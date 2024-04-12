Конкурсный управляющий российской «дочки» Google потребовал 10 млрд рублей от материнской компании Статьи редакции
Первая выплатила эту сумму в 2021 году в виде дивидендов в пользу второй и налога.
- Управляющий Валерий Таляровский подал соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы, обратило внимание «Интерфакс».
- Так, в декабре 2021 года ООО «Гугл» выплатило 9,49 млрд рублей в виде дивидендов в пользу Google International и 500 млн рублей уплатило как налог.
- По словам Таляровского, ООО перечислило дивиденды, когда его состояние «отвечало признакам неплатёжеспособности». Были и требования независимых кредиторов. Компания это знала, но «фактически вывела из оборота 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания средств», говорит управляющий.
- Таляровский потребовал признать обе сделки недействительными и взыскать 10 млрд рублей с материнской компании в пользу ООО «Гугл».
- ООО «Гугл» подало иск о банкротстве в 2022 году из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания штрафа. В октябре 2023 года ООО признали банкротом.
- По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года у ООО не было выручки (в 2022 году она составила 24,2 млрд рублей). Чистый убыток — 3,1 млрд рублей против 10,2 млрд рублей годом ранее.
- На 10 января 2024 года кредиторы второй очереди требовали от юрлица около 285 млн рублей, а кредиторы третьей очереди — более 20,3 млрд рублей. Общая сумма ещё нескольких требований превышает 30 млрд рублей.
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Хороший управляющий, и конкурсы интересные
ахахаха ,но я бы себе такого в компанию не пригласила бы 😁😁😁С другой стороны, было бы странно ,если бы они хотя бы эти 500 млн просто простили и отдали по доброте душевной
Всё не уймутся: как угодно, но казну надо наполнять, план по штрафам горит, видно.
Тут даже не казна - это следствие...
Причина - это удаление инакомыслящих, поддержка монополии и усиление контроля над выдачей.
То ли дело реклама Компаса от Вадима, свою то казну пополнять не зазорно.
Ой, за один вчерашний комментарий, обидушка уже в ЧС меня кинул. Жесть снежинка.
Че за компас? Уже все, гпс совсем перестал работать? Уже по компасу?
Зайди в его профиль, там есть статья. Кидать сюда этот кал не буду.
«Компания это знала, но «фактически вывела из оборота 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания средств»
Обманули дурака на четыре кулака, бе-бе-бе!
Первая выплатила эту сумму в 2021 году в виде дивидендов в пользу второй и налога.- ну если так ,то логично ,что требуют назад,тем более с учетом штрафов и проигранных судов
Ну вот, раз сделки не было, ФНС может добровольно вернуть из бюджета уплаченный ООО "Гугл" налог)
Может в этом и главный смысл иска. Хотя бы от ФНС 500 млн заберут
Штрафы (политически ангажированные) назначены 21 декабря 21 года, была апелляция, принудительное взыскание - в мае 22 года Деньги перечислены 22 декабря (ну тут гугловцы поняли, что нужно сберечь хоть что-то).
Думаю, нужно наложить арест на счёт в Делавере. И арестовать виллу Брина. Ну или ещё каких-нибудь пуков в лужу.
повысить цены на яндекс такси и провести парад-субботник
можем обойтись бумажным фонариком?
- Выгнать с рынка
- Потребовать долг
Profit
потом еще два долга или три
lol
обычно "мать" требует, что-то от "дочери", а не наоборот