даже не особо понятно, для кого.
Вообще без идей. Кто бы это мог быть?...
Загуглите по фото, например, Orbi city Batumi 😀и это все клетушки по 20-40 метров
Ну так в орби студия и стоит тысяч 25.
Это апарт отель, сколько метров там нужно туристам, приехавшим пожариться на солнечном пляже?
При всей любви к Грузии, я не понимаю портера человека, ездящего отдыхать на море в Батуми по цене средиземноморской Турции (а то и вообще Испании). Грузия - это не про море, а про горы. А заселено все это дело «экспатами», которым больше некуда ехать и которым нравится 1% подоходного b2b
И не исключено, что эти экспаты когда-то могут поехать обратно в Россию, тем самым уронив рынок недвижки в Грузии в пол.
Побережье - это не про экспатов, это про туристов.
А зачем понимать? Это же инвестиции, а не психоанализ.
По участкам, конечно, лютый недобор. А так — молодцы.
И что? Сколько русские купили квартир в 2019 году?
Всё.
Странный выбор. Отдыхать в Грузии ок, но жить то там зачем?
Мягкая сила