Британская финансовая компания разрешила сотрудникам брать столько отпусков, сколько нужно для борьбы с выгоранием Статьи редакции
Компания начала борьбу с выгоранием сотрудников после активного финансового года.
- Неограниченное количество оплачиваемых отпусков сотрудники FinnCap Group смогут получать с 2022 года, пишет Bloomberg. Сотрудники фирмы должны будут отдыхать не менее четырёх недель в году и двух-трёх дней каждый квартал.
- Кроме этого, компания составила список мероприятий — например, визит к ветеринару или вызов сантехника, из-за которых сотрудник может взять выходной и их не засчитают как отпуск. Гендиректор FinnCap Сэм Смит отметила, что выгорание не решается двухнедельным отпуском, поэтому нужно изменить способ работы.
- FinnCap предлагает консультационные и финансовые услуги инвесторам. Компания решила помочь своим сотрудникам на фоне успешного финансового года, отмечает издание.
- С марта по сентябрь 2021 года её выручка выросла на 55%, до $43 млн, гонорары за сделки и консультационные услуги увеличились на три четверти. В фирме работали более 150 сотрудников, но из-за больших нагрузок в 2021 году она дополнительно наняла более 30 человек.
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Компания начала борьбу с выгоранием сотрудников после активного финансового года.
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