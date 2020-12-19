Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол в аренду для туристов по цене от €1 млн в неделю Материал редакции
В первый тур судно отправится в апреле 2021 года.
- Олег Тиньков начал сдавать свою экспедиционную яхту-ледокол La Datcha в аренду, сообщает VTimes со ссылкой на туроператора Elemental Adventure. 77-метровое судно рассчитано на 12 человек, тур будет стоить от €1 млн в неделю.
- Elemental Adventure будет проводить на La Datcha туры с горнолыжными спусками с вертолетной заброской.
- Первый тур состоится в апреле 2021 года и продлится до июня. Судно проплывёт вдоль Камчатки и Курильских островов, предлагая туристам возможность покататься на горных лыжах по вулканическим склонам.
- В декабре 2021 года и январе 2022 года La Datcha отправится на юг, и туристы смогут прокатиться на лыжах в Антарктиде.
- Тиньков заказал первую в мире частную яхту-ледокол в 2019 году за более чем €100 млн. Её построила в Нидерландах компания Damen Yachting, спуск на воду состоялся 3 июля 2020 года.
- На La Datcha можно находиться в море 40 дней без возвращения в порт. В носовой части корабля расположен панорамный салон с обзором на 270 градусов. Судно оснащено двумя вертолётными площадками, под палубой есть ангар для вертолётов. Кроме того, на La Datcha есть сауна, тренажёрный зал, гидромассажная ванная на смотровой площадке и так далее.
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