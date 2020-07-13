Цель компании — сделать офис местом для встреч и общения, а рабочие процессы перенести на «удалёнку».
- «Тинькофф» продлил удалённую работу до 1 сентября 2020 года, сообщил в письме сотрудникам предправления группы Оливер Хьюз (копия есть у vc.ru).
- По его словам, даже после возвращения в офис в ближайшей перспективе сотрудники не смогут находиться в нём одновременно.
- Компания перейдёт на гибкий график и будет чередовать посещаемость, чтобы избежать распространения коронавируса.
- «Наша цель — компания, которая предоставляет работникам возможности для гибкого графика, чтобы выбирать, как и где работать с максимально возможной эффективностью. А офис — это то место, где мы можем собираться, проводить важные встречи, креативить, задавать новые тренды, знакомиться и узнавать друг друга, учиться и общаться. И потом в спокойной домашней обстановке работать над нашими супер-задачами», — объяснил Хьюз.
- Команды HR, ИТ и административно-хозяйственный отдел готовят необходимые изменения — сначала наработки протестируют на небольших командах, а затем распространят на всю компанию.
- Компания начала переводить сотрудников на «удалёнку» в середине марта 2020 года. Из дома работает около 13 000 сотрудников «Тинькофф».
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Я не скажу свое имя машине
Правильное решение.
Если все клиенты на удаленке, то чего бы и работникам не быть -)
Ильяс ГарифуллинЯ
Не все могут работать дома так же эффективно как в офисе.
Светослав ДимитровИльяс
Не все могут работать в офисе так же эффективно, как из дома)
Евгений ПлужниковИльяс
А им все равно, оптимизация расходов. Качество помощи в чате кстати после перевода на удалённую работу упало куда-то на дно.
SyzygyЕвгений
Это не из-за удалёнки, люди-то те же самые остались. Просто те, кто должен был прописать сценарии, этого не сделали.
Иван МартыновИльяс
Значит найдут тех кто может.
Denis Krivonosov
Олег вроде был ярым противником работы из дома. Как так, мне нужно с человеком вопрос обсудить, а его на работе нет.
Евгений РазмановDenis
[black humor mode]
И где теперь твой Олег?!
[/black humor mode]
Denis KrivonosovЕвгений
[black humor mode]
На удаленке
[/black humor mode]
Андрей МальцевDenis
Олег вроде как уже лет 5 операционным управлением не занимается и в офис ходит только на корпоративный новый год...
Двадцать ОдинDenis
прикинь, написать/позвонить можно
Denis KrivonosovДвадцать
Ну это к Олегу и его политике, которой он когда-то придерживался
Двадцать ОдинDenis
а, это его цитата?
Андрей Деревянко
Правильно, сколько можно решать вопрос с арендой бизнес-центра
Artemy
Офисы вообще перерождаются в закрытые коворкинги. Инициатива #FreeDom от Nexign про то же: https://nexign.com/ru/newsroom/press-releases/nexign-freedom
Иван Демьян
Олег молодец, здоровья ему
Артур Гаврончук
А что там делают 13 тысяч человек?
Они там точно все нужны?
Алексей ШтейнАртур
Вот когда пишешь/звонишь в 3 ночи в праздник и тебе отвечают через 5 секунд - получается нужны