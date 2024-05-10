Умер основатель «самого успешного» хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс — ему было 86 лет Статьи редакции
Вместо стандартных инвестпрактик фонд доверился математическим моделям и алгоритмам, которые прогнозируют цены и ищут удачные сделки.
- Об этом сообщил его благотворительный фонд Simons Foundation. Причина смерти не указана. Джиму Саймонсу было 86 лет.
- В 1978 году Саймонс основал компанию Monemetrics, которая в 1982-м сменила название на Renaissance Technologies. Фирму называют самым успешным хедж-фондом в истории, а Саймонса считали одним из лучших инвесторов всех времён.
- Renaissance Technologies специализируется на торговле при помощи математических и статистических методов, которые она не раскрывает. По словам Саймонса, фирма «не нанимает людей из бизнес-школ и с Уолл-стрит, она нанимает тех, кто отлично разбирается в науке».
- Её самый прибыльный фонд — Medallion — приносил более 40% в год с 1988-го по 2023-й. При этом с 1993 года он открыт только для 300 сотрудников компании, внешние инвесторы могут вложиться в другие портфели.
- В 2010-м Саймонс покинул пост главы компании в 2010-м, выйдя на пенсию, он был неуправляющим директором Renaissance Technologies.
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Благодаря математическим моделям и алгоритмам, он спрогнозировал и свою смерть, полагаю.
Да, все это БЫЛО... были моменты, когда можно было простыми вычислениями что-то вычислить, это ДАВНО умерло... сейчас гипер мощные вычислительные мощности есть у компаний, которые довольствуются там 6-м или 7-м знаком после запятой, но они отжали самые большие объемы, а остальные все вымерли... например, Цитадель... high double digit yield для квантов это сказка для дураков!
в смысле, не цитадель вымерла, а выжила...
Ну умер и умер
Ну возраст такой, ничего не поделать, отмучился свое)