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Маша Цепелева

Google начала вывозить из страны сотрудников российского офиса — Bloomberg Статьи редакции

В нём работают 244 человека.

  • Google не закрыла офис в России, но в последние недели начала вывозить сотрудников, которые решили уехать из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Неизвестно, куда релоцируют работников. Представитель Google отказался от комментариев.
  • В московском офисе Google работало 244 человека, рассказал источник. Другой добавил, что компания вывезла из страны сотрудников киевского офиса, в нём работало около 50 человек.
  • По внутренним документам Google, с которым ознакомился Bloomberg, компания «работает круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность и другую поддержку» сотрудникам на Украине.
  • 3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» об «операции» России на Украине.
  • 4 марта Google приостановила продажу рекламы в своих сервисах в России. 10 марта YouTube полностью приостановил монетизацию для авторов.
  • 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения на платформе угроз в адрес россиян. Источник «РИА Новости» рассказал о вероятной блокировке сервиса в России до 27 марта. Тогда же глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейшн сказал, что полностью YouTube блокировать не будут.

#новость #google

4836 просмотров
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60 комментариев
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Михаил Загоскин

Сперва заставили открыть офисы, потом своими действиями вынудили уйти.

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27
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Ирина Борова

Великолепный план Уолтер, надёжный как Швейцарские часы

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4
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Artur Kuramshin

Может надеялись что в спешке технику оставят?)

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1
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Михаил Сметанников

И исходники ютуба)

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1
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Ядерный шмель

Сохранить работу и релоцироваться за счет работодателя - это сейчас мана небесная. Можно только порадоваться за ребят.

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20
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Pavel Loginov

Нужно уже этих всех айтишников в армию отправить, в спец батальон, пусть за овес работают

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–65
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Roman Kotov

Вот и ехай нахуй

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49
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Марсель

Я один иронию вижу?

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3
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Жуткий Билли

Я не смог разглядеть, но старался)

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7
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Октябрьский рак

Я тоже пытался,но сейчас такое время что аж не смешно

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4
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Evil Pechenka

Российские айтишники уже не могут шутить.

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3
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Gleb Tyutikov

Какие ути-пути нежные, капучино или смузи не поперхнитесь.
Если при первых трудностях в стране у вас паника, то у меня нет уверенности, что Вы достойны быть гражданином этой страны.
Это Россия. И ее история говорит о том, что жизнь здесь более духовная и менее предрасположена к стяжательству.

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–11
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Nikita Zubkov

Это Россия. И ее история говорит о том, что человеческая жизнь здесь ничего не стоит. Люди едут не из-за проблем, а из-за того, что была утрачена последняя надежда на перемены.

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7
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vic smirnoff

Вовсе нет. Как раз сейчас эта надежда появилась. Её ждали 15 лет...

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0
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Evil Pechenka

Как раз сейчас эта надежда появилась. Её ждали 15 лет...
 Т.е. ты 15 лет надеялся посидеть в бедности, изоляции, с дикой инфляцией, дефолтами и кризисами? Ну тогда да, ты дождался.

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5
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Nikita Zubkov

Чтобы через 30 лет зайти на еще один круг?

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4
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Michael

Чёрный юмор💪😂😂

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ATM-Tech

Да дело не в смузи)
Спецы хотят просто работать свой творческий труд и создавать интересные продукты, а не нарочно залазить в яму с говном, откуда потом героически и превозмогая трудности выбираться)

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6
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Герман Воронов

нарочно залазить в яму с говном, откуда потом героически и превозмогая трудности выбираться
 Я кстати сколько людей окружающих не наблюдаю, это прям систематическое поведение. Едва что-то начинает налаживаться, они сами будто нарочно себя поглубже притапливают, чтобы опять страдать и ныть, как все плохо

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2
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Beerman

это Спарта!

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6
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Evil Pechenka

В чём духовность только осталось понять. А «менее предрасположена к стяжательству» это нищета так красиво называется?

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5
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vic smirnoff

Нет, это когда у кремлевского чиновника дети в Гарварде и бабло в кипрском оффшоре, и при всем пери том он честный бессеребренник, радеющий за страну.

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3
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TLGM x Event
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3
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Ядерный шмель

Глеб, покиньте мою страну пожалуйста.
Соберите чемодан и отправляйтесь в Антарктиду. Там нет смузи и капучино, но зато есть много трудностей.

Мне не нравятся такие как вы, которым любо жить в вечных "трудностях", которые их постоянно сами себе создают, героически преодолевают, оправдывают, и тем самым стремятся к нищете и отсталости.
А потом еще рассуждают о том, кто чего достоин. Это не вам решать, слава б-гу.

От таких людей пользы нет, один вред. С такими согражданами никаких внешних врагов не нужно.
Это из-за вас, любителей трудностей, сторонников вечно терпеть и страдать, Россия такая. А у нормальных людей Россия совсем другая. Мы перестанем жить в трудностях и начнем наконец смотреть в будущее с высоким уровнем жизни и комфортом без всяких "перетерпеть" только когда избавимся от таких как вы.

Пожалуйста, освободите нашу классную крутую современную развитую Россию от себя и своих терпильно-рабских идей.
Хватит их нам уже.

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2
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Герман Воронов

Только вот таких, как Глеб - большинство ) и к жизни в тлене с малолетства приучают. Вон, знакомая прислала, ее сыну-первоклашке что задали для чтения:

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0
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Максим Буранбаев

Хочу посмотреть, как айтишники меряются духовностью, а не зарплатой.

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1
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Альберт Штерн

геблан, который руководствуется малопопулярным стереотипом о смузи и программистах

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0
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Валерий

ПЕРВЫЕ трудности... Как звучит...

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TLGM x Event

вы это так неудачно пошутили или на серьезных щах?

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12
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Mega Man

Еблан?

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2
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Альберт Штерн

В жопу иди, Павел

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2
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Natasha Ivanova

Кто бы мог подумать, что шутка «забанили в Google» может стать реальностью...

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11
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Igor Kowalski

Это вообще законно стратегический ресурс из страны вывозить? Пора всех ИТишников в шарашки отправить. Много вольнодумцев.

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–41
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Uwxan

а суммы на которые можно весь гугл купить законно из страны вывозить? людей сажать просто за мнение законно? вторгаться в чужую страну ради своих целей законно? нет?

вот и иди нахуй

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21
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mnin mnin

Вы определитесь "стратегический ресурс" или "в шарашки отправлять". Ресурсы так то беречь надо.

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6
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Юрий Б.

Зачем? Дополнительная миска гречи в шарашке поможет сберечь и замотивировать ресурс.

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–1
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Qwerty54321

Президент же сказал что те кто не поддерживают последние действия будут либо без работы, либо в тюрьме, либо свалят. Какие теперь претензии к айтишникам.

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5
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Тимур Петров

Где это было сказано? Не выдумывайте

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1
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Ядерный шмель

Сейчас бы всерьёз воспринимать больные рассуждения каждого престарелого маразматика.

Про наркоманов и нацистов, про биолаборатории, про ФБК которое учит делать коктейли молотова. И вот это всё.

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0
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Evil Pechenka

Какие теперь претензии к айтишникам.
 Неправильно выбрали, надо тюрьму.

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0
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Nikita Zubkov

Это вообще законно стратегический ресурс из страны вывозить?

Ты про нефть?

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3
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Ирина Борова

Когда придерживаться своей точки зрение, стало чем-то плохим ?

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Альберт Штерн

"Вольнодумцы"? Ооо... Это в пропаганде так говорят щас тоже? Свободно думать теперь уже плохо оказывается, народ!

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Игорь Сазонов

Ты уже оттуда пишешь?

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Жуткий Билли

Иди нахер, я тебе не ресурс.

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Виталий

А Гугл может всех жителей России вывезти интересно, а то у нас дед ебнулся окончательно!!!))

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3
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Mr. Anderson

Некоторый процент (71) целесообразно оставить здесь.

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5
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Альберт Штерн

Действительно останется только страна пенсионеров и дураков

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1
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YCbluKOBPbl

Кого вывозить то ? Переживающих процентов 20.
Большинство реально za .

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0
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Igor Chepenko

А что такое вольнодумие?

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0
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S S

Что-то на американском

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6
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Альберт Штерн

Свобода мысли (ака Свобода слова)

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1
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Zaebaniy Underground

Лол, заголовок звучит так, будто их в багаже вывозят из страны.

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Дима Венглинский

Мне тут больше всего интересно а как они из Украины вывезли 50 человек? Написано там работало 50 человек, всех вывезли. Но ведь уже со второго дня парням нельзя выезжать. Сомневаюсь что у них там 50 девушек работало.

Мы своих сотрудников так и не смогли вывезти, и брат у меня сидит там с семьёй между подвалом и домом, и друг так же.

Гугл, раскрой секрет :)

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Альберт Штерн

Думаю там правильно считают, что "мозги" не должны быть потеряны на поле боя.

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Αлексей Μихеев

Возможно (хотелось бы верить), что не везде работает тупая бюрократия и частные случаи рассматривают по-разному. IT-шники или просто люди из такой корпорации могут быть куда полезней с их возможностями да и налогами, нежели неподготовленным ополчением. Там итак за то чтобы попасть в ополчение взятки дают и набрано предостаточно людей. Плюс у гугла хорошая репутация там, во всяком случае делали полезные дела.

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Pavel Petel

Возможно еще до 24 числа.

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Ivi Miklas

Наверно с красным крестом

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John Doe

Для мужчин есть исключение - если 3 и больше ребенка.
Но мне кажется, что просто журналисты не поняли детали. Скорей всего просто перевезли из Киева куда-нибудь на запад.

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Dimm Debrov

Нам Ваш интернет нахуй не нужён...

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