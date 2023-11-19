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Источник: Telegram-канал ФПК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 ноября: доллар — 89,12 рубля (на 17 копеек больше, чем 17 ноября), евро — 96,76 рубля (на 17 копеек больше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи 17 ноября: доллар — 90 рублей, евро — 97,82 рубля.

Курсы на Forex на 19:56 мск 17 ноября: доллар — 89,06 рубля, евро — 96,85 рубля.

Кто и как адаптируется

Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) в ближайшее время перейдут на единую винную карту и исключительно российские вина, сообщило «РИА Новости» в компании.

Беларусь откроет железнодорожные маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород после «проведённой с Россией по этому вопросу работы», пишет ТАСС. Фактически это восстановление «доковидного» маршрута. В октябре о прямом железнодорожном сообщении между Нижним Новгородом и Минском с 13 декабря 2023 года сообщила ФПК.

Контекст

На российско-финской границе временно ограничили движение транспорта на ещё одном пункте пропуска — Вартиус, пишет «РИА Новости». Из-за перегруженности его же закрывали накануне, сообщало Yle. С 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленобласти и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.