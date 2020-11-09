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Лиана Липанова
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«Медуза»: власти Москвы обсуждают закрытие ночных клубов и отмену концертов из-за коронавируса Материал редакции

Сейчас в городе закрытий нет, но в ночных заведениях обязательны QR-коды.

6 комментариев
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Мэрия Москвы обсуждает возможные дополнительные ограничения для профилактики распространения коронавируса, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к федеральному штабу по борьбе с вирусом. Информацию также подтвердил источник, близкий к городскому оперативному штабу и мэрии.

Среди обсуждаемых мер — закрытие ночных клубов и отмена концертов, пишет издание. «Думаю, решение о закрытии клубов будет в течение двух недель точно. Концерты и так запрещены, а в клубах — это больше дискотеки в традиционном понимании. Но если закрывать клубы, то надо закрывать и театры, многие против», — сказал источник «Медузы», близкий к мэрии Москвы.

Он добавил, что «сейчас еще сравнивают эффект от принятых мер и степень недовольства»: «Приняли меры, а заболевают по-прежнему 20 тысяч [человек] в день. Лучше уж ничего не делать».

В начале октября источники РБК сообщали, что московские власти обсуждают возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке. Несмотря на начало второй волны пандемии, трафик в городе не снижается, передавали собеседники издания слова городских властей.

С 19 ноября в Москве обязательна регистрация посетителей ночных клубов и баров по QR-кодам, удалёнка для не менее 30% сотрудников, масочно-перчаточный режим и другие. Большинство из них пока действует до 29 ноября.

#новость #бизнеснакарантине

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6 комментариев
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Денис Демидов

4

Выскажу непопулярное мнение, но QR коды это имхо фуфло, а не борьба с эпидемией, попытка включить заднею.
В клуб ходят, чтобы иметь максимально близкий контакт, а не 1.5 метра в маске.

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m3l4t0n1n /

Денис
2

Разве QR коды используют не для отслеживания контактирующих ? Ну например сходил ты в клуб, а потом оказалось ,что ты контактировал с человеком больным ковидом в таком то месте, в такой то день. Тебе просто звонят и говорят идти сдавать анализы на ковид. У меня это именно так в голове работает 🙂

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Денис Демидов

m3l4t0n1n
0

А со сколькими ты до этого успел пообщаться?
Это минимум десятки людей, как итог, один клубешник может заразу одного транслировать на тысячи.

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Basil

0

Будут закрывать все как маньяки. Понемногу отрезая возможность жить. Театры, клубы, концерты, работу, прогулки и спорт.
Но ведь локдауна нет :) Наказ государя выполнен.

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Александр Якунин

Basil
0

Европе везде так.

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Бы Дло

0

со ссылкой на источник, близкий к федеральному штабу по борьбе с вирусом. Информацию также подтвердил источник, близкий к городскому оперативному штабу и мэрии.

Вся суть современной журналистики. Странно, что без источников, близких к ФСБ, в этот раз обошлись.

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