Сейчас в городе закрытий нет, но в ночных заведениях обязательны QR-коды.

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Мэрия Москвы обсуждает возможные дополнительные ограничения для профилактики распространения коронавируса, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к федеральному штабу по борьбе с вирусом. Информацию также подтвердил источник, близкий к городскому оперативному штабу и мэрии.

Среди обсуждаемых мер — закрытие ночных клубов и отмена концертов, пишет издание. «Думаю, решение о закрытии клубов будет в течение двух недель точно. Концерты и так запрещены, а в клубах — это больше дискотеки в традиционном понимании. Но если закрывать клубы, то надо закрывать и театры, многие против», — сказал источник «Медузы», близкий к мэрии Москвы.

Он добавил, что «сейчас еще сравнивают эффект от принятых мер и степень недовольства»: «Приняли меры, а заболевают по-прежнему 20 тысяч [человек] в день. Лучше уж ничего не делать».

В начале октября источники РБК сообщали, что московские власти обсуждают возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке. Несмотря на начало второй волны пандемии, трафик в городе не снижается, передавали собеседники издания слова городских властей.