Выручка интернет-магазина «Мистер Ант» достигает 20 млн рублей в год, хотя предприниматель Артём Поршуков попал в нишу случайно.

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Формикарии «Мистер Ант»

Идея

Москвичу Артёму Поршукову 29 лет. У него есть экономическое образование, бизнесом он занимается с 2012 года.

Артём Поршуков, владелец магазина «Мистер Ант»

До муравьиных ферм Поршуков успел запустить небольшие интернет-магазины в разных сферах: продавал товары для фитнеса и самообороны, аксессуары и кошельки. Интернет-магазин с товарами для фитнеса работает до сих пор, но Поршуков вышел из этого проекта в 2016 году.

«Это были одностраничные сайты. Мы подхватывали на короткое время тенденцию, закупали то, что было модно, и продавали. Когда тренд падал, мы закрывали интернет-магазин. Оборот был 1–1,5 млн рублей в месяц», — вспоминает предприниматель.

Параллельно он работал маркетологом. В 2017 году Поршуков зашёл на «Яндекс. Вордстат» и случайно наткнулся на упоминание муравьиных ферм. На тот момент он не интересовался муравьями и ничего не знал о разведении, но разобрался довольно быстро.

Муравьёв покупают люди, которые разводят их в домашних условиях — мирмикиперы. «Дома» для муравьёв называют фермами или формикариями, обычно их продают вместе с пробиркой, где живёт колония с маткой и муравьями. Затем муравьёв пересаживают из пробирки в ферму и следят за развитием колонии.

Бизнес показался мне интересным, так как в этой сфере низкий порог входа — до 100 тысяч рублей. Можно было протестировать, чтобы понять, стоит ли этим заниматься. Артём Поршуков

Запуск и первый год работы

В начале 2018 года предприниматель решился на тестовый запуск, чтобы проверить спрос. Он не изучал опыт конкурентов и рассчитывал на свой опыт в онлайн-продажах.

Поршуков вложил 30 тысяч рублей в создание интернет-магазина и первую рекламу. На сайте сразу появилось с десяток позиций: «Мистер Ант» перепродавал формикарии от разных производителей.

Первое время магазин приносил всего несколько заказов в месяц. Поршуков переадресовывал заказы компании-конкуренту и получал около 10% с продажи.

В течение полугода он постепенно увеличивал бюджет на рекламу через поисковое продвижение в «Яндексе» и Google и закупал таргетированную рекламу. Поршуков также нанял разработчика и дизайнера, которые доработали интернет-магазин. От старого остался только домен.

Осенью 2018 года реклама дала результат — спрос вырос в два раза, предприниматель отказался от роли посредника и стал продавать муравьиные фермы и муравьёв самостоятельно. Для этого он закупал формикарии у производителя Ant Labs. За месяц расходились 150–200 штук.

Предприниматель заказывал небольшие партии, чтобы распродать весь товар за неделю и муравьи не погибали в пробирках. В месяц на закупки уходило от 250 тысяч до 400 тысяч рублей. Поршуков хранил формикарии на складе в Москве, в районе Речного вокзала, который арендовал за 15 тысяч рублей в месяц.

Основные траты до создания производства:

Запуск и доработка интернет-магазина: в общей сложности 130 тысяч рублей.

Продвижение (таргетинг, реклама у блогеров на YouTube, в Instagram): 100 тысяч рублей на тестовом периоде в полгода.

Зарплата помощнице: от 30 тысяч рублей в месяц.

Закупка муравьиных ферм: 250–400 тысяч рублей в месяц.

Аренда склада: 15 тысяч рублей в месяц.

Открытие производства

В 2018 году Поршуков переехал из Москвы в Тверь по работе — открывал там офис для агентства интернет-маркетинга — и решил остаться. Здесь же расположено производство муравьиных ферм, которое компания запустила в прошлом году.

Мне интересно развивать бренд, и собственное производство — это совсем другая маржинальность. Ведь производитель всегда делает какую-то наценку. И мы можем избежать этой наценки, продавая свой товар. Артём Поршуков

Поршуков не изучал чужие производства, но благодаря опыту представлял, какие фермы лучше подходят мирмикиперам, какие изготовить, чтобы они продавались лучше остальных.

Предприниматель нанял конструкторов на проектную работу, составил техническое задание и через пару недель получил макеты формикариев. Стоило это около 10 тысяч рублей. Первые несколько версий макетов пришлось дорабатывать: после склейки деталей предприниматель понимал, что формикарий его не устраивает.

Затем Поршуков нашёл производство в Твери, которое по макетам вырезает на станках детали для муравьиных ферм. В месяц вырезают 700–1000 комплектов деталей из акрила и гипсовых блоков для увлажнения фермы.

Я регулярно бываю на производстве, всё контролирую. Также там вырезают разные трафареты, таблички из пластика, но это единичные заказы, а основную загрузку им даёт наш проект. Артём Поршуков

Сборка формикария

Покупка муравьёв

Для покупки муравьёв он связался с несколькими частниками, которые занимаются отловом маток в период лёта (спаривания) и рассаживают их по пробиркам, где они дают потомство. Муравьиные колонии муравьёв приходят в пробирках — с матками и расплодом (яйцами и личинками).

Одна колония может жить до 20 лет — столько в среднем живет матка. Но некоторые колонии погибали за год, а то и меньше. «Мистер Ант» начинал сотрудничество с пятью поставщиками, сейчас оставил два-три. Поршуков отслеживал смертность муравьёв и продолжил работать с теми поставщиками, у которых более жизнеспособные колонии.

Если покупать муравьёв с маткой в период лёта — это одна цена, если с готовыми муравьями — другая, более высокая. Оптовая цена одной колонии начинается от 50 рублей. Ежегодно интернет-магазин закупает несколько тысяч колоний на 1–1,5 млн рублей.

В основном это степные муравьи-жнецы, по-научному они называются Messor structor. Их отлавливают на юге России: в Ростовской области, Крыму. Этот вид муравьёв считается достаточно крупным и интересно строит колонии, объясняет Поршуков.

Они не сильно притязательны к условиям содержания, поэтому подходят начинающим мирмикиперам. Им не надо ничего готовить, питаются они семенами из пробирки, которой хватает на год.

Для многих заводить экзотические виды муравьёв сложно, поскольку люди работают, учатся, уезжают. Приходится надолго оставлять формикарий без присмотра. В случае с муравьями-жнецами это не проблема, говорит предприниматель.

Открытие собственной лаборатории

После открытия производства Поршуков арендовал в Твери помещение за 15 тысяч рублей, где разместил лабораторию и мастерскую для сборки формикариев. В лаборатории муравьи хранятся в пробирках.

В мастерскую привозят детали для формикариев, их склеивают и собирают три человека. После сотрудники комплектуют заказ пробиркой с колонией муравьёв и кормом. Упакованный формикарий отправляется на склад в Москву, там основной рынок сбыта.

Особых требований к помещению, где расположена лаборатория, нет. Но важно поддерживать примерно одинаковый температурный режим — от 24 до 27 градусов, отмечает Поршуков. В помещении из мебели стоят только столы, на которых лежат пробирки с муравьями, штативы под пробирки, пинцеты для пересадки.

Пробирки из-за контакта с водой и едой могут портиться: вода желтеет, вата становится грязной, появляется мусор от корма, плесень. Чтобы муравьи хорошо себя чувствовали, их нужно каждые два-три месяца пересаживать в свежие пробирки с чистой ватой и свежей водой — этим занимаются биологи.

Биологи за осмотром и пересадкой колоний муравьев

Ассортимент

После запуска своего производства «Мистер Ант» начал продавать две модели муравьиных ферм в нескольких цветах. За полтора года ассортимент дополнили новые модели, размеры и функции. Их можно поделить на группы по целевой аудитории:

Для начинающих мирмикиперов, их хватит на год развития колонии.

Большие фермы для тех, кто настроен развивать крупную колонию несколько лет.

Премиум-комплекты с функцией автоувлажнения.

Самые дешёвые формикарии стоят 2580 рублей, самые дорогие — 4600 рублей.

В комплекте с фермой идут пробирка с муравьями, запас корма примерно на год, пинцет, пипетка и пробирка для увлажнения. А также украшения для формикария

Когда колония разрастётся, можно купить дополнительные модули, соединить их специальной трубкой и расширить «дом». Или же переселить колонию в большой формикарий, чтобы она быстрее росла.

Важно следить за влажностью в формикарии, потому что при низкой влажности муравьи могут умереть. Для этого нужно увлажнять гипс водой из пипетки. Гипсовый материал удерживает воду и постепенно высвобождает её в воздух в формикарии. Муравьи получают воду, впитывая влагу из воздуха.

Ситуации разные бывают: у кого-то колония плохо развивается или долго заселяется в формикарий, кто-то скормил что-то вредное муравьям. Например, муравьям-жнецам нельзя давать сладкое. В инструкции об этом пишем, но многие читают её невнимательно. Артём Поршуков

Можно поставить пробирку с автоуавлажнением — в формикариях «Мистер Ант» собственного производства такая функция есть. Нужный уровень влажности будет держаться примерно две недели.

«Мистер Ант» также продаёт аксессуары для уборки и наблюдения за муравьями: совки, кисточки собственного производства и лупы, USB-объективы, мини-контейнеры для уборки мусора, которые ставят на свободное место в формикарии (арену). Муравьи сами туда выносят мусор.

Доходы и расходы

Постоянные расходы — зарплата и аренда. Основатель компании признается, что в какие-то месяцы на продвижение тратит 150 тысяч рублей, иногда эта сумма вырастает до 300 тысяч рублей.

Своего офиса у компании нет. В штате удалённо работает несколько человек: управляющая, два менеджера, два оператора, SMM-специалист, сотрудник на производстве. На частичной занятости работают два-три биолога и сборщики формикариев.

Бизнес окупается, говорит Поршуков. Годовая выручка составляет около 20 млн рублей. Выручка в месяц — 1,8–2 млн рублей. Средний чек — от 3000 рублей. Прибыль предприниматель раскрывать не стал.

Ежемесячные расходы:

ФОТ сотрудников с фиксированной зарплатой: 250 тысяч рублей.

Сдельная оплата биологам и сборщикам формикариев: 120–150 тысяч рублей.

Аренда помещений: 30 тысяч рублей.

Расходы на маркетинг и рекламу: от 100 тысяч в месяц.

Закупка материалов: от 200 до 400 тысяч рублей.

Резка деталей для формикариев: от 200 до 350 тысяч рублей в зависимости от объёма.

Всего: от 900 тысяч до 1,3 млн рублей.

Доставка

Компания хранит двухнедельный запас ферм для розничных продаж на московском складе. Отправлять в Москву по одной пробирке, а потом клиенту, нерентабельно. «Мистер Ант» высылает фермы клиентам после подтверждения заказа.

Нераспроданный товар забирают обратно в Тверь. В лаборатории муравьёв пересаживают в свежие пробирки, и в Москву подвозят свежие колонии. Чтобы формикарий не повредился в дороге и колония не пострадала, сотрудники склада оборачивают заказ пенопластом, поролоном и утепляют пробирку.

Сезонность — один из неприятных моментов в нашем бизнесе. Формикарии доставляем по всей России, но в зимой ограничиваем регионы доставки Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и югом России, в долгой дороге муравьи могут замерзнуть. В зимнее время продажи сокращаются на 15%, но мы стараемся в этот период наращивать продажи в Москве и Петербурге. Артём Поршуков

Были случаи, когда до клиента не доходила живая колония — муравьи замерзали в дороге. Такой фактор исключить полностью невозможно, рассказывает Поршуков. Тогда в «Мистер Ант» ждут плюсовой температуры и отправляют новую колонию за свой счёт либо возвращают деньги.

Аудитория и продвижение

Основная аудитория интернет-магазина — родители детей от 6 до 12 лет. Среди клиентов есть небольшой процент взрослых, которые покупают формикарии для себя. Но компания не делает на них ставку, их значительно меньше, объясняет Поршуков. Много тех, кто покупает муравьиную ферму и ставит в офисе — как аквариум с рыбками.

Ещё один сегмент — покупатели, которые увлекаются рептилиями. По наблюдениям Поршукова, такие клиенты также любят наблюдать за жизнью муравьёв.

Обычно родителей останавливает стереотип, что после покупки формикария станет грязно и муравьи будут бегать по всему дому. Но это ошибочное убеждение. Муравьи не приносят грязи и из формикария не убегут. Также многие думают: зачем тратить деньги, можно ведь выйти и набрать на улице муравьёв. Это тоже неверно. Недостаточно просто поймать несколько рабочих муравьёв для размножения колонии. Артём Поршуков

Основатель компании отмечает, что продвижение идёт в основном за счёт интернет-рекламы, а также развития страниц во «ВКонтакте» и Instagram.

Многие покупатели публикуют во «ВКонтакте» отчёты о развитии муравьиной фермы или задают вопросы по разведению, рассказывает Поршуков. Instagram тоже приносит часть продаж. Недавно «Мистер Ант» стал развивать оптовые продажи: поставлять формикарии в зоомагазины Москвы.

Кроме того, у «Мистера Анта» есть познавательный канал на YouTube про мирмикиперство, но с началом карантина съёмки приостановили (к ноябрю 2020 года по-прежнему заморожен). Развивать его затратно, и время раскрутки долгое, отмечает предприниматель.

Планы

По словам предпринимателя, с 2020 года в нише муравьиных ферм стало тесно. Уже два года назад она была достаточно конкурентной. Постоянно появляется больше производителей и продавцов: порог входа невысокий, вложений много не надо. Но Поршуков считает, что дальше рынок расти не будет.

Не знаю, что будет с этим направлением в будущем, но муравьиные фермы — точно не растущий рынок. Развивающих игр для детей сейчас очень много, и это не способствует росту спроса в нашей нише. Артём Поршуков

Во время пандемии Covid-19 объём продаж не изменился. Предприниматель даже заметил небольшой рост, который связывает с тем, что школьники сидели дома.

Домашних развлечений, кроме телевизора и компьютерных игр, не так много, и многие родители решились на покупку формикариев, говорит Поршуков. Изменений в режиме работы также не было, ведь большая часть команды работала удаленно.