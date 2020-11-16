Московские власти одобрили проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с открытым парком и террасой на крыше Материал редакции
Офис построят на месте гостиницы «Корстон» на улице Косыгина.
Москомархитектура одобрила архитектурно-градостроительное решение для новой штаб-квартиры «Яндекса» на улице Косыгина в Гагаринском районе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Три крыла комплекса объединит центральный атриум с прозрачной кровлей и общественным пространством. Высота здания будет варьироваться: чем ближе к жилым домам, тем ниже.
- «Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в июне 2020 года. Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес. Компания также планирует благоустроить территорию около штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Площадь здания составит 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м.
- Проект разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — президент компании Ли Полисано. В подготовке также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает.
Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес
еще и на аренде заработать :)
Честно говоря, но не понимаю выбор места для штаб-квартиры. В Новой Москве или Подмосковье есть куда лучшие места, стоимостью меньше и с хорошей транспортной доступностью.
нет в Подмосковье хорошей транспортной доступности. Пока телепорт не изобрели
например, если Вы делает офис на юге Подмосковья, значит людям с севера Москвы тяжело ехать
Делайте кампусы, чтобы не нужно было уезжать. Получится территория полного цикла и закрытая. Для части людей это будет дико удобно. Ну а про плохую транспортную доступность расскажите жителям Троицка, Апрелевки
в кампусах смогут жить только одинокие. У семейных есть еще муж/жена, которые часто не работают в этом же Яндексе. И соответственно им ездить в Москву на свою работу будет сложно
А чего надо рассказать жителям Троицка-Апрелевки? что они живут в Ж мира? они сами это знают
А чего надо рассказать жителям Троицка-Апрелевки? что они живут в Ж мира? они сами это знают
Ж мира - это у меня, где ловить без машины нечего. Из Апрелевки скоро будет МЦД, в Троицк вытягивают ветку метро.
ну клево да, но житель у станции на этой же ветке (но в Москве) в любом случае добирается быстрее
да в целом, .. Неужели они там в яндексе не просчитывали разные варианты? вот Вам пришло в голову сделать офис в МО, а им не пришло :)
Никакой работодатель в здравом уме не будет переносить офис к черту на кулички
Учитывая что среднестатистический житель Москвы добирается до работы за час... Да плюс-минус одинаково.
Сравнить Косыгино и Троицк. Вы вообще разницы не видите? :)
Сходите летом ,прогуляйтесь. Там хороший район, МГУ
А что плохого в Троицке? Совсем не депрессивный город, в отличие от того же Ногинска или Электростали, или упаси боже Железнодорожного с Носовихой.
с улицей Косыгина он никак не конкурирует.
А должны? Я на Шаболовке жил. Ничего плохого или хорошего про это место сказать не могу. На машине на работу +40 минут (!)
А я не жил на Шаболовке. Живу у МКАД. Метро нет. И не планируется. Шаболовка это практически центр города. Отличная диспозиция, че.
Про машину - да хз какие там пробки. Совсем не показательно
Если Вы ездите на работу не в Троицк, то из Троицка Вы бы ехали еще дольше
Диспозиция, скажу прямо, для меня была относительно хорошей. Так как до родителей 30 минут на велосипеде или до полутора часов на авто или 50 минут транспортом. До работы уже сказал - 10 минут на метро выигрывал, хотя ближе на 15 км. :) На машине +40 минут. На велосипеде ровно час (19,5 км).
ну и? вы предпочли бы ездить из Троицка что ли?
к чему эти примеры то?
Я живу дальше, чем за Троицком и не горю желанием вообще ездить в Москву, но если бы предложили работы с нормальным ценником в Подольске, Чехове, Троицке, то с удовольствием ездил.
Ну да, но речь ж не про это. Допустим Вы ищете работу. Одна работа на юге Москвы (пусть Косыгина), другая где-нить на севере, а то вообще Мытищи.. Выбрали б уж наверно что поближе
Причем Мытищи это сразу за МКАД, надо офис вообще в зеленграде сравнивать
Ездили же :) Зависит от того, где находится офис.
ну дык. Я вот прикинул. Из моей жопы мира (запад Москвы, МКАД) до Косыгина - 1 час , до Троицка - 2 часа.
Кто эти люди, которым будет удобно ездить в Троицк? только те, кто живут где-то поблизости
Из моей жопы мира (запад Москвы, МКАД)
Это в районе Бирюлёва? У меня до Косыгина 25 минут с учётом 15 минут до метро пешком. Тоже ЗАО г. Москвы. 3 км до МКАД.
Вы же цитируете. Запад Москвы. Уточню, 95-й квартал. До метро - полчаса автобусом. МКАД - 500 метров
612+610 до Юго-Задной.
это Вам актуально. Жителям 95-го квартала юго-западное метро вообще неактуально. Это юго-запад. глупо ехать с запада на югозапад :)
Ну зато теперь 610 до Юго-Задной ходит. Эх, жаль, что когда я учился - не было такого маршрута. Он только до кладбища ходил. А сейчас эстакада есть. Удобно.
610 не ездит в 95-м квартале же
Там 612. )
нет смысла в нем
смысла нет, но автобус есть. Есть ещё 103 от Рябиновой и до Университета. Часто ездил.
да, есть. Только с 95-го квартала до рябиновой еще ехать автобусом
Нафига на работу на машине, живя на Шаболовке? Оттуда в любой конец города можно за менее часа добираться без машины и без проблем.
Москва там - где есть метро. Где нет метро - это уже пригород.
москва (увы-увы) крайне неравномерно покрыта метро (запад, например не покрыт вообще)
Да, есть ещё пятна. Но за последние два-три года метро так разрослось, что уже без приложухи Я.метро даже мне тяжело бывает )) Думаю такими темпами через пару лет и Запад покроют.
Хм, запад? Это который? Который Очаково, который ездит на Киевский вокзал или же Матвеевское? В Кунцеве, за исключением района 95-квартала, народ ездил на электричках до метро или до Белки.
Матвееское рядом со Славянским бульваром. А так да, 95 квартал и те что далеко от железки. Каждый день люди тащятся до Славянского бульвара в автобусах. Реже до Молодежки.
Да, те что живут около путей, могут и по железке ехать
За продуктами, пардон, на чём ездить? Или сервер - на метро тащить? ))
Ну сервер не каждый день возить нужно )) А за продуктами я не говорил, я про на работу.
Всё время за рулём только. Постоянно надо было куда-то ездить и за пределы города.
Ну значит у вас особый случай. Более распространено дом-офис-работа. Никогда не понимал, зачем выезжать за два часа на работу, когда можно на метро за пол часа доехать.
Затем, что после работы вы можете уехать куда-нибудь за МКАД по делам, плюс в машине лежат вещи сменные, чтобы сходить в зал по окончанию всех дел. В зал в будни - 2-3 раза. Таскать на себе лишний рюкзак? :)
хм, какие у вас дела за МКАДом? Рюкзак то не особо сложно носить (Я носил, че). Не пришло бы в голову из-за рюкзака ехать на машине
Всегда залы около дома искал. После работы забежал домой, скинул рабочий рюкзак, взял сумку с вещами и в зал. Или было около работы, в обед в зал сходил с пакетом вещей и назад. А за город таскаться вообще не вариант ))
Зал в километре от дома. Заедешь домой - не уедешь.
вообще не одинаково
Но это не повод всех свозить в резиновый центр.
Яндек может позволить построить офис в относительном центре города
Какой в этом профит для самого Яндекса?
Я уже писал. Большинству людей удобно добираться до некого центра города. У Яши с одной стороны есть деньги, с другой стороны персонал довольно привередливый (есть из чего выбирать). Поэтому, если перенесет офис в замкадье, потеряет сразу 50% персонала
потеряет сразу 50% персонала
Ключевого или линейного, которого можно снова набрать без особых проблем? )
да любого. Не бывает неключевого персонала очень много (иначе ФОТ растет "не туда")
Ох, блин... Большие компании имеют сотрудников минимум двух, а чаще трёх классов. Третий класс набирают для расстрельных списков перед аудитом, чтобы можно было показать снижение издержек. Если часть Б уйдёт, то тоже ничего особо не произойдёт. Опыт есть.
ну отправьте резюме в яндекс в отдел оптимизации. Чего Вы мне то распинаетесь про персонал. Я то хоть работал в HR и как-бы немного в теме :)
У них это давно есть, как и у других компаний. ))
да, конечно, компания набирает ненужных людей, чтобы потом их уволить перед аудитом. офигенный план
Лапы прочь от Апрелевки.
Тихий спокойный зеленый городок... был
Ща начнется - толпа понаехавших, т.к. 20 минут на МЦД до Белорусской, и вот это вот все
И ладно бы включил в состав НАО - так ни хера, оставили в МО
Долго пытался осознать зачем включать в состав НАТО Апрелевку. :)
На счёт тихого... это с какой стороны станции посмотреть или в сторону Победы. :)
В п...зду Победу )) Особенно зная, какого качества там новостройки воткнули ... Бедные будущие жители
В итоге весь райончик (и Победа, и Апрелевка) превратится в центр сдачи квартир для тех, кому в "резиновой" дорого.
ЗЫ: и даже если включат в состав новомосковских административных округов, далеко не факт что преимущества московской прописки компенсируют все сопутствующие недостатки
Компания сразу потеряет многих работников, которые не хотят по пробкам пилить куда-то в кампус. да, можно и вывезти всех с заселением на кампусе, но надо будет развивать территорию и одной кафешкой не обойдешься тут. Семейные люди согласились бы многие, наверное, а вот молодые - вряд ли, все же в центре и около до и после работы занятий больше и без трат на пробки
Добавлю. Вот университеты можно запросто выносить за город. Та же "Вышка", на мой взгляд, делает ужасно просто: у них новые общежития где-то в е***ях, а ездить им нужно в центр, получается, что едут вроде как на метро , электричке и потом еще на университетском автобусе. Уж вынесли бы все оставив только администрацию в центре.
семейным тоже надо где-то работать второй половинке, детей водить в сад/школу и тд и тп. Бабушки опять таки, которые сидят с детьми.
Я за город свалил. Хотя не семейный. У меня сейчас по жизни 40% в городе и 60% - за ним.
- а мне вообще непонятно зачем в современном мире IT-компании нужен один большой офис? в крайнем случае можно сеть небольших распределенных офисов организовать. Какой то прошлый век. В чем профит заставлять толпы людей ехать в одно место?
Там технических специалистов до фига, которым нельзя работать дистанционно.
Яндекс писал победные статьи:
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/498426/
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/498426/
На такое бы не согласился вообще. Лучше на работе.
Ну есть и повеселее фотки
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/500116/
Зачем все эти люди в офисе или рядом с вами?
Это каким таким специалистам Яндекса нельзя работать дистанционно?
Тем, кто обеспечивает ядра проектов в технической части (ЦОДы).
имидж плюс реклама. у всех крупных компаний есть крупный хороший офис (имею ввиду если в США смотреть - те компании, на которые смотрит Яндекс)
имидж плюс реклама. у всех крупных компаний есть крупный хороший офис
- для хороших понтов и форма здания должна быть соответствующая)
Это неудобно) Яндекс нанимает, в основном, капризных дорогих специалистов - они не будут ездить на работу в Подмосковье. И жить в Подмосковье, даже при наличии кампуса, они тоже не захотят) К тому же крутой офис - в первую очередь визитная карточка, которую не стыдно показывать инвесторам проекта. Их тоже не комильфо везти в замкадье на смотрины.
Я уже по-Грефовски мыслю: если на рынок выплеснется 2-3 тыщи спецов, то это уронит зарплаты.
Увидим) Сейчас вон на эпохе тотальной удаленки можно хантить кого угодно и откуда угодно, но чет зарплаты не падают. Рынок растет, вакансий становится всё больше с каждым днем. Но и требования растут оч быстро, зарплаты за ними не поспевают (как и за курсом доллара).
Корстон место знаковое)) мож оно нравится руководству яндекса также как нравилось мне и многим другим))
Гостиница Орлёнок.
тем более у них не так далеко был первый офис как пишут.
«Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле»
Пора начинать готовиться к тому, что скоро даже таксисты в я.такси вместо бурных политических дискуссий будут зачитывать рекламу.
Уже есть: перед экраном "Детали поездки" показали рекламу skyeng с реферальной ссылкой
Коллеги, Поздравляю.
Выглядит здорово, но хотелось бы узнать, что касается экологичности этих офисов, насколько задействованы зеленые технологии? Все-таки на Яндекс равняются...
Яндекс довольно примитивная компания в мировых масштабах, по факту у них даже высоких технологий нет. Но в реалиях РФ они выглядят инновационными и современными.
примитивная компания Яндекс - самая большая, самая дорогая и продвинутая интернет-компания в Европе.
кек
ну как сказать. в ИТ любая высокая технология через год становится общедоступной, поэтому наверное нельзя вообще говорить о том что такие технологии есть хоть у кого то. особенно через 22 года после появления гугла поиск вообще нельзя назвать высокой технологией.
но тем не менее успешный локальный поисковик в мире это редкая штука.
и экосистема подобная яндексу в мире также редкая штука.
Никто же не говорит что Яндекс это бостон динамикс. Но вполне на уровне убера, например.
в целом невероятный монстр и сильная нагрузка на Косыгина, с учетом вечной пробки под Ленинским вечером
вомзожно, что
1. Люди будут ездить на метро
2. Автомобилисты будут ездить позже
На джетпаках летать. Там будут постоянные пробки, концентрацию в этой точке нескольких тысяч человек дороги не вытянут.
почему пробки то? большая часть сотрудников яндекса ездит на ОТ
"Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес."
Думал, что здание будет полностью для сотрудников Так это будет какой-то торговый центр, где на последних этажах будут сидеть сотрудники компании.
ну чтож. мне нравился Корстон и будет немного его не хватать (но его и так уже нету). зато будет гуглплекс отечественный что тоже неплохо!
плюс яндексу.
Народ, вы правда думаете, что после офиса на Льва Толстого их программисты, которые не самые дешевые на рынке и в принципе могут и другую работу найти (хоть в Сбере), попилят в какой-то офис в Троицке или другом городе или тем более туда переедут прямо добровольно жить? Поберегите Троицк, там школы местные и поликлиники не выдержат такого наплыва. А делать инфраструктуру за счёт самого Яндекса им же дороже выйдет, чем даже этот офис.
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