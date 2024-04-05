Правительство увеличило общий лимит по ИТ-ипотеке с 500 млрд рублей до 700 млрд Статьи редакции
Благодаря этому ещё не менее 15 тысяч ИТ-специалистов смогут оформить займы под 5%, говорится в сообщении.
- Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Дополнительные лимиты между банками распределит «Дом.РФ».
- В феврале 2024 года увеличить объём денег, выделенных на ИТ-ипотеку, предложило Минцифры. К тому моменту некоторые банки перестали принимать заявки на займы, так как израсходовали свои лимиты. Идею поддержал Минфин — чтобы «не допустить остановки программы».
- «Сбер» возобновил выдачу таких кредитов с 5 апреля 2024 года. ВТБ сделает то же самое с 8 апреля.
- Льготную ипотеку для айтишников запустили в мае 2022 года — чтобы поддержать ИТ-отрасль. Взять её может специалист из аккредитованной ИТ-компании в возрасте от 18 до 50 лет. Уровень зарплаты не учитывается.
- Ставка — 5%. Максимальный размер кредита для покупки квартиры, дома или участка в городах-миллионниках – 18 млн рублей. В остальных – 9 млн рублей.
- По данным Минцифры, за всё время работы программы банки получили свыше 183 тысяч заявок и выдали более 56 тысяч займов на сумму около 500 млрд рублей. Ведомство рассчитывает, что до конца 2024 года общее число выданных кредитов вырастет до 65 тысяч.
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Ура )-: Жильё будет дорожать всегда, пока этот подогрев не прекратится.
Хотя это не подогрев, это уже зажарка какая-то. Со шкварками.
с подогревом или без
Это да, только такой подогрев разгоняет рост цен ну слишком уж беспощадно.
Я просматриваю цены на вторичку в моем городе, первичка не интересует, и цены остановились, либо некоторые продавцы их снижают. Я все таки надеюсь на понижение цен на жилье в России
Не знаю что город, но очень рад, ибо тоде постоянно смотрю в пяти региональных центрах и ни о какой стагнации даже нет речи. Год к году растёт и изрядно. Хотя, например, трёшки во вторички слабо растут, в отличие от однушек, но это логично.
Осталось найти минимум 3 млн рублей, чтобы позволить себе 4е бетонных стены а ЖК "ЗаипёшьсяДобираться" и с месячным платежом от 40к до 100к.
Уже поддержали ИТ-отраслей, специалистов больше, чем надо, так еще и льготы выдают, я в шоке!
Учитывая, что сейчас даже уборщица, работающая в аккредитованной IT-компании, может взять льготную айти-ипотеку, нельзя недооценивать широкий социальный эффект от этих вертолетных денег.
А потом контору и исключат из списка аккредитованных - и все пойдут платить кабалу по рыночной ставке.
Разве условия можно по ходу менять?
Только если уволится и не устроится опять в аккредитованную . Если с конторой что то случится, то нет
Если компанию лишают аккредитации, то ставка по ИТ-ипотеке сохраняется
Не дадут, хрень пишешь. Есть требования к уровню зарплаты, да и банки отсеят. Плюс вряд ли уборщица сможет 20 лет и более (зависимо от срока ипотеки) работать в аккредитованных айти компаниях, иначе ей пересчитают ставку
Прямо в статье написано что нет требований к уровню зп. Не пробовал читать, прежде чем писать "не хрень"?
Реально были случаи такого?
Нет, он это придумал. Айтишникам то не всем дают даже при соблюдении необходимых требований
Да ладно, HR-ам дают только в путь.
серьезно???? я пойду кладовщиком!
сейчас вам ит специалисты еще раз объяснят, что выгодней хату снимать и копить(инвестировать) чем брать ипотеку
Вообще сейчас да. Нормальная московская двушка в пределах или возле Трёшки стоит 100к в месяц. Ипотека на эту же двушку, даже льготная будет стоить 175к в месяц на 20 лет.
Ну тут есть правда нюанс в том, что скорее всего уже ближе к середине этих 20 лет, 175к в месяц не будет такой драматичной суммой
Объясни мне, простому гражданину, зачем брать ипотеку с первоначальным взносом в среднем 5 млн (когда добавив, в принципе, я могу взять неплохую вторичку) и стоимостью 15млн+ с ежемесячным платежом от 100к, если реально, сейчас взнос стоит столько, сколько квартира пару лет назад? Явно же ценник увеличился несоозмеримо доходам. Да, будет дорожать, и все ждут, видимо, дефолта, чтобы потом с одной зарплаты всё закрыть. Но по мне, лучше взять полноценный дом по вторичке и неплохой, нежели где-то в очке голые стены от Пика, в котором и тараканы боятся заселяться. Так чем же хороша сейчас ипотека за оверпрайс?
Отлично, обычные люди будут все дальше от ипотеки
https://domclick.ru/ipoteka/programs?from=topline2020
Как-то не очень
- Давайте сделаем ипотеку под 5%?
- Но люди же тогда начнут жить как люди
- Хм, так нельзя, давайте тогда сделаем цены х2
- Давайте
давайте тогда просто сделаем чтоб все были счастливыми? А то недостаточно популизма
Ипотека % в нормальной экономике это займ который выше инфляции чутка, а если ипотека льготная то это становится инструментом сохранения денег против инфляции, отсюда спрос, отсюда рост цен тк ограничено предложение.
Отсюда и инвестиционные истории: взять себе разницу между льготным кредитом и реальной инфляцией.
Спешите брать ипотеку! Теперь уже точно последнее продление было! Век воли не видать!
АВТОВАЗ отзывает Лады, а они не отзываются?
А как же заявления ЦБ, что "простые граждане не должны оплачивать льготную ипотеку остальных"?
Ах, да, это же до 17 марта было. Тогда все в порядке.
А зачем? Если "Они все уже вернулись!"
Чтобы рынок недвижки не рухнул.
Если текущий пузырь с ценами лопнем, то помимо строительной отрасли, ляжет и вся банковская система.
Нужно поддерживать продажи и миф про вечно дорожающую недвижимость чтобы люди и дальше покупали по любым ценам.
Ипотека под 5% на покупку первички по дико завышенной цене? Это может быть менее выгодным чем покупка на вторичке по стандартной ставке.
Вторичка выгоднее окажется, так как может оказаться дешевле на 50%
Скукота 🥱
Через лет 10 квартиру себе только богачи смогут купить