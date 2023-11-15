День 630: Гана допустила запуск производства УАЗ в 2024 году, рынок перепродаж билетов на мероприятия восстанавливается Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 15 ноября: доллар — 91,25 рубля (на 86 копеек меньше, чем 14 ноября), евро — 97,77 рубля (на 76 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
В обновлённый документ Роскомнадзора (РКН) о блокировке VPN-сервисов вошёл протокол шифрования передачи данных Shadowsocks. Регулятор сможет блокировать его с помощью средств противодействия угрозам на трансграничных узлах связи. Сначала РКН блокировал VPN-сервисы по IP-адресам, но так как те могут меняться, ведомство, видимо, решило ограничивать работу самих протоколов, пояснил собеседник «Ъ».
Контекст
Председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг допустил, что первые автомобили УАЗ ганского производства могут выпустить в первой четверти 2024 года. Сейчас обе страны прорабатывают все необходимые протоколы, а в Аккре готовят помещения и оборудования, добавил он.
14 ноября 2023 года курс доллара на Мосбирже с расчётом «завтра» впервые с конца июля опустился ниже 91 рубля (ниже он был и на сегодняшних утренних торгах). Среди факторов, которые этому способствовали, — стабилизация цен на энергоносители и постепенное увеличение притока валюты от экспортёров, считают опрошенные «Ъ» аналитики.
Российский рынок перепродаж билетов на мероприятия восстанавливается после трудного 2022 года и массовых отмен выступлений как зарубежных, так и российских исполнителей, пишет «Ъ». По разным оценкам, за первые три квартала 2023 года перепродажа выросла на 7-20% год к году. В Eticket4 говорят, что показатель выше — 50-60%. Мероприятий, которые интересовали бы перекупщиков так же сильно, как концерты иностранных звёзд или масштабные международные спортивные чемпионаты, мало, но в условиях ограниченного предложения спрос растёт и на то, что есть, в том числе на театральные постановки.
Страны-участницы Кимберлийского процесса (алмазодобывающие страны и страны-импортёры алмазов) «впервые за историю процесса» не смогли согласовать финальное коммюнике, поскольку западные государства попытались «включить в проект коммюнике украинский сюжет», рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее СМИ сообщали, что уже сегодня ЕС намерен представить 12 пакет санкций, в который могут войти ограничения на импорт из России алмазов.
Новости предыдущего дня, 14 ноября — здесь.
Это, как ссать против ветра, думая что ты повелитель стихий.
Прогресс не стоит на месте, заблокируешь один, появится три новых.
Вот он каким был, оказывается, трудным. Ну да, возможно, настоящие проблемы только впереди, а все трудности там остались.
Это был тяжелый год, был он тяжелей чем тот...©
что значит "оказывается". а каким он был? не трудным?
Да просто трудный — совсем не то слово.
Словом года стало — 3,14здец же.
я так смотрю в россии только 3 рынка работают, и все 3 - рынки гнид, и все 3 направлены на то, чтоб максимально поиметь россиянина
рынок недвижки, рынок авто, и рынок барыг
Уазики из Ганы?! Полуотечественные, получается. Эх, странно сие, однако.
можно будет купить иномарку
UAZ-Gun
О, РКН сообразил что ip можно менять, ну сейчас кааак начнут эволюционировать.
А еще восстанавливается рынок продажи квашенной капусты в переходах и рынок обмена CD-дисков с фильмами. Министр рынка по реализации кульков с семечками уменьшенного размера (меньше стакана) вообще предсказал четырехкратный рост в следующем году!
[Почти четверть XXI века позади, блин. Где рынок контрафактных цифровых суб-личностей или перепродажа билетов до луны и марса?]
Вы бы завязывали с научной фантастикой и киберпанком, батенька. Реальность куда прозаичнее.
РКН - пидарас.