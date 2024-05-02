Alphabet в 2022 году заплатила Apple $20 млрд, чтобы Google оставался поисковиком по умолчанию в Safari Статьи редакции
Компания раскрыла сумму в рамках антимонопольного разбирательства c Минюстом США.
- Стороны надеялись, что смогут скрыть точные значения, рассказало Bloomberg. В 2023 году, например, Apple сообщила, что получала от Google «миллиарды», но не конкретизировала сумму.
- Позже свидетель со стороны Google «случайно» проговорился, что Apple причитается 36% от выручки, которую владелец поисковика получает от рекламы в Google.
- По словам Bloomberg, платежи от Google играют для Apple не последнюю роль: в 2020 году, например, они составили 17,5% от её операционной прибыли.
- Apple согласилась установить Google поисковиком по умолчанию в Safari в 2002 году. Сначала — бесплатно. Но уже к маю 2021 года Google платила ей более $1 млрд в месяц.
- Microsoft, согласно судебным документам, не раз пыталась отговорить Apple от работы с Google. Она предлагала перечислять 90% рекламной выручки за установку Bing системой по умолчанию и скрыть сам бренд. Почему Apple отказывалась — неизвестно.
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А потом кааааак поняли!
чуть не упустили шанс заработать
Я тоже на гугл перешел с яндекса, в котором теперь заблокированные роспозором страницы в поиске не отображаются, а постоянный всплывающий баннер с призывом установить яндекс браузер задолбал не то слово.
Я вообще не понимаю почему в Яндексе ни до кого не дошло, что на яблоке лучший браузер - сафари и никто в своем уме на другой не перейдет, так что какой смысл в этом надоедливом постоянном призыве установить Яндекс
Обратил внимание, что даже корпорации как люди, они ведомы, зацикливаются на чём-то одном и тому подобное. Вот как пример, основа Google - поиск, т.е. сбор информации из децентрализованного интернета в одном месте, у компании был и есть такой интересный проект как pubsubhubbub для моментальной доставки RSS/Atom, который стал стандартом и был переименован в websub, но что сделал Google на заре социальных сетей? Правильно, закрыл RSS Reader, побежав за всеми запустив круги. Где эти круги? Нету кругов, кончились. Далее, с появлением Android, Google практически совсем забил на пользовательские сервисы, считай свою экосистему - заметки просто ужасно убоги, типа стикеров, нет вложенных папок, которых не хватает в том числе и для плейлистов на ютубе, возможности форматирования урезаны до нельзя. Blogspot уже долгие годы висит не туда и не сюда, хотя могли просто сделать один общий интерфейс аля medium и с учётом pubsubhubbub развивать RSS, вернув старый добрый Reader. Но это лишь малая часть. Про мессенджеры вообще молчу, Google их просто не умеет готовить. Если в России олигархи на ровном месте сразу стали жирными и неповоротливыми, то корпорации из США пришли к этому постепенно, что в будущем может превратить их в тот же незаметный Yahoo, надо только не в замки инвестировать и золотые унитазы с ёршиками, а в проекты. Столько халявных денег с природных ресурсов прожрали в пустую, мне бы так... пох*й на эти проекты.
Если бы мне кто-то заплатил 20 млрд долларов - то я бы просто умерла бы ☺️😭
Народ, скинемся?
Это замануха - мы скинемся, а она возьмёт и не умрет.
Засада, конечно... Договор нужен.
скинемся репортами на бан?
Если только по 15 р с носа, ей так привычнее)
Да-а-а, прям совсем непонятно почему.
— Это просто у тебя ФАС нормального не было.
И еще конкуренция какая-то. То ли дело в России: поныл крыше, что тебя заграница притесняет, — и попал в каждый кирпич.
Мне бы хватило и 20 млн$
Согласен на 10
Я его и бесплатно ставлю себе везде 😮💨
Кстати, я тут вспомнила как один чувак ограбил Гугл просто выставляя им поддельные счета на оплату (ну то есть счета были настоящие, просто он им ничего не оказывал). 💁♀️
Но там у него были мелкие суммы, что-то вроде миллиона, а тут можно прям $20 млрд попросить! 🤗🤩🤑
Вот и бизнес план готов. Можешь стартап открывать.
свидетеля наверное уже нет в живых
36% от выручки..
на монопольных условиях - это по божески.
Вопрос в другом)) - а если бы гуглы послали нахер хотелки эпплов, какой бы тогда поисковик был предустановлен?
чето напомнило
https://youtu.be/rzMS4bE2My8?si=_882fZAHedRl-KdZ