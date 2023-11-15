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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 ноября: доллар — 91,25 рубля (на 86 копеек меньше, чем 14 ноября), евро — 97,77 рубля (на 76 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 90,25 рубля, евро — 98,23 рубля.

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Курсы на Forex на 07:52 мск: доллар — 90,24 рубля, евро — 98,19 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

В обновлённый документ Роскомнадзора (РКН) о блокировке VPN-сервисов вошёл протокол шифрования передачи данных Shadowsocks. Регулятор сможет блокировать его с помощью средств противодействия угрозам на трансграничных узлах связи. Сначала РКН блокировал VPN-сервисы по IP-адресам, но так как те могут меняться, ведомство, видимо, решило ограничивать работу самих протоколов, пояснил собеседник «Ъ».

Контекст

Председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг допустил, что первые автомобили УАЗ ганского производства могут выпустить в первой четверти 2024 года. Сейчас обе страны прорабатывают все необходимые протоколы, а в Аккре готовят помещения и оборудования, добавил он.

14 ноября 2023 года курс доллара на Мосбирже с расчётом «завтра» впервые с конца июля опустился ниже 91 рубля (ниже он был и на сегодняшних утренних торгах). Среди факторов, которые этому способствовали, — стабилизация цен на энергоносители и постепенное увеличение притока валюты от экспортёров, считают опрошенные «Ъ» аналитики.

Российский рынок перепродаж билетов на мероприятия восстанавливается после трудного 2022 года и массовых отмен выступлений как зарубежных, так и российских исполнителей, пишет «Ъ». По разным оценкам, за первые три квартала 2023 года перепродажа выросла на 7-20% год к году. В Eticket4 говорят, что показатель выше — 50-60%. Мероприятий, которые интересовали бы перекупщиков так же сильно, как концерты иностранных звёзд или масштабные международные спортивные чемпионаты, мало, но в условиях ограниченного предложения спрос растёт и на то, что есть, в том числе на театральные постановки.

Страны-участницы Кимберлийского процесса (алмазодобывающие страны и страны-импортёры алмазов) «впервые за историю процесса» не смогли согласовать финальное коммюнике, поскольку западные государства попытались «включить в проект коммюнике украинский сюжет», рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее СМИ сообщали, что уже сегодня ЕС намерен представить 12 пакет санкций, в который могут войти ограничения на импорт из России алмазов.