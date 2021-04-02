Офис
Евгений Делюкин

Офис остался на первом месте: у Amazon и Google не будет полной удалёнки, а сотрудников постепенно вернут в кампусы Статьи редакции

Возможная причина — крупные инвестиции в недвижимость.

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В декабре 2020 года глава Alphabet Сундар Пичаи объявил, что откладывает возвращение сотрудников в офис до сентября 2021 года.

Но 31 марта 2021 года Google разослала сотрудникам новое письмо. Переход на гибридную работу с обязательным посещением офиса начнётся уже в апреле, пишет CNBC со ссылкой на внутренние документы компании.

Google ожидает, что сотрудники в регионах с невысоким уровнем риска заражения коронавирусом будут работать из офиса не менее трёх дней в неделю и «жить на небольшом расстоянии от офиса».

По мнению Пичаи, «команды работают лучше всего, когда привязаны к общим проектам», и для этого нужно очное присутствие.

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Если после первого сентября 2021 года сотрудники захотят работать удалённо больше 14 дней в году, им придется подать официальную заявку и рассказать об «исключительных обстоятельствах».

Продлить удалёнку можно лишь на срок до 12 месяцев, а Google имеет право в любой момент вызвать сотрудника в «привязанный» к нему офис.

Также во внутренних документах Google говорится, что компания может корректировать зарплату сотрудника в зависимости от того, где он работает. Этот шаг может стимулировать вернуться работников, которые на время пандемии уехали из Кремниевой долины ради спокойствия и экономии денег, отмечает CNBC.

Amazon тоже намерена отказаться от полной удалёнки. 30 марта компания рассказала в блоге, посвященному Covid-19, что к осени ожидает возвращения в офисы большинства сотрудников. Они начнут выходить в офисы с июня 2021 года, их количество будет расти с распространением вакцинации в городах и странах.

В будущем же Amazon планирует вернуться к «культуре, ориентированной в первую очередь на офис». По мнению компании, это позволит «'эффективнее учиться, сотрудничать и изобретать».

Планы Google и Amazon отличаются от стратегии остальных ИТ-компаний — всё из-за инвестиций в недвижимость

Издание Fast Company объясняет желание Google и Amazon вернуть сотрудников в офис не только возможным ростом эффективности работы, но и инвестициями компаний в недвижимость.

Например, Amazon в августе 2020 года арендовала 185 тысяч квадратных метров офисной площади небоскрёба в Белвью в Вашингтоне и планирует к 2025 году увеличить число сотрудников в городе до 25 тысяч человек.

А в феврале 2021 года Amazon представила план второй штаб-квартиры на 13 тысяч сотрудников, которую построит к 2025 году в Вирджинии. Инвестиции в проект за 10 лет составят $2,5 млрд.

Google же в марте 2021 года объявила, что в течение года инвестирует более $7 млрд в строительство и развитие офисов и центров обработки данных в США. Это позволит привлечь как минимум 10 тысяч новых сотрудников с полной занятостью.

Желание Google и Amazon отказаться от полной удалёнки идёт вразрез с планами других технологических компаний, отмечает Fast Company. Например, Facebook, Twitter, Shopify, Square, Upwork объявили, что сотрудники смогут полностью работать из дома и после окончания пандемии.

Microsoft же разрабатывает гибридное рабочее место и разделила процесс возвращения с удалёнки на шесть этапов, привязанных не к конкретному времени, а к эпидемиологической обстановке.

Компания отмечает, что по опросам многие сотрудники хотят и дальше работать из дома. Microsoft предполагает, что стандартом станет частичная работа из дома — но 50% от всего рабочего времени.

#удаленка #google #amazon

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из Макдоналдс, да)))

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