За восемь лет работы Imaguru помог запустить больше 300 стартапов, включая MSQRD. Компания считает, что причиной закрытия стала активная гражданская позиция и поддержка протестующих.

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Крупный стартап-хаб Белоруссии Imaguru должен до 30 апреля освободить помещение в Минске, которое занимал с 2013 года. Арендодатель расторг договор в одностороннем порядке «по приказу свыше», сообщила в Facebook основательница и глава стартап-хаба Татьяна Маринич.

Imaguru не видит смысла искать новое помещение в Белоруссии и теперь продолжит работать в онлайне.

Чем занимается Imaguru Startup Hub

Стартап-хаб открылся в ноябре 2013 года и предложил компаниям коворкинг и помещения для организации мероприятий. По собственным данным, на площадке работает более 100 человек.

Стартап-хаб организовывает образовательные мероприятия и курсы для разработчиков, предпринимателей и бизнес-ангелов, соревнования для стартапов, хакатоны и так далее.

На одном из таких хакатонов — Garage48 — в 2015 году появился MSQRD. В марте 2016 года Facebook купила MSQRD и пригласила его разработчиков на работу.

По мере роста компания ремонтировала пустующие площади здания государственного холдинга «Горизонт» и расширяла свою площадку, рассказывают в Imaguru. Стартап-хаб приглашал в страну различных представителей мировой стартап-среды, например, бывшего главу по маркетингу Angry Birds Питера Вестербака, редактора TechCrunch Майка Бутчера, министра экономики Финляндии Кай Мюккянену и других.

При стартап-хабе появился акселератор TechMinsk, а в 2019 году он начал инвестировать в стартапы. В компании говорят, что это первый венчурный фонд в стране.

За восемь лет работы на хакатонах, соревнованиях и в акселераторе Imaguru появилось более 300 стартапов. Среди них — Splitmetrics, MSQRD, PingFin и другие.

Стартапы Imaguru создали более 3500 рабочих мест и привлекли более $100 млн инвестиций.

Татьяна Маринич также организовала Всемирную неделю предпринимательства в Белоруссии и создала сайт о бизнесе, стартапах и инновациях Bel.biz.

Муж предпринимательницы — белорусский оппозиционер Михаил Маринич. В 2004 году он был арестован КГБ: его обвинили в краже оргтехники у посольства США и приговорили к пяти годам лишения свободы. В тюрьме он перенёс инсульт, ему отказывались передавать лекарства, писало Tut.by. В 2014 году он умер.

Активная гражданская позиция

Во время протестов в Белоруссии в августе 2020 года Imaguru выпустил заявление, в котором поддержал протестующих, потребовал остановить насилие, отпустить политзаключённых и признать победу Светланы Тихановской на выборах президента.

Тогда же Маринич выпустила открытое письмо с призывом к чиновникам «встать на сторону народа». Она также подписалась под письмом от ИТ-компаний с требованием остановить насилие, авторы которого предупредили о возможном массовом оттоке ИТ-специалистов за рубеж.

Основательница Imaguru также входит в основной состав координационного совета белорусской оппозиции. Президиум совета выбирали в стартап-хабе, говорится на сайте Imaguru. Кроме того, в 2020 году Всемирную неделю предпринимательства, организованную Imaguru, открыла лидер оппозиции Светлана Тихановская.

«Маски-шоу» и расторжение договора аренды

5 марта в офис компании ворвались неизвестные люди в масках: «заблокировали выход из хаба, поставили к стенке участников мероприятия и сотрудников хаба, затем увезли всех в РОВД», рассказали в Imaguru.

16 апреля стартап-хаб получил письмо от арендодателя о расторжении договора. Причины такого решения в холдинге не назвали. «Помещение срочно понадобилось для собственных нужд», — цитирует Imaguru арендодателя.

В телефонном разговоре исполняющая обязанности директора холдинга сообщила, что выполняет поручение — это приказ, рассказала Маринич в видеообращении.

Компания занимала помещение в Минске на улице Фабрициуса, 4 с 2013 года. По собственным данным, с тех пор она заплатила за аренду около $1,5 млн.

Представители холдинга, которые нас постоянно уговаривают, что аренда — это не основной бизнес предприятия, в то же время признаются нам, что Imaguru — флагман для других арендаторов на улице Фабрициуса: не было бы Imaguru, не было бы и других арендаторов. команда Imaguru

Основательница Imaguru Татьяна Маринич рассказала vc.ru, что искать другое помещение в стране бессмысленно. «Угрозы поступали давно. Сейчас они перешли к исполнению. Нам не дадут работать в Беларуси», — заявила она.

Imaguru продолжит работать в онлайне. 29 апреля компания проведёт Venture Day Minsk Online. Кроме того, стартап-хаб будет продавать мерч и помогать компаниям организовывать онлайн-мероприятия или предоставлять другие онлайн-услуги.