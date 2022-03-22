Бумажный кризис: сколько стоит бизнесу подорожание печати и что с этим можно сделать

За последний месяц цена бумаги для принтера увеличилась на 700-800%, на картриджи — в 2-3 раза. Одновременно выросли затраты компаний на логистику бумажных документов. Вести документооборот в аналоговом виде стало почти в 1,5 раза дороже, чем в феврале. Если ситуация не изменится, российский бизнес потеряет миллиарды на бумажном кризисе.