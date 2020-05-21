Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Но арендовать машину можно будет минимум на пять дней.
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничений для бизнеса, введённых с 30 марта 2020 года.
Удалённый режим работы организаций по-прежнему в приоритете. Возвращать работников в офисы в полном объеме пока ещё слишком рано, считает Собянин.
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляциии: массовые мероприятия запрещены, приостановлена работа салонов красоты, ресторанов, кафе и другого бизнеса.
Запрет на работу каршеринга и перевозку пассажиров по заказу в столице был введён с 13 апреля. Сергей Собянин указывал, что из-за режима самоизоляции спрос на каршеринг упал на 60%, и обеспечить дезинфекцию машин сложно.
Вирус пропал по велению слова!
Если верить российской статистике: чем меньше ограничений - тем меньше заражений.
Пропуска отмени(те).
Смешной Вы. А зачем их вводили тогда? Чтоб Вы по Москве гуляли и ездили где хотите, а не где власть хочет?
Я до сих пор не понимаю, почему нельзя разрешить одиночные пробежки.
Я до сих пор не понимаю, почему люди все эти годы сидят по домам и не выходят на улицы
Что ж, это Россия
Это что за протекционизм каршеринга? Какая им, на хрен, разница, на сколько я возьму машину, и с какого бодуна я должен платить за её простой, если она мне из 5 дней понадобится пару-тройку раз в общей сложности на 3-4 часа? Мне сложно представить себе хотя бы одного знакомого, который пользуется кш и согласится на подобную ересь.
Блоги компаний
Показать еще