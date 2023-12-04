Миграция
Полина Лааксо

Цифра: за 11 месяцев 2023 года россияне купили в Грузии 5784 квартиры и 1872 участка Статьи редакции

На 6,64% и 15,5% больше, чем за весь 2022 год.

  • Данные Минюста Грузии привело агентство Business Media. Согласно изученным изданием сведениям ведомства, за полный 2022 год граждане России стали владельцами 5424 квартир и 1625 участков. Опрошенные «Ъ» риелторы замечают, что 99% квартир располагается в Тбилиси или Батуми.
  • Иностранцы могут покупать недвижимость в Грузии без ограничений. Исключение — земли сельхозназначения. Приобретя жильё стоимостью выше $100 тысяч на первичном рынке, можно претендовать как минимум на временный вид на жительство. По данным собеседников «Ъ», именно такие объекты пользуются основным спросом у россиян.
Источник: Gingerbread Haus
  • По итогам 2022 года россияне стали лидерами по покупке квартир в Грузии среди иностранцев (сколько из них одновременно были гражданами и России, и Грузии, не уточнялось). По данным Минюста, которые приводил «Ъ», граждане России за год купили свыше 15 тысяч объектов (квартир, домов и участков).
  • 10 мая 2023 года Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Он действовал с лета 2019 года. Вместе с этим с 15 мая также отменили визовый режим для грузинских граждан, приезжающих в Россию, и рекомендацию, что от полётов в Грузию стоит воздерживаться.
  • По данным грузинского МВД, за первые три квартала 2023 года в Грузии зарегистрировали 1,508 млн посетителей из России. Выехало из страны — 1,528 млн.

#новости #грузия

376 показов
712 открытий
0
38 комментариев
Написать комментарий...
 Илья Якушин

Ребята не шарят, что надо брать грузинское вино, а не квартиры

Ответить
Развернуть ветку
Иностранный агент

Я шарю, сам хотел брать. Но остановило то, что ВНЖ практически не дают сейчас, а без него в один прекрасный момент могут просто не пустить, отказав во въезде из-за «иных причин».
Да и квартиры у застройщиков стоят дороже такой же вторички в новых домах, т.е. потом еще и падают в цене

Ответить
Развернуть ветку
Чиф Никиф

Дают, но как правило со 2 раза. Несколько знакомых так и получили

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

Они сначала берут квартиры, потом вино, потом шашлыки... Если вовремя не остановить, то...

Ответить
Развернуть ветку
Копчик

Сначала они забрали наши квартиры, но у меня не было квартиры и я молчал. Потом они забрали наше вино, но я был трезвенником и молчал. Потом они забрали наши шашлыки, но говорить что-то было уже поздно.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

От меня миллион лайков.😁👍

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

опять эти нищие россияне всё скупили.

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

с вашим ником комментарий стал ещё смешнее

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

А точно 6000 квартир на 140 млн россиян та самая мера измерения достатка россиян?

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Тут подешевле будет. За 5 млн. можно двушечку 50 квадратов купить без отделки в новом Батуми. Чем дальше от моря — тем дешевле.

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Рад за людей. Сам жить не стал бы в Грузии. Но для отдыха, иметь квартиру на берегу Батуми, милое дело, для тех кто не накопил на Сочи, или Европу😁

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

Ага, как будто берег Батуми сильно дешевле берега Сочи... Вообще, отдых делается по-другому - берешь несколько недель отпуска, бронируешь отель в Батуми, и отдыхаешь. Ноль геморроя, сэкономлен десяток лимонов.

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Собственно

Ответить
Развернуть ветку
Alex Lowen

Вот вот. Я тоже не понимаю отдыха в "своей квартире".

Ответить
Развернуть ветку
Чиф Никиф

Учитывая как Батуми застраивают, недвижка там вырастет за лет 5 в пару раз. Почему бы и нет.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций
на берегу Батуми

Это где-то в море, метрах в ста от берега, с видом на набережую?

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

Вот ваще не понял, как у тебя родилась такая ассоциативная цепочка 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Ну, «в Батуми на берегу моря» | «в море на берегу Батуми».

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи
Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Я бы не брал в Грузии, настроения некоторых элит и части народа могут превратить выгодную инвестицию в чемодан без ручки

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Если переезд навсегда, получение гражданства. То нормально. А так, чтобы было, сейчас опасно где угодно брать. Хз, кого завтра во враги запишут.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

Ох, нифига... В Грузии было столько квартир?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

С собой привезли. Из Турции.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

🤣

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

А столько еще строится — даже не особо понятно, для кого.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

Вообще без идей. Кто бы это мог быть?...

Ответить
Развернуть ветку
Piu-piu

Загуглите по фото, например, Orbi city Batumi 😀и это все клетушки по 20-40 метров

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Ну так в орби студия и стоит тысяч 25.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

Это апарт отель, сколько метров там нужно туристам, приехавшим пожариться на солнечном пляже?

Ответить
Развернуть ветку
Piu-piu

При всей любви к Грузии, я не понимаю портера человека, ездящего отдыхать на море в Батуми по цене средиземноморской Турции (а то и вообще Испании). Грузия - это не про море, а про горы. А заселено все это дело «экспатами», которым больше некуда ехать и которым нравится 1% подоходного b2b

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
А заселено все это дело «экспатами»

И не исключено, что эти экспаты когда-то могут поехать обратно в Россию, тем самым уронив рынок недвижки в Грузии в пол.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

Побережье - это не про экспатов, это про туристов.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

А зачем понимать? Это же инвестиции, а не психоанализ.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

По участкам, конечно, лютый недобор. А так — молодцы.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

И что? Сколько русские купили квартир в 2019 году?

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и энтомологи

Всё.

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Странный выбор. Отдыхать в Грузии ок, но жить то там зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

Мягкая сила

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
35 комментариев
Раскрывать всегда
null