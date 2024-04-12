Деньги
Полина Лааксо

Конкурсный управляющий российской «дочки» Google потребовал 10 млрд рублей от материнской компании Статьи редакции

Первая выплатила эту сумму в 2021 году в виде дивидендов в пользу второй и налога.

  • Управляющий Валерий Таляровский подал соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы, обратило внимание «Интерфакс».
  • Так, в декабре 2021 года ООО «Гугл» выплатило 9,49 млрд рублей в виде дивидендов в пользу Google International и 500 млн рублей уплатило как налог.
  • По словам Таляровского, ООО перечислило дивиденды, когда его состояние «отвечало признакам неплатёжеспособности». Были и требования независимых кредиторов. Компания это знала, но «фактически вывела из оборота 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания средств», говорит управляющий.
  • Таляровский потребовал признать обе сделки недействительными и взыскать 10 млрд рублей с материнской компании в пользу ООО «Гугл».
Источник фото: «РИА Новости»
  • ООО «Гугл» подало иск о банкротстве в 2022 году из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания штрафа. В октябре 2023 года ООО признали банкротом.
  • По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года у ООО не было выручки (в 2022 году она составила 24,2 млрд рублей). Чистый убыток — 3,1 млрд рублей против 10,2 млрд рублей годом ранее.
  • На 10 января 2024 года кредиторы второй очереди требовали от юрлица около 285 млн рублей, а кредиторы третьей очереди — более 20,3 млрд рублей. Общая сумма ещё нескольких требований превышает 30 млрд рублей.

#новости #google

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 ЯжПрограммист

Хороший управляющий, и конкурсы интересные

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Евгения Прохорова

ахахаха ,но я бы себе такого в компанию не пригласила бы 😁😁😁С другой стороны, было бы странно ,если бы они хотя бы эти 500 млн просто простили и отдали по доброте душевной

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Вадим Д.

Всё не уймутся: как угодно, но казну надо наполнять, план по штрафам горит, видно.

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Миио проходил

Тут даже не казна - это следствие...
Причина - это удаление инакомыслящих, поддержка монополии и усиление контроля над выдачей.

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Walenok

То ли дело реклама Компаса от Вадима, свою то казну пополнять не зазорно.
Ой, за один вчерашний комментарий, обидушка уже в ЧС меня кинул. Жесть снежинка.

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Борис Интеграторов

Че за компас? Уже все, гпс совсем перестал работать? Уже по компасу?

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Walenok

Зайди в его профиль, там есть статья. Кидать сюда этот кал не буду.

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Слегка Придурковатый

«Компания это знала, но «фактически вывела из оборота 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания средств»

Обманули дурака на четыре кулака, бе-бе-бе!

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Алексей Толокин

Первая выплатила эту сумму в 2021 году в виде дивидендов в пользу второй и налога.- ну если так ,то логично ,что требуют назад,тем более с учетом штрафов и проигранных судов

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Александр Привалов
500 млн рублей уплатило как налог

Ну вот, раз сделки не было, ФНС может добровольно вернуть из бюджета уплаченный ООО "Гугл" налог)

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Ахмед Алиев

Может в этом и главный смысл иска. Хотя бы от ФНС 500 млн заберут

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Ил Масков

Штрафы (политически ангажированные) назначены 21 декабря 21 года, была апелляция, принудительное взыскание - в мае 22 года Деньги перечислены 22 декабря (ну тут гугловцы поняли, что нужно сберечь хоть что-то).
Думаю, нужно наложить арест на счёт в Делавере. И арестовать виллу Брина. Ну или ещё каких-нибудь пуков в лужу.

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Александр

повысить цены на яндекс такси и провести парад-субботник

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Иван Иванов

можем обойтись бумажным фонариком?

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Тоже хочу

- Выгнать с рынка
- Потребовать долг
Profit

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Александр

потом еще два долга или три

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Donatello Supreme

lol

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Валера

обычно "мать" требует, что-то от "дочери", а не наоборот

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