Деньги
Евгения Евсеева

Умер основатель «самого успешного» хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс — ему было 86 лет Статьи редакции

Вместо стандартных инвестпрактик фонд доверился математическим моделям и алгоритмам, которые прогнозируют цены и ищут удачные сделки.

Джим Саймонс в 2019 году. Фото: Getty Images
  • Об этом сообщил его благотворительный фонд Simons Foundation. Причина смерти не указана. Джиму Саймонсу было 86 лет.
  • В 1978 году Саймонс основал компанию Monemetrics, которая в 1982-м сменила название на Renaissance Technologies. Фирму называют самым успешным хедж-фондом в истории, а Саймонса считали одним из лучших инвесторов всех времён.
  • Renaissance Technologies специализируется на торговле при помощи математических и статистических методов, которые она не раскрывает. По словам Саймонса, фирма «не нанимает людей из бизнес-школ и с Уолл-стрит, она нанимает тех, кто отлично разбирается в науке».
  • Её самый прибыльный фонд — Medallion — приносил более 40% в год с 1988-го по 2023-й. При этом с 1993 года он открыт только для 300 сотрудников компании, внешние инвесторы могут вложиться в другие портфели.
  • В 2010-м Саймонс покинул пост главы компании в 2010-м, выйдя на пенсию, он был неуправляющим директором Renaissance Technologies.
Истории
«Я не хочу беспокоиться о рынке каждую минуту: мне нужны алгоритмы, которые будут зарабатывать, пока я сплю» Статьи редакции

История Джима Саймонса — создателя миллиардной инвестиционной компании Renaissance Technologies и фонда Medallion, который не теряет деньги даже во время кризисов.

Марк Леннихан, A.P. Images

#новости

1.6K показов
1K открытий
0
6 комментариев
Написать комментарий...
 Дневник стартапера
Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Благодаря математическим моделям и алгоритмам, он спрогнозировал и свою смерть, полагаю.

Ответить
Развернуть ветку
Mr. Anderson

Да, все это БЫЛО... были моменты, когда можно было простыми вычислениями что-то вычислить, это ДАВНО умерло... сейчас гипер мощные вычислительные мощности есть у компаний, которые довольствуются там 6-м или 7-м знаком после запятой, но они отжали самые большие объемы, а остальные все вымерли... например, Цитадель... high double digit yield для квантов это сказка для дураков!

Ответить
Развернуть ветку
Mr. Anderson

в смысле, не цитадель вымерла, а выжила...

Ответить
Развернуть ветку
Иван Аркадьевич

Ну умер и умер

Ответить
Развернуть ветку
Ruslan Zorya

Ну возраст такой, ничего не поделать, отмучился свое)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
3 комментария
Раскрывать всегда