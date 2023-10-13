ФАС обязала «Райффайзенбанк» разместить в прайм-тайм рекламу, опровергающую акцию «Кешбэк на всё» Статьи редакции
Видео должно транслироваться неделю в эфире «РЕН-ТВ».
- Суд удовлетворил иск ФАС с просьбой обязать «Райффайзенбанк» за свой счёт разместить контррекламу из-за «неоднократных аналогичных нарушений при распространении рекламы акции "Кешбэк на всё"».
- Компания должна указать в видеоролике, что антимонопольная служба признала рекламу недостоверной и кешбэк начисляется не за все виды операций.
- Видео должно демонстрироваться в эфире телеканала «РЕН-ТВ» в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки. Банк должен предоставить в ФАС отчёт о размещении.
- ФАС завела дело на «Райффайзенбанк» из-за рекламы акции «Кешбэк на всё» в августе 2021 года. Банк предлагал карты с кешбэком 1,5%, а ограничения указал мелким шрифтом. Позже служба признала рекламу ненадлежащей.
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Интересно как их маркетологи будут выкручиваться такой зашквар размещать 😸
да и ещё на таком канале как рен тв
В прошлый раз мы вас обманули, не 1.5%, а 2% , исключения смотрите на сайте!
Рептилоиды оправдаются перед передачей про загадки человечества или тп
Ради такого контента придётся РенТВ смотреть, да и вообще телек🤣
С удовольствием бесплатно напишу сценарий такой рекламы, чтобы те, кто её увидел, зауважали Райф, хоть им абсолютно насрать сейчас на Райф
Чтобы как у Apple c их 1984: пресупозиции и фрейминг(у вас будет рефрейминг сначала)— в лучших традициях Милтона Эриксона
@Райффайзен Банк м?
На какой кнопке пульта РенТВ ребят?)
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тут ФАС моложцы давно нужно было нагнуть, а заглядываешь а там исключений куча, ещебы и макдак нагнули за 24 часа вывеску так-как час там перерыв и по сути он не работает для клиентов
Давно пора заставить банки исполнять то, что они рекламируют.
рекламный отдел будет в шоке
Благодать. Есть хорошие новости!
Пфф.
"Как вы возможно слышали, по акции Кэшбек на всё вы можете получить 1.5% кэшбека. Это не так!
(удивлённые лица)
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(быстрая речь со скоростью х5): кэшбек 1.5% предоставляется при выполнении ряда условий, за полной информацией обращайтесь на сайт банка
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