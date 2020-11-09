на The Standoff
«Медуза»: власти Москвы обсуждают закрытие ночных клубов и отмену концертов из-за коронавируса Материал редакции
Сейчас в городе закрытий нет, но в ночных заведениях обязательны QR-коды.
Мэрия Москвы обсуждает возможные дополнительные ограничения для профилактики распространения коронавируса, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к федеральному штабу по борьбе с вирусом. Информацию также подтвердил источник, близкий к городскому оперативному штабу и мэрии.
Среди обсуждаемых мер — закрытие ночных клубов и отмена концертов, пишет издание. «Думаю, решение о закрытии клубов будет в течение двух недель точно. Концерты и так запрещены, а в клубах — это больше дискотеки в традиционном понимании. Но если закрывать клубы, то надо закрывать и театры, многие против», — сказал источник «Медузы», близкий к мэрии Москвы.
Он добавил, что «сейчас еще сравнивают эффект от принятых мер и степень недовольства»: «Приняли меры, а заболевают по-прежнему 20 тысяч [человек] в день. Лучше уж ничего не делать».
В начале октября источники РБК сообщали, что московские власти обсуждают возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке. Несмотря на начало второй волны пандемии, трафик в городе не снижается, передавали собеседники издания слова городских властей.
С 19 ноября в Москве обязательна регистрация посетителей ночных клубов и баров по QR-кодам, удалёнка для не менее 30% сотрудников, масочно-перчаточный режим и другие. Большинство из них пока действует до 29 ноября.
Выскажу непопулярное мнение, но QR коды это имхо фуфло, а не борьба с эпидемией, попытка включить заднею.
В клуб ходят, чтобы иметь максимально близкий контакт, а не 1.5 метра в маске.
Разве QR коды используют не для отслеживания контактирующих ? Ну например сходил ты в клуб, а потом оказалось ,что ты контактировал с человеком больным ковидом в таком то месте, в такой то день. Тебе просто звонят и говорят идти сдавать анализы на ковид. У меня это именно так в голове работает 🙂
А со сколькими ты до этого успел пообщаться?
Это минимум десятки людей, как итог, один клубешник может заразу одного транслировать на тысячи.
Будут закрывать все как маньяки. Понемногу отрезая возможность жить. Театры, клубы, концерты, работу, прогулки и спорт.
Но ведь локдауна нет :) Наказ государя выполнен.
со ссылкой на источник, близкий к федеральному штабу по борьбе с вирусом. Информацию также подтвердил источник, близкий к городскому оперативному штабу и мэрии.
Вся суть современной журналистики. Странно, что без источников, близких к ФСБ, в этот раз обошлись.
Блоги компаний
Показать еще