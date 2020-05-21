Но арендовать машину можно будет минимум на пять дней.

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничений для бизнеса, введённых с 30 марта 2020 года.

С 25 мая сможет возобновить работу каршеринг, но не в полном объёме, отмечает мэр. Арендовать машину можно будет не менее чем на 5 дней. Водители должны будут оформлять цифровые пропуска. Компании обязаны дезинфицировать автомобили перед передачей их клиентам.

Горожане смогут посещать МФЦ, но по предварительной записи на сайте мэра Москвы. Они обязаны носить маски и перчатки, на входе в центры у посетителей будут замерять температуру. Возобновят работу только 88 МФЦ, расположенные в самых густонаселённых районах.

Удалённый режим работы организаций по-прежнему в приоритете. Возвращать работников в офисы в полном объеме пока ещё слишком рано, считает Собянин.

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляциии: массовые мероприятия запрещены, приостановлена работа салонов красоты, ресторанов, кафе и другого бизнеса.

Запрет на работу каршеринга и перевозку пассажиров по заказу в столице был введён с 13 апреля. Сергей Собянин указывал, что из-за режима самоизоляции спрос на каршеринг упал на 60%, и обеспечить дезинфекцию машин сложно.