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Галина Мубаракшина
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Сергей Собянин объявил начало снятия ограничений в Москве: с 25 мая заработает каршеринг и часть МФЦ Материал редакции

Но арендовать машину можно будет минимум на пять дней.

13 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничений для бизнеса, введённых с 30 марта 2020 года.

  • С 25 мая сможет возобновить работу каршеринг, но не в полном объёме, отмечает мэр. Арендовать машину можно будет не менее чем на 5 дней. Водители должны будут оформлять цифровые пропуска. Компании обязаны дезинфицировать автомобили перед передачей их клиентам.
  • Горожане смогут посещать МФЦ, но по предварительной записи на сайте мэра Москвы. Они обязаны носить маски и перчатки, на входе в центры у посетителей будут замерять температуру. Возобновят работу только 88 МФЦ, расположенные в самых густонаселённых районах.

Удалённый режим работы организаций по-прежнему в приоритете. Возвращать работников в офисы в полном объеме пока ещё слишком рано, считает Собянин.

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляциии: массовые мероприятия запрещены, приостановлена работа салонов красоты, ресторанов, кафе и другого бизнеса.

Запрет на работу каршеринга и перевозку пассажиров по заказу в столице был введён с 13 апреля. Сергей Собянин указывал, что из-за режима самоизоляции спрос на каршеринг упал на 60%, и обеспечить дезинфекцию машин сложно.

#новость #москва #бизнеснакарантине

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Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Николай Малков

3

Вирус пропал по велению слова!

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Вася Пражкин

Николай
0

Не пропал, в бункере сидит.

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Valera Rybakoff

3

Если верить российской статистике: чем меньше ограничений - тем меньше заражений.

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Ilya Brin

2

Пропуска отмени(те).

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Виталий Журавлев

Ilya
2

Нельзя. Иначе ССС не будет знать в каком магните вы закупаетесь

Ответить

Arthur Niazyan

Ilya
2

Они обкатали технологию, теперь ни за что не откажутся от них.

Ответить

Вася Пражкин

Ilya
0

Смешной Вы. А зачем их вводили тогда? Чтоб Вы по Москве гуляли и ездили где хотите, а не где власть хочет?

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Oleg Matveenko

0

Я до сих пор не понимаю, почему нельзя разрешить одиночные пробежки.

Ответить

Ilya Brin

Oleg
6

А вдруг убежите из страны?

Ответить

Даниил Лепетков

Oleg
1

Я до сих пор не понимаю, почему люди все эти годы сидят по домам и не выходят на улицы
Что ж, это Россия

Ответить

Ilya Brin

1

В неодимовом 🧲

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Наталья Харланова

1

Все жду, когда смогу открыть фото салоны.второй месяц отдыхаем.

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Michael Tretyak

0

Это что за протекционизм каршеринга? Какая им, на хрен, разница, на сколько я возьму машину, и с какого бодуна я должен платить за её простой, если она мне из 5 дней понадобится пару-тройку раз в общей сложности на 3-4 часа? Мне сложно представить себе хотя бы одного знакомого, который пользуется кш и согласится на подобную ересь.

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