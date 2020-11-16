Офис
Таня Боброва
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Московские власти одобрили проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с открытым парком и террасой на крыше Материал редакции

Офис построят на месте гостиницы «Корстон» на улице Косыгина.

111 комментариев
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Москомархитектура одобрила архитектурно-градостроительное решение для новой штаб-квартиры «Яндекса» на улице Косыгина в Гагаринском районе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Москомархитектура, РБК

«Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Три крыла комплекса объединит центральный атриум с прозрачной кровлей и общественным пространством. Высота здания будет варьироваться: чем ближе к жилым домам, тем ниже.

  • «Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в июне 2020 года. Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес. Компания также планирует благоустроить территорию около штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Площадь здания составит 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м.
  • Проект разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — президент компании Ли Полисано. В подготовке также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает.
Открытая территория, бесплатные автобусы и…
Первые два этажа офиса также будут открыты для горожан, а для сотрудников построят спортзалы и…
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#новость #яндекс

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111 комментариев
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Valeratal Val

9

Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес

еще и на аренде заработать :)

Ответить

danil nik

Valeratal
1

Вы так говорите, как будто бы это что-то плохое)

Ответить

Valeratal Val

danil
2

я завидую :)

Ответить

Sergei Timofeyev

–4

Честно говоря, но не понимаю выбор места для штаб-квартиры. В Новой Москве или Подмосковье есть куда лучшие места, стоимостью меньше и с хорошей транспортной доступностью. 

Ответить

Valeratal Val

Sergei
11

нет в Подмосковье хорошей транспортной доступности. Пока телепорт не изобрели
например, если Вы делает офис на юге Подмосковья, значит людям с севера Москвы тяжело ехать

Ответить

Sergei Timofeyev

Valeratal
–3

Делайте кампусы, чтобы не нужно было уезжать. Получится территория полного цикла и закрытая. Для части людей это будет дико удобно. Ну а про плохую транспортную доступность расскажите жителям Троицка, Апрелевки

Ответить

Valeratal Val

Sergei
12

в кампусах смогут жить только одинокие. У семейных есть еще муж/жена, которые часто не работают в этом же Яндексе. И соответственно им ездить в Москву на свою работу будет сложно

А чего надо рассказать жителям Троицка-Апрелевки? что они живут в Ж мира? они сами это знают

Ответить

Sergei Timofeyev

Valeratal
0

 А чего надо рассказать жителям Троицка-Апрелевки? что они живут в Ж мира? они сами это знают

Ж мира - это у меня, где ловить без машины нечего. Из Апрелевки скоро будет МЦД, в Троицк вытягивают ветку метро.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
5

ну клево да, но житель  у станции на этой же ветке (но в Москве) в любом случае добирается быстрее

да в целом, .. Неужели они там в яндексе не просчитывали разные варианты? вот Вам пришло в голову сделать офис в МО, а им не пришло :)
Никакой работодатель в здравом уме не будет переносить офис к черту на кулички

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Учитывая что среднестатистический житель Москвы добирается до работы за час... Да плюс-минус одинаково.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
4

Сравнить Косыгино и Троицк. Вы вообще разницы не видите? :) 
Сходите летом ,прогуляйтесь. Там хороший район, МГУ

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
–3

А что плохого в Троицке? Совсем не депрессивный город, в отличие от того же Ногинска или Электростали, или упаси боже Железнодорожного с Носовихой.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
1

с улицей Косыгина он никак не конкурирует.

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

А должны? Я на Шаболовке жил. Ничего плохого или хорошего про это место сказать не могу. На машине на работу +40 минут (!)

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

А я не жил на Шаболовке. Живу  у МКАД. Метро нет. И не планируется. Шаболовка это практически центр города. Отличная диспозиция, че. 
Про машину - да хз какие там пробки. Совсем не показательно
Если Вы ездите на работу не в Троицк, то из Троицка Вы бы ехали еще дольше

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Диспозиция, скажу прямо, для меня была относительно хорошей. Так как до родителей 30 минут на велосипеде или до полутора часов на авто или 50 минут транспортом. До работы уже сказал - 10 минут на метро выигрывал, хотя ближе на 15 км. :) На машине +40 минут. На велосипеде ровно час (19,5 км). 

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

ну и? вы предпочли бы ездить из Троицка что ли?
к чему эти примеры то?

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Я живу дальше, чем за Троицком и не горю желанием вообще ездить в Москву, но если бы предложили работы с нормальным ценником в Подольске, Чехове, Троицке, то с удовольствием ездил.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

Ну да, но речь ж не про это. Допустим Вы ищете работу. Одна работа на юге Москвы (пусть Косыгина), другая где-нить на севере, а то вообще Мытищи.. Выбрали б уж наверно что поближе
Причем Мытищи это сразу за МКАД, надо офис вообще в зеленграде сравнивать

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Ездили же :) Зависит от того, где находится офис.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

ну дык. Я вот прикинул. Из моей жопы мира (запад Москвы, МКАД) до Косыгина - 1 час , до Троицка - 2 часа. 
Кто эти люди, которым будет удобно ездить в Троицк? только те, кто живут где-то поблизости

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

  Из моей жопы мира (запад Москвы, МКАД)

Это в районе Бирюлёва? У меня до Косыгина 25 минут с учётом 15 минут до метро пешком. Тоже ЗАО г. Москвы. 3 км до МКАД.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

Вы же цитируете. Запад Москвы. Уточню, 95-й квартал. До метро - полчаса автобусом. МКАД - 500 метров

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

612+610 до Юго-Задной.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

это Вам актуально. Жителям 95-го квартала юго-западное метро вообще неактуально. Это юго-запад. глупо ехать  с запада на югозапад :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Ну зато теперь 610 до Юго-Задной ходит. Эх, жаль, что когда я учился - не было такого маршрута. Он только до кладбища ходил. А сейчас эстакада есть. Удобно.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

610 не ездит в 95-м квартале же

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Там 612. )

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

нет смысла в нем

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

смысла нет, но автобус есть. Есть ещё 103 от Рябиновой и до Университета. Часто ездил.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

да, есть. Только с 95-го квартала до рябиновой еще ехать автобусом

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Я дико понимаю вашу боль. И окна выходящие на крематорий.

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Нафига на работу на машине, живя на Шаболовке? Оттуда в любой конец города можно за менее часа добираться без машины и без проблем.

Москва там - где есть метро. Где нет метро - это уже пригород.

Ответить

Valeratal Val

Arthur
0

москва (увы-увы) крайне неравномерно покрыта метро (запад, например не покрыт вообще)

Ответить

Arthur Niazyan

Valerat…
0

Да, есть ещё пятна. Но за последние два-три года метро так разрослось, что уже без приложухи Я.метро даже мне тяжело бывает )) Думаю такими темпами через пару лет и Запад покроют.

Ответить

Valeratal Val

Arthur
0

не, там даже планов нет. Метро-2 (как говорят) мешает

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Хм, запад? Это который? Который Очаково, который ездит на Киевский вокзал или же Матвеевское? В Кунцеве, за исключением района 95-квартала, народ ездил на электричках до метро или до Белки. 

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

Матвееское рядом со Славянским бульваром. А так да, 95 квартал и те что далеко от железки. Каждый день люди тащятся до Славянского бульвара в автобусах. Реже до Молодежки.
Да, те что живут около путей, могут и по железке ехать

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

За продуктами, пардон, на чём ездить? Или сервер - на метро тащить? ))

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Ну сервер не каждый день возить нужно )) А за продуктами я не говорил, я про на работу.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Всё время за рулём только. Постоянно надо было куда-то ездить и за пределы города.

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Ну значит у вас особый случай. Более распространено дом-офис-работа. Никогда не понимал, зачем выезжать за два часа на работу, когда можно на метро за пол часа доехать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Затем, что после работы вы можете уехать куда-нибудь за МКАД по делам, плюс в машине лежат вещи сменные, чтобы сходить в зал по окончанию всех дел. В зал в будни - 2-3 раза. Таскать на себе лишний рюкзак? :)

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

хм, какие у вас дела за МКАДом? Рюкзак то не особо сложно носить (Я носил, че). Не пришло бы в голову из-за рюкзака ехать на машине

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Всегда залы около дома искал. После работы забежал домой, скинул рабочий рюкзак, взял сумку с вещами и в зал. Или было около работы, в обед в зал сходил с пакетом вещей и назад. А за город таскаться вообще не вариант ))

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Зал в километре от дома. Заедешь домой - не уедешь.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

а зачем уезжать то? Взяли рюкзак и пешком

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

вообще не одинаково

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Но это не повод всех свозить в резиновый центр.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

Яндек может позволить построить офис в относительном центре города

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Какой в этом профит для самого Яндекса? 

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

Я уже писал. Большинству людей удобно добираться до некого центра города. У Яши с одной стороны есть деньги, с другой стороны персонал довольно привередливый (есть из чего выбирать). Поэтому, если перенесет офис в замкадье, потеряет сразу 50% персонала

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

  потеряет сразу 50% персонала

Ключевого или линейного, которого можно снова набрать без особых проблем? )

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

да любого. Не бывает неключевого персонала очень много (иначе ФОТ растет "не туда")

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Ох, блин... Большие компании имеют сотрудников минимум двух, а чаще трёх классов. Третий класс набирают для расстрельных списков перед аудитом, чтобы можно было показать снижение издержек. Если часть Б уйдёт, то тоже ничего особо не произойдёт. Опыт есть.

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

ну отправьте резюме в яндекс в отдел оптимизации. Чего Вы мне то распинаетесь про персонал. Я то хоть работал в HR и как-бы немного в теме :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

У них это давно есть, как и у других компаний. )) 

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

да, конечно, компания набирает ненужных людей, чтобы потом их уволить перед аудитом. офигенный план

Ответить

Sergei Timofeyev

Valerat…
0

"Раздувание" штата

Ответить

Dennis Gerasimov

Sergei
0

Лапы прочь от Апрелевки.
Тихий спокойный зеленый городок... был

Ща начнется - толпа понаехавших, т.к. 20 минут на МЦД до Белорусской, и вот это вот все

И ладно бы включил в состав НАО - так ни хера, оставили в МО

Ответить

Sergei Timofeyev

Dennis
0

Долго пытался осознать зачем включать в состав НАТО Апрелевку. :)

На счёт тихого... это с какой стороны станции посмотреть или в сторону Победы. :)

Ответить

Dennis Gerasimov

Sergei
0

В п...зду Победу )) Особенно зная, какого качества там новостройки воткнули ... Бедные будущие жители

В итоге весь райончик (и Победа, и Апрелевка) превратится в центр сдачи квартир для тех, кому в "резиновой" дорого.

ЗЫ: и даже если включат в состав новомосковских административных округов, далеко не факт что преимущества московской прописки компенсируют все сопутствующие недостатки

Ответить

Sergei Timofeyev

Dennis
0

Не включат. Земли не привлекательны для застройки. 

Ответить

ilia

Sergei
3

Компания сразу потеряет многих работников, которые не хотят по пробкам пилить куда-то в кампус. да, можно и вывезти всех с заселением на кампусе, но надо будет развивать территорию и одной кафешкой не обойдешься тут. Семейные люди согласились бы многие, наверное, а вот молодые - вряд ли, все же в центре и около до и после работы занятий больше и без трат на пробки

Добавлю. Вот университеты можно запросто выносить за город. Та же "Вышка", на мой взгляд, делает ужасно просто: у них новые общежития где-то в е***ях, а ездить им нужно в центр, получается, что едут вроде как на метро , электричке и потом еще на университетском автобусе. Уж вынесли бы все оставив только администрацию в центре.

Ответить

Valeratal Val

ilia
1

семейным тоже надо где-то работать второй половинке, детей водить в сад/школу и тд и тп. Бабушки опять таки, которые сидят с детьми.

Ответить

ilia

Valeratal
0

не про всех говорю. много кто из семейных за город переезжает - с супругом и даже бабушкой. Семейных всяко проще чем 20-25-летнего заманить на кампус вне города

Ответить

Sergei Timofeyev

ilia
0

Я за город свалил. Хотя не семейный. У меня сейчас по жизни 40% в городе и 60% - за ним.

Ответить

ilia

Sergei
0

Я понял: вы - мерило и пример для всех, ага)

Ответить

Sergei Timofeyev

ilia
0

По мне не надо мерить. Просто работать или жить за городом при правильно продуманной логистике - прекрасно. 

Ответить

ilia

Sergei
0

...для вас

Ответить

Михаил Качалов

Sergei
0

- а мне вообще непонятно зачем в современном мире IT-компании нужен один большой офис? в крайнем случае можно сеть небольших распределенных офисов организовать. Какой то прошлый век. В чем профит заставлять толпы людей ехать в одно место?

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

Там технических специалистов до фига, которым нельзя работать дистанционно.

Ответить

Михаил Качалов

Sergei
0

Яндекс писал победные статьи:
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/498426/
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/498426/

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
2

На такое бы не согласился вообще. Лучше на работе.

Ответить

Михаил Качалов

Sergei
0

Ну есть и повеселее фотки
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/500116/
Зачем все эти люди в офисе или рядом с вами?

Ответить

Вася Пражкин

Sergei
0

Это каким таким специалистам Яндекса нельзя работать дистанционно?

Ответить

Sergei Timofeyev

Вася
0

Тем, кто обеспечивает ядра проектов в технической части (ЦОДы). 

Ответить

Вася Пражкин

Sergei
0

Так они не в таких офисах сидят поди, а в самих ЦОДах.

Ответить

Петр Иванов

Михаил
0

имидж плюс реклама. у всех крупных компаний есть крупный хороший офис (имею ввиду если в США смотреть - те компании, на которые смотрит Яндекс)

Ответить

Михаил Качалов

Петр
0

имидж плюс реклама. у всех крупных компаний есть крупный хороший офис

- для хороших понтов и форма здания должна быть соответствующая)

Ответить

Leo Uvarov

Михаил
–1

обезьянят кремнёвую долину?

Ответить

Roman Kuvshinnikov

Sergei
0

Это неудобно) Яндекс нанимает, в основном, капризных дорогих специалистов - они не будут ездить на работу в Подмосковье. И жить в Подмосковье, даже при наличии кампуса, они тоже не захотят) К тому же крутой офис - в первую очередь визитная карточка, которую не стыдно показывать инвесторам проекта. Их тоже не комильфо везти в замкадье на смотрины.  

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
2

Я уже по-Грефовски мыслю: если на рынок выплеснется 2-3 тыщи спецов, то это уронит зарплаты.

Ответить

Roman Kuvshinnikov

Sergei
1

Увидим) Сейчас вон на эпохе тотальной удаленки можно хантить кого угодно и откуда угодно, но чет зарплаты не падают. Рынок растет, вакансий становится всё больше с каждым днем. Но и требования растут оч быстро, зарплаты за ними не поспевают (как и за курсом доллара).  

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
1

Нет, это курс доллара резко скакнул.

Ответить

Петр Иванов

Sergei
0

Корстон место знаковое)) мож оно нравится руководству яндекса также как нравилось мне и многим другим))

Ответить

Sergei Timofeyev

Петр
1

Гостиница Орлёнок. 

Ответить

Петр Иванов

Sergei
0

тем более у них не так далеко был первый офис как пишут.

Ответить

Sergei Timofeyev

Петр
0

Возле площади Гагарина, а первый офис - на Вавилова.

Ответить

Dear Moscow,

4

«Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле»

Пора начинать готовиться к тому, что скоро даже таксисты в я.такси вместо бурных политических дискуссий будут зачитывать рекламу.

Ответить

Tim Akhmetov

Dear
0

Уже есть: перед экраном "Детали поездки" показали рекламу skyeng с реферальной ссылкой

Ответить

Михаил Синицын

3

Коллеги, Поздравляю.

Ответить

Кирилл Макеев

Михаил
0

вы из компании ПИК?

Ответить

Михаил Качалов

Михаил
0

Коллеги, Поздравляю

- молодцы гугловцы, подсуетились!

Ответить

Grigory Lugovoy

0

Выглядит здорово, но хотелось бы узнать, что касается экологичности этих офисов, насколько задействованы зеленые технологии? Все-таки на Яндекс равняются...

Ответить

Георгий Беглорян

Grigory
–3

Яндекс довольно примитивная компания в мировых масштабах, по факту у них даже высоких технологий нет. Но в реалиях РФ они выглядят инновационными и современными. 

Ответить

Кирилл Макеев

Георгий
7

примитивная компания Яндекс - самая большая, самая дорогая и продвинутая интернет-компания в Европе.
кек

Ответить

Петр Иванов

Георгий
0

ну как сказать. в ИТ любая высокая технология через год становится общедоступной, поэтому наверное нельзя вообще говорить о том что такие технологии есть хоть у кого то. особенно через 22 года после появления гугла поиск вообще нельзя назвать высокой технологией.
но тем не менее успешный локальный поисковик в мире это редкая штука.
и экосистема подобная яндексу в мире также редкая штука.

Ответить

Igor Filippov

Георгий
–1

Никто же не говорит что Яндекс это бостон динамикс. Но вполне на уровне убера, например. 

Ответить

Igor Filippov

Grigory
0

Куча стекол = надо охлаждать летом и нагревать зимой. 

Ответить

Dimitry Oleynichenko

1

в целом невероятный монстр и сильная нагрузка на Косыгина, с учетом вечной пробки под Ленинским вечером

Ответить

Valeratal Val

Dimitry
0

вомзожно, что 
1. Люди будут ездить на метро
2. Автомобилисты будут ездить позже

Ответить

BearStrikesBack

Valeratal
0

На джетпаках летать. Там будут постоянные пробки, концентрацию в этой точке нескольких тысяч человек дороги не вытянут.

Ответить

Valeratal Val

BearStrikesBack
2

почему пробки то? большая часть сотрудников яндекса ездит на ОТ

Ответить

Kim Kim

1

ждем очередной "оптимизации" ставок в Директе

Ответить

Denis1710

0

"Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес."

Думал, что здание будет полностью для сотрудников Так это будет какой-то торговый центр, где на последних этажах будут сидеть сотрудники компании.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Denis1710
1

А по-моему, это вопрос удобства для самих сотрудников.

Ответить

Влад

0

На самом деле жалко Орленок, такое прикольное здание было

Ответить

Петр Иванов

0

ну чтож. мне нравился Корстон и будет немного его не хватать (но его и так уже нету). зато будет гуглплекс отечественный что тоже неплохо!
плюс яндексу.

Ответить

Evgeniya Velikhova

0

Народ, вы правда думаете, что после офиса на Льва Толстого их программисты, которые не самые дешевые на рынке и в принципе могут и другую работу найти (хоть в Сбере), попилят в какой-то офис в Троицке или другом городе или тем более туда переедут прямо добровольно жить? Поберегите Троицк, там школы местные и поликлиники не выдержат такого наплыва. А делать инфраструктуру за счёт самого Яндекса им же дороже выйдет, чем даже этот офис.

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Константин Рогов

0

Лучше бы цены снизили на рекламу, с жиру бесятся только

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