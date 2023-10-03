Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":863750,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":863750,"gtm":null} 267 показов 1.5K открытий

Источник: Autonews

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 октября: доллар — 98,47 рубля (на 1 рубль 6 копеек больше, чем 2 октября), евро — 103,86 рубля (на 70 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:39 мск: доллар — 99,87 рубля, евро — 104,58 рубля.

Курсы на Forex на 00:01 3 октября: доллар — 98,43 рубля, евро — 103,13 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Группа «Автодом» перенесла на 2025 год планы по первичному публичному размещению акций на Мосбирже. До этого компания говорила, что будет стремиться выйти на IPO в 2023 или 2024 году, если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны.

Кто и как адаптируется

Более 85% площадей, которые ранее занимали крупные международные ритейлеры в 22 крупнейших торгово-развлекательных комплексах Москвы, теперь арендуют российские бренды, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные NF Group. В основном учитывались бывшие помещения H&M и Uniqlo — до февраля 2022-го они занимали в общей сложности 79 тысяч м² в таких объектах.

МИД подготовил и внёс в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, узнал РБК. Предложения были разработаны в качестве ответной меры, следует из материалов, с которыми ознакомилось издание.

ООО «Кофе Хаус», входящее в группу «Шоколадница», подало заявку на регистрацию товарного знака «Фабрика кофе бери, вари и пей», обнаружил «Ъ». По словам близких к компании источников газеты, под новым брендом планируется выпускать зерновой кофе, который сейчас продаётся под маркой «Шоколадница» в сети и поставляется другим операторам общепита. Один из собеседников объяснил необходимость ребрендинга запланированным увеличением не только поставок в другие кофейни, но и ритейлерам.

Какие есть проблемы и трудности

Крупнейшие российские производители легковых и лёгких коммерческих автомобилей не сумели заметно увеличить локализацию после ухода с рынка западных, корейских и японских автоконцернов в 2022 году, следует из заключений Минпромторга, с которыми ознакомились «Ведомости». Существенно увеличить отечественную составляющую смог только «АвтоВАЗ».

Гильдия ювелиров России предложила Минфину исключить ювелирные изделия из списка товаров, облагаемых гибкими экспортными пошлинами (размер которых зависит от курса рубля к доллару), выяснил «Ъ». Хотя доля экспорта ювелирных изделий за пределами ЕАЭС незначительная, дополнительные сборы могут снизить конкурентоспособность российских украшений на внешних рынках.

Контекст

За год количество вакансий в ИТ-сфере выросло на 10%, следует из исследования сервиса SuperJob, которое приводит РБК. Наиболее высокий спрос наблюдается в сегментах: разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность, аналитика. В ИТ-сфере быстрее других растёт и зарплатное предложение: за год — на 7,9% в номинальном выражении без учёта инфляции.

«Кама» получила 36 тысяч предзаказов на электромобиль «Атом», производство которого начнётся в 2025 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу автопроизводителя.

«Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 17 находящимся в операционном лизинге самолётам, пишет «Интерфакс». Один из этих лайнеров находился не в собственности, а в управлении SMBC.