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Деньги
Таня Боброва

День 634: рестораны и бистро поездов «дочки» РЖД перейдут на единую винную карту и российские вина Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Telegram-канал ФПК

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 ноября: доллар — 89,12 рубля (на 17 копеек больше, чем 17 ноября), евро — 96,76 рубля (на 17 копеек больше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 17 ноября: доллар — 90 рублей, евро — 97,82 рубля.

Курсы на Forex на 19:56 мск 17 ноября: доллар — 89,06 рубля, евро — 96,85 рубля.

Кто и как адаптируется

Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) в ближайшее время перейдут на единую винную карту и исключительно российские вина, сообщило «РИА Новости» в компании.

Беларусь откроет железнодорожные маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород после «проведённой с Россией по этому вопросу работы», пишет ТАСС. Фактически это восстановление «доковидного» маршрута. В октябре о прямом железнодорожном сообщении между Нижним Новгородом и Минском с 13 декабря 2023 года сообщила ФПК.

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Контекст

На российско-финской границе временно ограничили движение транспорта на ещё одном пункте пропуска — Вартиус, пишет «РИА Новости». Из-за перегруженности его же закрывали накануне, сообщало Yle. С 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленобласти и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.

Новости предыдущего дня, 18 ноября — здесь.

#новости

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45 комментариев
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 Невероятный Блондин
перейдут на единую винную карту и исключительно российские вина

Нашли себе таки рынок сбыта.

Убрать конкуренцию, а на безрыбье и рак рыба

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Я сказал свое имя машине

Ну какбе, если прям ценитель, то просто с собой заранее надо брать -)

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Буквоед

Второй шаг – запрет провоза. И всё.

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Я сказал свое имя машине

И сейчас норма 0.5 литра на рыло, больше нельзя

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Я сказал свое имя машине

PS. Хотя не, вру. Пишут, что до 10 литров крепкого

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Score of Doom

а рубль то восстанавливается! Не смог проклятый доллар уронить НАШУ валюту

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Abnatop Sky

https://youtu.be/hOBOKLTjVS4?si=H_BBuA5iwDwq4nxm

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Я сказал свое имя машине

В студию приглашается ещё один эксперт

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Кот.Финанс

Понять бы, что эти бабушки курили, тоже захотелось

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Мурад Муртазалиев

Телевизор

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Кот.Финанс

Телевизор советский так легко не скуришь

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Доктор Шкутко

Скурвится скорее :)

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Буквоед

Он многоразовый.

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Alexey Arhipov

https://youtu.be/wqCWUAa-zeY?si=sxoQKs9P-xanmdEV

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Мурад Муртазалиев

Так и ключевая ставка растет, а с ней и цены "у проклятых барыг"

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Кот.Финанс

Можно вечно смотреть, как укрепляется рубль

https://t.me/mkot_finance/717

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Буквоед

Ты вообще уже не паришься и засираешь комменты своей рекламой?

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Кот.Финанс

Там же видос

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Доктор Шкутко

После марта также бодро писать будете?

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Капитан Эчпочмак
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Иван Серик
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Я сказал свое имя машине

Я обычно в такси уже начинаю

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Доктор Шкутко

Курицы в фольге нету и яиц. Плацкарт уже не тот

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Zamir Saidov

Странный выбор оставить только российские. Чем обосновывают? Дорогие заморские вина перестали покупать в поездах?

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Слегка Придурковатый

Поддержка отечественных кривожоповиноделов же. Ну и у кого надо есть свои виноградники.

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Доктор Шкутко

Деньги должны быть в семье, дачный кооператив рулит

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Кот.Финанс

Крымское пьете?

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Мурад Муртазалиев

Глянуть бы статистику, сколько вина вообще в вагоне ресторане продают. Просто каждый раз на маршруте Саратов Москва и обратно, вижу как пьют водку и пиво. Вино никогда не видел. Понятно, что мой опыт на всю систему не натянуть. Возможно другие маршруты и так далее, там аудитория другая)

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Я сказал свое имя машине

Вроде же водку в вагоне-ресторане нельзя продавать?

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Мурад Муртазалиев

Сколько раз ездил, всегда видел, как пьют или водку или пиво. И а меню точно была водка и пиво. А вот про вино не помню.

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Я сказал свое имя машине

Ну, значит, по закону нельзя, но если очень хочется, то можно ;)

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Мурад Муртазалиев

А хз, может разные маршруты, разное меню. Например, в Москву через Саратов идут несколько поездов. Местные, 85/86 Махачкала Москва, из Казахстана. Везде меню разное.
В поезде из Казахстана я офигел, когда чай заказал. Цена как в нашей местной 9ке, за стакан. А мне принесли тот самый старый алюминиевый чайник, полный)

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Марат

заголовок писал наркоман, я несколько раз перечитал и все равно не понял

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Darth Swordman

А что непонятного-то? В вагонах-ресторанах РЖД будет только российское вино, при этом ассортимент этого самого вина на всех направлениях будет одинаковым. Всегда ваша, пояснительная бригада))

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Марат

прочитав описание, я понял это, но на заголовке завис вначале

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Кот.Финанс

Отлично. Главное, чтобы с таким оптовым покупателем как РЖД, в России не продали крымских вин больше, чем произвели 😃🤘

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Доктор Шкутко

Шмурдяк бодяжить можно из подручных продуктов

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Невероятный Блондин

Время обменять лишние рубли на доллар

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рэджон рондо

Как не пил вино в поезде, так и не пью

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tbIkworez

А как же старая добрая водочка с дошиком в плацкарте

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Невероятный Блондин

Новость про вагон-ресторан
Это не для вас ))

Кстати, а откуда в плацкарте кипяток берется?

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Sokol

Есть неплохие российские, поэтому в общем то все равно

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Serge Demichev

Отличная, новость👍 Нет. Единственное нормальное бюджетное вино РФ это Golubitskoe, ну как бюджетное 800-1000, ну вы понимаете…санкции, год назад можно было купить за 500.

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Я сказал свое имя машине

Вполне логичное и понятное решение с винишком

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Мальдивский трудоголик

Я вот как-то в сапсане ехал, винишко там реально норм подают, и еда хорошая, прямо зауважал

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