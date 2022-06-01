Американский производитель заменителя кофе из грибов разрешил сотрудникам принимать психоделики на работе Статьи редакции
Глава стартапа завил, что они повлияли на его жизнь позитивнее, чем кофе или алкоголь.
- Гендиректор стартапа MUD\WTR Шейн Хит, который производит заменитель кофе, объявил сотрудникам, что они могут употреблять галлюциногенные грибы на работе. Об этом пишет The Fast Company со ссылкой на интервью с Хитом.
- Компания не добавляет психоделики в продаваемый кофе. Но если юридическая ситуация изменится, то «может изучить вопрос».
- Употребление алкоголя и кофеина стало обычным явлением и даже поощряется во многих офисах, говорит Хит. «Микродозирование псилоцибина повлияло на мою жизнь гораздо позитивнее, чем кофеин или алкоголь, поэтому я решил сделать открытое заявление команде», — добавил он.
- По оценкам гендиректора, микродозингом занимаются около 20% сотрудников компании. Они говорят, что психоделики помогают им мыслить творчески, быть более гибкими и открытыми новому.
- При этом исследования 2020-2022 годов в США, Великобритании и Нидерландах не смогли доказать улучшения когнитивных способностей у людей, принимающих микродозы.
- Хит не заметил влияния на производительность в MUD\WTR в лучшую или в худшую сторону после объявления, но отметил, что коллеги стали более открытыми друг с другом.
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Могу себе представить какой у них веселый сервис))
Нужны ли им новые сотрудники?
Этош какие корпоративы у них... Боюсь представить)
Главное ужасы не рассказывать. А то дело может закончится массовой истерией)
А корпоративы у них примерно вот такие..