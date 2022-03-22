Google начала вывозить из страны сотрудников российского офиса — Bloomberg Статьи редакции
В нём работают 244 человека.
- Google не закрыла офис в России, но в последние недели начала вывозить сотрудников, которые решили уехать из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Неизвестно, куда релоцируют работников. Представитель Google отказался от комментариев.
- В московском офисе Google работало 244 человека, рассказал источник. Другой добавил, что компания вывезла из страны сотрудников киевского офиса, в нём работало около 50 человек.
- По внутренним документам Google, с которым ознакомился Bloomberg, компания «работает круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность и другую поддержку» сотрудникам на Украине.
- 3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» об «операции» России на Украине.
- 4 марта Google приостановила продажу рекламы в своих сервисах в России. 10 марта YouTube полностью приостановил монетизацию для авторов.
- 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения на платформе угроз в адрес россиян. Источник «РИА Новости» рассказал о вероятной блокировке сервиса в России до 27 марта. Тогда же глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейшн сказал, что полностью YouTube блокировать не будут.
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Не все из них безопасны или официальны.
Сперва заставили открыть офисы, потом своими действиями вынудили уйти.
Великолепный план Уолтер, надёжный как Швейцарские часы
Может надеялись что в спешке технику оставят?)
И исходники ютуба)
Сохранить работу и релоцироваться за счет работодателя - это сейчас мана небесная. Можно только порадоваться за ребят.
Нужно уже этих всех айтишников в армию отправить, в спец батальон, пусть за овес работают
Вот и ехай нахуй
Я один иронию вижу?
Я не смог разглядеть, но старался)
Я тоже пытался,но сейчас такое время что аж не смешно
Российские айтишники уже не могут шутить.
Какие ути-пути нежные, капучино или смузи не поперхнитесь.
Если при первых трудностях в стране у вас паника, то у меня нет уверенности, что Вы достойны быть гражданином этой страны.
Это Россия. И ее история говорит о том, что жизнь здесь более духовная и менее предрасположена к стяжательству.
Это Россия. И ее история говорит о том, что человеческая жизнь здесь ничего не стоит. Люди едут не из-за проблем, а из-за того, что была утрачена последняя надежда на перемены.
Вовсе нет. Как раз сейчас эта надежда появилась. Её ждали 15 лет...
Как раз сейчас эта надежда появилась. Её ждали 15 лет...
Т.е. ты 15 лет надеялся посидеть в бедности, изоляции, с дикой инфляцией, дефолтами и кризисами? Ну тогда да, ты дождался.
Чтобы через 30 лет зайти на еще один круг?
Чёрный юмор💪😂😂
Да дело не в смузи)
Спецы хотят просто работать свой творческий труд и создавать интересные продукты, а не нарочно залазить в яму с говном, откуда потом героически и превозмогая трудности выбираться)
нарочно залазить в яму с говном, откуда потом героически и превозмогая трудности выбираться
Я кстати сколько людей окружающих не наблюдаю, это прям систематическое поведение. Едва что-то начинает налаживаться, они сами будто нарочно себя поглубже притапливают, чтобы опять страдать и ныть, как все плохо
это Спарта!
В чём духовность только осталось понять. А «менее предрасположена к стяжательству» это нищета так красиво называется?
Нет, это когда у кремлевского чиновника дети в Гарварде и бабло в кипрском оффшоре, и при всем пери том он честный бессеребренник, радеющий за страну.
Глеб, покиньте мою страну пожалуйста.
Соберите чемодан и отправляйтесь в Антарктиду. Там нет смузи и капучино, но зато есть много трудностей.
Мне не нравятся такие как вы, которым любо жить в вечных "трудностях", которые их постоянно сами себе создают, героически преодолевают, оправдывают, и тем самым стремятся к нищете и отсталости.
А потом еще рассуждают о том, кто чего достоин. Это не вам решать, слава б-гу.
От таких людей пользы нет, один вред. С такими согражданами никаких внешних врагов не нужно.
Это из-за вас, любителей трудностей, сторонников вечно терпеть и страдать, Россия такая. А у нормальных людей Россия совсем другая. Мы перестанем жить в трудностях и начнем наконец смотреть в будущее с высоким уровнем жизни и комфортом без всяких "перетерпеть" только когда избавимся от таких как вы.
Пожалуйста, освободите нашу классную крутую современную развитую Россию от себя и своих терпильно-рабских идей.
Хватит их нам уже.
Только вот таких, как Глеб - большинство ) и к жизни в тлене с малолетства приучают. Вон, знакомая прислала, ее сыну-первоклашке что задали для чтения:
Хочу посмотреть, как айтишники меряются духовностью, а не зарплатой.
геблан, который руководствуется малопопулярным стереотипом о смузи и программистах
ПЕРВЫЕ трудности... Как звучит...
вы это так неудачно пошутили или на серьезных щах?
Еблан?
В жопу иди, Павел
Кто бы мог подумать, что шутка «забанили в Google» может стать реальностью...
Это вообще законно стратегический ресурс из страны вывозить? Пора всех ИТишников в шарашки отправить. Много вольнодумцев.
а суммы на которые можно весь гугл купить законно из страны вывозить? людей сажать просто за мнение законно? вторгаться в чужую страну ради своих целей законно? нет?
вот и иди нахуй
Вы определитесь "стратегический ресурс" или "в шарашки отправлять". Ресурсы так то беречь надо.
Зачем? Дополнительная миска гречи в шарашке поможет сберечь и замотивировать ресурс.
Президент же сказал что те кто не поддерживают последние действия будут либо без работы, либо в тюрьме, либо свалят. Какие теперь претензии к айтишникам.
Где это было сказано? Не выдумывайте
Сейчас бы всерьёз воспринимать больные рассуждения каждого престарелого маразматика.
Про наркоманов и нацистов, про биолаборатории, про ФБК которое учит делать коктейли молотова. И вот это всё.
Какие теперь претензии к айтишникам.
Неправильно выбрали, надо тюрьму.
Это вообще законно стратегический ресурс из страны вывозить?
Ты про нефть?
Когда придерживаться своей точки зрение, стало чем-то плохим ?
"Вольнодумцы"? Ооо... Это в пропаганде так говорят щас тоже? Свободно думать теперь уже плохо оказывается, народ!
Ты уже оттуда пишешь?
Иди нахер, я тебе не ресурс.
А Гугл может всех жителей России вывезти интересно, а то у нас дед ебнулся окончательно!!!))
Некоторый процент (71) целесообразно оставить здесь.
Действительно останется только страна пенсионеров и дураков
Кого вывозить то ? Переживающих процентов 20.
Большинство реально za .
А что такое вольнодумие?
Что-то на американском
Свобода мысли (ака Свобода слова)
Лол, заголовок звучит так, будто их в багаже вывозят из страны.
Мне тут больше всего интересно а как они из Украины вывезли 50 человек? Написано там работало 50 человек, всех вывезли. Но ведь уже со второго дня парням нельзя выезжать. Сомневаюсь что у них там 50 девушек работало.
Мы своих сотрудников так и не смогли вывезти, и брат у меня сидит там с семьёй между подвалом и домом, и друг так же.
Гугл, раскрой секрет :)
Думаю там правильно считают, что "мозги" не должны быть потеряны на поле боя.
Возможно (хотелось бы верить), что не везде работает тупая бюрократия и частные случаи рассматривают по-разному. IT-шники или просто люди из такой корпорации могут быть куда полезней с их возможностями да и налогами, нежели неподготовленным ополчением. Там итак за то чтобы попасть в ополчение взятки дают и набрано предостаточно людей. Плюс у гугла хорошая репутация там, во всяком случае делали полезные дела.
Возможно еще до 24 числа.
Наверно с красным крестом
Для мужчин есть исключение - если 3 и больше ребенка.
Но мне кажется, что просто журналисты не поняли детали. Скорей всего просто перевезли из Киева куда-нибудь на запад.
Нам Ваш интернет нахуй не нужён...
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