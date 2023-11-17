Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 ноября: доллар — 88,94 рубля (на 51 копейку меньше, чем 16 ноября), евро — 96,59 рубля (на 54 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:16 мск: доллар — 89,12 рубля, евро — 96,91 рубля.

Курсы на Forex на 07:44 мск: доллар — 89,07 рубля, евро — 96,77 рубля.

Кто и как адаптируется

Государственная транспортная лизинговая компания при Минтрансе не будет повышать ставки на лизинг шести самолётов Boeing по контрактам с S7 Airlines (речь шла об увеличении ставок на 30%). Переговоры с «Аэрофлотом», «Россией» и «Авророй» всё ещё идут.

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Алкогольная компания Stellar Group начала выпуск бутилированной воды Stellar Aqua. Объём инвестиций не раскрыли. Участники рынка полагают, что подобные «непрофильные» для алкокомпаний запуски связаны с уходом из России некоторых иностранных брендов воды и ростом цен на оставшуюся «импортную» воду, пишет «Ъ».

В комитете Госдумы по физкультуре и спорту предложили внести поправки в законодательство, чтобы не платить отчисления правообладателям продуктов, которые используются для организации киберспортивных соревнований. Требовать отчисления можно, но только через новую структуру — «Единый агрегатор вознаграждений за свободное использование произведений». Если в течение трёх лет правообладатель не истребует деньги, последние смогут направить на поддержку российских разработчиков, а также в Федерацию компьютерного спорта.

Региональные судоходные компании должны получить 21 скоростное речное судно в 2024-2025 годах, чтобы перевозить по Волге пассажиров, в частности туристов, рассказал замминистра транспорта Александр Пошивай. Эти и другие меры нужны для развития внутреннего туризма.

Какие есть проблемы и трудности

Кредиторская задолженность российских компаний выросла с начала 2023 года на 16% и к августу впервые превысила 100 трлн рублей. Дебиторская задолженность составила к тому же месяцу 99,078 трлн рублей, рассказал замглавы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев. По его словам, это «не очень позитивный тренд», так как количество банкротящихся компаний и так «колоссально» возросло.

Минпромторг предложил поменять порядок выдачи льготных кредитов на закупку приоритетной продукции, исключив из него зарубежное оборудование для производства электроники и её компоненты. Изменения должны принять до конца 2023 года, но банки начали отклонять такие заявки ещё в середине октября, рассказал собеседник «Ъ».

Контекст

Эстония и Норвегия заявили о готовности закрыть пункты пропуска на границе с Россией вслед за Финляндией, если того потребует ситуация с нелегальной миграцией.

Расходы туристов на путешествия по России в мае-сентябре выросли на 31% год к году, говорится в исследовании «СберИндекса», Anex Tour и OneTwoTrip. Основные причины: общий рост трат на человека из-за увеличения цен почти на все услуги, а также возросший спрос на путешествия внутри страны.

После попадания «СПБ Биржи» под блокирующие санкции США выросло количество поддельных сайтов, маскирующихся под торговую платформу, сообщили «Ъ» в «Информзащите». По словам компании, в день появляется «более 1000 новых сайтов». Подобное уже случалось в 2022 году — после первых санкций против брокеров и Национального расчётного депозитария.

Советник президента по культуре Владимир Толстой назвал пиратский прокат фильмов ушедших из России компаний «вынужденной мерой на время создания отечественного кино», пишет «Интерфакс».

Я против любого воровства, против любой нечестности. Единственное, чем я могу это пока, условно, оправдать, — это тем, что [это] заполняет некую дыру, которую испытали кинотеатры. Мы стремимся нарастить собственный контент, чтобы его хватало на весь год, на каждую неделю, какие-то новые фильмы чтобы выходили. Но, тем не менее, это довольно резкий переход, и довольно сложно его сделать, так как производство фильма занимает несколько лет. Владимир Толстой, советник президента по культуре

Инвестиционный фонд Prosperity Capital Management, считающий основным своим рынком Россию, перевезёт бизнес из Лондона в Абу-Даби, потому что «Великобритания становится всё более замкнутой и несговорчивой», пояснил глава фонда Маттиас Вестман и добавил, что компания «не отворачивалась» от России после 24 февраля 2022 года.