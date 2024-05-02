Правительство утвердило концепцию развития автотуризма — на дорогах планируют строить зоны с АЗС, мотелями и магазинами Статьи редакции
Рядом с пейзажными местами хотят развернуть смотровые площадки.
- Концепцию до 2035 года утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Задача — создать комфортные условия для путешествий по автомобильным дорогам России, в том числе по небольшим и в отдалённых регионах страны.
- Дороги хотят обеспечить многофункциональными зонами, где могут расположиться заправки, станции для электромобилей, стоянки и парковки, точки техобслуживания, кафе, гостиницы, мотели и кемпинги, магазины, детские и спортивные площадки, душевые и прачечные, а также медпункты и точки доступа в интернет.
- Дороги, проходящие по «живописным местам», собираются оборудовать смотровыми площадками. Ещё в планах — создать сеть национальных и межрегиональных маршрутов, где будут указаны объекты дорожной и туристической инфраструктуры. Пилотным маршрутом должен стать путь от Санкт-Петербурга до Владивостока.
- Деньги на реализацию концепции планируют брать из федерального и региональных бюджетов и внебюджетных источников.
- По данным правительства, треть поездок по России приходится на автотуризм, но удобств на дорогах недостаточно. Оно рассчитывает, что развитие инфраструктуры поможет увеличить количество поездок на автомобилях и автобусах с 27 млн в год до 47 млн к 2030 году.
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А сами дороги построить не планируется ? Чтобы доехать до этих зон и площадок ?
Почему на картинке я вижу Казахстан ?
Видимо входит в концепцию развития до 35 года.
Ну вот прокатитесь и узнаете, чем Алтай похож на Казахстан
Тот случай когда "дорожная карта" значит то, что и должна - карту дорог, а не какую-то кальку с английского
Деньги на реализацию концепции планируют брать из федерального (НДС, НДФЛ и пр.) и региональных (налоги транспортный, на имущество организаций и пр.) бюджетов и внебюджетных (соберем СМСками, устроим лотерею) источников.
За ваш счёт, кароч.
Смотровые площадки за кем