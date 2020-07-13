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Офис
Лиана Липанова
1941

«Мы и потом не будем работать в привычном режиме»: «Тинькофф» перейдёт на гибкий график работы после «карантина» Материал редакции

Цель компании — сделать офис местом для встреч и общения, а рабочие процессы перенести на «удалёнку».

  • «Тинькофф» продлил удалённую работу до 1 сентября 2020 года, сообщил в письме сотрудникам предправления группы Оливер Хьюз (копия есть у vc.ru).
  • По его словам, даже после возвращения в офис в ближайшей перспективе сотрудники не смогут находиться в нём одновременно.
  • Компания перейдёт на гибкий график и будет чередовать посещаемость, чтобы избежать распространения коронавируса.
  • «Наша цель — компания, которая предоставляет работникам возможности для гибкого графика, чтобы выбирать, как и где работать с максимально возможной эффективностью. А офис — это то место, где мы можем собираться, проводить важные встречи, креативить, задавать новые тренды, знакомиться и узнавать друг друга, учиться и общаться. И потом в спокойной домашней обстановке работать над нашими супер-задачами», — объяснил Хьюз.
  • Команды HR, ИТ и административно-хозяйственный отдел готовят необходимые изменения — сначала наработки протестируют на небольших командах, а затем распространят на всю компанию.
  • Компания начала переводить сотрудников на «удалёнку» в середине марта 2020 года. Из дома работает около 13 000 сотрудников «Тинькофф».

#новость #тинькофф

Лиана Липанова
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18 комментариев
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Я не скажу свое имя машине

9

Правильное решение.
Если все клиенты на удаленке, то чего бы и работникам не быть -) 

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Ильяс Гарифуллин

Я
1

Не все могут работать дома так же эффективно как в офисе.

Ответить

Светослав Димитров

Ильяс
7

Не все могут работать в офисе так же эффективно, как из дома)

Ответить

Евгений Плужников

Ильяс
1

А им все равно, оптимизация расходов. Качество помощи в чате кстати после перевода на удалённую работу упало куда-то на дно. 

Ответить

Syzygy

Евгений
0

Это не из-за удалёнки, люди-то те же самые остались. Просто те, кто должен был прописать сценарии, этого не сделали.

Ответить

Иван Мартынов

Ильяс
0

Значит найдут тех кто может.

Ответить

Denis Krivonosov

1

Олег вроде был ярым противником работы из дома. Как так, мне нужно с человеком вопрос обсудить, а его на работе нет.

Ответить

Евгений Разманов

Denis
0

[black humor mode]
И где теперь твой Олег?!
[/black humor mode]

Ответить

Denis Krivonosov

Евгений
3

[black humor mode]
На удаленке
[/black humor mode]

Ответить

Андрей Мальцев

Denis
1

Олег вроде как уже лет 5 операционным управлением не занимается и в офис ходит только на корпоративный новый год...

Ответить

Двадцать Один

Denis
0

прикинь, написать/позвонить можно

Ответить

Denis Krivonosov

Двадцать
0

Ну это к Олегу и его политике, которой он когда-то придерживался

Ответить

Двадцать Один

Denis
0

а, это его цитата?

Ответить

Андрей Деревянко

2

Правильно, сколько можно решать вопрос с арендой бизнес-центра

Ответить

Artemy

1

Офисы вообще перерождаются в закрытые коворкинги. Инициатива #FreeDom от Nexign про то же: https://nexign.com/ru/newsroom/press-releases/nexign-freedom

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Иван Демьян

1

Олег молодец, здоровья ему

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Артур Гаврончук

0

А что там делают 13 тысяч человек?

Они там точно все нужны?

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Алексей Штейн

Артур
0

Вот когда пишешь/звонишь в 3 ночи в праздник и тебе отвечают через 5 секунд - получается нужны

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