День 634: рестораны и бистро поездов «дочки» РЖД перейдут на единую винную карту и российские вина Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 18-20 ноября: доллар — 89,12 рубля (на 17 копеек больше, чем 17 ноября), евро — 96,76 рубля (на 17 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) в ближайшее время перейдут на единую винную карту и исключительно российские вина, сообщило «РИА Новости» в компании.
Беларусь откроет железнодорожные маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород после «проведённой с Россией по этому вопросу работы», пишет ТАСС. Фактически это восстановление «доковидного» маршрута. В октябре о прямом железнодорожном сообщении между Нижним Новгородом и Минском с 13 декабря 2023 года сообщила ФПК.
Контекст
На российско-финской границе временно ограничили движение транспорта на ещё одном пункте пропуска — Вартиус, пишет «РИА Новости». Из-за перегруженности его же закрывали накануне, сообщало Yle. С 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленобласти и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.
Новости предыдущего дня, 18 ноября — здесь.
Нашли себе таки рынок сбыта.
Убрать конкуренцию, а на безрыбье и рак рыба
Ну какбе, если прям ценитель, то просто с собой заранее надо брать -)
Второй шаг – запрет провоза. И всё.
И сейчас норма 0.5 литра на рыло, больше нельзя
PS. Хотя не, вру. Пишут, что до 10 литров крепкого
а рубль то восстанавливается! Не смог проклятый доллар уронить НАШУ валюту
https://youtu.be/hOBOKLTjVS4?si=H_BBuA5iwDwq4nxm
В студию приглашается ещё один эксперт
Понять бы, что эти бабушки курили, тоже захотелось
Телевизор
Телевизор советский так легко не скуришь
Скурвится скорее :)
Он многоразовый.
https://youtu.be/wqCWUAa-zeY?si=sxoQKs9P-xanmdEV
Так и ключевая ставка растет, а с ней и цены "у проклятых барыг"
Можно вечно смотреть, как укрепляется рубль
https://t.me/mkot_finance/717
Ты вообще уже не паришься и засираешь комменты своей рекламой?
Там же видос
После марта также бодро писать будете?
Я обычно в такси уже начинаю
Курицы в фольге нету и яиц. Плацкарт уже не тот
Странный выбор оставить только российские. Чем обосновывают? Дорогие заморские вина перестали покупать в поездах?
Поддержка отечественных кривожоповиноделов же. Ну и у кого надо есть свои виноградники.
Деньги должны быть в семье, дачный кооператив рулит
Крымское пьете?
Глянуть бы статистику, сколько вина вообще в вагоне ресторане продают. Просто каждый раз на маршруте Саратов Москва и обратно, вижу как пьют водку и пиво. Вино никогда не видел. Понятно, что мой опыт на всю систему не натянуть. Возможно другие маршруты и так далее, там аудитория другая)
Вроде же водку в вагоне-ресторане нельзя продавать?
Сколько раз ездил, всегда видел, как пьют или водку или пиво. И а меню точно была водка и пиво. А вот про вино не помню.
Ну, значит, по закону нельзя, но если очень хочется, то можно ;)
А хз, может разные маршруты, разное меню. Например, в Москву через Саратов идут несколько поездов. Местные, 85/86 Махачкала Москва, из Казахстана. Везде меню разное.
В поезде из Казахстана я офигел, когда чай заказал. Цена как в нашей местной 9ке, за стакан. А мне принесли тот самый старый алюминиевый чайник, полный)
заголовок писал наркоман, я несколько раз перечитал и все равно не понял
А что непонятного-то? В вагонах-ресторанах РЖД будет только российское вино, при этом ассортимент этого самого вина на всех направлениях будет одинаковым. Всегда ваша, пояснительная бригада))
прочитав описание, я понял это, но на заголовке завис вначале
Отлично. Главное, чтобы с таким оптовым покупателем как РЖД, в России не продали крымских вин больше, чем произвели 😃🤘
Шмурдяк бодяжить можно из подручных продуктов
Время обменять лишние рубли на доллар
Как не пил вино в поезде, так и не пью
А как же старая добрая водочка с дошиком в плацкарте
Новость про вагон-ресторан
Это не для вас ))
Кстати, а откуда в плацкарте кипяток берется?
Есть неплохие российские, поэтому в общем то все равно
Отличная, новость👍 Нет. Единственное нормальное бюджетное вино РФ это Golubitskoe, ну как бюджетное 800-1000, ну вы понимаете…санкции, год назад можно было купить за 500.
Вполне логичное и понятное решение с винишком
Я вот как-то в сапсане ехал, винишко там реально норм подают, и еда хорошая, прямо зауважал