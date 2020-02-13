Bloomberg рассказывает, как работает направление P&G Ventures — через него 182-летняя компания вкладывается в экологически чистые средства против насекомых Zevo, принтер для макияжа Opte и другие новые проекты.

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Один из крупнейших в мире производителей потребительских товаров пытается найти новые идеи, чтобы оставаться актуальным.

Для этого Procter & Gamble сконцентрировалась на венчурных инвестициях и запуске стартапов с помощью открытого в 2014 году подразделения P&G Ventures.

​P&G

Почему P&G делает ставку на стартапы

Bloomberg считает, что P&G «отчаянно нуждается в новых идеях», так как сейчас компания больше известна красивыми продуктами и маркетингом, чем изобретениями. Основная формула работы P&G — десятилетиями улучшать свои товары, а не разрабатывать новые. В последний раз культовый продукт P&G выходил в конце 1990-х годов — им стала швабра Swiffer.

Swiffer Bloomberg

При этом поиск синергии между продуктами в P&G начал выходить из-под контроля, и она начала скупать другие компании, отмечает издание. Например, в 1985 году она купила Clearasil, Olay, Pantene, Vicks, VIdal Sassoon, в 1990 году Old Spice, в 1991 году Max Factoor, в 2001 году Clairol, а в 2005 году Gillette.

Активное расширение компании к 2010-м годам привело к тому, что корпорация стала неповоротливой, слабо развивалась и реагировала на изменения на рынке.

Даже самые сильные активы подвергаются серьёзной конкуренции со стороны молодых стартапов: Gillette противостоит Harry’s и Dollar Shave Club, на замену Always и Tampax появились производители органических тампонов Lora и Cora, а Tide и Pampers конкурируют с экологически чистыми продуктами Seventh Generation.

В 2014 году, во время замедления роста продаж, P&G решила, что в краткосрочной перспективе сократит линейки продуктов и прекратит работу в некоторых направлениях, а в долгосрочной — изменит формат работы над инновационными продуктами.

Так P&G сократила более 100 брендов и без формального анонса запустила Ventures — подразделение, которое могло бы сфокусироваться на смелых идеях и быстро выводить на рынок новые продукты, если в них есть потенциал.

Компания считает, что P&G Ventures поможет стать «более дальновидной». Главой подразделения стал Лэй Рэдфорд, который помогал обновлять бренды Olay и Vicks.

К концу 2020 года Ventures выведет на рынок четыре продуктовые линейки, которые должны показать, способна ли P&G соответствовать цифровой эпохе и требованиям современных покупателей. Часть из них будет продаваться в онлайне, часть — в магазинах.

P&G Ventures на CES 2020

Какие проекты отбирает P&G Ventures

Чтобы определиться с направлением деятельности и понять, какие товары будут покупать потребители к 2025 году, директор по маркетингу Дэвид Арчер собрал информацию о 2000 товарных категорий и выделил три целевых аудитории: городские миллениалы, стареющие бэби-бумеры и китайский средний класс.

Арчер прогнозирует три важных сдвига в их желаниях: растущий спрос на «натуральные» продукты, интерес к устройствам, предугадывающим индивидуальные потребности, и забота о дефицитных ресурсах — от воды до личного времени.

Следующим шагом стало личное знакомство Арчер с потребителями, после которого Ventures определила восемь областей, которые не вписываются в существующие направления бизнеса P&G:

Уход за пожилыми людьми.

Умственная и физическая работоспособность.

«Нетоксичные» дома.

Менопауза.

Хронические кожные заболевания.

Улучшение сна.

Мужское здоровье.

Обезболивающие без побочных эффектов.

Венчурное подразделение будет искать новые продукты, разрабатывать и находить новые способы продажи, минуя стандартные каналы. P&G Ventures заключило более 20 контрактов с внешними партнёрами, а также занимается внутренними разработками.

В феврале 2019 года подразделение заключило партнёрство с инвестиционной фирмой M13, которая вкладывалась в Lyft, Pinterest, SpaceX и другие крупные проекты.

По мере заключения сделок M13 берёт под управление найденные P&G Ventures стартапы, помогает им опытом и деньгами. Если стартап успешен и достигает определённого масштаба, P&G возвращает себе контрольный пакет акций.

Проекты P&G Ventures

В 2020 году P&G Ventures планирует выпустить на рынок четыре проекта, три из которых находятся под опекой M13.

Zevo

Линия нетоксичных средств для уничтожения насекомых, в которую входят спреи от мух, ос и тараканов, ловушки для комаров, мотыльков и мошек. Для создания Zevo P&G Ventures объединила технологию распыления компании Envance Technologies и технологию ловушек неизвестного изобретателя.

Команда разработчиков живёт по принципам стартапа с бережливым производством, проводит собственные исследования и разработки, построила специальную лабораторию, в которой тестирует прототипы, а также занимается маркетингом.

Лаборатория по изучению мух Zevo Bloomberg

При этом каждый член команды Zevo отвечает сразу за несколько ролей. Например, дипломированный психолог Франц Курбело совершенстввует размер частиц спрея, переводит этикетки на испанский язык и работает над рекламой в Instagram для продажи пробной партии товаров потребителям.

Но P&G не оставляет Zevo без внимания. Например, стартап вырос из потребительских опросов, которые показали, что 85% американцев сомневаются в безопасности обычных инсектицидов, на которые приходится 95% рынка США. Технологии Zevo основаны на липких полосках подгузников Pampers, а также освежителях воздуха Febreze.

При этом отношения P&G с розничными магазинами, такими как Target и Home Depor, гарантируют, что Zevo быстро поступит в продажу в крупных сетях.

Opte, Bodewell, Kindra

Остальные три продукта находятся под контролем фонда M13:

Opte — устройство, которое наносит косметические и омолаживающие сыворотки на пигментные пятна, устраняя недостатки и повреждения кожи.

Bodewell — растительный лосьон для лечения псориаза и экземы.



Kindra — линия натуральных средств для помощи при менопаузе.

P&G хотела передать управление M13, потому что считала венчурную компанию более опытной в сфере прямых продаж «сложным» покупателям с заболеваниями. Так, M13 переименовала продукты, заменила упаковку средства Kindra на гладкий контейнер, и привлекла двух менеджеров для управления брендами.

Bloomberg отмечает, что работа со стартапами положительно влияет на бизнес-процессы P&G, к примеру, на скорость вывода собственных продуктов на рынок.