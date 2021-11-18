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Nazigul Jusupova

Британская финансовая компания разрешила сотрудникам брать столько отпусков, сколько нужно для борьбы с выгоранием Статьи редакции

Компания начала борьбу с выгоранием сотрудников после активного финансового года.

  • Неограниченное количество оплачиваемых отпусков сотрудники FinnCap Group смогут получать с 2022 года, пишет Bloomberg. Сотрудники фирмы должны будут отдыхать не менее четырёх недель в году и двух-трёх дней каждый квартал.
  • Кроме этого, компания составила список мероприятий — например, визит к ветеринару или вызов сантехника, из-за которых сотрудник может взять выходной и их не засчитают как отпуск. Гендиректор FinnCap Сэм Смит отметила, что выгорание не решается двухнедельным отпуском, поэтому нужно изменить способ работы.
  • FinnCap предлагает консультационные и финансовые услуги инвесторам. Компания решила помочь своим сотрудникам на фоне успешного финансового года, отмечает издание.
  • С марта по сентябрь 2021 года её выручка выросла на 55%, до $43 млн, гонорары за сделки и консультационные услуги увеличились на три четверти. В фирме работали более 150 сотрудников, но из-за больших нагрузок в 2021 году она дополнительно наняла более 30 человек.

#новости #finncap #выгорание

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16 комментариев
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Александр Борисов

Тут главное от отпуска не выгореть, а то в рекурсию впадешь.

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13
Andrei Smirnovsky

А потом зп заплатят исходя из отработанных дней!) В итоге никто отдыхать и не будет

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7
Семен Переделкин

...и тут у меня карта как поперла!

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4
Никита Лукьянов

В России тоже есть компании, в которых было бы неплохо применить подобную схему)

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2
Sergey Freedman

Пожарники, врачи, учителя, строители :)

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0
Волоцкой Дмитрий

Я, который как 2 года выгорал: 😳

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2
Александр Сапожник

У нас бы эти отпуска брались бы каждый месяц))) Идея хорошая, но в России не прижилась бы )))

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0
Pavel Ivanov

Шерсти у рыбы нет, но если бы у неё была шерсть... ©

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4
Old Nick

У них есть вакантные места, хочу работать день, через год

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1
Olga Special

Отдых не помогает в борьбе с выгоранием

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1
Daniyar Karimov

Это же консалтинг.

Работая в консалтинге ты в теории можешь уходить домой после шести и иметь два выходных в неделю. Но это в теории..

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0
Александр Якунин

После 6 утра, что бы в 8 утра быть на месте, вымытым и выбритым.
Все верно?

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1
Andry Gribkov

Беру 364. Ну ладно 353, так и быть

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0
MyTxtWebPage

Отдых Каждый день

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0
Mikhail Grozovski

«Песня про отпуск». Слова: Л. Успенская
На него, на него я смотрю и понимаю,
Выгораю я, выгораю я.
Ничего, ничего, ничего о нём не знаю,
Выгораю я, выгораю я.
За него, за него всё отдам и потеряю,
Выгораю я, выгораю я.
Без него, без него, без него судьба другая
Не моя.

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0
Антон Т

Это ж как надо выгореть, чтоб к ветеринару ходить

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0
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