«Маски-шоу» и «приказ свыше»: белорусский стартап-хаб Imaguru, через который прошли более 300 проектов, лишился офиса Статьи редакции
За восемь лет работы Imaguru помог запустить больше 300 стартапов, включая MSQRD. Компания считает, что причиной закрытия стала активная гражданская позиция и поддержка протестующих.
Крупный стартап-хаб Белоруссии Imaguru должен до 30 апреля освободить помещение в Минске, которое занимал с 2013 года. Арендодатель расторг договор в одностороннем порядке «по приказу свыше», сообщила в Facebook основательница и глава стартап-хаба Татьяна Маринич.
Imaguru не видит смысла искать новое помещение в Белоруссии и теперь продолжит работать в онлайне.
Чем занимается Imaguru Startup Hub
Стартап-хаб открылся в ноябре 2013 года и предложил компаниям коворкинг и помещения для организации мероприятий. По собственным данным, на площадке работает более 100 человек.
Стартап-хаб организовывает образовательные мероприятия и курсы для разработчиков, предпринимателей и бизнес-ангелов, соревнования для стартапов, хакатоны и так далее.
На одном из таких хакатонов — Garage48 — в 2015 году появился MSQRD. В марте 2016 года Facebook купила MSQRD и пригласила его разработчиков на работу.
По мере роста компания ремонтировала пустующие площади здания государственного холдинга «Горизонт» и расширяла свою площадку, рассказывают в Imaguru. Стартап-хаб приглашал в страну различных представителей мировой стартап-среды, например, бывшего главу по маркетингу Angry Birds Питера Вестербака, редактора TechCrunch Майка Бутчера, министра экономики Финляндии Кай Мюккянену и других.
При стартап-хабе появился акселератор TechMinsk, а в 2019 году он начал инвестировать в стартапы. В компании говорят, что это первый венчурный фонд в стране.
- За восемь лет работы на хакатонах, соревнованиях и в акселераторе Imaguru появилось более 300 стартапов. Среди них — Splitmetrics, MSQRD, PingFin и другие.
- Стартапы Imaguru создали более 3500 рабочих мест и привлекли более $100 млн инвестиций.
Татьяна Маринич также организовала Всемирную неделю предпринимательства в Белоруссии и создала сайт о бизнесе, стартапах и инновациях Bel.biz.
Муж предпринимательницы — белорусский оппозиционер Михаил Маринич. В 2004 году он был арестован КГБ: его обвинили в краже оргтехники у посольства США и приговорили к пяти годам лишения свободы. В тюрьме он перенёс инсульт, ему отказывались передавать лекарства, писало Tut.by. В 2014 году он умер.
Активная гражданская позиция
Во время протестов в Белоруссии в августе 2020 года Imaguru выпустил заявление, в котором поддержал протестующих, потребовал остановить насилие, отпустить политзаключённых и признать победу Светланы Тихановской на выборах президента.
Тогда же Маринич выпустила открытое письмо с призывом к чиновникам «встать на сторону народа». Она также подписалась под письмом от ИТ-компаний с требованием остановить насилие, авторы которого предупредили о возможном массовом оттоке ИТ-специалистов за рубеж.
Основательница Imaguru также входит в основной состав координационного совета белорусской оппозиции. Президиум совета выбирали в стартап-хабе, говорится на сайте Imaguru. Кроме того, в 2020 году Всемирную неделю предпринимательства, организованную Imaguru, открыла лидер оппозиции Светлана Тихановская.
«Маски-шоу» и расторжение договора аренды
5 марта в офис компании ворвались неизвестные люди в масках: «заблокировали выход из хаба, поставили к стенке участников мероприятия и сотрудников хаба, затем увезли всех в РОВД», рассказали в Imaguru.
16 апреля стартап-хаб получил письмо от арендодателя о расторжении договора. Причины такого решения в холдинге не назвали. «Помещение срочно понадобилось для собственных нужд», — цитирует Imaguru арендодателя.
В телефонном разговоре исполняющая обязанности директора холдинга сообщила, что выполняет поручение — это приказ, рассказала Маринич в видеообращении.
Компания занимала помещение в Минске на улице Фабрициуса, 4 с 2013 года. По собственным данным, с тех пор она заплатила за аренду около $1,5 млн.
Основательница Imaguru Татьяна Маринич рассказала vc.ru, что искать другое помещение в стране бессмысленно. «Угрозы поступали давно. Сейчас они перешли к исполнению. Нам не дадут работать в Беларуси», — заявила она.
Imaguru продолжит работать в онлайне. 29 апреля компания проведёт Venture Day Minsk Online. Кроме того, стартап-хаб будет продавать мерч и помогать компаниям организовывать онлайн-мероприятия или предоставлять другие онлайн-услуги.
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