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Сооснователь Knotel Амол Сарва обвинил нового владельца сети коворкингов в захвате стартапа и покинул компанию Статьи редакции
Он заявил, что Newmark Group воспользовалась банкротством, чтобы взять Knotel под свой контроль.
- В письме, которое он отправил по электронной почте неопредёленной группе людей, сооснователь Knotel Амол Сарва заявил, что Newmark Group, новый владелец сети, воспользовался банкротством, чтобы взять Knotel под свой контроль, пишет TechCrunch.
- По его словам, это подорвало важные отношения и «навредило многим клиентам и партнёрам». Также Сарва раскритиковал Newmark за то, что та наняла на руководящие посты братьев Гросс из конкурента Knotel, WeWork.
- «Я так разочарован, что было выбрано это направление. Этот процесс дал мне понять, что я не хочу быть частью пути, который выбрали новые владельцы», — заявил Сарва.
- 1 февраля международная сеть коворкингов подала на банкротство, столкнувшись с ростом проблем из-за пандемии. В 2019 году убытки Knotel составили $223 млн при выручке в $370 млн; за десять месяцев 2020 года компания потеряла в общей сложности $202,3 млн.
- В феврале сооснователь Knotel Эдуард Шендерович сообщил, что уйдёт из совета директоров сети коворкингов на фоне её банкротства. На посту главы совета директоров его должен был сменить гендиректор компании Амол Сарва.
- Амол Сарва и Эдуард Шендерович основали Knotel в 2015 году. В 2019 году инвесторы оценили компанию в $1 млрд.
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