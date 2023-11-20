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Фото «Ъ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 ноября: доллар — 89,12 рубля (на 17 копеек больше, чем 17 ноября), евро — 96,76 рубля (на 17 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:40 мск: доллар — 89,67 рубля, евро — 98,02 рубля.

Курсы на Forex на 19:56 мск 17 ноября: доллар — 89,95 рубля, евро — 97,83 рубля.

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Кто и как адаптируется

Правительство поддержало инициативу депутатов и сенаторов о введении штрафов за непродажу валютной выручки, следует из отзыва кабмина на проект поправок в КоАП. Согласно документу, за уклонение от продажи валюты должностным лицам может грозить штраф до 50 000 рублей, а юрлицам — от 3/4 до полного объёма суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Роскомнадзор, «Медиа-коммуникационный союз» и участники антипиратского меморандума создали механизм блокировки пиратских ресурсов, размещающих ЛГБТ-контент, пишут «Ведомости». Правообладатели договорились с РКН о передаче ссылок на копии фильмов, которые попадают под закон о «пропаганде ЛГБТ». До этого за показ такого контента отвечали только легальные сервисы.

Российский ритейлер электроники DNS к 2027 году планирует получать более 60% выручки за счёт продаж товаров собственных торговых марок (СТМ) — Dexp, Aceline и новых брендов, узнал «Ъ». Компания будет премировать сотрудников за их продвижение. Из-за этого часть партнёров DNS уже начала сокращать присутствие в магазинах сети.

Российская «дочка» американского банка JP Morgan Chase по итогам января-сентября 2023 года стала первой по размеру активов среди иностранных инвестбанков в России. Активы компании увеличились на 48%, до 203 млрд рублей, пассивы — на 54,4%, до 180,3 млрд рублей. В марте 2022 года JP Morgan Chase заявлял о сворачивании деятельности в стране.

К сервису «Сбера» для оплаты по QR-кодам «Плати QR» уже подключились «Альфа-банк», МКБ, «МТС-банк», «Росбанк», «Совкомбанк», «Тинькофф», «Уралсиб» и другие крупные банки, выяснил «Ъ». С начала года оборот платежей в сервисе вырос в четыре раза, до 40 млн в месяц.

Росавиация предложила российским авиакомпаниям начать полёты в КНДР, пишет «Ъ». Представители ведомства обсуждают расширение авиасообщения между странами. Сейчас попасть в Пхеньян не на спецрейсе можно только из Владивостока самолётами Air Koryo. Опрошенные газетой туроператоры не ожидают всплеска спроса на поездки в Северную Корею.

Контекст

Telegram и YouTube стали единственными платформами, у которых в годовом выражении выросло число авторов в России, следует из исследования Brand Analytics. У Telegram рост год к году составил 33% и достиг 14 млн авторов, у YouTube — 18%, до 7,1 млн создателей.

Средняя выручка продавцов на маркетплейсах в 2023 году увеличилась на 40% и достигла почти 762 тысячи рублей в месяц, говорится в совместном исследовании «Яндекс Маркета» и сервиса «Точка маркетплейсы». Эксперты связывают это с расширением аудитории и ассортимента на площадках.